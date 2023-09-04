На антикоррупционном комитете приняли правку, оставляющую электронные декларации чиновников закрытыми, - Шабунин
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Депутаты приняли на антикоррупционном комитете правку, которая оставляет электронные декларации чиновников закрытыми. Реестр деклараций хотят закрыть еще на год.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Вопреки мнению 91,7% украинцев, ЕС и послов G7 депутаты таки опозорились и прямо сейчас приняли на антикоррупционном комитете правку, которая оставляет электронные декларации чиновников закрытыми.
Традиционно на комитете отличились нардепы от пророссийских сил (Григорий Мамка с экс ОПЗЖ), представители старых коррупционных элит (Сергей Власенко из "Батькивщины") и отдельные "слуги", например, печально известный Максим Павлюк и его коллега Галина Янченко", - написал он.
Как отмечает Шабунин, Реестр деклараций хотят закрыть еще на год, но отдельные декларации позволят в этот год открывать только с согласия самого декларанта.
"Все это при том, что за этот год власть может попытаться организовать выборы. И отсутствие доступа к данным об их состоянии точно пригодится, чтобы комфортно переизбраться после войны и продолжить воровать.
Тем более исключительная причина для нардепов скрывать декларации от публичного доступа - это желание скрыть наворованное во время войны. Многочисленные расследования об имуществе на Печерске, в Болгарии и лакшери-отдыхе на Мальдивах - яркое тому подтверждение", - отметил Шабунин.
Как отмечает Шабунин, единственный шанс для Рады сейчас избежать позора перед ЕС, послами G7 и, самое главное, перед собственными гражданами - проголосовать в зале за правку, которая обеспечит открытие информации о "военном" состоянии чиновников. Голосование должно состояться уже завтра.
Пожалуйста, подождите...
Бо потім стає дуже не прикольно
Радіна Анастасія Олегівна - голова КомітетуЮрчишин Ярослав Романович - перший заступник голови КомітетуМошенець Олена Володимирівна - заступниця голови КомітетуКабаченко Володимир Вікторович - секретар КомітетуАнанченко Михайло Олегович - член КомітетуБурміч Анатолій Петрович - член КомітетуЖмеренецький Олексій Сергійович - член Комітету, голова підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграціїІванісов Роман Валерійович - член Комітету, голова підкомітету з питань антикорупційної політики в економічній сферіКрасов Олексій Ігорович - член Комітету, голова підкомітету з питань протидій корупції у сфері екології та природокористуванняОдарченко Андрій Миколайович - член Комітету, голова підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері господарських, земельних і містобудівних правовідносинСлавицька Антоніна Керимівна - членкиня КомітетуСюмар Вікторія Петрівна - член Комітету, голова підкомітету з питань дотримання законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядуванняТкаченко Олександр Михайлович - член Комітету, голова підкомітету з питань правового регулювання та аналізу діяльності спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції, Голова підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільствомШинкаренко Іван Анатолійович - член Комітету, голова підкомітету з питань міжнародного партнерства та співробітництва щодо реалізації антикорупційної політики у фінансовій, агропромисловій і енергетичній сферах,
Правильно?
Злодії, корупціонери вибудовують захист.
Власне для того вони і прийшли у ВР.
Что этих нищих провели...
(А. Блок)
Отже все просто - розкрити декларації добровільно. Але якщо декларант не бажає цього - це прирівнюється до подання заяви про звільнення з держпосади/здачі депутатського мандату. Окрім того до розкриття декларації, особі забороняється приймати участь у виборах та призначати її на держпосади.
Все має бути просто - відсутність публічної декларації = неможливість перебування на будь-якій держпосаді.
Ну і через рік розкриття обов'язкове.
Президент запевнив, що держава здолає "будь-які перешкоди" для зміцнення партнерства та інтеграції.
Комітету присвоїти справжню назву - корупційний!