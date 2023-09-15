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Дело против Януковича и Азарова по "Харьковским соглашениям" передано в суд

янукович,азаров

ГБР завершило досудебное расследование против бывшего президента Виктора Януковича и бывшего премьера Николая Азарова по обвинению в госизмене через подписание "Харьковских соглашений".

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, Янукович в 2010 году получил от руководства России указание продлить пребывание на территории Крыма Черноморского флота РФ. Украина не собиралась продолжать это пребывание, но россияне решили заставить тогдашнее руководство страны путем энергетического шантажа.

"Кроме нарушения Конституции и ряда законов, Соглашение по существу предусматривало размещение новой военной базы на территории Украины и фактически вводило новые правила продления срока пребывания ЧФ РФ в нашей стране. Спеша угодить России, Янукович в считанные дни внес законопроект о ратификации Соглашения как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой и 27.04.2010 года решение было принято депутатами", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Харьковские соглашения" проверят на конституционность

В ГБР считают, что в результате преступных действий руководства Украины вооруженные силы РФ нарастили свой личный состав на территории Крыма и Севастополя.

"Эти силы были использованы врагом для оккупации полуострова в 2014 году. Также следствием задокументирован ущерб государству вследствие подписания Харьковских соглашений, нанесенный экс-руководством страны, более чем на триллион восемьдесят миллиардов гривен", - добавили в ГБР.

Также читайте: "Харьковские соглашения": завершено расследование в отношении госизмены Януковича и Азарова, - ГБР

Януковича и Азарова обвиняют в совершении государственной измены и оказании помощи российской федерации в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Наказание по этой статье – от 12 до 15 лет лишения свободы.

Автор: 

Азаров Николай (8195) Харьковский пакт (218) Янукович Виктор (30785) ГБР (2972)


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Топ комментарии
+14
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15.09.2023 12:34
+12
А чому в цій справі відсутня гнида Литвин який успішно просунув голосування за ці угоди?Може тому що "херой України",чи тому що його дебільний брат працює десь послом?
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15.09.2023 12:31
+8
Адептом харківських угод були Р.Дємчєнко і А.Портнов. Дємчєнко тихенько сидить радником в СБУ.
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15.09.2023 12:35
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Правила форума Совет форумчан
Эти уроды издохнут в раше . Они уже наказаны . Бывшие пионеры будут ссать на их могилы .
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15.09.2023 12:19 Ответить
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15.09.2023 12:34 Ответить
Адептом харківських угод були Р.Дємчєнко і А.Портнов. Дємчєнко тихенько сидить радником в СБУ.
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15.09.2023 12:35 Ответить
Це тих угод, якими "Україна та росія захистили свої інтереси", як той казав?
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15.09.2023 12:37 Ответить
"отмстіть нєразумним Азарам..."
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15.09.2023 12:22 Ответить
Беглый экс-премьер Азаров призвал голосовать за Зеленского - реакция соцсетей

https://informator.press/behl-y-ks-prem-er-azarov-pryzval-holosovat-za-zelenskoho-reaktsyia-sotssetey/
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15.09.2023 12:56 Ответить
зараз азіров про це жалкуе
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15.09.2023 13:17 Ответить
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

В своем письме Янукович обвиняет действующего президента Петра Порошенко, и убежден, что украинцы сделали правильный выбор, проголосовав за Зеленского.
"Я искренне поздравляю Вас с избранием на должность Президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в самый трудный для нашей страны момент истории.
Он не упустил возможности раскритиковать действующего главу государства и добавил, что в "ужасных страданиях" украинцев якобы виноват Порошенко и его соратники

Представители страны-агрессора радуются проиграшу Петра Порошенко, но решили занять выжидательную позицию и понаблюдать за первыми шагами Зеленского. Однако, лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже готов протягивать руку Украине. В то же время, в РПЦ убеждены, что при президентстве Зеленского "прекратятся гонения на каноническую православную церковь", имея в виду УПЦ МП.


https://24tv.ua/ru/klanjajus_ukraincam_janukovich_pozdravil_zelenskogo_s_pobedoj_na_vyborah_n1144056
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15.09.2023 13:38 Ответить
..все было бы хорошо, если бы не дбр..
Думаю, все закончится пшиком.. выборы на носу однако..
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15.09.2023 12:23 Ответить
Про шуфріча
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15.09.2023 12:24 Ответить
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15.09.2023 12:26 Ответить
https://www.facebook.com/irina.tangarova?comment_id=Y29tbWVudDoxODA2NTg3NDIzMTIzMjE0Xzk4MTI3OTkyNjQzMDg4NA%3D%3D&__cft__[0]=AZVrAigBLe6ZVB5fttR362U_10LaHVqE0r-G7dLzz3jTnUswmCwzxmcvDANviO412qnlS_yJUi8UzPqK25Y5KaWibEPeI2lIN550CYuUYergUUJejl5ufImJaJsNqcSBNc49aTamJlLMG988Sn1_fjsLqL9ymGUHhQS6wtxEGnZpi0DhixzyqrRAZURzw4cAoJ4&__tn__=R]-R Ирина Тангарова

До дупи ті раритети, ви документи на газові свердловини показуйте.

Хто не знає - Шуфрич один з найбільших власників родовищ, це і для нього ми платимо такі комунальні
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15.09.2023 12:34 Ответить
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15.09.2023 12:27 Ответить
Тупа заточка у пАдалюка практично не змінилася з часів його "баті"..
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15.09.2023 12:57 Ответить
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15.09.2023 13:16 Ответить
А чому в цій справі відсутня гнида Литвин який успішно просунув голосування за ці угоди?Може тому що "херой України",чи тому що його дебільний брат працює десь послом?
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15.09.2023 12:31 Ответить
Так..Литвин пока крепко сидить недоторканим.... Литвин має в першу чергу сісти на нари...за свою резвость в пропиханні Угоди Зека єнакієвського і алконаркомана путінського Медведа..
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15.09.2023 12:56 Ответить
А може вся сімейка ціх виродків літвиних повинна вже давно сидіти ?
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15.09.2023 12:59 Ответить
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15.09.2023 13:54 Ответить
Перепрошую, не юрист - а куди у цій справі подівся Литвин, який міг усе це принаймні спустити на гальма?
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15.09.2023 12:34 Ответить
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15.09.2023 12:42 Ответить
Гетьманцев вже заарештований?
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15.09.2023 12:46 Ответить
О! Незабвенний Кіля Бімбович.
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15.09.2023 12:47 Ответить
Доречі)Зараз же війна,ти думаю нафіга по рубльовці безпілотниками бити))растов близько,хата януковича законна ціль,він також вже нажився.
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15.09.2023 13:08 Ответить
Верховна Рада ратифікувала Харківські угоди - 236 голосів «за»:
Партія регіонів - 160 голосів «за» зі 161 (не голосувала лише Дмитро Шенцев);
Комуністична партія - 27 з 27 «за»;

«Блок Литвина» - 20 з 20 «за»;

«Блок Юлії Тимошенко» - 9 «за» зі 154;

НУ-НС - 7 «за» із 72 (серед них нинішній депутат Ігор Палиця, який, втім, каже, що його персональна картка спрацювала без його відома);

позафракційні депутати - 13 «за» з 16.
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15.09.2023 13:11 Ответить
кровосиси !
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15.09.2023 13:13 Ответить
Кадырова неудачно прооперировали, у него все плохо, - Гудков
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15.09.2023 13:17 Ответить
Порошенко рассказал о пользе харьковских договоренностей

14 июня 2010

"Также, по словам экс-министра, продление срока базирования российского флота в Крыму не повлияет на взаимоотношения Украины и Европы. "У нас огромное количество других проблем, которые нам необходимо решать с Европой, и проблема Черноморского флота в этом перечне будет последней", - считает Порошенко.
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15.09.2023 13:21 Ответить
це ще порошенко мав зробити,
тільки просрав пʼять років
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15.09.2023 13:38 Ответить
Порошенко в том интервью, которое сейчас активно цитируется, допускал продление срока пребывания ЧФ России на пять лет и

говорил о проведении переговоров относительно согласованного графика вывода сил российского флота

и обеспечения в рамках согласованной процедуры строительства новой военно-морской базы в Новороссийске. ".

У Зеленского в 2010 году были телепроекты на России. И не только в 2010-м.
И, видимо, в те времена он не считал эту страну агрессором.
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15.09.2023 13:52 Ответить
К сожалению, у Порошенка не было большинства в ВР
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15.09.2023 13:58 Ответить
Руслан Демченко с 2010 по 2014 год работал замминистра иностранных дел.

В сентябре 2014 был назначен советником президента Петра Порошенко,

в июле 2019 - советником Владимира Зеленского,

а с июня 2020 - первым заместителем секретаря СНБО.
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15.09.2023 14:03 Ответить
А отсюда вывод: порошенко VS зеленский - борьба нанайских мальчиков.
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15.09.2023 14:20 Ответить
Суд скасував заочний арешт Януковичу

16 листопада 2020
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15.09.2023 14:14 Ответить
А що там з приводу Оманських угод?
А що там напідписували арахамії в Туреччині?
Наразі ці питання є більш актуальними!
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15.09.2023 14:54 Ответить
 
 