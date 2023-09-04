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Новости Происшествия
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Шабунин (465) электронное декларирование (1015)

На антикоррупционном комитете приняли правку, оставляющую электронные декларации чиновников закрытыми, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

декларування

Депутаты приняли на антикоррупционном комитете правку, которая оставляет электронные декларации чиновников закрытыми. Реестр деклараций хотят закрыть еще на год.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопреки мнению 91,7% украинцев, ЕС и послов G7 депутаты таки опозорились и прямо сейчас приняли на антикоррупционном комитете правку, которая оставляет электронные декларации чиновников закрытыми.

Традиционно на комитете отличились нардепы от пророссийских сил (Григорий Мамка с экс ОПЗЖ), представители старых коррупционных элит (Сергей Власенко из "Батькивщины") и отдельные "слуги", например, печально известный Максим Павлюк и его коллега Галина Янченко", - написал он.

Как отмечает Шабунин, Реестр деклараций хотят закрыть еще на год, но отдельные декларации позволят в этот год открывать только с согласия самого декларанта.

Читайте: Бужанский, Павлюк и другие "слуги" уничтожили суть декларирования, - Шабунин

"Все это при том, что за этот год власть может попытаться организовать выборы. И отсутствие доступа к данным об их состоянии точно пригодится, чтобы комфортно переизбраться после войны и продолжить воровать.

Тем более исключительная причина для нардепов скрывать декларации от публичного доступа - это желание скрыть наворованное во время войны. Многочисленные расследования об имуществе на Печерске, в Болгарии и лакшери-отдыхе на Мальдивах - яркое тому подтверждение", - отметил Шабунин.

Как отмечает Шабунин, единственный шанс для Рады сейчас избежать позора перед ЕС, послами G7 и, самое главное, перед собственными гражданами - проголосовать в зале за правку, которая обеспечит открытие информации о "военном" состоянии чиновников. Голосование должно состояться уже завтра.

Также читайте: Нардепы хотят возобновить декларирование, но без доступа к самим декларациям, что нарушает обязательства перед международными партнерами, - Шабунин
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Топ комментарии
+18
Неправильна подача. Правильна так: "На корупційному комітеті."
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04.09.2023 18:56
+18
Не дає вже 5-й рік Порошенко бідолагам малоросам "слугам" і "ригам" бути чесними. То на фронт машини і зброю возить, перекриваючи їх відоси про їх доброту, а тут дивися доступ до декларацій закрив. А вони ж так хотіли бути відкритими, вони ж слуги наріду.
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04.09.2023 18:58
+15
Чому так погано голосувати по приколу ?

Бо потім стає дуже не прикольно
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04.09.2023 18:56
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Правила форума Совет форумчан
Чому так погано голосувати по приколу ?

Бо потім стає дуже не прикольно
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04.09.2023 18:56 Ответить
Как пел Потап когда-то, сначало было прикольно, а потом страшно и больно. Или что-то такое. Давно было уже.
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04.09.2023 19:00 Ответить
Потап це хто?
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04.09.2023 19:05 Ответить
Антикорупційний комітет проголосував за е-корупцію.
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04.09.2023 19:27 Ответить
як ці зелені падлюки перевзуваються в повітрі
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04.09.2023 21:37 Ответить
Неправильна подача. Правильна так: "На корупційному комітеті."
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04.09.2023 18:56 Ответить
Не дає вже 5-й рік Порошенко бідолагам малоросам "слугам" і "ригам" бути чесними. То на фронт машини і зброю возить, перекриваючи їх відоси про їх доброту, а тут дивися доступ до декларацій закрив. А вони ж так хотіли бути відкритими, вони ж слуги наріду.
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04.09.2023 18:58 Ответить
НА РІК відкладено - чекають перемоги Трампа, все для неї роблять своїм мародерством , та проблемою з підтримкою допомоги Україні у США
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04.09.2023 19:36 Ответить
ZEквартальна шобла антиукраїнських слуг
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04.09.2023 19:39 Ответить
У складі комітету:ВИВЧАЄМО КОЖНЕ ПРІЗВИЩЕ
Радіна Анастасія Олегівна - голова КомітетуЮрчишин Ярослав Романович - перший заступник голови КомітетуМошенець Олена Володимирівна - заступниця голови КомітетуКабаченко Володимир Вікторович - секретар КомітетуАнанченко Михайло Олегович - член КомітетуБурміч Анатолій Петрович - член КомітетуЖмеренецький Олексій Сергійович - член Комітету, голова підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграціїІванісов Роман Валерійович - член Комітету, голова підкомітету з питань антикорупційної політики в економічній сферіКрасов Олексій Ігорович - член Комітету, голова підкомітету з питань протидій корупції у сфері екології та природокористуванняОдарченко Андрій Миколайович - член Комітету, голова підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері господарських, земельних і містобудівних правовідносинСлавицька Антоніна Керимівна - членкиня КомітетуСюмар Вікторія Петрівна - член Комітету, голова підкомітету з питань дотримання законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядуванняТкаченко Олександр Михайлович - член Комітету, голова підкомітету з питань правового регулювання та аналізу діяльності спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції, Голова підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільствомШинкаренко Іван Анатолійович - член Комітету, голова підкомітету з питань міжнародного партнерства та співробітництва щодо реалізації антикорупційної політики у фінансовій, агропромисловій і енергетичній сферах,
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04.09.2023 20:23 Ответить
Корупціонери та антикорупціонери-солодка парочка...
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04.09.2023 18:58 Ответить
Зато "хотьпаржом і какаяразница!"
Правильно?
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04.09.2023 18:59 Ответить
Без відправки на передову депутатів всіх рівнів нічого в цій країні не зміниться.
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04.09.2023 18:59 Ответить
Ты сделал их вместе
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04.09.2023 18:59 Ответить
На антикорупційному комітеті ухвалили правку, що залишає електронні декларації чиновників закритими,

Злодії, корупціонери вибудовують захист.

Власне для того вони і прийшли у ВР.
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04.09.2023 18:59 Ответить
Та ні, Ви помиляєтеся, вони самі не прийшли у Верховну Раду, їх на своїх рученьках занесли 73% "хоть поржем". Мало того що зробили мародерів, ворюг і малоросів депутами, та ще дали їм монобільшість, щоб опозиція нічого не могла зробити. Ось такий він нарід. Вумнішого немає на планеті Земля. А сьогодні башляють прикордонникам, лікарям тисячі доларів, що втекти з України, яку самі робили "щоб поржать".
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04.09.2023 19:06 Ответить
Вор вору глаз не выклюет!
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04.09.2023 19:00 Ответить
...И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели...
(А. Блок)
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04.09.2023 19:02 Ответить
Я так розумію, що на словах, причина закриття декларацій, це піклування про тих чиновників/депутатів, що знаходяться на окупованих територіях. Але якщо вони на окупованих територіях, то і не працюють фактично на державу в даний час?
Отже все просто - розкрити декларації добровільно. Але якщо декларант не бажає цього - це прирівнюється до подання заяви про звільнення з держпосади/здачі депутатського мандату. Окрім того до розкриття декларації, особі забороняється приймати участь у виборах та призначати її на держпосади.
Все має бути просто - відсутність публічної декларації = неможливість перебування на будь-якій держпосаді.
Ну і через рік розкриття обов'язкове.
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04.09.2023 19:04 Ответить
​​Зеленський: "Ми не втратимо жодного дня в роботі задля зближення України та ЄС"

Президент запевнив, що держава здолає "будь-які перешкоди" для зміцнення партнерства та інтеграції.

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04.09.2023 19:08 Ответить
Я не пам'ятаю, щоб президент не збрехав, починаючи зі стадіону, з лабораторії, де здвав сечу і кров - бреше, а можливо це дарт, вже 5-й рік. У його депутатів, якщо брати зкон, то і повноваження закінчуються і через 7 місяців у нього, а він крім відосів - нічого. Як то кажуть, хто на кого вчився.
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04.09.2023 19:12 Ответить
«Шольц!!! Де наші ракети!» (
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04.09.2023 19:22 Ответить
Хіба був якись випадок коли Зеля не збрехав ?
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04.09.2023 21:29 Ответить
По моему, хуже уже некуда
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04.09.2023 19:17 Ответить
догралися. чекайте на помсту
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04.09.2023 19:20 Ответить
А после такого зеледент спрашивает "Почему мы не в НАТО?"
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04.09.2023 19:21 Ответить
Это КОРРУПЦИОННЫЙ Комитет, который сам с собой борется. Результат налицо.
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04.09.2023 19:23 Ответить
Шабунін не якій ні борцун з корупціей.Він харчуються з цей теми.Це такий мікроорганізм у зеленому шлунку,який покращує травлення.
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04.09.2023 19:27 Ответить
Реєстр декларацій закрити ще на рік.
Комітету присвоїти справжню назву - корупційний!
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04.09.2023 19:45 Ответить
корупційна ВзРада України на антикорупційному комітеті ухвалили правку, що залишає корупцію влади в Україні закритою ще на рік.
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04.09.2023 20:09 Ответить
антикорупційним комітетом керує ZEквартальна , ак й у ВР проголосують за вказівкою ОПУ, чекають на вибори 2024 року у США
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04.09.2023 20:16 Ответить
ну дуже хочуть щоб всіх їх посадили на автобус до ростова
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04.09.2023 20:40 Ответить
3,14дори *****товані! ******* криворожий осел і його ко-***** ********* Україну!
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04.09.2023 21:18 Ответить
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04.09.2023 22:29 Ответить
Бджоли проти меду!!!
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05.09.2023 00:07 Ответить
 
 