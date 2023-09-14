Колишнього міністра охорони здоров’я Степанова заочно заарештували
Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро, інформує Цензор.НЕТ.
НАБУ і САП підозрюють Степанова у заволодінні понад 450 млн грн в часи, коли він очолював державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна".
Раніше ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт керівника департаменту "Поліграфкомбінату", відповідального за міжнародні угоди, Сергія Ферлія. Він єдиний фігурант, який перебуває в Україні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на поліграфкомбінаті "Україна" викрили масштабну міжнародну схему заволодіння коштами держпідприємства у 2013-2016 роках при виробництві паспортів громадян України, ID-карт, посвідчень водія.
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На організації схеми викрили сімох осіб, в тому числі ексміністра охорони здоров’я Максима Степанова, який очолював ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" з 2011 по 2016 роки.
Максим Степанов дав інтерв’ю Цензор. НЕТ: Максим Степанов: "У нашій країні нічого не відбувається без відома Офісу президента – пана Єрмака, пана Зеленського. Вони точно знають про ЄДАПС"
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Зате ж "хоч поржом"!
А тому що він публічно поцапався з Порошенком.
І потім, на підтвердження своєї вірності керівництву країни, ледь не в кожному своєму виступі на телебаченні згадував Порошенка і поливав його помиями.
Зеленого екс-голову нацбанка Шевченка також не заарештували?
Це ж злодії ще більшого калібру, ніж цей Степанов.
И это при том, что между Украиной и Сербией заключено соглашение, разрешающее это проводить.
- Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
пы. сы. : я вже заіпався, кожного дня пастити цей старий анекдот!! 😡😡
"Єта моя команда, маладие професионали! Я им полностю доверяю. С ними я пришол, с ними я и уйду...."
В цих відео:
- Пєсков за 3 секунди перейменував країну-агресора
- https://www.youtube.com/watch?v=fY6hhgBw8XM&pp=ygUHZmFmdXZpZA%3D%3D За 3 хвилини малюємо бункурного дідуся
- https://www.youtube.com/watch?v=uKdmlNuOm3c Новітні антидронні технології - автомобільні шини DD
- РФ: "новітні" військові технології проти Хімарсів та Леопардів
- Полтавський суд визнав указ Зеленского про мобілізацію - не обов'язковими для виконання .
- все йде по плану: у вересні- друга хвиля мобілізації в РФ
- кремлівсько-бункерний диктатор, містер Армагедон, картопляний фюрер, Кім Чен Ин, Шойгу та інші - в стилі Барбі
- 1 рубль = 120 доларів
- "фінансова подушка перетворюється в наволочку".
- кумедні відео про дітей, котів та собак
Ставимо лайки або дизлайки. Або - під відео коментарі із зауваженнями
протеже Бідосика хавера Кирила Євгеновича Шевченка, якій вкрав 40 мільйонів доларів (1 мільярд гривень за нинішнім курсом) у вкладників «Терра Банку», яким він керував, силовики досі не можуть розшукати.
Президент призначив голову Одеської обласної державної адміністрації
Президент Петро Порошенко підписав Указ №2/2017 «Про призначення Максима Степанова головою Одеської обласної державної адміністрації».
Глава держави представив нового керівника під час робочої поїздки в Одеську область. Максим Степанов став переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади голови Одеської обласної державної адміністрації, оголошеного відповідним Розпорядженням Президента.
Президент висловив впевненість у правильності прийнятого рішення про призначення на посаду голови Одеської ОДА Максима Степанова. «Людина, яка має дві вищі освіти. Людина не нова на Одещині, має досвід роботи в якості першого заступника голови ОДА. Людина, яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах. Людина, яка налаштована брати на себе чіткі зобов'язання і їх виконувати», - підкреслив Петро Порошенко.
Глава держави подякував Максиму Степанову за роботу на попередній посаді, - у 2011-2017 роках він очолював Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна». Президент підкреслив, що у дуже непростих умовах, коли в рамках виконання наших зобов'язань про імплементацію безвізового режиму, стояло питання запровадження біометричних паспортів для виїзду за кордон та внутрішнього паспорту громадянина України у вигляді ідентифікаційних карток, Максим Степанов виконав всі поставлені завдання у визначені строки і європейські партнери України підтвердили їх бездоганне виконання.
За словами Президента, новий керівник Одеської ОДА «не лише господарник з великої літери, але й громадський діяч, людина, яка має досвід державного керівництва».
«Впевнений, що на його чолі такий пріоритетний регіон України як Одещина зможе продемонструвати дуже добрі результати», - наголосив Глава держави.
Джерело: Адміністрація Президента України
Джерело:
А пізніше за ці гроші - купив собі посаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра охорони здоров'я України в Кабінеті міністрів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дениса Шмигаля
Так що тут спочатку у Пороха треба спитати , ну а пізніше і у зелених
а він заочно хрін копав під час арешту))
https://t.me/dragonspech/82
а клоун його в міністри)