Бывшего министра здравоохранения Степанова заочно арестовали

Высший антикоррупционный суд заочно заключил под стражу бывшего министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, передает Цензор.НЕТ.

НАБУ и САП подозревают Степанова в завладении более 450 млн грн во времена, когда он возглавлял государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина".

Ранее ВАКС отправил под круглосуточный домашний арест руководителя департамента "Полиграфкомбината", ответственного за международные соглашения Сергея Ферлия. Он единственный фигурант, находящийся в Украине.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на полиграфкомбинате "Украина" разоблачили масштабную международную схему завладения средствами госпредприятия в 2013-2016 годах при производстве паспортов граждан Украины, ID-карт, водительских прав.

На организации схемы разоблачили семь человек, в том числе экс-министра здравоохранения Максима Степанова, возглавлявшего ГП "Полиграфический комбинат "Украина" с 2011 по 2016 годы.

Максим Степанов дал интервью Цензор.НЕТ: Максим Степанов: "У нашій країні нічого не відбувається без відома Офісу президента – пана Єрмака, пана Зеленського. Вони точно знають про ЄДАПС"