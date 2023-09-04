На антикоррупционном комитете приняли правку, оставляющую электронные декларации чиновников закрытыми, - Шабунин

Депутаты приняли на антикоррупционном комитете правку, которая оставляет электронные декларации чиновников закрытыми. Реестр деклараций хотят закрыть еще на год.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопреки мнению 91,7% украинцев, ЕС и послов G7 депутаты таки опозорились и прямо сейчас приняли на антикоррупционном комитете правку, которая оставляет электронные декларации чиновников закрытыми.

Традиционно на комитете отличились нардепы от пророссийских сил (Григорий Мамка с экс ОПЗЖ), представители старых коррупционных элит (Сергей Власенко из "Батькивщины") и отдельные "слуги", например, печально известный Максим Павлюк и его коллега Галина Янченко", - написал он.

Как отмечает Шабунин, Реестр деклараций хотят закрыть еще на год, но отдельные декларации позволят в этот год открывать только с согласия самого декларанта.

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"Все это при том, что за этот год власть может попытаться организовать выборы. И отсутствие доступа к данным об их состоянии точно пригодится, чтобы комфортно переизбраться после войны и продолжить воровать.

Тем более исключительная причина для нардепов скрывать декларации от публичного доступа - это желание скрыть наворованное во время войны. Многочисленные расследования об имуществе на Печерске, в Болгарии и лакшери-отдыхе на Мальдивах - яркое тому подтверждение", - отметил Шабунин.

Как отмечает Шабунин, единственный шанс для Рады сейчас избежать позора перед ЕС, послами G7 и, самое главное, перед собственными гражданами - проголосовать в зале за правку, которая обеспечит открытие информации о "военном" состоянии чиновников. Голосование должно состояться уже завтра.

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