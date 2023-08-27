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Новости Общество
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Часть угля для прохождения отопительного сезона будет покупаться за границей, - Центрэнерго

Новости Цензор.НЕТ Общество

уголь

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" планирует импортировать часть угля для прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.

Об этом гендиректор Центрэнерго Андрей Чуркин рассказал агентству Интерфакс-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Полностью на своем угле нам этой зимой не пройти. И в ближайшее время "Центрэнерго" планирует заключить контракты с иностранными компаниями. Уже есть определенные наработки, думаю, что в течение месяца будет результат", - рассказал Чуркин.

По его словам, нужно выйти на объем не менее 80 тыс. тонн угля в месяц.

"Это был бы достаточный резерв. Но мы разрабатываем разные сценарии, готовимся максимально. И если будет меньше, у нас на сегодня есть замещение - газ и мазут", - сообщил Чуркин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зима будет сложной, давайте не будем себе врать, - министр энергетики Галущенко

По его словам, на Трипольской ТЭС есть возможность работать на уже завезенном мазуте, а техническая дирекция станции должна произвести пробный запуск на этом виде топлива. Гендиректор "Центрэнерго" добавил, что самый близкий и самый доступный для покупки уголь - из Польши, а мазут предприятие покупает у ПАО "Укрнафта".
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Топ комментарии
+3
В росіїї?
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27.08.2023 15:08
+3
очікуємо відключення, осінню та взимку електроенергії
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27.08.2023 15:10
+1
на бомбасе
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27.08.2023 15:11
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В росіїї?
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27.08.2023 15:08 Ответить
на бомбасе
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27.08.2023 15:11 Ответить
З копанок Каралєфской?
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27.08.2023 15:28 Ответить
І найближчим часом "Центренерго" планує укласти контракти з іноземними компаніями. Вже є певні напрацювання, гадаю, що протягом місяця буде результат", - розказав Чуркін.

Чур.

Для Чуркіна, як і для Резнікова зима прийде не очікувано.
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27.08.2023 15:10 Ответить
очікуємо відключення, осінню та взимку електроенергії
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27.08.2023 15:10 Ответить
Осінню, ще терпимо. Зимою? Не перший раз. Підозрюю, що хтось купив роздрібну торгівлю генераторами електрики, павербанками, тобто джерелами безперебійного живлення. І...І...
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27.08.2023 15:20 Ответить
тут на цензорі дописувачі вже задавали питання--як же так,ми сидимо без світла ,і експортуємо електроенергію за кордон.
Як так?,розбомбили підстанції і абсрлютно нічого не зроблено для їх захисту?
проходить рік...і ні яких висновків ,тим більше абсолютно ніяких рішень---все теж саме--відключення електоенергії---ж д і т є
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27.08.2023 15:52 Ответить
Житіє моє. "Уйди старушка, я в печалі. Не для тебе. Просто згадав. Танцюють всі. Кемська волость? Я, воювали. Подавай.
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27.08.2023 15:55 Ответить
не беруть
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27.08.2023 16:03 Ответить
Ще ж опалення й газ відключати обіцяли. Тієї зими опалення відключали, але перерахунок не робили.
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27.08.2023 15:43 Ответить
пані Марина...займаюсь самовиживанням, але вже навіть само-вижати, з себе ,надто складно
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27.08.2023 16:01 Ответить
Яких бояр, ця чурка буде?Мабуть ефенді ахметки.
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27.08.2023 15:19 Ответить
Ефенді Ахмет-хана.
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27.08.2023 15:29 Ответить
Проо Сулеймана серіал був не поганий. Справедливий був загарбник. Правда Роксолана не така як по історії виглядала в кіно.
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27.08.2023 15:57 Ответить
на заході України шахти добувають вугілля потрібно щоб ценренерго перейшло на наше вугілля а для цього переробити печі під вугілля не антрацитове а просте і хватить свого
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27.08.2023 15:24 Ответить
Переробити під наше вугілля - це ж зайві витрати. А за що тоді купляти літаки, яхти, нерухомість в лондонах і на узбережжі теплих морів?
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27.08.2023 15:31 Ответить
Щось не розумію. ТЕС за серусеру були розраховані на видубуток вугілля в сересеру. Зараз вже треба в інших країнах купувати? В Україні сересере видобуток газу 60 млд на рік. Тепер де? Там де і яічко в п..де.
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27.08.2023 16:00 Ответить
"...а мазут підприємство купує у ПАТ "Укрнафта"." Джерело: https://censor.net/ua/n3439879
А де ПАТ "Укрнафта" бере мазут? Видобуває безпосередньо з надр чи виробляє на своїх АЗС?
А може купляє в "Бєларусском фєдєральном окруґє"?
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27.08.2023 15:42 Ответить
Не замарачуваєйтєся з закупівлями, дійте як у відомстві лёші, на кшалт купівлі літьно-зимових курток, єлегантні брюки перетворються в шорти, а гроші за них в офшори.
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27.08.2023 15:59 Ответить
"здєсь можна нєплохо прібарахлітса!"
- Центренерго
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27.08.2023 16:11 Ответить
Станом на ‎15.‎08.‎2023 запаси палива на ТЕС України складають 12, 6% від планового. Рівень відпрацювання енергоблоків АЕС складає 65%. Причина - повна відсутність фінансування створення запасів палива і заміни блоків АЕС зі сторони уряду.
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27.08.2023 16:46 Ответить
Інфа Из-за действий главы Фонда госимущества Рустема Умерова государство теряет сотни миллионов гривен, в частности из-за коллапса на «Центрэнерго». Такое мнение высказал советник Центра стратегических исследований Константин Ильченко, пишут Факты.

«На предприятии начался настоящий коллапс. Подрядчики, привлеченные к ремонту поврежденных в результате обстрелов энергоблоков и другого оборудования станций, приостановили работы. Трудовые коллективы станций находятся в состоянии забастовки, солидарно выступив против назначения Чуркина, о чем сообщили президенту Зеленскому.

Подготовка к отопительному сезону в результате незаконных действий Умерова сорвана, миллионы украинцев могут оказаться без тепла», - констатирует Ильченко.

Ильченко утверждает, что все это происходит из-за действий главы Фонда госимущества Рустема Умерова.

Умеров сначала поставил руководить «Центрэнерго» гендиректора Владимира Егорова, не имевшего опыта работы в энергетике. «Как оказалось, опыт Егорова был не нужен, главное, что его компания занимается реализацией электроэнергии и имеет выход на Европу. Продажа дешевой государственной электроэнергии за границу по европейским ценам обещает большие барыши… За три месяца он нанес ущерб в несколько сотен миллионов, я об этом писал. Умеров никак не отреагировал, хотя общественность, журналисты, честные члены НС, его постоянно об этом информировали… Компания Егорова брала электроэнергию у "Центрэнерго" по цене ниже себестоимости и продавала в Молдову. Компания в день получала кэш в несколько десятков тысяч евро - это только то, что я смог увидеть», - утверждает Ильченко.

После увольнения Егорова, инициированного независимыми Валерием Безлепкиным и Валерием Щекатуровым, Умеров распустил Наблюдательный совет «Центрэнерго», лишь для того, чтобы уволить тех, кто выступал против его давления, и назначил главой «Центрэнерго» Андрея Чуркина, который был руководителем «Харьковэнергосбыта». «Человек, выполнявший функцию кассира по сбору денег с населения, Умеров продвигает на должность руководителя стратегического энергетического предприятия, от которого зависит, получат ли люди тепло зимой или нет», - пишет Ильченко.

Однако глава СБУ Василий Малюк назвал действия должностных лиц «Центрэнерго» диверсией и назначил расследование. По результатам которого в отношении заместителя председателя ФГИ Федоришина, председателя НС Буско и члена НС Готы возбуждено уголовное производство. Впоследствии Хозяйственный суд Киева остановил действия Фонда государственного имущества по увольнению независимых членов Наблюдательного совета! «Центрэнерго».

«Итак, новый состав Наблюдательного совета «Центрэнерго» незаконный, так же, как и все его решения; Чуркин не имеет права занимать должность гендиректора ПАО «Центрэнерго», - утверждает Ильченко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фонд госимущества половину Волчанского месторождения титано-циркониевых руд продает всего за 55 млн грн.

Владимир ДОБРОВ
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27.08.2023 17:21 Ответить
Станом на ‎15.‎08.‎2023 запаси палива на ТЕС України складають 12, 6% від планового. Рівень відпрацювання енергоблоків АЕС складає 65%. Причина - повна відсутність фінансування створення запасів палива і заміни блоків АЕС зі сторони уряду. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
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27.08.2023 17:23 Ответить
"Міністр енергетики Герман Галущенко визнав, що в Україні існує дефіцит електроенергії в 1,7 ГВт. Але він продовжує замовчувати факт, що головною причиною цього є відсутність можливості заміни ТВЕЛів так як у бюджеті не передбачені видатки на дане питання і закупівля не проводилась. Загальний стан заповнення вугіллям ТЕЦ складає 12 %. Дії профільного міністерства і уряду Шмигаля в цьому питанні виглядають як добре продуманий акт економічного і технічного саботажу. "
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27.08.2023 19:22 Ответить
 
 