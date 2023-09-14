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Болгария и НАТО обсуждают ответ на российскую блокаду Черного моря

море,чорне

Россия объявила часть болгарской экономической зоны в Черном море закрытой для судоходства до конца сентября. Болгария ведет переговоры с союзниками по НАТО о том, как реагировать на эту блокаду.

Об этом в интервью Euractiv заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает объявлять часть болгарской экономической зоны в Черном море закрытой для судоходства до конца сентября из-за продолжающихся в этом районе военных учений. Болгария обсуждает ответ на эти провокации - как самостоятельно, так и с нашими союзниками по НАТО", - сказал Тагарев.

На вопрос Euractiv, разработала ли Болгария сценарии на случай нападения России на грузовые суда, следующие из украинских портов через болгарские воды или экономическую зону в Черном море, в Министерстве обороны ответили, что таких сценариев нет. В ведомстве отметили, что на данный момент не существует непосредственного риска или угрозы нападения на торговое судно, направляющееся в территориальное море страны-члена НАТО.

"Эти воды находятся под суверенитетом каждого прибрежного государства и являются частью государственной территории. Нападение в территориальном море может рассматриваться как нападение на Республику Болгария и НАТО в целом", – добавили в министерстве.

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Там отметили, что военно-морские силы Болгарии, Румынии и Турции усилили бдительность, продолжая выполнять задачи собственными силами и средствами обеспечения безопасности торговых судов, проходящих через Черное море.

В министерстве также заявили, что дополнительные меры по обеспечению безопасности судоходства в экономических зонах "могут быть обеспечены только действиями НАТО в соответствии с Уставом ООН и международным морским правом, скоординированными с другими партнерами в регионе".

Напомним, в Болгарии в ближайшее время начнется строительство новой базы НАТО.

Автор: 

блокада (1676) Болгария (654) НАТО (9962) Черное море (1472)


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А що тут обговорювати? Відповідь має бути така яку вчора ЗСУ влаштували в криму. Тільки масивніша.
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14.09.2023 10:20 Ответить
обговорювати завжди є що)) головне обговорювати довго і безрезультатно аби уникати ескалації...)))
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14.09.2023 11:02 Ответить
Відповідь: Глибока занепокоєнність!)
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14.09.2023 10:24 Ответить
Обговорюють,яка буде стурбованість:глибока чи надглибока?
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14.09.2023 10:33 Ответить
"Розглядатиметься як напад на Республіку Болгарія і НАТО в цілому" - А падіння Шахедів на країну НАТО Румунію так не розглядається? 1939 рік нікого нічому не навчив!
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14.09.2023 10:36 Ответить
Шахеды в Румынии проглотили. Поэтому гопники лезут дальше. Все закономерно.
Помню в детстве, пока в дюндель гопнику не врежешь, оно дальше будет наглеть
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14.09.2023 12:02 Ответить
відрлвідь проста: оголосити закритою частину Чорного моря біля Новоросійська...
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14.09.2023 12:36 Ответить
Можна будь яку справу "запороти", якщо достатньо довго її "обговорювати". Дайте більше ракет Україні і Чорне море дивним чином саме очиститься від російської блокади.
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14.09.2023 19:50 Ответить
Щодо розблокування Чорного моря краще звернутись до СБУ і ГУР.

тільки не до НАТО, яке не має яєць, від слова зовсім.
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14.09.2023 23:42 Ответить
 
 