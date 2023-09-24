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В окупованому Токмаку прильоти, - мер Мелітополя Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

токмак

В тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області зафіксовано прильоти.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканці повідомляють, що внаслідок роботи рашистського "певео" є травмовані цивільні. Чекаємо офіційну інформацію про втрати ворога", - зазначив він.

Більше інформації наразі не відомо. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованих Токмаку й Бердянську лунали вибухи, - мер Мелітополя Федоров

Автор: Ірина Дашківська
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Шо, знову "камни с неба"?
Ну, як і замовляли - "пі*дюлєй замовляли?" - "Шо значить ні? За всьо вже уплачено!"
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24.09.2023 15:14 Відповісти
Кацапи дохнуть , як таргани на морозі ,
а так хорохорились і радість
переповняла москальню від того , що їдуть зищувати украінців 😠
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24.09.2023 16:13 Відповісти
Там добряче ЖДУНІВ зібралося ригоАНАЛЬНИХ!!

Слава Захисникам України!
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24.09.2023 17:30 Відповісти
 
 