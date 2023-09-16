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Новости Агрессия России против Украины
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С июля Россия нанесла 118 ударов по украинским портам, - Кубраков

одещина

С момента выхода из зернового соглашения Россия 118 раз обстреляла припортовую инфраструктуру Украины.

Об этом заявил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  Reuters.

Он добавил, что в начале октября должна быть достигнута цель удвоения мощностей для экспорта украинских зерновых со стороны Румынии.

Напомним, Румыния развивает порты на Дунае и в Констанце, чтобы помочь Украине экспортировать зерно. Цель: увеличить транзит украинского зерна до 4 млн тонн.

Читайте: Украина сможет экспортировать вдвое больше зерна через румынский порт, - Кубраков

Автор: 

порт (732) Кубраков Александр (222)


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Можливо потрібно ще раз передивитися концепцію руху держави і врешті виконати генільні думки Найвєлічйшого та подивитися в очі пуйлу, відвести ще раз наші військ з лінії всього фронту на 10 кілометрів, скоротити ЗСУ, знищити ракетні програми і перестати стрілялти?
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16.09.2023 13:05 Ответить
ТИ ШО ПРИДУРОК?
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16.09.2023 15:32 Ответить
Кацапи атакують і Констанцу рано чи пізно, IMHO. Яка буде реакція НАТО, вже приблизно зрозуміло. Скажуть, що це кацапи випадково попали.
''
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16.09.2023 13:41 Ответить
Кубраков-теж хабарник !
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16.09.2023 14:00 Ответить
 
 