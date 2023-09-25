ВАКС вдвое уменьшил размер залога Коболеву и снял с него электронный браслет

Высший антикоррупционный суд снизил размер залога бывшему председателю правления "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с 229 до 107 млн гривен.

Об этом Коболев сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня следователь судья ВАКС (первая инстанция) принял решение:

- Браслет снять,

- Залог уменьшить до уровня фактически внесенного.

Ждем полного текста решения", - говорится в сообщении.

По данным LIGA.net, суд снизил размер залога с 229 млн грн до 107 млн грн. Согласно решению судьи, до 10 октября Коболев обязан прибывать по каждому требованию, не отлучаться из Украины без разрешения, сообщать об изменении места жительства, сдать загранпаспорта.

Напомним, 19 января САП и НАБУ сообщили бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн грн. По версии следствия, в мае 2018 года он выплатил сотрудникам компании почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн) премий. Эта сумма, по данным следователей, существенно превышала разрешенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).

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