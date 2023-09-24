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В окупованому Токмаку прильоти, - мер Мелітополя Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області зафіксовано прильоти.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Мешканці повідомляють, що внаслідок роботи рашистського "певео" є травмовані цивільні. Чекаємо офіційну інформацію про втрати ворога", - зазначив він.
Більше інформації наразі не відомо.
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Будь ласка, зачекайте...
Ну, як і замовляли - "пі*дюлєй замовляли?" - "Шо значить ні? За всьо вже уплачено!"
а так хорохорились і радість
переповняла москальню від того , що їдуть зищувати украінців 😠
Слава Захисникам України!