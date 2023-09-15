Дело против Януковича и Азарова по "Харьковским соглашениям" передано в суд

ГБР завершило досудебное расследование против бывшего президента Виктора Януковича и бывшего премьера Николая Азарова по обвинению в госизмене через подписание "Харьковских соглашений".

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, Янукович в 2010 году получил от руководства России указание продлить пребывание на территории Крыма Черноморского флота РФ. Украина не собиралась продолжать это пребывание, но россияне решили заставить тогдашнее руководство страны путем энергетического шантажа.

"Кроме нарушения Конституции и ряда законов, Соглашение по существу предусматривало размещение новой военной базы на территории Украины и фактически вводило новые правила продления срока пребывания ЧФ РФ в нашей стране. Спеша угодить России, Янукович в считанные дни внес законопроект о ратификации Соглашения как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой и 27.04.2010 года решение было принято депутатами", - говорится в сообщении.

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В ГБР считают, что в результате преступных действий руководства Украины вооруженные силы РФ нарастили свой личный состав на территории Крыма и Севастополя.

"Эти силы были использованы врагом для оккупации полуострова в 2014 году. Также следствием задокументирован ущерб государству вследствие подписания Харьковских соглашений, нанесенный экс-руководством страны, более чем на триллион восемьдесят миллиардов гривен", - добавили в ГБР.

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Януковича и Азарова обвиняют в совершении государственной измены и оказании помощи российской федерации в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Наказание по этой статье – от 12 до 15 лет лишения свободы.