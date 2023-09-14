Бывшего министра здравоохранения Степанова заочно арестовали
Высший антикоррупционный суд заочно заключил под стражу бывшего министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, передает Цензор.НЕТ.
НАБУ и САП подозревают Степанова в завладении более 450 млн грн во времена, когда он возглавлял государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина".
Ранее ВАКС отправил под круглосуточный домашний арест руководителя департамента "Полиграфкомбината", ответственного за международные соглашения Сергея Ферлия. Он единственный фигурант, находящийся в Украине.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на полиграфкомбинате "Украина" разоблачили масштабную международную схему завладения средствами госпредприятия в 2013-2016 годах при производстве паспортов граждан Украины, ID-карт, водительских прав.
На организации схемы разоблачили семь человек, в том числе экс-министра здравоохранения Максима Степанова, возглавлявшего ГП "Полиграфический комбинат "Украина" с 2011 по 2016 годы.
Максим Степанов дал интервью Цензор.НЕТ: Максим Степанов: "У нашій країні нічого не відбувається без відома Офісу президента – пана Єрмака, пана Зеленського. Вони точно знають про ЄДАПС"
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Зате ж "хоч поржом"!
А тому що він публічно поцапався з Порошенком.
І потім, на підтвердження своєї вірності керівництву країни, ледь не в кожному своєму виступі на телебаченні згадував Порошенка і поливав його помиями.
Зеленого екс-голову нацбанка Шевченка також не заарештували?
Це ж злодії ще більшого калібру, ніж цей Степанов.
И это при том, что между Украиной и Сербией заключено соглашение, разрешающее это проводить.
- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
пы. сы. : я вже заіпався, кожного дня пастити цей старий анекдот!! 😡😡
"Єта моя команда, маладие професионали! Я им полностю доверяю. С ними я пришол, с ними я и уйду...."
В цих відео:
- Пєсков за 3 секунди перейменував країну-агресора
- https://www.youtube.com/watch?v=fY6hhgBw8XM&pp=ygUHZmFmdXZpZA%3D%3D За 3 хвилини малюємо бункурного дідуся
- https://www.youtube.com/watch?v=uKdmlNuOm3c Новітні антидронні технології - автомобільні шини DD
- РФ: "новітні" військові технології проти Хімарсів та Леопардів
- Полтавський суд визнав указ Зеленского про мобілізацію - не обов'язковими для виконання .
- все йде по плану: у вересні- друга хвиля мобілізації в РФ
- кремлівсько-бункерний диктатор, містер Армагедон, картопляний фюрер, Кім Чен Ин, Шойгу та інші - в стилі Барбі
- 1 рубль = 120 доларів
- "фінансова подушка перетворюється в наволочку".
- кумедні відео про дітей, котів та собак
Ставимо лайки або дизлайки. Або - під відео коментарі із зауваженнями
протеже Бідосика хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким він керував, силовики досі не можуть розшукати.
Президент призначив голову Одеської обласної державної адміністрації
Президент Петро Порошенко підписав Указ №2/2017 «Про призначення Максима Степанова головою Одеської обласної державної адміністрації».
Глава держави представив нового керівника під час робочої поїздки в Одеську область. Максим Степанов став переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади голови Одеської обласної державної адміністрації, оголошеного відповідним Розпорядженням Президента.
Президент висловив впевненість у правильності прийнятого рішення про призначення на посаду голови Одеської ОДА Максима Степанова. «Людина, яка має дві вищі освіти. Людина не нова на Одещині, має досвід роботи в якості першого заступника голови ОДА. Людина, яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах. Людина, яка налаштована брати на себе чіткі зобов'язання і їх виконувати», - підкреслив Петро Порошенко.
Глава держави подякував Максиму Степанову за роботу на попередній посаді, - у 2011-2017 роках він очолював Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна». Президент підкреслив, що у дуже непростих умовах, коли в рамках виконання наших зобов'язань про імплементацію безвізового режиму, стояло питання запровадження біометричних паспортів для виїзду за кордон та внутрішнього паспорту громадянина України у вигляді ідентифікаційних карток, Максим Степанов виконав всі поставлені завдання у визначені строки і європейські партнери України підтвердили їх бездоганне виконання.
За словами Президента, новий керівник Одеської ОДА «не лише господарник з великої літери, але й громадський діяч, людина, яка має досвід державного керівництва».
«Впевнений, що на його чолі такий пріоритетний регіон України як Одещина зможе продемонструвати дуже добрі результати», - наголосив Глава держави.
Джерело: Адміністрація Президента України
Джерело:
А пізніше за ці гроші - купив собі посаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра охорони здоров'я України в Кабінеті міністрів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дениса Шмигаля
Так що тут спочатку у Пороха треба спитати , ну а пізніше і у зелених
а він заочно хрін копав під час арешту))
https://t.me/dragonspech/82
а клоун його в міністри)