Нидерланды передали украинским женщинам-военнослужащим одежду и обувь

Минобороны Нидерландов собрало более 65 кубометров одежды, обуви и другого снаряжения для украинок, воюющих в составе Вооруженных сил Украины против российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов.

Сбор одежды для женщин-военнослужащих из Украины в начале марта инициировала неправительственная организация Women & Defence по призыву украинского Женского ветеранского движения. Позже к ней присоединились и военнослужащие Нидерландов.

Среди ключевых приоритетов были форма и бронежилеты, учитывающие анатомию женского тела, а также другое снаряжение. Их сдавали как нидерландские женщины-военные, так и мужчины, которые носят форму и обувь меньше стандартных размеров.

Во время сбора возникла инициатива постоянного обеспечения украинских женщин-военнослужащих – не только формой, но и предметами быта. Отныне из Нидерландов будут ежемесячно отправлять около 60-70 пакетов с необходимыми вещами.

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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен поздравила нидерландскую инициативу, которая, по ее словам, подчеркивает потребность в соответствующем снаряжении на передовой в Украине.

"Этим мы улучшаем боеспособность военных, а это очень важно с приближением зимы", – подчеркнула она.

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