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Некоторые стратегические энергообъекты вернутся в государственную собственность, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

энергетика,атомная

Некоторые стратегические энергообъекты должны вернуться под контроль государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосийчук, опубликованном в воскресенье на ее ютюб-канале.

"Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков", – сказал он.

Зеленский отметил, что "есть предприятия, на которые и мы не можем зайти и обеспечить их безопасность"

"Это никакая не революция. И это абсолютно требование военного времени. Я не говорю даже о том, что по закону можем", – сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал "мощный сентябрь" для Украины
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Топ комментарии
+10
А казали виборів не буде. А передвиборні обіцянки вже лунають. Корупціонерів на гиляку! Надра народу! Бородату бабушку під американський суд, ой, що це я верзу.!?
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27.08.2023 19:45
+10
Не варто радіти. Під контроль держави, це майже напевно прокрутять таку схему - ушкоджене рашистами підприємство/об'єкт, буде тимчасово, на період війни підпорядковане державі. Котра за рахунок бюджетних коштів його відновить, а то і модернізує, а після війни поверне старому власнику. Прибутки в приватні руки, а витрати народу України.
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27.08.2023 19:49
+6
енергооб'єкти - енергетікам
санузли тим хто сере...
заводи тим в кого є гроші
а гроші тим хто їх тирить!
не буба, а ленін практично....
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27.08.2023 19:49
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А казали виборів не буде. А передвиборні обіцянки вже лунають. Корупціонерів на гиляку! Надра народу! Бородату бабушку під американський суд, ой, що це я верзу.!?
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27.08.2023 19:45 Ответить
А де тепер Беня буде харчуватись?
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27.08.2023 19:48 Ответить
На тех объектах, которые не отойдут в гос. собственность
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27.08.2023 19:49 Ответить
там, де є можливість отримати великий гешефт та збільшити розмір тухесу...
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27.08.2023 19:52 Ответить
Де перелік закладів яки були взяті від:

Ахметова,
Калпмойського?

Це е головне. Все інше це мелочовка!
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27.08.2023 21:36 Ответить
АГА! Поки війна утримувати за державні кошти!А потім назад бені повернете?!!
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27.08.2023 22:31 Ответить
Дошло?
А чтобы дошло, тебе понадобилось 3 года развала системы и страны.
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27.08.2023 19:48 Ответить
Що??? Дошло?))) Ще скажіть що вчився, вчився і навчився))
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27.08.2023 20:00 Ответить
Тебе и это не грозит.
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27.08.2023 22:18 Ответить
Напиши листа Діду Морозу - «Країна Мрій»,і чекай на новорічну ніч. Хай щастить тобі ))))
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27.08.2023 22:55 Ответить
Ты как ребенок маленький. Когда у тебя появятся мозги?
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27.08.2023 23:10 Ответить
Ти ж казав «сусідам», що «нічого, він вчиться» - біжи розкажи, що навчився 😂
Тобі сруть у вуха те що ти хочеш почути, а титого навіть не помічаєш.
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28.08.2023 08:28 Ответить
енергооб'єкти - енергетікам
санузли тим хто сере...
заводи тим в кого є гроші
а гроші тим хто їх тирить!
не буба, а ленін практично....
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27.08.2023 19:49 Ответить
Не варто радіти. Під контроль держави, це майже напевно прокрутять таку схему - ушкоджене рашистами підприємство/об'єкт, буде тимчасово, на період війни підпорядковане державі. Котра за рахунок бюджетних коштів його відновить, а то і модернізує, а після війни поверне старому власнику. Прибутки в приватні руки, а витрати народу України.
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27.08.2023 19:49 Ответить
додам - будь-який об'єкт (не тільки ушкоджений), в який треба вкладатися та не приносить достатнього прибутку... зараз для них - самий час, аби без додаткових до них питань позбутись активів, які стали пасивами...
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27.08.2023 19:55 Ответить
Держава - це Я?
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27.08.2023 19:51 Ответить
Людовик 14-й (с)
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27.08.2023 20:48 Ответить
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27.08.2023 19:52 Ответить
грабуй награбоване - десь я вже таке чув....
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27.08.2023 19:52 Ответить
*⚡️Основне з інтерв'ю президента України Володимира Зеленського:*

- "Ми готові воювати довго, якщо не втрачатимемо людей. Мінімізуючи жертви. Як, наприклад, Ізраїль";

- "Якщо ми будемо на адмінкордоні з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію росії на території півострова";

- за словами Зеленського, для виборів під час війни США та ЄС (які закликають до виборів) мають профінансувати виборчий процес, а також направити своїх спостерігачів у окопи на фронт: "Я не хотів би фантазувати, що ми жили б без виборів 3-5-7 років. Я не хочу, щоб до влади було відношення, що вона тримається. Я ні за що не тримаюся".
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27.08.2023 19:53 Ответить
Обіцянки -цяцянки, а лохам радість.
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27.08.2023 19:55 Ответить
націона-лізація грядеть!
зелений офіс рассилаїть телеграми
шо вся округа перелнена з ворами
і наступіл крітіческій момент ,
і заїдаїть зелений елемент
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27.08.2023 20:01 Ответить
Якщо мова про ахмет-ДТЕК, то давно треба було. Якщо про те, щоб забрати в усіх інших, щоб потім віддати задарма ахмет-ДТЕК або собі-коханим, то ми вже не здивуємось.
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27.08.2023 20:07 Ответить
А энергоатом уже не хочешь отдать под приватизацию? А?
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27.08.2023 20:12 Ответить
Для того щоб потім перекочувати до лап Бенадія Валерійовича? До рук цього файного господарника, який зробив Дніпровський аеропорт *********** для початку 20століття?
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27.08.2023 20:14 Ответить
от нам і наша ціна...
замість того шо б зробити закони, які б робили
все як завжди - відібрати!
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27.08.2023 20:14 Ответить
А можно поподробнее? Я записываю.
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27.08.2023 20:28 Ответить
Послухав частину інтерв'ю.
Такого некомпетентного, порожнього та брехливого держмуправлінця якщо захочеш знайти це марна справа.
Рівень Жекі та Юзіка-Сивохо...
Дуже соромно за нього...
Но то таке...
Нехай готується до трибуналу за вагнеровців, здачу півдня, загибель десятків тисяч громадян, розброєння країни, руzмерзотників у владі, тотальне хабарництво, мародерство, зради...
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27.08.2023 20:32 Ответить
Проще простого,в прокуратуре давно лежат показания,улетевшевшего когда то из окна,пана Чечетова на ахметку,поднять,возбудить дельце и действовать.
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27.08.2023 20:34 Ответить
так потрібна команда "фас!" а це платна послуга, у кого грошей на це вистачить?
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27.08.2023 22:13 Ответить
Дык , тогда придётся и Пинчука .... того. Израиль - против.
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27.08.2023 23:37 Ответить
Список в стулию, с перечислением объектов и фамилиями.
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27.08.2023 20:34 Ответить
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27.08.2023 20:47 Ответить
Щось сусід дуже близько. Чи то конюшня на подвірї?
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27.08.2023 22:45 Ответить
Свинокомплекс ?!
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27.08.2023 22:50 Ответить
Решение правильное, главное, чтобы они не стали бездонной бочкой для выкачивания средств из государственного бюджета
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27.08.2023 21:48 Ответить
Так. лишь бы покиздеть конечно. Поезд то умчался давно. По схеме и по классике жанра национализацию должен был проводить Ющенко, убрать убить уже оборзевший олигархат тогда. Но хрен на ны. Мог рискнуть и Порох в 15 г. Но он сам олигарх. Так называемый государственный капитализм. Так сделал де Голь в 1946г, а в 1965 г всё было продано в частные руки и с аукциона. И страна получила колосальные бабки. Так иногда делают. И кстати национализируют всё самое рентабельное, а не наоборот как у нас. Попилять на металлолом. Теперь капэць.
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27.08.2023 22:29 Ответить
Все дуже просто,Ігор Валерійович незміг додавати Ахметова законом про олігархів тепер вірний падаван Зе користуючись військовим станом все відіжме нібито на користь держави,але керувати по факту будуть тіж,що і Укрнафтою...
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28.08.2023 01:59 Ответить
Хех!
Наверняка Ахметка пострадавшие ТЭС отдаст государству, чтобы не тратиться на восстановление.
Нарид готовят к этому похоже....
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28.08.2023 08:06 Ответить
 
 