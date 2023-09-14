Пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській вбрали у бронежилет. ФОТОрепортаж

Жінки-ветеранки вдягнули бронежилет на пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській площі в Києві. Так вони хочуть привернути увагу до потреби жінок-військовослужбовиць у виготовленій спеціально під жіночу анатомію амуніції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Апостроф.

Організаторки акції - представниці громадської організації Veteranka.

Вони повідомили, що за останніми даними Міноборони в ЗСУ служить 42 тисячі військовослужбовиць. Разом із цивільними працівницями їх 60 тисяч. З них 5 тисяч захисниць на рівні з чоловіками боронять Україну в зоні бойових дій.

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За словами організаторок акції, нагальною проблемою при цьому залишається відсутність жіночої амуніції.

"Броня, яка досі виготовляється, не враховує особливості тілобудови жінок, тому є незручною для них, а подекуди навіть небезпечною, адже формує хибне враження про захищеність. Сьогодні військовослужбовицям потрібен захист, який дасть можливість після війни повернутися в цивільне життя без наслідків для здоров’я через неякісну амуніцію", - наголосила співзасновниця руху, ветеранка 25 батальйону "Київська Русь" Юлія Кіріллова.

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Організаторки акції наголошують, що амуніція, яка є на забезпеченні української армії, не універсальна і не підходить для жінок.

"Жінки у війську змушені носити "чоловічий" варіант амуніції. Без полегшених плит вага такого бронежилета може сягати від 6 кілограм. У сукупності з наплічником 15-20 кг, аптечкою, різним одягом та додатковою амуніцією - таку вагу щодня носить на собі парамедик", - розповіла парамедик Олена Шарговська.

Під час акції представили перший повністю жіночий бронекостюм вітчизняного виробництва.















