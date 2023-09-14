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Новини
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Нідерланди передали українським військовослужбовицям одяг і взуття

нідерланди

Міноборони Нідерландів зібрало понад 65 кубометрів одягу, взуття та іншого спорядження для українок, які воюють у складі Збройних Сил України проти російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда"  з посиланням на  Міністерство оборони Нідерландів.

Збір одягу для військовослужбовиць із України на початку березня ініціювала неурядова організація Women & Defence за закликом українського Жіночого ветеранського руху. Пізніше до неї долучились і військовослужбовці Нідерландів.

Серед ключових пріоритетів були форма й бронежилети, які враховують анатомію жіночого тіла, а також інше спорядження. Їх здавали як нідерландські жінки-військові, так і чоловіки, які носять форму та взуття менших за стандартні розмірів.

Під час збору виникла ініціатива постійного забезпечення українських військовослужбовиць – не лише формою, а й предметами побуту. Відтепер із Нідерландів будуть щомісяця відправляти близько 60-70 пакунків із необхідними речами.

Також дивіться: Пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській вбрали у бронежилет. ФОТОрепортаж

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен привітала нідерландську ініціативу, яка, за її словами, підкреслює потребу у відповідному спорядженні на передовій в Україні.

"Цим ми покращуємо боєздатність військових, а це дуже важливо з наближенням зими", – підкреслила вона.

Дивіться: Жіноча літня форма офіційно поставлена на забезпечення, - Міноборони. ФОТО

Автор: 

жінки (623) Нідерланди (1553) одяг (198) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+12
Маємо надію, що нічого з цієї допомоги не з'явитсья у продажу.
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14.09.2023 21:39
+8
Щиро дякуємо, друзі.
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14.09.2023 22:18
+6
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14.09.2023 22:11
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Маємо надію, що нічого з цієї допомоги не з'явитсья у продажу.
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14.09.2023 21:39 Відповісти
Без цього, ну, ніяк.
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14.09.2023 22:00 Відповісти
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14.09.2023 22:11 Відповісти
ви самі вірите що не будут продавати? блажени віруючі
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14.09.2023 22:00 Відповісти
Все будет зависить от українського Жіночого ветеранського руху. Вот здесь и посмотрим кто продает.
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14.09.2023 22:07 Відповісти
Подивимось. Потрібно цьому протидіяти на скільки це можливо. Ловити краіїв і саджати.
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14.09.2023 22:30 Відповісти
Віри вже нема , ділки при владі все крадуть .
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17.09.2023 07:25 Відповісти
Шмаркля не до того до влади приходила,щоб не наварюватися
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14.09.2023 22:01 Відповісти
У ЗМУ нет одежды?

Обуви?

Резников, ты где?
Резников, где обмундирование?!
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14.09.2023 23:07 Відповісти
Не дуже то й маемо.
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14.09.2023 23:22 Відповісти
Очiкуемо в супер патрiотичних торгiвельних мережах
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14.09.2023 22:09 Відповісти
Це не зимові куртки від резнікова… це зовсім інше…, те що можна вдягнути, і з користью носити…..
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14.09.2023 22:10 Відповісти
правильно треба писати - військовослужбовикиням
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14.09.2023 22:15 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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14.09.2023 22:18 Відповісти
Щира подяка Міноборони Нідерландів , яке зібрало понад 65 кубометрів
одягу та взуття для наших красунь - захисниць 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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14.09.2023 22:19 Відповісти
Цікаво, скільки дійде до солдат...
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14.09.2023 23:26 Відповісти
Не скільки ,все вкрадуть ,а потім цю форму солдатам і продають в інтернеті і магазинах .
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17.09.2023 07:22 Відповісти
Цікаво, а де ті 200+ тисяч комплектів зимової форми, які рік тому Канада передала?
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14.09.2023 22:56 Відповісти
зараз вас назвут порохоботом
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14.09.2023 23:20 Відповісти
Война все спише.
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14.09.2023 23:23 Відповісти
В "Епіцентрі" ...
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15.09.2023 03:58 Відповісти
Завтра вся ця гуманітарка буде розкрадена і прадаватися на ОЛХ і в магазинах,віри владі вже нема !
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17.09.2023 07:20 Відповісти
 
 