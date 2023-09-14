Нидерланды передали украинским женщинам-военнослужащим одежду и обувь
Минобороны Нидерландов собрало более 65 кубометров одежды, обуви и другого снаряжения для украинок, воюющих в составе Вооруженных сил Украины против российских оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов.
Сбор одежды для женщин-военнослужащих из Украины в начале марта инициировала неправительственная организация Women & Defence по призыву украинского Женского ветеранского движения. Позже к ней присоединились и военнослужащие Нидерландов.
Среди ключевых приоритетов были форма и бронежилеты, учитывающие анатомию женского тела, а также другое снаряжение. Их сдавали как нидерландские женщины-военные, так и мужчины, которые носят форму и обувь меньше стандартных размеров.
Во время сбора возникла инициатива постоянного обеспечения украинских женщин-военнослужащих – не только формой, но и предметами быта. Отныне из Нидерландов будут ежемесячно отправлять около 60-70 пакетов с необходимыми вещами.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен поздравила нидерландскую инициативу, которая, по ее словам, подчеркивает потребность в соответствующем снаряжении на передовой в Украине.
"Этим мы улучшаем боеспособность военных, а это очень важно с приближением зимы", – подчеркнула она.
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Резников, ты где?
Резников, где обмундирование?!
одягу та взуття для наших красунь - захисниць 👍🏼👍🏼👍🏼❤️