В окупованому Токмаку прильоти, - мер Мелітополя Федоров

В тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області зафіксовано прильоти.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканці повідомляють, що внаслідок роботи рашистського "певео" є травмовані цивільні. Чекаємо офіційну інформацію про втрати ворога", - зазначив він.

Більше інформації наразі не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованих Токмаку й Бердянську лунали вибухи, - мер Мелітополя Федоров