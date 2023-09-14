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Новости
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Нидерланды передали украинским женщинам-военнослужащим одежду и обувь

нідерланди

Минобороны Нидерландов собрало более 65 кубометров одежды, обуви и другого снаряжения для украинок, воюющих в составе Вооруженных сил Украины против российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов.

Сбор одежды для женщин-военнослужащих из Украины в начале марта инициировала неправительственная организация Women & Defence по призыву украинского Женского ветеранского движения. Позже к ней присоединились и военнослужащие Нидерландов.

Среди ключевых приоритетов были форма и бронежилеты, учитывающие анатомию женского тела, а также другое снаряжение. Их сдавали как нидерландские женщины-военные, так и мужчины, которые носят форму и обувь меньше стандартных размеров.

Во время сбора возникла инициатива постоянного обеспечения украинских женщин-военнослужащих – не только формой, но и предметами быта. Отныне из Нидерландов будут ежемесячно отправлять около 60-70 пакетов с необходимыми вещами.

Смотрите также: Памятник княгини Ольге на Михайловской площади нарядили в бронежилет. ФОТОрепортаж

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен поздравила нидерландскую инициативу, которая, по ее словам, подчеркивает потребность в соответствующем снаряжении на передовой в Украине.

"Этим мы улучшаем боеспособность военных, а это очень важно с приближением зимы", – подчеркнула она.

Смотрите также: Женская летняя форма официально поставлена на обеспечение, - Минобороны. ФОТО

Автор: 

женщины (884) Нидерланды (1570) одежда (161) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+12
Маємо надію, що нічого з цієї допомоги не з'явитсья у продажу.
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14.09.2023 21:39
+8
Щиро дякуємо, друзі.
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14.09.2023 22:18
+6
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14.09.2023 22:11
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Правила форума Совет форумчан
Маємо надію, що нічого з цієї допомоги не з'явитсья у продажу.
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14.09.2023 21:39 Ответить
Без цього, ну, ніяк.
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14.09.2023 22:00 Ответить
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14.09.2023 22:11 Ответить
ви самі вірите що не будут продавати? блажени віруючі
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14.09.2023 22:00 Ответить
Все будет зависить от українського Жіночого ветеранського руху. Вот здесь и посмотрим кто продает.
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14.09.2023 22:07 Ответить
Подивимось. Потрібно цьому протидіяти на скільки це можливо. Ловити краіїв і саджати.
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14.09.2023 22:30 Ответить
Віри вже нема , ділки при владі все крадуть .
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17.09.2023 07:25 Ответить
Шмаркля не до того до влади приходила,щоб не наварюватися
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14.09.2023 22:01 Ответить
У ЗМУ нет одежды?

Обуви?

Резников, ты где?
Резников, где обмундирование?!
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14.09.2023 23:07 Ответить
Не дуже то й маемо.
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14.09.2023 23:22 Ответить
Очiкуемо в супер патрiотичних торгiвельних мережах
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14.09.2023 22:09 Ответить
Це не зимові куртки від резнікова… це зовсім інше…, те що можна вдягнути, і з користью носити…..
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14.09.2023 22:10 Ответить
правильно треба писати - військовослужбовикиням
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14.09.2023 22:15 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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14.09.2023 22:18 Ответить
Щира подяка Міноборони Нідерландів , яке зібрало понад 65 кубометрів
одягу та взуття для наших красунь - захисниць 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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14.09.2023 22:19 Ответить
Цікаво, скільки дійде до солдат...
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14.09.2023 23:26 Ответить
Не скільки ,все вкрадуть ,а потім цю форму солдатам і продають в інтернеті і магазинах .
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17.09.2023 07:22 Ответить
Цікаво, а де ті 200+ тисяч комплектів зимової форми, які рік тому Канада передала?
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14.09.2023 22:56 Ответить
зараз вас назвут порохоботом
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14.09.2023 23:20 Ответить
Война все спише.
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14.09.2023 23:23 Ответить
В "Епіцентрі" ...
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15.09.2023 03:58 Ответить
Завтра вся ця гуманітарка буде розкрадена і прадаватися на ОЛХ і в магазинах,віри владі вже нема !
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17.09.2023 07:20 Ответить
 
 