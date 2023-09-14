Нідерланди передали українським військовослужбовицям одяг і взуття
Міноборони Нідерландів зібрало понад 65 кубометрів одягу, взуття та іншого спорядження для українок, які воюють у складі Збройних Сил України проти російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.
Збір одягу для військовослужбовиць із України на початку березня ініціювала неурядова організація Women & Defence за закликом українського Жіночого ветеранського руху. Пізніше до неї долучились і військовослужбовці Нідерландів.
Серед ключових пріоритетів були форма й бронежилети, які враховують анатомію жіночого тіла, а також інше спорядження. Їх здавали як нідерландські жінки-військові, так і чоловіки, які носять форму та взуття менших за стандартні розмірів.
Під час збору виникла ініціатива постійного забезпечення українських військовослужбовиць – не лише формою, а й предметами побуту. Відтепер із Нідерландів будуть щомісяця відправляти близько 60-70 пакунків із необхідними речами.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен привітала нідерландську ініціативу, яка, за її словами, підкреслює потребу у відповідному спорядженні на передовій в Україні.
"Цим ми покращуємо боєздатність військових, а це дуже важливо з наближенням зими", – підкреслила вона.
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Резников, ты где?
Резников, где обмундирование?!
одягу та взуття для наших красунь - захисниць 👍🏼👍🏼👍🏼❤️