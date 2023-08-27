Буданов пережил более десятка покушений, - разведка

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более десятка покушений на свою жизнь.

Об этом в интервью ISLND TV рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что россияне в последние годы много раз покушались на Кирилла Буданова. Один из них – это ракетный удар по офису ГУР во время полномасштабной войны.

"В общей сложности, суммарно больше десяти. Это с 2014 года... Несмотря на эти многочисленные покушения ГУР Минобороны ни на один час, ни на минуту не прекращало своей деятельности. Все работали в месте постоянной дислокации ведомства. Это же касается командира и всей команды", - сказал Юсов.

Также читайте: Если не проводить активных действий, Россия сможет держать оборону хоть всю жизнь, - Буданов

Разведчик отметил, что российские пропагандисты часто пытаются придумать ложь о Буданове.

"Очень забавные были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то", - добавил он.

Также читайте: Около 20% российских пленных сдаются добровольно, - Буданов