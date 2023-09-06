Необходимо построить систему ментального здоровья, избавляющую от разрушительных последствий войны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в среду к участникам проходящего в Киеве третьего Саммита первых леди и джентльменов.

Как отметил президент, "Украина умеет делать историю другой, в частности благодаря дипломатии эмоций - мягкой силе нашего государства, способной говорить с душой каждого народа", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Чтобы решения реализовывались, на фундаменте из одних только эмоций, наверняка, ничего не построишь. И одного принятия решений мало. Всегда нужна системность, чтобы делать эмоции решениями, а решения, соответственно, конкретными результатами. У нашей мягкой силы есть такая системность. И это то, что действительно усиливает Украину", – сказал он.

По словам Зеленского, Саммит первых леди и джентльменов демонстрирует миру, "насколько значителен потенциал у людей, которые хоть и не руководят институтами, но обладают мощностью искренности".

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"Первые леди и джентльмены государств часто находят такие аргументы, находят тональность, которые политикам не доступны. И это срабатывает. И это является результатом", - сказал Зеленский, напомнив, как, в частности, благодаря коммуникациям первой леди Елены Зеленской в США удалось продвинуться вперед по вопросу современного ПВО для Украины

Кроме того, президент напомнил, как визит первой леди и украинской делегации в Сеул фактически положил начало перезапуску отношений между Украиной и Кореей.

Обращаясь к участникам, Зеленский подчеркнул, что заявленная тема саммита "Ментальное здоровье" и само государственное внимание к этой теме - это гораздо больше, чем просто о медицине, терапии и практиках, которые должны быть доступны для людей в современном обществе, особенно в обществе, переживающем войну.

"Это о том, что общество может, что должно сделать. И о том, чего обществу точно следует опасаться. Ментальная, душевная нагрузка - это один из самых тяжелых багажей, которые подбрасывает война. И этот багаж, к сожалению, не все выдерживают", – сказал он, добавив, что история знает войны, багаж которых становился разрушительным бременем и для людей, и для обществ.

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Президент подчеркнул, что "война – это вызов, который не исчезает полностью даже после окончания боевых действий и с укоренением наступления мира, поэтому никого нельзя оставлять наедине с войной, с ее последствиями".

"Устойчивость людей имеет пределы. Но у всех этот предел - в эмоциях, в том невидимом багаже ощущений, который побуждает человека действовать так или иначе. Это о ментальном здоровье", - сказал он.

По словам Зеленского, ментальное здоровье – это особое направление, требующее особого подхода.

"Нового внимания – и не только внимания нашего государства. Новых институтов. Новой сферы реабилитации. Подготовки кадров и распространения терапии. Новой социальной политики. Нового международного взаимодействия. Новых договоренностей. Вместе с другой работой – дипломатией эмоций и системной работой мягкой силы, направленной ради внутреннего мира людей. Чтобы люди побеждали. Вместе со своим государством", - заявил президент.

"Война оставляет людям то, что нужно уметь отвергнуть. Отбросить то, что разрушает жизнь. Надо построить систему, которая избавляет от этих разрушений", – резюмировал он.

Как сообщалось, третий Саммит первых леди и джентльменов собрал в Киеве несколько десятков представителей разных стран мира, включая политиков, экспертов, актеров и медиков. Специальным гостем саммита стал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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