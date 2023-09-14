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Пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській вбрали у бронежилет. ФОТОрепортаж

Жінки-ветеранки вдягнули бронежилет на пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській площі в Києві. Так вони хочуть привернути увагу до потреби жінок-військовослужбовиць у виготовленій спеціально під жіночу анатомію амуніції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Апостроф.

Організаторки акції - представниці громадської організації Veteranka.

Вони повідомили, що за останніми даними Міноборони в ЗСУ служить 42 тисячі військовослужбовиць. Разом із цивільними працівницями їх 60 тисяч. З них 5 тисяч захисниць на рівні з чоловіками боронять Україну в зоні бойових дій.

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За словами організаторок акції, нагальною проблемою при цьому залишається відсутність жіночої амуніції.

"Броня, яка досі виготовляється, не враховує особливості тілобудови жінок, тому є незручною для них, а подекуди навіть небезпечною, адже формує хибне враження про захищеність. Сьогодні військовослужбовицям потрібен захист, який дасть можливість після війни повернутися в цивільне життя без наслідків для здоров’я через неякісну амуніцію", - наголосила співзасновниця руху, ветеранка 25 батальйону "Київська Русь" Юлія Кіріллова.

Також дивіться: Жіноча літня форма офіційно поставлена на забезпечення, - Міноборони. ФОТО

Організаторки акції наголошують, що амуніція, яка є на забезпеченні української армії, не універсальна і не підходить для жінок.

"Жінки у війську змушені носити "чоловічий" варіант амуніції. Без полегшених плит вага такого бронежилета може сягати від 6 кілограм. У сукупності з наплічником 15-20 кг, аптечкою, різним одягом та додатковою амуніцією - таку вагу щодня носить на собі парамедик", - розповіла парамедик Олена Шарговська.

Під час акції представили перший повністю жіночий бронекостюм вітчизняного виробництва.

Пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській вбрали у бронежилет 01
Пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській вбрали у бронежилет 02
Пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській вбрали у бронежилет 03
Пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській вбрали у бронежилет 04
Пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській вбрали у бронежилет 05
Пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській вбрали у бронежилет 06
Пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській вбрали у бронежилет 07
Пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській вбрали у бронежилет 08

Автор: 

жінки (625) Бронежилет (154) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+3
А заодно ОБЯЗАТЕЛЬНО учесть форму броника с учетом размера бюста!
Но так, что бы смотрелось КРАСИВО и не полнило...
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14.09.2023 21:07
+1
Хммм... і зброю полегше, і щоб шоломи зачіску не псували, і шанцевий інструмент, щоб манікюр не ломався.
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14.09.2023 22:14
+1
Ну, якщо цицкатим дівкам треба особливі броніки, то і пузатим дядькам теж.

Хоча ой. Може просто не гребсти кого попало?
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14.09.2023 22:16
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Взагалі добре, але цей комплект або не для такої дівчинки, або погано підігнаний під неї. Бо явно видні недоліки по захисту загальної та наружної підвздошних артерій.
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14.09.2023 19:27 Відповісти
напис розтлумачте.....
їй це кому
як що пам"ятнику, то нахрена повішали
як що Україні, то це брехня
що має донести цей напис???
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14.09.2023 20:14 Відповісти
статью почитай для начала, а потом уже словесный поток
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15.09.2023 10:42 Відповісти
Для 0.5 % полегшений бронік, так 99,5 відсотків захисників теж не проти пару кіло зкинути з амуніції
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14.09.2023 20:40 Відповісти
Я думаю, нужно еще кацапов попросить, что бы уменьшили мощность своего оружия, а то нашим женщинам неудобен бронежилет соответствующего класса защиты и они хотят носить тот что полегче...

А заодно, попросить производителей бронетехники, предусмотреть зеркальце и полочку для косметики, на тот случай, если в ней будет кто из женщин в экипаже...

Ну что уж останавливаться на полу мерах... стелиться, так стелиться....
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14.09.2023 20:54 Відповісти
А заодно ОБЯЗАТЕЛЬНО учесть форму броника с учетом размера бюста!
Но так, что бы смотрелось КРАСИВО и не полнило...
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14.09.2023 21:07 Відповісти
Ну, якщо цицкатим дівкам треба особливі броніки, то і пузатим дядькам теж.

Хоча ой. Може просто не гребсти кого попало?
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14.09.2023 22:16 Відповісти
В его разработке женский бронежилет отличается системой демпферов, которая дает возможность компенсировать анатомические формы женского тела.

Кроме того, такой вариант жилета также является пригодным для мужчин с развитыми грудными мышцами. Бронежилет содержит детали передней и задней частей с бронеплитами. Система демпферов расположена на внутренней части передней детали бронежилета между бронеплитой и телом пользователя, создает соответствующие ниши, не влияя на форму самой бронеплиты.
Женщины военнослужащие твою жопу защищают на фронте, пока ты тут клоун коменты строчишь.
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15.09.2023 12:37 Відповісти
От куда тебе клоун известно где я и чем занят?
Расскажи лучше как наличие "демпферов" уменьшают вес бронежилетов, о котором ноет "красавицы"?
И какого "размера" должны быть "демпфера", что бы спрятать "буфера"?
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15.09.2023 16:50 Відповісти
перше застосування бойових дронів в Україні - її заслуга. (голуби та горобці з палаючим клоччям)
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14.09.2023 21:44 Відповісти
Хммм... і зброю полегше, і щоб шоломи зачіску не псували, і шанцевий інструмент, щоб манікюр не ломався.
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14.09.2023 22:14 Відповісти
Красиві привітання https://moonzori.com/z-dnem-narodzhennya-zhintsi/ з Днем народження жінці
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15.09.2023 10:17 Відповісти
Може ще й ательє відкрити для пошиття індивідуальних полегшених бронежилетів для жінок? Та мала частина жінок на передовій підбирає для себе "броню" з того, що є, решті, в тилових частинах, це без особистої потреби...
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15.09.2023 13:13 Відповісти
 
 