Дело против Януковича и Азарова по "Харьковским соглашениям" передано в суд
ГБР завершило досудебное расследование против бывшего президента Виктора Януковича и бывшего премьера Николая Азарова по обвинению в госизмене через подписание "Харьковских соглашений".
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, Янукович в 2010 году получил от руководства России указание продлить пребывание на территории Крыма Черноморского флота РФ. Украина не собиралась продолжать это пребывание, но россияне решили заставить тогдашнее руководство страны путем энергетического шантажа.
"Кроме нарушения Конституции и ряда законов, Соглашение по существу предусматривало размещение новой военной базы на территории Украины и фактически вводило новые правила продления срока пребывания ЧФ РФ в нашей стране. Спеша угодить России, Янукович в считанные дни внес законопроект о ратификации Соглашения как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой и 27.04.2010 года решение было принято депутатами", - говорится в сообщении.
В ГБР считают, что в результате преступных действий руководства Украины вооруженные силы РФ нарастили свой личный состав на территории Крыма и Севастополя.
"Эти силы были использованы врагом для оккупации полуострова в 2014 году. Также следствием задокументирован ущерб государству вследствие подписания Харьковских соглашений, нанесенный экс-руководством страны, более чем на триллион восемьдесят миллиардов гривен", - добавили в ГБР.
Януковича и Азарова обвиняют в совершении государственной измены и оказании помощи российской федерации в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Наказание по этой статье – от 12 до 15 лет лишения свободы.
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https://informator.press/behl-y-ks-prem-er-azarov-pryzval-holosovat-za-zelenskoho-reaktsyia-sotssetey/
В своем письме Янукович обвиняет действующего президента Петра Порошенко, и убежден, что украинцы сделали правильный выбор, проголосовав за Зеленского.
"Я искренне поздравляю Вас с избранием на должность Президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в самый трудный для нашей страны момент истории.
Он не упустил возможности раскритиковать действующего главу государства и добавил, что в "ужасных страданиях" украинцев якобы виноват Порошенко и его соратники
Представители страны-агрессора радуются проиграшу Петра Порошенко, но решили занять выжидательную позицию и понаблюдать за первыми шагами Зеленского. Однако, лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже готов протягивать руку Украине. В то же время, в РПЦ убеждены, что при президентстве Зеленского "прекратятся гонения на каноническую православную церковь", имея в виду УПЦ МП.
https://24tv.ua/ru/klanjajus_ukraincam_janukovich_pozdravil_zelenskogo_s_pobedoj_na_vyborah_n1144056
Думаю, все закончится пшиком.. выборы на носу однако..
До дупи ті раритети, ви документи на газові свердловини показуйте.
Хто не знає - Шуфрич один з найбільших власників родовищ, це і для нього ми платимо такі комунальні
Партія регіонів - 160 голосів «за» зі 161 (не голосувала лише Дмитро Шенцев);
Комуністична партія - 27 з 27 «за»;
«Блок Литвина» - 20 з 20 «за»;
«Блок Юлії Тимошенко» - 9 «за» зі 154;
НУ-НС - 7 «за» із 72 (серед них нинішній депутат Ігор Палиця, який, втім, каже, що його персональна картка спрацювала без його відома);
позафракційні депутати - 13 «за» з 16.
14 июня 2010
"Также, по словам экс-министра, продление срока базирования российского флота в Крыму не повлияет на взаимоотношения Украины и Европы. "У нас огромное количество других проблем, которые нам необходимо решать с Европой, и проблема Черноморского флота в этом перечне будет последней", - считает Порошенко.
тільки просрав пʼять років
говорил о проведении переговоров относительно согласованного графика вывода сил российского флота
и обеспечения в рамках согласованной процедуры строительства новой военно-морской базы в Новороссийске. ".
У Зеленского в 2010 году были телепроекты на России. И не только в 2010-м.
И, видимо, в те времена он не считал эту страну агрессором.
В сентябре 2014 был назначен советником президента Петра Порошенко,
в июле 2019 - советником Владимира Зеленского,
а с июня 2020 - первым заместителем секретаря СНБО.
16 листопада 2020
А що там напідписували арахамії в Туреччині?
Наразі ці питання є більш актуальними!