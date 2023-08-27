Некоторые стратегические энергообъекты вернутся в государственную собственность, - Зеленский
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Некоторые стратегические энергообъекты должны вернуться под контроль государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосийчук, опубликованном в воскресенье на ее ютюб-канале.
"Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков", – сказал он.
Зеленский отметил, что "есть предприятия, на которые и мы не можем зайти и обеспечить их безопасность"
"Это никакая не революция. И это абсолютно требование военного времени. Я не говорю даже о том, что по закону можем", – сказал президент.
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Ахметова,
Калпмойського?
Це е головне. Все інше це мелочовка!
А чтобы дошло, тебе понадобилось 3 года развала системы и страны.
Тобі сруть у вуха те що ти хочеш почути, а титого навіть не помічаєш.
санузли тим хто сере...
заводи тим в кого є гроші
а гроші тим хто їх тирить!
не буба, а ленін практично....
- "Ми готові воювати довго, якщо не втрачатимемо людей. Мінімізуючи жертви. Як, наприклад, Ізраїль";
- "Якщо ми будемо на адмінкордоні з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію росії на території півострова";
- за словами Зеленського, для виборів під час війни США та ЄС (які закликають до виборів) мають профінансувати виборчий процес, а також направити своїх спостерігачів у окопи на фронт: "Я не хотів би фантазувати, що ми жили б без виборів 3-5-7 років. Я не хочу, щоб до влади було відношення, що вона тримається. Я ні за що не тримаюся".
зелений офіс рассилаїть телеграми
шо вся округа перелнена з ворами
і наступіл крітіческій момент ,
і заїдаїть зелений елемент
замість того шо б зробити закони, які б робили
все як завжди - відібрати!
Такого некомпетентного, порожнього та брехливого держмуправлінця якщо захочеш знайти це марна справа.
Рівень Жекі та Юзіка-Сивохо...
Дуже соромно за нього...
Но то таке...
Нехай готується до трибуналу за вагнеровців, здачу півдня, загибель десятків тисяч громадян, розброєння країни, руzмерзотників у владі, тотальне хабарництво, мародерство, зради...
Наверняка Ахметка пострадавшие ТЭС отдаст государству, чтобы не тратиться на восстановление.
Нарид готовят к этому похоже....