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Новости Война в Украине
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В оккупированном Токмаке прилеты, - мэр Мелитополя Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

токмак

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области зафиксированы прилеты.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Жители сообщают, что в результате работы рашистского "певео" травмированы гражданские. Ждем официальную информацию о потерях врага", - отметил он.

Больше информации пока не известно.

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Шо, знову "камни с неба"?
Ну, як і замовляли - "пі*дюлєй замовляли?" - "Шо значить ні? За всьо вже уплачено!"
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24.09.2023 15:14 Ответить
Кацапи дохнуть , як таргани на морозі ,
а так хорохорились і радість
переповняла москальню від того , що їдуть зищувати украінців 😠
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24.09.2023 16:13 Ответить
Там добряче ЖДУНІВ зібралося ригоАНАЛЬНИХ!!

Слава Захисникам України!
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24.09.2023 17:30 Ответить
 
 