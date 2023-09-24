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В оккупированном Токмаке прилеты, - мэр Мелитополя Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области зафиксированы прилеты.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Жители сообщают, что в результате работы рашистского "певео" травмированы гражданские. Ждем официальную информацию о потерях врага", - отметил он.
Больше информации пока не известно.
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Ну, як і замовляли - "пі*дюлєй замовляли?" - "Шо значить ні? За всьо вже уплачено!"
а так хорохорились і радість
переповняла москальню від того , що їдуть зищувати украінців 😠
Слава Захисникам України!