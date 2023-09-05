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Transparency International (115) электронное декларирование (1015)

Transparency International Ukraine призывает не искажать систему электронного декларирования, - заявление

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

декларирование

Transparency International Ukraine обращается к народным депутатам с призывом возобновить электронное декларирование должностных лиц в должном объеме и не вносить в законодательство изменений, которые могут разрушить систему.

Об этом говорится в заявлении Transparency International Ukraine,передает Цензор.НЕТ.

"4 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в рамках подготовки ко второму чтению рассмотрел законопроект 9587-д, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов Украины. Также в тот же день, 4 сентября, Комитет по антикоррупционной политике в рамках подготовки ко второму чтению рассмотрел законопроект 9534 - он предусматривает возобновление электронного декларирования чиновниками", - говорится в заявлении.

Как отмечается, ранее Transparency International Ukraine анализировала оба (9587 и 9534) законопроекта и указывала на их недостатки и риски. Но после вчерашнего заседания комитетов пробелы в предложенном восстановлении системы декларирования только увеличились из-за вмешательства отдельных народных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бужанский, Павлюк и другие "слуги" уничтожили суть декларирования, - Шабунин

"Вопрос надлежащего возобновления декларирования активов остается в фокусе для наших международных партнеров. Буквально вчера послы G7 опубликовали позицию, где отметили важность избегания лазейок для арендованных активов и ограничения количества исключений, связанных с безопасностью, в том числе обнародования информации", - напомнили в TI Украина.

Transparency International Ukraine поддерживает эту позицию и со своей стороны настойчиво призывает народных депутатов:

- восстановить публичный доступ к реестру деклараций без откладывания на год;
- не изменять действующие правила декларирования активов в аренде или владении, в том числе через введение оценочной категории "рыночная стоимость";
- не манипулировать другими законодательными нормами, способными разбалансировать или уничтожить сущность системы электронного декларирования.

Также читайте: На антикоррупционном комитете приняли правку, оставляющую электронные декларации чиновников закрытыми, - Шабунин

"Мы убеждены, что парламенту важно воздержаться также от изменений в Уголовный или другие кодексы и до оснований внесения в Реестр коррупционеров.

Надлежащее возобновление электронного декларирования является краеугольным индикатором не только для Европейского Союза, но и для МВФ. То есть полноценное и прозрачное восстановление е-декларирования важно не только с точки зрения вступления в ЕС, но и в вопросе обеспечения финансовой стабильности государства.

Мы предостерегаем парламентариев от внесения в законодательство норм, которые в дальнейшем могут существенно расшатать и даже уничтожить систему предотвращения коррупции в Украине и возможности для выявления фактов незаконного обогащения чиновников. Именно поэтому обращаемся с призывом взвешенно подойти к задаче по возобновлению электронного декларирования, чтобы не исказить систему, уже показавшую свою эффективность", - заключается в заявлении.

Читайте также: НАПК призывает Раду не разрушать электронное декларирование: Есть риск назначения на должности лиц, причастных к коррупции
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Топ комментарии
+10
Ага,плювати вони хотіли на все це!!!
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05.09.2023 10:07
+7
Зе-ворог всередині , він коварніший ніж русня. Його диявольська посмішка бреше нам з телеекранів щодня.
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05.09.2023 10:09
+4
Що може бути простіше.
Повернути ту систему, яку створив "барига", щоб мудрий наріТ знав, скільки влада заробляє.
Так ні, мудрий наріт обрав собі "слуг", які жеруть в три глотки, разом з родичами та коханками-цями, а мудрому наріДу показують музичний орган наріДного презЕдента.
НаріД, то хто ж барига?
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05.09.2023 10:48
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Ага,плювати вони хотіли на все це!!!
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05.09.2023 10:07 Ответить
вместо санкций против зеленых, Запад играет с ними в дурацкие игры.
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05.09.2023 10:08 Ответить
Зе-ворог всередині , він коварніший ніж русня. Його диявольська посмішка бреше нам з телеекранів щодня.
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05.09.2023 10:09 Ответить
Потвори не можуть не спотворювати-бо вони потвори...
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05.09.2023 10:09 Ответить
а отут ви, Transparency International, не дочекаєтесь!
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05.09.2023 10:10 Ответить
вам би хоч раз в зал Ради - ви би все зрозуміли i не було би дурних закликів.
тут тільки на стефана подивитися і відпадають всі питання...
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05.09.2023 10:13 Ответить
Звертатись до людоїда, щоб той не їв людей?
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05.09.2023 10:29 Ответить
А ворогам народу,типу максіка бужанського начхати. Їх поки на пляшку не посадиш -не заспокояться.
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05.09.2023 10:39 Ответить
Вони вже і так все спотворили, що їм там якесь декларування
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05.09.2023 10:45 Ответить
Що може бути простіше.
Повернути ту систему, яку створив "барига", щоб мудрий наріТ знав, скільки влада заробляє.
Так ні, мудрий наріт обрав собі "слуг", які жеруть в три глотки, разом з родичами та коханками-цями, а мудрому наріДу показують музичний орган наріДного презЕдента.
НаріД, то хто ж барига?
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05.09.2023 10:48 Ответить
Як це ви проти? Коля котлета буде вам показувати свої статки, порти в одеській області? Нащо це вам?
Ми зелені мародери, бандити, гвалтивники, зрадники та колоборанти відроемо вам е-декларування?! Сходить краще замість на концерт кварталу.
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05.09.2023 10:50 Ответить
зелені підараси роблять вигляд що хочуть в Європу, а насправді семимильними кроками здають країну *****
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05.09.2023 11:19 Ответить
депутати звичайно погані, але і трансперенсі теж, зборище уродів
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05.09.2023 13:33 Ответить
 
 