Transparency International Ukraine призывает не искажать систему электронного декларирования, - заявление
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Transparency International Ukraine обращается к народным депутатам с призывом возобновить электронное декларирование должностных лиц в должном объеме и не вносить в законодательство изменений, которые могут разрушить систему.
Об этом говорится в заявлении Transparency International Ukraine,передает Цензор.НЕТ.
"4 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в рамках подготовки ко второму чтению рассмотрел законопроект 9587-д, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов Украины. Также в тот же день, 4 сентября, Комитет по антикоррупционной политике в рамках подготовки ко второму чтению рассмотрел законопроект 9534 - он предусматривает возобновление электронного декларирования чиновниками", - говорится в заявлении.
Как отмечается, ранее Transparency International Ukraine анализировала оба (9587 и 9534) законопроекта и указывала на их недостатки и риски. Но после вчерашнего заседания комитетов пробелы в предложенном восстановлении системы декларирования только увеличились из-за вмешательства отдельных народных депутатов.
"Вопрос надлежащего возобновления декларирования активов остается в фокусе для наших международных партнеров. Буквально вчера послы G7 опубликовали позицию, где отметили важность избегания лазейок для арендованных активов и ограничения количества исключений, связанных с безопасностью, в том числе обнародования информации", - напомнили в TI Украина.
Transparency International Ukraine поддерживает эту позицию и со своей стороны настойчиво призывает народных депутатов:
- восстановить публичный доступ к реестру деклараций без откладывания на год;
- не изменять действующие правила декларирования активов в аренде или владении, в том числе через введение оценочной категории "рыночная стоимость";
- не манипулировать другими законодательными нормами, способными разбалансировать или уничтожить сущность системы электронного декларирования.
"Мы убеждены, что парламенту важно воздержаться также от изменений в Уголовный или другие кодексы и до оснований внесения в Реестр коррупционеров.
Надлежащее возобновление электронного декларирования является краеугольным индикатором не только для Европейского Союза, но и для МВФ. То есть полноценное и прозрачное восстановление е-декларирования важно не только с точки зрения вступления в ЕС, но и в вопросе обеспечения финансовой стабильности государства.
Мы предостерегаем парламентариев от внесения в законодательство норм, которые в дальнейшем могут существенно расшатать и даже уничтожить систему предотвращения коррупции в Украине и возможности для выявления фактов незаконного обогащения чиновников. Именно поэтому обращаемся с призывом взвешенно подойти к задаче по возобновлению электронного декларирования, чтобы не исказить систему, уже показавшую свою эффективность", - заключается в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
тут тільки на стефана подивитися і відпадають всі питання...
Повернути ту систему, яку створив "барига", щоб мудрий наріТ знав, скільки влада заробляє.
Так ні, мудрий наріт обрав собі "слуг", які жеруть в три глотки, разом з родичами та коханками-цями, а мудрому наріДу показують музичний орган наріДного презЕдента.
НаріД, то хто ж барига?
Ми зелені мародери, бандити, гвалтивники, зрадники та колоборанти відроемо вам е-декларування?! Сходить краще замість на концерт кварталу.