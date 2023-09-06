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Новости Война в Украине
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Необходимо построить систему ментального здоровья, избавляющую от разрушительных последствий войны, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в среду к участникам проходящего в Киеве третьего Саммита первых леди и джентльменов.

Как отметил президент, "Украина умеет делать историю другой, в частности благодаря дипломатии эмоций - мягкой силе нашего государства, способной говорить с душой каждого народа", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Чтобы решения реализовывались, на фундаменте из одних только эмоций, наверняка, ничего не построишь. И одного принятия решений мало. Всегда нужна системность, чтобы делать эмоции решениями, а решения, соответственно, конкретными результатами. У нашей мягкой силы есть такая системность. И это то, что действительно усиливает Украину", – сказал он.

По словам Зеленского, Саммит первых леди и джентльменов демонстрирует миру, "насколько значителен потенциал у людей, которые хоть и не руководят институтами, но обладают мощностью искренности".

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"Первые леди и джентльмены государств часто находят такие аргументы, находят тональность, которые политикам не доступны. И это срабатывает. И это является результатом", - сказал Зеленский, напомнив, как, в частности, благодаря коммуникациям первой леди Елены Зеленской в США удалось продвинуться вперед по вопросу современного ПВО для Украины

Кроме того, президент напомнил, как визит первой леди и украинской делегации в Сеул фактически положил начало перезапуску отношений между Украиной и Кореей.

Обращаясь к участникам, Зеленский подчеркнул, что заявленная тема саммита "Ментальное здоровье" и само государственное внимание к этой теме - это гораздо больше, чем просто о медицине, терапии и практиках, которые должны быть доступны для людей в современном обществе, особенно в обществе, переживающем войну.

"Это о том, что общество может, что должно сделать. И о том, чего обществу точно следует опасаться. Ментальная, душевная нагрузка - это один из самых тяжелых багажей, которые подбрасывает война. И этот багаж, к сожалению, не все выдерживают", – сказал он, добавив, что история знает войны, багаж которых становился разрушительным бременем и для людей, и для обществ.

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Президент подчеркнул, что "война – это вызов, который не исчезает полностью даже после окончания боевых действий и с укоренением наступления мира, поэтому никого нельзя оставлять наедине с войной, с ее последствиями".

"Устойчивость людей имеет пределы. Но у всех этот предел - в эмоциях, в том невидимом багаже ощущений, который побуждает человека действовать так или иначе. Это о ментальном здоровье", - сказал он.

По словам Зеленского, ментальное здоровье – это особое направление, требующее особого подхода.

"Нового внимания – и не только внимания нашего государства. Новых институтов. Новой сферы реабилитации. Подготовки кадров и распространения терапии. Новой социальной политики. Нового международного взаимодействия. Новых договоренностей. Вместе с другой работой – дипломатией эмоций и системной работой мягкой силы, направленной ради внутреннего мира людей. Чтобы люди побеждали. Вместе со своим государством", - заявил президент.

"Война оставляет людям то, что нужно уметь отвергнуть. Отбросить то, что разрушает жизнь. Надо построить систему, которая избавляет от этих разрушений", – резюмировал он.

Как сообщалось, третий Саммит первых леди и джентльменов собрал в Киеве несколько десятков представителей разных стран мира, включая политиков, экспертов, актеров и медиков. Специальным гостем саммита стал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Топ комментарии
+43
Хочеться довго бити його мордою об асфальт!
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06.09.2023 20:11
+37
даже комментировать этот бред наркомана неохота
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06.09.2023 20:11
+23
Для ментального здоров'я треба очистити Україну від зеленої саранчі! Принаймі для початку..
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06.09.2023 20:18
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
За системою трьох Ш. Шашлики, Шаурма, Шоу.
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06.09.2023 20:11 Ответить
Необходимо в турборежиме построить систему моментального здоровья
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06.09.2023 21:05 Ответить


Мільярдер із простого єврейського народу вважає, що Гетьман України пан Петро Порошенко, який володіє шістьма іноземними мовами йому не конкурент. Тому The, висунувши язика, облизуючи губи та колупаючи вказівним пальцем у носі заявив на стадіоні: «Я твой приговор»! Зуб даю!

Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля. - Це повний @@@ (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.

Нарколог пояснив пану Гончаренко, що людина з розширеними зіницями, з хрипким голосом, яка виявляє непосидючість, метушливість, під час інтерв'ю журналістам торкається брів, облизує та покусує губи, без причини поправляє волосся, періодично проводить пальцями по обличчю у очей, потирає ніс, покашлює, перебуває в стані наркотичної залежності.

Перераховані вище нав'язливі рухи спостерігаються у пацієнтів вживающих кокаїн. Під впливом дурмана наркозалежні стають вельми агресивними навіть по відношенню до своїх членів сім'ї.

Якби кандидат на посаду шостого президента України не сфальсифікував результати аналізів у лабораторії Пальчевського, то в Україні зараз не було б війни, дванадцять мільйонів біженців, та екологічного лиха у Херсонській області.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=BxwyFvtFy1E&t=184s
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06.09.2023 21:06 Ответить
даже комментировать этот бред наркомана неохота
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06.09.2023 20:11 Ответить
Хочеться довго бити його мордою об асфальт!
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06.09.2023 20:11 Ответить
Буде черга. Морди на всіх не хватить.
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06.09.2023 21:29 Ответить
У вас яскраво виражений розлад ментального здоров'я)
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07.09.2023 00:08 Ответить
Нормальна реакція здорового організму на паразита.
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08.09.2023 03:12 Ответить
ША, Ша, Шо!!!
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06.09.2023 20:11 Ответить
а у них саммит по психотерапии населения.
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06.09.2023 20:12 Ответить
Саміт перших бл@дєй? Ви там зовсім їб@нулись?😡😡😡
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06.09.2023 20:13 Ответить
Це щось накшталт міжпланетного шахового турніру в Нью - Васюках
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06.09.2023 20:15 Ответить
Ага. Мєнтальне здоров'я з нього так і пре.

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06.09.2023 20:15 Ответить
Передозував "Мєнталіцину".
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06.09.2023 21:33 Ответить
И что вам не понравилось , уроды-критики на диване ?
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06.09.2023 20:15 Ответить
може слова він говорить і правильні але його справи говорять про його постійний пиз*еж - ось народ навіть найтупіший і почав бурчати
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06.09.2023 20:28 Ответить
І що Вам сподобалось, яскравий представник 73 дупоголових?
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06.09.2023 20:40 Ответить
Їм подобаєиться вилизувати сраку своєму підору на могилах тисяч українців. Це навіть не худоба, це - глисти
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06.09.2023 21:14 Ответить
Не сподобалось усе у цьому е у шапіто.
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06.09.2023 21:51 Ответить
треба перестати брехать, голоборьдько, мудрому наріду
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06.09.2023 20:16 Ответить
Закрий їбальник свій зелена потвора...Як від вас зеленої банди верне...Для вас війна не існує...тільки красти вмієте
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06.09.2023 20:16 Ответить
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06.09.2023 20:16 Ответить
Для ментального здоров'я треба очистити Україну від зеленої саранчі! Принаймі для початку..
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06.09.2023 20:18 Ответить
це там де Сеня чи Сеня окремо? Веселі будуть вибори, кожен сам за себе, так і команду не сколотити. І знову буде поразка як у 19-м.
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06.09.2023 20:19 Ответить
Вы что, это же форум первых леди и джентльменов.
А Сеня на правильном форуме
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06.09.2023 20:49 Ответить
пункт 1: прибрати "квартал" з України. Ці виродки працювали і працюють на збидлення українців.
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06.09.2023 20:20 Ответить
Пропоную: на концерт кобзона для реприз
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06.09.2023 20:38 Ответить
Цензор вже давно не "работает", а працює...щоб у зелених крадіїв дупа подгоряла..
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06.09.2023 20:33 Ответить
"..... зокрема, завдяки комунікаціям першої леді Олени Зеленської у США вдалося просунутися вперед у питанні ********* ППО для України" - ось кому українці дякувати повинні за ******* ппо!
на коліна всі й поклони зі словами подяки зеленій леді бити!! )))
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06.09.2023 20:23 Ответить
Так для скумбрії ППО - це Пряного Посолу Оселедець...
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06.09.2023 20:35 Ответить
Він сам не розуміє шо він меле
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06.09.2023 20:23 Ответить
Ви не слухайте, а дивіться на вираз обличчя.
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06.09.2023 21:18 Ответить
Знов дебілізувати населення Кварталом,Притулою,Сватами,Поровознюком?
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06.09.2023 20:25 Ответить
Заберіть у нього мікрофона. Бо це шкодить ментальному здоров'ю нації.
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06.09.2023 20:25 Ответить
гарний кокс в нього
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06.09.2023 20:28 Ответить
Робота для скумбриії по 8.
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06.09.2023 20:28 Ответить
Бл@ть, на голову не налазить.... Я не розумію, як ми до такого дожились?...😡😡😡
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06.09.2023 20:29 Ответить
"Ментальне здоров'я" - це "в моїй голові війна вже скінчилася" чи "мир в очах путіна"?

Ну а чому не згадав того, хто привів людей до ситуації, коли треба психологічна підтримка і реабілітація, то й так зрозуміло: не буде ж тіло, яке на "єдиному марафеті" рекламують в режимі 24/7 як побєдуна, згадувати про всі свої "*****@лі" з вересня 2021-го (коли, за його ж словами, він дізнався про можливість вторгнення) до повномаштабного вторгнення.
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06.09.2023 20:36 Ответить
буратінка, залізь під ліжко та ковдру спусти нижче, шоби тебе не чули й не бачили. Не нервуй народ. То буде найкраще за усе, що ти можеш зара зробити.
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06.09.2023 20:38 Ответить
Першим пОцієнтом нової системи стане сам Шашликович. Сорочка-морочка та аміназін в дупу два рази per diem.
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06.09.2023 20:39 Ответить
Мене бісить сам факт проведення цієї х#йні...
Перші леді та джентльмени? ,ви серйозно??? ****, скільки грошей викинули на це шоу для дибілів???😡😡😡
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06.09.2023 20:42 Ответить
Зеледю разом с зесером санітари та вертухаї вже давно чекають у відповідних місцях.
Першими, здається, будуть санітари, не дарма ж вова пальчевському цілу банку надзюрив!
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06.09.2023 20:49 Ответить
Тьху...знов якийсь набір випадкових слів...
І слава олені-зелені....
Коли вже ця ганьба припиниться?(((((
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06.09.2023 21:06 Ответить
А там джентльмени та леді?
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06.09.2023 21:09 Ответить
Бл.ді.
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06.09.2023 21:54 Ответить
КВНщиков вербовали кгбисты - так говорит политолог Олег Соскин.
Вован , тебя тоже завербовали??
Ибо все твои действия направлены против Украины. От себя лично скажу : ,,Ты уже всем ********!!!!!,,
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06.09.2023 21:11 Ответить
'Нової уваги - і не тільки уваги нашої держави. Нових інститутів. Нової сфери реабілітації. Підготовки кадрів і поширення терапії. Нової соціальної політики. Нової міжнародної взаємодії. Нових домовленостей. Разом з іншою роботою - дипломатією емоцій і системною роботою м'якої сили, спрямованою заради внутрішнього світу людей. Щоб люди перемагали. Разом зі своєю державою", - заявив президент.

"Війна залишає людям те, що потрібно вміти відкинути. Відкинути те, що руйнує життя. Треба побудувати систему, яка позбавляє від цих руйнувань", - резюмував він." Є як перекласти?
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06.09.2023 21:16 Ответить
кто-то может перевести этот бред?
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06.09.2023 21:19 Ответить
Можна і перекласти; Я прийняв дозу і ПНХ.
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06.09.2023 21:56 Ответить
Це він знову про асфальт з бітумом ментально глаголить??
Краще допоміг би Резнікову з його замами, швидко оформиттися в ТЦК і відбути на Фронт, щоб на власні очі побачити власні ЗДОБУТКИ та ДОСЯГНЕННЯ на передовій
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06.09.2023 21:27 Ответить
Вже дерев насадив, університет побудував, смартфони пенсам роздав. Берись за ментальне здоров'я....
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06.09.2023 21:36 Ответить
Ментальне здоровє ци він мабуть про ментів 😁
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07.09.2023 02:15 Ответить
На*уя це викладати на загал?
Щоб людей позлити? Війна. Гинут люди, руйнується житло та інфраструктура. Які леді?
В госпіталь санітарками, працювати.
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06.09.2023 21:36 Ответить
💯
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06.09.2023 22:23 Ответить
Необхідно побудувати систему ментального здоров'я, що позбавляє від руйнівних наслідків війни, - Зеленський
=================
ти нам мізки не засирай там народ тобі петицію наваяв про ветування приховування прибутків чинуш твоїх так що не барися з відповіддю. І ще: " не барися"-то не бухати в барі.
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06.09.2023 21:45 Ответить
Більшість леді та джентельменів в окопах, частина по шпиталях ну може хтось у відпустці але не думаю що вони мали бажання витратити її на саміт…. Хто ж там був??
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06.09.2023 21:46 Ответить
Це пункти перегляду Г+Г чи массові шашличні?
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06.09.2023 21:54 Ответить
Что несет это зеленое чудовище.Перевожу на нормальный язык скумбрия по 8 удачно торговала лицом в США и поэтому нам дали ПВО а так бы не дали.Наверное начал нюхать что то тяжелое.
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06.09.2023 21:58 Ответить
А лечить будут менталисты Пикалов и Кошевой ?
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06.09.2023 22:10 Ответить
Піар на крові? Нє?
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06.09.2023 22:10 Ответить
Необхідно побудувати систему ментального здоров'я, що позбавляє від руйнівних наслідків війни, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3441867

ДЕ НАРКОМАН, Я НЕ НАРКОМАН, ЦЕ ТИ НАРКОМАН 🤣
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07.09.2023 02:13 Ответить
Хворий про здоров'я.
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07.09.2023 07:53 Ответить
 
 