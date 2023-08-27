Буданов пережил более десятка покушений, - разведка
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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более десятка покушений на свою жизнь.
Об этом в интервью ISLND TV рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что россияне в последние годы много раз покушались на Кирилла Буданова. Один из них – это ракетный удар по офису ГУР во время полномасштабной войны.
"В общей сложности, суммарно больше десяти. Это с 2014 года... Несмотря на эти многочисленные покушения ГУР Минобороны ни на один час, ни на минуту не прекращало своей деятельности. Все работали в месте постоянной дислокации ведомства. Это же касается командира и всей команды", - сказал Юсов.
Разведчик отметил, что российские пропагандисты часто пытаются придумать ложь о Буданове.
"Очень забавные были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
А якщо серйозно, якщо б хотіли, то давно б знайшли спосіб, тим паче зрадників вистачає.
В 1959 году преподавание логики в средней школе отменили.
Как неприятие существующей (на данный момент) власти является поддержкой раши?
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Тай те Свято, що влаштувало ГУР МО 23÷24 не треба забувати.
таке можливо тільки у нашому цирку, це те саме що очільник моссаду жив в одному особняку з сирійським чи іранським агентом, це нонсенс але у нас це норма. І дивно пачіму ми нє в наті...
Я поважаю тільки звичайних військових.
Агент Буданов, Джеймс Буданов.
І зелошня повірить, а те що коли воно зі свитою та козирем на передок їде кацапи стихають, та то таке
Заборісту шмаль Буданов курить ....
Для кацапів наступить горе, якщо на його місце прийде профі.