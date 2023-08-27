Часть угля для прохождения отопительного сезона будет покупаться за границей, - Центрэнерго
Новости Цензор.НЕТ Общество
Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" планирует импортировать часть угля для прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.
Об этом гендиректор Центрэнерго Андрей Чуркин рассказал агентству Интерфакс-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
"Полностью на своем угле нам этой зимой не пройти. И в ближайшее время "Центрэнерго" планирует заключить контракты с иностранными компаниями. Уже есть определенные наработки, думаю, что в течение месяца будет результат", - рассказал Чуркин.
По его словам, нужно выйти на объем не менее 80 тыс. тонн угля в месяц.
"Это был бы достаточный резерв. Но мы разрабатываем разные сценарии, готовимся максимально. И если будет меньше, у нас на сегодня есть замещение - газ и мазут", - сообщил Чуркин.
По его словам, на Трипольской ТЭС есть возможность работать на уже завезенном мазуте, а техническая дирекция станции должна произвести пробный запуск на этом виде топлива. Гендиректор "Центрэнерго" добавил, что самый близкий и самый доступный для покупки уголь - из Польши, а мазут предприятие покупает у ПАО "Укрнафта".
Пожалуйста, подождите...
Чур.
Для Чуркіна, як і для Резнікова зима прийде не очікувано.
Як так?,розбомбили підстанції і абсрлютно нічого не зроблено для їх захисту?
проходить рік...і ні яких висновків ,тим більше абсолютно ніяких рішень---все теж саме--відключення електоенергії---ж д і т є
А де ПАТ "Укрнафта" бере мазут? Видобуває безпосередньо з надр чи виробляє на своїх АЗС?
А може купляє в "Бєларусском фєдєральном окруґє"?
- Центренерго
«На предприятии начался настоящий коллапс. Подрядчики, привлеченные к ремонту поврежденных в результате обстрелов энергоблоков и другого оборудования станций, приостановили работы. Трудовые коллективы станций находятся в состоянии забастовки, солидарно выступив против назначения Чуркина, о чем сообщили президенту Зеленскому.
Подготовка к отопительному сезону в результате незаконных действий Умерова сорвана, миллионы украинцев могут оказаться без тепла», - констатирует Ильченко.
Ильченко утверждает, что все это происходит из-за действий главы Фонда госимущества Рустема Умерова.
Умеров сначала поставил руководить «Центрэнерго» гендиректора Владимира Егорова, не имевшего опыта работы в энергетике. «Как оказалось, опыт Егорова был не нужен, главное, что его компания занимается реализацией электроэнергии и имеет выход на Европу. Продажа дешевой государственной электроэнергии за границу по европейским ценам обещает большие барыши… За три месяца он нанес ущерб в несколько сотен миллионов, я об этом писал. Умеров никак не отреагировал, хотя общественность, журналисты, честные члены НС, его постоянно об этом информировали… Компания Егорова брала электроэнергию у "Центрэнерго" по цене ниже себестоимости и продавала в Молдову. Компания в день получала кэш в несколько десятков тысяч евро - это только то, что я смог увидеть», - утверждает Ильченко.
После увольнения Егорова, инициированного независимыми Валерием Безлепкиным и Валерием Щекатуровым, Умеров распустил Наблюдательный совет «Центрэнерго», лишь для того, чтобы уволить тех, кто выступал против его давления, и назначил главой «Центрэнерго» Андрея Чуркина, который был руководителем «Харьковэнергосбыта». «Человек, выполнявший функцию кассира по сбору денег с населения, Умеров продвигает на должность руководителя стратегического энергетического предприятия, от которого зависит, получат ли люди тепло зимой или нет», - пишет Ильченко.
Однако глава СБУ Василий Малюк назвал действия должностных лиц «Центрэнерго» диверсией и назначил расследование. По результатам которого в отношении заместителя председателя ФГИ Федоришина, председателя НС Буско и члена НС Готы возбуждено уголовное производство. Впоследствии Хозяйственный суд Киева остановил действия Фонда государственного имущества по увольнению независимых членов Наблюдательного совета! «Центрэнерго».
«Итак, новый состав Наблюдательного совета «Центрэнерго» незаконный, так же, как и все его решения; Чуркин не имеет права занимать должность гендиректора ПАО «Центрэнерго», - утверждает Ильченко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фонд госимущества половину Волчанского месторождения титано-циркониевых руд продает всего за 55 млн грн.
Владимир ДОБРОВ