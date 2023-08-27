Некоторые стратегические энергообъекты вернутся в государственную собственность, - Зеленский

Некоторые стратегические энергообъекты должны вернуться под контроль государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосийчук, опубликованном в воскресенье на ее ютюб-канале.

"Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков", – сказал он.

Зеленский отметил, что "есть предприятия, на которые и мы не можем зайти и обеспечить их безопасность"

"Это никакая не революция. И это абсолютно требование военного времени. Я не говорю даже о том, что по закону можем", – сказал президент.

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