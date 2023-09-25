"Коломойский не будет шантажировать судебную систему", - ведущая "1+1" Мосейчук в суде

Выступая во время рассмотрения апелляции на приговор суда Игорю Коломойскому, ведущие "1+1" и несколько депутатов высказались в поддержку олигарха, уверяя суд в его добродетели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Несколько цитат из суда по делу Коломойского. Мы немного в шоке, если честно", - говорится в сообщении.

"У него есть ощущение свободы и ощущение справедливости. Коломойский - едва ли не единственный из списка Форбс не кричал, а действовал", - отметил экс-гендиректор "1+1" и бывший министр культуры Александр Ткаченко.

Ведущая "1+1" Наталья Мосейчук заверила: "Коломойский не будет укрываться клетчатым одеялом, не будет имитировать болезнь, не будет свозить массовку под суд, не будет шантажировать судебную систему".

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Также ведущий Игорь Цыганик убеждал суд, что "Коломойский - едва ли не единственный, кто всегда соблюдал fair play и никогда не был за коррупцию в футболе".

Ведущая "1+1" Алла Мазур отметила: "Коломойский сорвал планы Путина, поддерживал добровольческий батальон, пока другой богатый украинец призвал к гудкам".

Ведущий Юрий Горбунов заверил, что знает, где живет Коломойский, все его контакты, телефоны, поэтому он точно не уйдет.

По мнению руководителя "1+1 Медиа" Ярослава Пахольчука, "Коломойский - человек скромный, делает много хороших вещей, но не позволяет об этом говорить. Всевышний и так все видит".

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Также Коломойскому выразили свою поддержку несколько депутатов.

Депутат от "Слуги народа" Сергей Демченко отметил: "Путин открыто заявлял, что считает Коломойского мошенником и называл другими плохими словами. А враг нашего врага – это наш друг".

Евгений Бовкун, депутат Никопольского горсовета добавил: "Коломойский дал шанс почувствовать то, что мы можем победить вторую армию мира".

В свою очередь, Ирма Крат высказалась так: "Если судья хочет, чтобы Путин заплакал, то Коломойского нужно отпустить".

Напомним, 2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.

15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще одно подозрение Коломойскому о завладении средствами "Приватбанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.

16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.