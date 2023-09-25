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ВАКС вдвое уменьшил размер залога Коболеву и снял с него электронный браслет

коболев,андрій,коболєв

Высший антикоррупционный суд снизил размер залога бывшему председателю правления "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с 229 до 107 млн гривен.

Об этом Коболев сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня следователь судья ВАКС (первая инстанция) принял решение:

- Браслет снять,

- Залог уменьшить до уровня фактически внесенного.

Ждем полного текста решения", - говорится в сообщении.

По данным LIGA.net, суд снизил размер залога с 229 млн грн до 107 млн грн. Согласно решению судьи, до 10 октября Коболев обязан прибывать по каждому требованию, не отлучаться из Украины без разрешения, сообщать об изменении места жительства, сдать загранпаспорта.

Напомним, 19 января САП и НАБУ сообщили бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн грн. По версии следствия, в мае 2018 года он выплатил сотрудникам компании почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн) премий. Эта сумма, по данным следователей, существенно превышала разрешенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).

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Автор: 

Коболев Андрей (458) Антикоррупционный суд (1207)


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Топ комментарии
+26
Своїм все, а остальним - закон.
"Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин. Активи Ігоря Коломойського тепер можна продати або переписати, стверджують в організації.

Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського. Про це https://antac.org.ua/news/suddia-vaks-tkachenko-vidmovyv-v-areshti-aktyviv-ihoria-kolomoyskoho/ повідомила громадська організація Центр протидії корупції (ЦПК).

"Активи, які раніше тимчасово арештовували НАБУ і САП, тепер хоч сьогодні можна продати або переписати. Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин, а суддя Ткаченко тримав у себе клопотання більш як 10 днів і відмовився його навіть розглядати", - написав голова правління ЦПК Віталій Шабунін.
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25.09.2023 12:37
+20
Дивно, а де можна ознайомитися з матеріалами, як "пАпЄредники" злили його ... ?
І на кого це "них" він працював?
Наскільки мені відомо, що він працював в головою правління НАК «Нафтогаз України» з 26 березня 2014 по 28 квітня 2021 року, а не на фабриці "Рошен".
Щось у Вас з логікою? Чи з совістю?
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25.09.2023 12:41
+19
Ні, не папєрєднікі.... Це туполобе зебздюччя бикує , яке "мудрий нарід-самогубець" понавибирав... Але рибки гуппі завжди кивають на папєрєдніків.
А Коболєв - реально крутий спеціаліст, але в шапіто розумні не потрібні.
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25.09.2023 12:43
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Коболєва нагородити треба, але пАпЭредники злили його.. а він на них робив і нормально робив..
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25.09.2023 12:29 Ответить
Дивно, а де можна ознайомитися з матеріалами, як "пАпЄредники" злили його ... ?
І на кого це "них" він працював?
Наскільки мені відомо, що він працював в головою правління НАК «Нафтогаз України» з 26 березня 2014 по 28 квітня 2021 року, а не на фабриці "Рошен".
Щось у Вас з логікою? Чи з совістю?
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25.09.2023 12:41 Ответить
гуппі, а Петро Олексійович продовжує моцно (потужно) ср@ти тобі в труси? ))))
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25.09.2023 13:14 Ответить
А шо там може бути з совістю, якої ніколи не було?
Воно ж тут "на работє". Подивіться його рєєстрацію - це ж одразу після того, як накрили єрмаковсько-пригожинську ботоферму. Як то кажуть: "святе місце порожнім не буває"
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25.09.2023 13:11 Ответить
Рошен почався з кондитерської фабрики ім. Карла Маркса
Потім ганьба з СНБО при Ющенко.
Не можна відкидати зухвалість команди під час президентської каденції..
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25.09.2023 21:57 Ответить
Ні, не папєрєднікі.... Це туполобе зебздюччя бикує , яке "мудрий нарід-самогубець" понавибирав... Але рибки гуппі завжди кивають на папєрєдніків.
А Коболєв - реально крутий спеціаліст, але в шапіто розумні не потрібні.
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25.09.2023 12:43 Ответить
Набігло ботви хвалити "крутих спеців, які насправді є корупціонерами озринівшими. Приучують людей,що хтось на держслужбі, має право собі одноразову премію виписати більшу ніж робочий за 5 життів не заробить, тьфу холопи
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25.09.2023 14:22 Ответить
це ти про зебздюків? воістину - холопи!
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25.09.2023 14:30 Ответить
Закордонні представники наглядової ради, дали свідчення, що Коболєв не був присутній на нараді, коли виписували премію.
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25.09.2023 17:33 Ответить
12:29 , ти дурак , или 🤖🤢🎪 зелений прихвостень из стада🐏🐑🦠73%
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25.09.2023 14:46 Ответить
Дитинко, ото й надалі картинки малюй..
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25.09.2023 15:35 Ответить
Своїм все, а остальним - закон.
"Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин. Активи Ігоря Коломойського тепер можна продати або переписати, стверджують в організації.

Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського. Про це https://antac.org.ua/news/suddia-vaks-tkachenko-vidmovyv-v-areshti-aktyviv-ihoria-kolomoyskoho/ повідомила громадська організація Центр протидії корупції (ЦПК).

"Активи, які раніше тимчасово арештовували НАБУ і САП, тепер хоч сьогодні можна продати або переписати. Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин, а суддя Ткаченко тримав у себе клопотання більш як 10 днів і відмовився його навіть розглядати", - написав голова правління ЦПК Віталій Шабунін.
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25.09.2023 12:37 Ответить
На що і був розрахований оцей цирк.
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25.09.2023 12:45 Ответить
7 березня 2023,
Присутність Коболєва у США необхідна для "повної мобілізації політики США на підтримку України", - Гербст
Гербст відзначив внесок Коболєва в енергетичну політику США.
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25.09.2023 12:55 Ответить
Енергетична безпека України тут де, там де і ядерна після роззброєння мабуть?
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25.09.2023 14:24 Ответить
На счёт ядерной пиши письма Кучме и его ЗЯТЬКУ ПИНЧУКУ , миллиардерам на костях украинцев ! Требуй конфисковать все их миллиарды и недвижимость в пользу ЗСУ и раненых , требующих реабилитации !
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25.09.2023 14:49 Ответить
А ЗЄрмакам він стоїть, як та кістка, поперек горла! Бо до них ніяк не дійде, що такі гроші, як заробляв офіційно Коболєв, вони можуть хапанути тільки взятками та замутками на потоках. І вони ніяк не можуть дозволити таким спеціалістам існувати в Україні, бо вони незалежні профі, які можуть довести, що ЗЕшобла може тільки красти у держави, а не працювати на державу.
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25.09.2023 13:16 Ответить
Це щось нове. Юрист приватної контори та члени наглядової ради почергово один на одного великодушно розділили тягар корупційної провини, адже вони невинні! про законодавчі обмеження ні слухом ні духом не вели, весь юрдепартамент Нафтогазу під началом коболєфа усі зненацька втратили всю свою компетенцію. Тепер виходить коболєф лише наполовину корупціонер, це як напіввагітний. Невже і судля у цій кампашці?
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25.09.2023 13:28 Ответить
Коболєв працював у США і повернувся в Україну, коли отримав підозру.
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25.09.2023 17:36 Ответить
так а шо, рамштайн проїхали, треба всіх випускати з буцегарні та вибачатись
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25.09.2023 13:31 Ответить
Коболев просто супер МЕНЕДЖЕР , а ти тупий , як пробка ! Каламойша и д'ерьмак с Резниковым спи…шие МИЛЛИАРДЫ у ЗСУ тебя не колышат ⁉️
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25.09.2023 14:53 Ответить
Шашликович його намагався засадити, бо не надавав йому вкрасти 2 ярди баксів з рахунків Нафтогазу. А Вітренко, вірогідно, дав.
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25.09.2023 17:25 Ответить
за гратами має сидіти лиш Червінський!!!!!!!
солдат, на якого п"яний комроти чи комбат написав сзч
всі хто не послухав наказу, взявши зброю, боронив Україну в лютому 2022р
підараси у яких багато бабла мають бути вільними щоб була змога переписувати своє майно та перераховувати кошти
що ***** не зрозумілого в діях влади?????
все ясно як білий день...
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25.09.2023 21:13 Ответить
 
 