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Колишнього міністра охорони здоров’я Степанова заочно заарештували

максим,степанов

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро, інформує Цензор.НЕТ.

НАБУ і САП підозрюють Степанова у заволодінні понад 450 млн грн в часи, коли він очолював державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна".

Раніше ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт керівника департаменту "Поліграфкомбінату", відповідального за міжнародні угоди, Сергія Ферлія. Він єдиний фігурант, який перебуває в Україні.

Читайте: Резніков виділив 185 млн грн компанії ексміністра Степанова: його фірма "ЕД’ЮГЕТ" постачає форму та амуніцію для Міноборони, - ЦПК

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на поліграфкомбінаті "Україна" викрили масштабну міжнародну схему заволодіння коштами держпідприємства у 2013-2016 роках при виробництві паспортів громадян України, ID-карт, посвідчень водія.

Також читайте: Ексочільник МОЗ Степанов отримав підозру у справі про відмивання грошей у держпідприємстві "Поліграфкомбінат "Україна"

На організації схеми викрили сімох осіб, в тому числі ексміністра охорони здоров’я Максима Степанова, який очолював ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" з 2011 по 2016 роки.

Максим Степанов дав інтерв’ю Цензор. НЕТ: Максим Степанов: "У нашій країні нічого не відбувається без відома Офісу президента – пана Єрмака, пана Зеленського. Вони точно знають про ЄДАПС"

Автор: 

НАБУ (5061) арешт (2520) поліграфкомбінат Україна (55) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+31
та нє. не може бути. це ж молода команда професіоналів.
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14.09.2023 13:03
+31
А почему заочно? Он, что, этот подонок, сдрыснул за кордон? На каком основании? Так в международный розыск надо подавать. По линии Интерпола.
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14.09.2023 13:06
+28
Так, а це шо новина? Спочатку за кеш дають здриснути за бугор, окопатися, а потім вже можна і бурную дєятільность імітувати...
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14.09.2023 13:09
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Максим Володимирович Степанов (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 18 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BE Сковородіно , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Амурська область )
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14.09.2023 13:11 Відповісти
Так він кацапура 😠
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14.09.2023 14:35 Відповісти
Гарна у них команда і працюють по накатаній схемі - сів у крісло - набарижив мільони - зняли з посади - втік(відправили, як Тарана і Хомчака) за кордон - всі у виграші. А потім для 73-х відсоткового лошари починають шоу з "заочним арештом", про який забувають вже через місяць.
Зате ж "хоч поржом"!
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14.09.2023 13:12 Відповісти
"заочно"- все сказано
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14.09.2023 13:13 Відповісти
А згадаємо, чому цього хмиря назначили міністром охорони здоров'я?
А тому що він публічно поцапався з Порошенком.
І потім, на підтвердження своєї вірності керівництву країни, ледь не в кожному своєму виступі на телебаченні згадував Порошенка і поливав його помиями.
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14.09.2023 13:14 Відповісти
да уж столько лет вместе и тут такая рекомендация)))
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14.09.2023 13:57 Відповісти
вмєстє? Порох бачив це опудало перший і останній раз на шоу г+г... він його не знав навіть, в обов'язки президента входило тільки ставити візу на поданні
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14.09.2023 22:39 Відповісти
Зрадника, екс-заступника Баканова Наумова до сих пір не арештували хоча б заочно?

Зеленого екс-голову нацбанка Шевченка також не заарештували?

Це ж злодії ще більшого калібру, ніж цей Степанов.
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14.09.2023 13:16 Відповісти
Наумов как би сидить в рускіх братушек в Бєлграді але це не факт і ним таки ніхто в Україні не цікавиться)
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14.09.2023 13:44 Відповісти
Даже запрос на допрос Наумова по он-лайн связи не посылали.
И это при том, что между Украиной и Сербией заключено соглашение, разрешающее это проводить.
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14.09.2023 13:54 Відповісти
В чому звинувачують Гонтареву 100%-ві прокурори Зеленського?
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14.09.2023 14:02 Відповісти
Так,Стєпанов здриснув за кордон.Але,для прикладу,для ізраїльтян то не було проблемою.Приїзджай сюди,тут тебе судять і як винен то посадять.Тут посадять,а там вб"ють.Ті самі люди там вб"ють,що тут посадять...
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14.09.2023 13:16 Відповісти
Это Степанову месть за то, что он не смолчал об убийстве за 100$ П.Порошенко своего брата.😠
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14.09.2023 13:23 Відповісти
Убіл і с'єл!
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14.09.2023 22:41 Відповісти
Він починав як Зам.Очільника Налоговой Інспекціі України ! Починав !
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14.09.2023 13:28 Відповісти
- Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!

пы. сы. : я вже заіпався, кожного дня пастити цей старий анекдот!! 😡😡
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14.09.2023 13:30 Відповісти
Для картинки, не вистачає тільки Зеленського з піною у рота кричущого:
"Єта моя команда, маладие професионали! Я им полностю доверяю. С ними я пришол, с ними я и уйду...."
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14.09.2023 13:31 Відповісти
период преступления 11-16 годы
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14.09.2023 14:00 Відповісти
...а потім він покаявся, виправився, та на посаді міністра працював чесно та самовіддано!
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14.09.2023 14:29 Відповісти
до Різдва Христового
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14.09.2023 14:30 Відповісти
я би добавіл: на тот свєт
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14.09.2023 14:29 Відповісти
Тільки повинен піти за решітку !
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14.09.2023 14:45 Відповісти
шо там рєзніков ?
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14.09.2023 13:32 Відповісти
Хрюша і Андрюша таки здохли.
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14.09.2023 13:33 Відповісти
Спакойной ночі, малиши
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14.09.2023 14:28 Відповісти
накінець прояснилось.... звідки брались курточки по ціні нового джипа...
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14.09.2023 13:38 Відповісти
Я думаю ,он много интересного может рассказать !
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14.09.2023 13:38 Відповісти
а цікаво, він потяне за собою хгаспадіна хфельшира кРадуцкого, за маски з держ резерву, каториє "..... ну ви жє знаєтє, ані нє защіщают ат каронавіруса..."
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14.09.2023 13:39 Відповісти
Шукаємо нові відео в Ютубі по слову: FAFUVID
В цих відео:
- Пєсков за 3 секунди перейменував країну-агресора
- https://www.youtube.com/watch?v=fY6hhgBw8XM&pp=ygUHZmFmdXZpZA%3D%3D За 3 хвилини малюємо бункурного дідуся
- https://www.youtube.com/watch?v=uKdmlNuOm3c Новітні антидронні технології - автомобільні шини DD
- РФ: "новітні" військові технології проти Хімарсів та Леопардів
- Полтавський суд визнав указ Зеленского про мобілізацію - не обов'язковими для виконання .
- все йде по плану: у вересні- друга хвиля мобілізації в РФ
- кремлівсько-бункерний диктатор, містер Армагедон, картопляний фюрер, Кім Чен Ин, Шойгу та інші - в стилі Барбі
- 1 рубль = 120 доларів
- "фінансова подушка перетворюється в наволочку".
- кумедні відео про дітей, котів та собак
Ставимо лайки або дизлайки. Або - під відео коментарі із зауваженнями
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14.09.2023 13:41 Відповісти
Я знаю де переховується заочно арештований такий собі банкір Шевчєнка- в Відні і навіть знаю адресу і в яку синагогу він ходить. Пан Шевчєнка особливо і не ховається.
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14.09.2023 13:42 Відповісти
а він що, теж з тих, що... єта, без крайньої плоті?
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14.09.2023 14:04 Відповісти
Мирко Грубий Я знаю де переховується заочно арештований такий собі банкір Шевчєнка...
протеже Бідосика хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким він керував, силовики досі не можуть розшукати.
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14.09.2023 21:49 Відповісти
досі не можуть почати шукати
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14.09.2023 22:46 Відповісти
Та не може бути! Невже заочно заарештували? А чому так слабенько? Заочно можно й декілька разів стратити! "дебіли, млять!" (с)
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14.09.2023 13:49 Відповісти
Степанов - інвалід на візку чи служить у батальоні Монако?
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14.09.2023 13:55 Відповісти
прочитав по фрейду "інвалід мозку"
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14.09.2023 14:06 Відповісти
Був директором поліграфкомбінату, став міністром охорони здоров'я. ******* кар'єра, так лише в Україні можна.
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14.09.2023 14:10 Відповісти
Да ладно, в США и Великобритании министры здравоохранения тоже услужливые карьеристы в победивших партиях, не имеющие никакого отношения к медицине. И согласен с вами, проблемы надо знать изнутри, не один год. Полное б****о делать министрами всех своих шестерок.
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14.09.2023 14:29 Відповісти
Він має медичну освіту. Але однаково погань.
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14.09.2023 17:41 Відповісти
Це ж зелений розкрадач бабла на коронавірусі. Скільки, цікаво, він відкотив Шашликовичу?
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14.09.2023 14:10 Відповісти
- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.
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14.09.2023 17:24 Відповісти
Ой, а хто ж такого чесного міністра призначив? Це часом не той, який обурювався, що 80% населення України вважає його головного винуватцем у корупції?!
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14.09.2023 14:13 Відповісти
12 січня 2017
Президент призначив голову Одеської обласної державної адміністрації

Президент Петро Порошенко підписав Указ №2/2017 «Про призначення Максима Степанова головою Одеської обласної державної адміністрації».

Глава держави представив нового керівника під час робочої поїздки в Одеську область. Максим Степанов став переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади голови Одеської обласної державної адміністрації, оголошеного відповідним Розпорядженням Президента.

Президент висловив впевненість у правильності прийнятого рішення про призначення на посаду голови Одеської ОДА Максима Степанова. «Людина, яка має дві вищі освіти. Людина не нова на Одещині, має досвід роботи в якості першого заступника голови ОДА. Людина, яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах. Людина, яка налаштована брати на себе чіткі зобов'язання і їх виконувати», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави подякував Максиму Степанову за роботу на попередній посаді, - у 2011-2017 роках він очолював Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна». Президент підкреслив, що у дуже непростих умовах, коли в рамках виконання наших зобов'язань про імплементацію безвізового режиму, стояло питання запровадження біометричних паспортів для виїзду за кордон та внутрішнього паспорту громадянина України у вигляді ідентифікаційних карток, Максим Степанов виконав всі поставлені завдання у визначені строки і європейські партнери України підтвердили їх бездоганне виконання.

За словами Президента, новий керівник Одеської ОДА «не лише господарник з великої літери, але й громадський діяч, людина, яка має досвід державного керівництва».

«Впевнений, що на його чолі такий пріоритетний регіон України як Одещина зможе продемонструвати дуже добрі результати», - наголосив Глава держави.

Джерело: Адміністрація Президента України
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14.09.2023 22:19 Відповісти
Ну Порох же не був царьом, як нинішній Гундосий, чувак виграв прозорий конкурс - през підписав подання... На шоу г+г він його перший раз побачив отак близько, навіть не впізнав.
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14.09.2023 22:52 Відповісти
Думаю, він не проти, аби його ще й побили. Заочно.Можна онлайн
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14.09.2023 14:30 Відповісти
і может бить даже ногамі...
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14.09.2023 15:26 Відповісти
Максим Степанов: У нашій країні нічого не відбувається без відома Офісу президента - пана Єрмака, пана Зеленського.

Джерело:
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14.09.2023 14:32 Відповісти
То что он вывел Украину в прибыль, теперь ЕДАПСеры пытаются взять реванш.
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14.09.2023 14:44 Відповісти
степашка верни пальтишко курво!!!
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14.09.2023 14:51 Відповісти
Їбані очі
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14.09.2023 15:35 Відповісти
гроші він заробив у 2013-2016 роках при виробництві паспортів громадян України, ID-карт, посвідчень водія , коли очолював ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" Джерело:
А пізніше за ці гроші - купив собі посаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра охорони здоров'я України в Кабінеті міністрів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дениса Шмигаля
Так що тут спочатку у Пороха треба спитати , ну а пізніше і у зелених
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14.09.2023 15:46 Відповісти
А про мізки свої не хочеш у Пороха спитати? Може це він їх тебе позбавив?Це Порох його призначив на Поліграфкомбінат?
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14.09.2023 15:50 Відповісти
І що ж зебздюки хочуть спитати?
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14.09.2023 22:55 Відповісти
ржач,
а він заочно хрін копав під час арешту))
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14.09.2023 16:07 Відповісти
козяча морда втекла...
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14.09.2023 16:39 Відповісти
ну что, теперь можешь рассказать все. не стесняйся, все-равно назад дороги нет, позади ермак.
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14.09.2023 17:39 Відповісти
Дайте вгадаю: це робоча схема - відпускаєш за кордон, а потім заочно заарештовуєш... Резніков пакує лахи....
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14.09.2023 18:20 Відповісти
Могли бы и повесить... заочно!
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14.09.2023 19:09 Відповісти
Сукизеленігниди
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14.09.2023 19:18 Відповісти
То есть чувачок где то в нейтральных водах и ему плевать на это все. Ну в общем как всегда
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14.09.2023 19:34 Відповісти
не там копають... хоча може це лишень привід щоб отримати доступ до інфи про міністерські справи... як його?... от як його ви йолопи назвете?? "Очкарік, кролик, яйценюк"... то про іншого ви так постійно відгукувались... "доктор смерть" теж вже було... Ану ж проявіть хоч трохи розуму -- вигадайте "клікуху" своєму ВИБОРУ!..
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14.09.2023 19:44 Відповісти
Це як в тому анекдоті про три конверта:, якщо корупція буде зашкалювати? вали все на попередника. Це добре коли когось карають за корупцію в пепередній період правління але де рузультат ні винних за гратами ні відшкодування в бюджет тому це емітація борьтьби. І головне корупція ні коли не закінчиця коли "боротися" з попередниками , корупція закінчизя коли її можна зупинити в теперішній час- це аксіома, все інше від лукавого.
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14.09.2023 19:46 Відповісти
Ха! И цэй здрыстнул за бугор! Ну а чёж, не здрыснуть, если на работе прибарахлился, шо и внукам хватит. курточку за хренион тысч доляров прикупил, Зегниды его любезно с работы попросили, пидозры никакой за воровство не предъявили, бо исправно делился, теперь ищите-свищите. Ото токо и можна теперь гнидам заочные арэшты выписывать!
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14.09.2023 21:25 Відповісти
Зелено-сині шмарклі можуть брати заочно під варту усіх крадіїв та зрадників, котрих викрили журналісти та котрі вже встигли втекти за кордон. Це у них буде називатися боротьбою з корупцією та зрадою.
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14.09.2023 21:27 Відповісти
Якщо почитати інтервю Степана Максимова то там все з точністю до навпаки.
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14.09.2023 21:33 Відповісти
стаття за 19 рік
https://t.me/dragonspech/82

а клоун його в міністри)
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14.09.2023 22:32 Відповісти
ще одне пташенятко з гнізда товариша Пєті?
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14.09.2023 22:39 Відповісти
ти з дуба впало?
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14.09.2023 22:59 Відповісти
Урка заочник.Зараз ще Фьодоров побудуе в дії віртуальну зону і можна буде строк мотати.Але,здається,цифровой концлагерь будуть не для нього.
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15.09.2023 06:28 Відповісти
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