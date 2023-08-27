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Буданов пережил более десятка покушений, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

буданов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более десятка покушений на свою жизнь.

Об этом в интервью ISLND TV рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что россияне в последние годы много раз покушались на Кирилла Буданова. Один из них – это ракетный удар по офису ГУР во время полномасштабной войны.

"В общей сложности, суммарно больше десяти. Это с 2014 года... Несмотря на эти многочисленные покушения ГУР Минобороны ни на один час, ни на минуту не прекращало своей деятельности. Все работали в месте постоянной дислокации ведомства. Это же касается командира и всей команды", - сказал Юсов.

Также читайте: Если не проводить активных действий, Россия сможет держать оборону хоть всю жизнь, - Буданов

Разведчик отметил, что российские пропагандисты часто пытаются придумать ложь о Буданове.

"Очень забавные были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то", - добавил он.

Также читайте: Около 20% российских пленных сдаются добровольно, - Буданов
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Топ комментарии
+52
Я теж пережив понад 1000 замахів. Кожного разу коли кацапи ракетами і дронами намагалися мене вбити. І що?
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27.08.2023 16:09
+44
Новий жарт від кловунів )))))
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27.08.2023 16:06
+43
видать это покушался по ночам его сожитель Гогиашвили...ничего не имею против геев, но зачем же на всю страну про эти "покушения"??!!
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27.08.2023 16:11
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Знаємо! Разом з зеленським і єрмаком.
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27.08.2023 18:05 Ответить
а ты кацапска не любишь укронацистов?
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27.08.2023 18:21 Ответить
ХЛОПЦІ НА ПЕРЕДКУ КОЖНИЙ ДЕНЬ ПІДДАЮТЬСЯ ЗАМАХУ,АЛЕ ТАК НЕ ПІАРЯТЬСЯ .АЖ РИГАТИ ХОЧЕТЬСЯ
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27.08.2023 16:36 Ответить
Ну зробіть це....необов'язково писати
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27.08.2023 16:37 Ответить
риг-риг
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28.08.2023 05:08 Ответить
Навіть у кота 9 життів😁
А якщо серйозно, якщо б хотіли, то давно б знайшли спосіб, тим паче зрадників вистачає.
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27.08.2023 16:36 Ответить
Усі кремлівські тролі "возбудились",значить усе правильно робить Буданов
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27.08.2023 16:38 Ответить
це коли "ванергейт" прикрив?чи коли другана єрмака за кордон випустив?чи коли з гогілашвілі маєток ділив?хоча,для вас,зебаранів,він якраз все робить правильно
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27.08.2023 16:59 Ответить
Як колись казали - Хвали мене, моя губонько, бо до вуха роздеру!
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27.08.2023 19:34 Ответить
Чи коли ппогнав на о Зміїний найкращих пілотів. Операція провалилась, пілоти загинули.
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27.08.2023 17:53 Ответить
Дитино, я б сказав, що робити з твоїм збудженням, але боюся, що це діти прочитають.
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27.08.2023 18:07 Ответить
Я не дитина,а жінка похилого віку і терпіти не можу ,коли конструктивну критику підмініють ницими образами Президента і його команду.Хочу нагадати,що через таких критиканів пуйло і зробив висновок,що український народ проти існуючої влади і підтримає рашу.Тому треба думати,що пишете в публічному просторі.Демократія- це процедура,а не лайно
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27.08.2023 19:16 Ответить
пуйло зробив висновок тоді , коли йому доповіли що всі завдання виконані : ракети вкопані в асфальт , мости і дороги розміновані , війска відведені з усіх стратегічних напрямків , його агентура зайняла всі ключові посади в державі Україна .. за три дні парад на Хрещатику !!!
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27.08.2023 20:08 Ответить
пуйло і зробив висновок,що український народ проти існуючої влади і підтримає рашу.

В 1959 году преподавание логики в средней школе отменили.
Как неприятие существующей (на данный момент) власти является поддержкой раши?
Являлась ли критика команды П. Порошенко в 2014-2019 г. поддержкой раши?
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27.08.2023 22:05 Ответить
С...а, які ж ви зебіли обмежені, по перше демократія це режим а не процедура а по друге х@йло напав через те, що Україна була у той час найслабша, при Петрі навіть не напав, а тут зрозумів, що гіршого президента не буде, але хоча й врахував дебілізьм зелупи, не врахував стійкість Українського народу! Ну і по третє те, що ви жінка пожилого віку видно, та яка хвалила Хрущова, потім Брежнєва, у вільні Україні напевно за сисоменка голосувала й за яника 100 відсотків, тепер пхнете за членограя, совдепівські безмізкі лишньохромосомі імбецили!
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28.08.2023 09:09 Ответить
не позорься зелеботка ..
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27.08.2023 18:22 Ответить
людей він смішить і це все, що він робить...хоча що можна очікувати від команди клоунів...🤷
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27.08.2023 18:22 Ответить
Угу. "Васісуалій Лоханкін і його роль в Світовій революції"
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27.08.2023 16:39 Ответить
Вообще тем было 3.
1. Васисуалий Лоханкин и его значение.
2. Лоханкин и трагедия русского либерализма
3.Лоханкин и его роль в русской революции.
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27.08.2023 22:12 Ответить
Абсоютно вірно, але в моєму лесиконі відсутнє слово "руССкой", тому я і замінив це слово на "світовій".
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28.08.2023 08:57 Ответить
Бреше те. Було 11,5 скрипаль свідок
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27.08.2023 16:39 Ответить
11,58.
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27.08.2023 18:08 Ответить
Причем с контрольным в голову.
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27.08.2023 16:44 Ответить
Яку фуйню нам втирають ! Невже хтось повіре ?
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27.08.2023 16:44 Ответить
ага, о це рівень керівника розвідки 😵‍💫
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27.08.2023 18:24 Ответить
Тобто Буданова тепер можна називати Клоун ЗІ Сталі!
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27.08.2023 16:44 Ответить
Ні, він тепер Решето.
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27.08.2023 18:10 Ответить
Подумаешь . Вон Лукашенко вообще расстреляли и ничего - здоров и весел .
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27.08.2023 16:44 Ответить
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27.08.2023 18:24 Ответить
Коли сміятись? З Буланова розвідник, як з гівна куля. Чому Червінський у тюрмі?
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27.08.2023 16:46 Ответить
Орден треба за Замаханість 3 ступені.
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27.08.2023 16:47 Ответить
кожного разу коли він відмазує когось із ОПи,цей хоробрий воїн ризикує своїм життям!бо пригожин теж вважав,що він для тієї влади щось там вартий
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27.08.2023 16:56 Ответить
Під@rusи дійсно бояться Буданова до усрачки і всі "атвєтачкі" списують особисто на нього.
Тай те Свято, що влаштувало ГУР МО 23÷24 не треба забувати.
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27.08.2023 17:02 Ответить
Буданов керує розвідкою з подачі єрмака і затвердження зє з серпня 2020 року. Як розвідник він повний нуль! Тепер живе в робочому кабінеті з дружиною і котом. Ну і навіщо кацапам на цього корисного ідіота з нарцисично-балабольськими якостями робити замахи? Навпаки! Вони мають ще й фесеошників до нього приставити...
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27.08.2023 17:03 Ответить
правильно ховається в кабінеті від сожітєля Гогіка що ще раз не замахнувся вночі
таке можливо тільки у нашому цирку, це те саме що очільник моссаду жив в одному особняку з сирійським чи іранським агентом, це нонсенс але у нас це норма. І дивно пачіму ми нє в наті...
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27.08.2023 17:28 Ответить
его сожителя фсбшного агента гониашвили зеленский в начале войны да в москву отпустил
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27.08.2023 18:24 Ответить
Ще й з котом живе? Збоченець!
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27.08.2023 18:13 Ответить
У мене три кота і два песика. Навіть страшно уявити що Ви про мене подумаєте. Згляньтесь що це вдома, а не на роботі...
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27.08.2023 18:49 Ответить
Просто піар.
Я поважаю тільки звичайних військових.
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27.08.2023 17:06 Ответить
Наскільки ГУР Бурби був до Вагнергейта більш боєздатним !
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27.08.2023 17:07 Ответить
Нечего не понимаю... За что русня хочет его убить?
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27.08.2023 17:10 Ответить
А люди в Ірпіні, Бучі, Херсоні, Маріуполі і ін., які из-за цього клоуна в оккупації опинились не пережили.
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27.08.2023 17:17 Ответить
А як ще один незмінний почіває-подоляк на нього ще не покушались?Недопрайьовують.Бо як вилазять дуже сильні зашквари.То відразу достають перевірену шнягу "замах".То замах на "боневтіка",то буданов.Невже недолугі невторопають шо це вже не діє.
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27.08.2023 17:17 Ответить
Це мабуть коли йому чи то пересолили чи переперчили він рахував як замахи.
Агент Буданов, Джеймс Буданов.
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27.08.2023 17:23 Ответить
Ще простіше: коли лякався так, що аж серце ставало.
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27.08.2023 18:15 Ответить
зачекайте трохи, перед виборами нам розвідка скаже що на бонапарда невтіковича було скоєно 100500 замахів, частину з яких відбив лічна абдристовіч....
І зелошня повірить, а те що коли воно зі свитою та козирем на передок їде кацапи стихають, та то таке
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27.08.2023 17:23 Ответить
пустий балабол цей буданов як вся зелена шобла на чолі з зельов
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27.08.2023 17:25 Ответить
Буданов пережив понад десяток замахів, - розвідка Джерело: https://censor.net/ua/n3439887

Заборісту шмаль Буданов курить ....
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27.08.2023 17:27 Ответить
Замахальників наловили банато?
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27.08.2023 17:47 Ответить
Цілу баночку.
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27.08.2023 18:16 Ответить
нє, не 10 а 25 разів. А клоун все живий!
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27.08.2023 17:54 Ответить
Мабуть жінка замахувалася.
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27.08.2023 17:54 Ответить
Ага. Циганка, в якої він роботу забрав.
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27.08.2023 18:25 Ответить
Нехай, дурь змінить, трішки попустить на деякий час...
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27.08.2023 18:04 Ответить
За генерала треба відпрацьовувати квартальним
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27.08.2023 18:39 Ответить
Що духи з кришталевої кулі нападали під час сеансів яснобачення?
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27.08.2023 18:24 Ответить
Схоже на собачий бред ,а не на замахи
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27.08.2023 18:27 Ответить
це майбутній пріємнік Зеленського
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27.08.2023 18:42 Ответить
Не усі талановиті профі можуть бути порядними й не гребувати на карйєрних сходинках переступати через Червінського й Бурбака...
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27.08.2023 18:37 Ответить
На Фиделя покушались 634 раза. Дожил до 90 лет.
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27.08.2023 18:38 Ответить
Нам багато років , ми все знаємо, але ОПУбордельні протягнуть своїх на виборах молоддю - це на молодь й працює ОПУ піарячи свою "зірочку" , котрий й "сам нарцис с усам"
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27.08.2023 18:52 Ответить
Аристович нервно курит в сторонке
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27.08.2023 18:55 Ответить
Треба вже буданову ордєн "За невдалі замахи" викувати, а то понад десяток замахів це вам не всі серії 95 кварталу передивитися, це набагато жорсткіше випроюбування. Хоча, по правді кажучи, перший орден "За невдалі замахи" зеленський має присвоїти своїм указом Шефіру, бо пригодницбкий сервал про "невдалі замахи" був започаткований саме ним у вересні 2021. Тож орден "За невдалий замах" під №1 має бути у Шефіра. А ось перший орден "За невдалий пєрєварот" треба такі да, присвоїти Владімірссаничу, як він не шаманив, як він не стращав країну "пєрєваротом" у листопаді 2021, так нічого і не сталося і навіть "пєрєваротніков" ніхто навіть не пожурив... Абідна канєшна, анонс "пєрєватора" оголошував сам Владімірссанич, а в рєалє, як завжди пшик. Втім, як і все, що Владіиірссанич та його шоу-шобла робить з 2019 року...
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27.08.2023 18:55 Ответить
"Хазяйка, пулі свістєлі над головой!"
Для кацапів наступить горе, якщо на його місце прийде профі.
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27.08.2023 19:14 Ответить
А гогилашвили сколько пережил?
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27.08.2023 20:12 Ответить
Так, так. І всі під час перегляду власних відосиків.
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27.08.2023 20:21 Ответить
Я кожен день переживаю замахи, коли кацапи по Україні ракетами стріляють.
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27.08.2023 21:05 Ответить
Аристович нервно курит в сторонке
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27.08.2023 21:15 Ответить
Глава ГУР має бути особою не публічною, так би мовити, засекреченою... Буданов же постійно на виду, і в телекамерах, і в пресі, і в інтернеті... У нас зараз на кожного українця на його Батьківщині раша робить замах...
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27.08.2023 21:41 Ответить
А зелений наполєон понад сто
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27.08.2023 21:46 Ответить
На мени кожний день замахів піпец. То вітер, то дощь, то сонце палке, то чайник перегрівся, то яечня пригоріла ...............
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27.08.2023 22:59 Ответить
мдяяяя )))
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27.08.2023 23:15 Ответить
нарцис. цим все сказано.
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28.08.2023 05:09 Ответить
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