В оккупированном Токмаке прилеты, - мэр Мелитополя Федоров

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области зафиксированы прилеты.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Жители сообщают, что в результате работы рашистского "певео" травмированы гражданские. Ждем официальную информацию о потерях врага", - отметил он.

Больше информации пока не известно.

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