Болгария и НАТО обсуждают ответ на российскую блокаду Черного моря

Россия объявила часть болгарской экономической зоны в Черном море закрытой для судоходства до конца сентября. Болгария ведет переговоры с союзниками по НАТО о том, как реагировать на эту блокаду.

Об этом в интервью Euractiv заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает объявлять часть болгарской экономической зоны в Черном море закрытой для судоходства до конца сентября из-за продолжающихся в этом районе военных учений. Болгария обсуждает ответ на эти провокации - как самостоятельно, так и с нашими союзниками по НАТО", - сказал Тагарев.

На вопрос Euractiv, разработала ли Болгария сценарии на случай нападения России на грузовые суда, следующие из украинских портов через болгарские воды или экономическую зону в Черном море, в Министерстве обороны ответили, что таких сценариев нет. В ведомстве отметили, что на данный момент не существует непосредственного риска или угрозы нападения на торговое судно, направляющееся в территориальное море страны-члена НАТО.

"Эти воды находятся под суверенитетом каждого прибрежного государства и являются частью государственной территории. Нападение в территориальном море может рассматриваться как нападение на Республику Болгария и НАТО в целом", – добавили в министерстве.

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Там отметили, что военно-морские силы Болгарии, Румынии и Турции усилили бдительность, продолжая выполнять задачи собственными силами и средствами обеспечения безопасности торговых судов, проходящих через Черное море.

В министерстве также заявили, что дополнительные меры по обеспечению безопасности судоходства в экономических зонах "могут быть обеспечены только действиями НАТО в соответствии с Уставом ООН и международным морским правом, скоординированными с другими партнерами в регионе".

Напомним, в Болгарии в ближайшее время начнется строительство новой базы НАТО.