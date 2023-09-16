С июля Россия нанесла 118 ударов по украинским портам, - Кубраков
С момента выхода из зернового соглашения Россия 118 раз обстреляла припортовую инфраструктуру Украины.
Об этом заявил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Он добавил, что в начале октября должна быть достигнута цель удвоения мощностей для экспорта украинских зерновых со стороны Румынии.
Напомним, Румыния развивает порты на Дунае и в Констанце, чтобы помочь Украине экспортировать зерно. Цель: увеличить транзит украинского зерна до 4 млн тонн.
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