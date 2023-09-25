ВАКС вдвое уменьшил размер залога Коболеву и снял с него электронный браслет
Высший антикоррупционный суд снизил размер залога бывшему председателю правления "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с 229 до 107 млн гривен.
Об этом Коболев сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня следователь судья ВАКС (первая инстанция) принял решение:
- Браслет снять,
- Залог уменьшить до уровня фактически внесенного.
Ждем полного текста решения", - говорится в сообщении.
По данным LIGA.net, суд снизил размер залога с 229 млн грн до 107 млн грн. Согласно решению судьи, до 10 октября Коболев обязан прибывать по каждому требованию, не отлучаться из Украины без разрешения, сообщать об изменении места жительства, сдать загранпаспорта.
Напомним, 19 января САП и НАБУ сообщили бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн грн. По версии следствия, в мае 2018 года он выплатил сотрудникам компании почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн) премий. Эта сумма, по данным следователей, существенно превышала разрешенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І на кого це "них" він працював?
Наскільки мені відомо, що він працював в головою правління НАК «Нафтогаз України» з 26 березня 2014 по 28 квітня 2021 року, а не на фабриці "Рошен".
Щось у Вас з логікою? Чи з совістю?
Воно ж тут "на работє". Подивіться його рєєстрацію - це ж одразу після того, як накрили єрмаковсько-пригожинську ботоферму. Як то кажуть: "святе місце порожнім не буває"
Потім ганьба з СНБО при Ющенко.
Не можна відкидати зухвалість команди під час президентської каденції..
А Коболєв - реально крутий спеціаліст, але в шапіто розумні не потрібні.
"Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин. Активи Ігоря Коломойського тепер можна продати або переписати, стверджують в організації.
Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського. Про це https://antac.org.ua/news/suddia-vaks-tkachenko-vidmovyv-v-areshti-aktyviv-ihoria-kolomoyskoho/ повідомила громадська організація Центр протидії корупції (ЦПК).
"Активи, які раніше тимчасово арештовували НАБУ і САП, тепер хоч сьогодні можна продати або переписати. Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин, а суддя Ткаченко тримав у себе клопотання більш як 10 днів і відмовився його навіть розглядати", - написав голова правління ЦПК Віталій Шабунін.
Присутність Коболєва у США необхідна для "повної мобілізації політики США на підтримку України", - Гербст
Гербст відзначив внесок Коболєва в енергетичну політику США.
солдат, на якого п"яний комроти чи комбат написав сзч
всі хто не послухав наказу, взявши зброю, боронив Україну в лютому 2022р
підараси у яких багато бабла мають бути вільними щоб була змога переписувати своє майно та перераховувати кошти
що ***** не зрозумілого в діях влади?????
все ясно як білий день...