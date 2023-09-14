Колишнього міністра охорони здоров’я Степанова заочно заарештували

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро, інформує Цензор.НЕТ.

НАБУ і САП підозрюють Степанова у заволодінні понад 450 млн грн в часи, коли він очолював державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна".

Раніше ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт керівника департаменту "Поліграфкомбінату", відповідального за міжнародні угоди, Сергія Ферлія. Він єдиний фігурант, який перебуває в Україні.

Читайте: Резніков виділив 185 млн грн компанії ексміністра Степанова: його фірма "ЕД’ЮГЕТ" постачає форму та амуніцію для Міноборони, - ЦПК

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на поліграфкомбінаті "Україна" викрили масштабну міжнародну схему заволодіння коштами держпідприємства у 2013-2016 роках при виробництві паспортів громадян України, ID-карт, посвідчень водія.

Також читайте: Ексочільник МОЗ Степанов отримав підозру у справі про відмивання грошей у держпідприємстві "Поліграфкомбінат "Україна"

На організації схеми викрили сімох осіб, в тому числі ексміністра охорони здоров’я Максима Степанова, який очолював ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" з 2011 по 2016 роки.

Максим Степанов дав інтерв’ю Цензор. НЕТ: Максим Степанов: "У нашій країні нічого не відбувається без відома Офісу президента – пана Єрмака, пана Зеленського. Вони точно знають про ЄДАПС"