Пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській вбрали у бронежилет. ФОТОрепортаж
Жінки-ветеранки вдягнули бронежилет на пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській площі в Києві. Так вони хочуть привернути увагу до потреби жінок-військовослужбовиць у виготовленій спеціально під жіночу анатомію амуніції.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Апостроф.
Організаторки акції - представниці громадської організації Veteranka.
Вони повідомили, що за останніми даними Міноборони в ЗСУ служить 42 тисячі військовослужбовиць. Разом із цивільними працівницями їх 60 тисяч. З них 5 тисяч захисниць на рівні з чоловіками боронять Україну в зоні бойових дій.
За словами організаторок акції, нагальною проблемою при цьому залишається відсутність жіночої амуніції.
"Броня, яка досі виготовляється, не враховує особливості тілобудови жінок, тому є незручною для них, а подекуди навіть небезпечною, адже формує хибне враження про захищеність. Сьогодні військовослужбовицям потрібен захист, який дасть можливість після війни повернутися в цивільне життя без наслідків для здоров’я через неякісну амуніцію", - наголосила співзасновниця руху, ветеранка 25 батальйону "Київська Русь" Юлія Кіріллова.
Організаторки акції наголошують, що амуніція, яка є на забезпеченні української армії, не універсальна і не підходить для жінок.
"Жінки у війську змушені носити "чоловічий" варіант амуніції. Без полегшених плит вага такого бронежилета може сягати від 6 кілограм. У сукупності з наплічником 15-20 кг, аптечкою, різним одягом та додатковою амуніцією - таку вагу щодня носить на собі парамедик", - розповіла парамедик Олена Шарговська.
Під час акції представили перший повністю жіночий бронекостюм вітчизняного виробництва.
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їй це кому
як що пам"ятнику, то нахрена повішали
як що Україні, то це брехня
що має донести цей напис???
А заодно, попросить производителей бронетехники, предусмотреть зеркальце и полочку для косметики, на тот случай, если в ней будет кто из женщин в экипаже...
Ну что уж останавливаться на полу мерах... стелиться, так стелиться....
Но так, что бы смотрелось КРАСИВО и не полнило...
Хоча ой. Може просто не гребсти кого попало?
Кроме того, такой вариант жилета также является пригодным для мужчин с развитыми грудными мышцами. Бронежилет содержит детали передней и задней частей с бронеплитами. Система демпферов расположена на внутренней части передней детали бронежилета между бронеплитой и телом пользователя, создает соответствующие ниши, не влияя на форму самой бронеплиты.
Женщины военнослужащие твою жопу защищают на фронте, пока ты тут клоун коменты строчишь.
Расскажи лучше как наличие "демпферов" уменьшают вес бронежилетов, о котором ноет "красавицы"?
И какого "размера" должны быть "демпфера", что бы спрятать "буфера"?