РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10139 посетителей онлайн
Новости
15 299 119

"Коломойский не будет шантажировать судебную систему", - ведущая "1+1" Мосейчук в суде

коломойський

Выступая во время рассмотрения апелляции на приговор суда Игорю Коломойскому, ведущие "1+1" и несколько депутатов высказались в поддержку олигарха, уверяя суд в его добродетели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Несколько цитат из суда по делу Коломойского. Мы немного в шоке, если честно", - говорится в сообщении.

"У него есть ощущение свободы и ощущение справедливости. Коломойский - едва ли не единственный из списка Форбс не кричал, а действовал", - отметил экс-гендиректор "1+1" и бывший министр культуры Александр Ткаченко.

Ведущая "1+1" Наталья Мосейчук заверила: "Коломойский не будет укрываться клетчатым одеялом, не будет имитировать болезнь, не будет свозить массовку под суд, не будет шантажировать судебную систему".

Смотрите также: Работники "1+1", главный раввин Днепра, депутаты и военные хотят взять Коломойского на поруки. ВИДЕО

Также ведущий Игорь Цыганик убеждал суд, что "Коломойский - едва ли не единственный, кто всегда соблюдал fair play и никогда не был за коррупцию в футболе".

Ведущая "1+1" Алла Мазур отметила: "Коломойский сорвал планы Путина, поддерживал добровольческий батальон, пока другой богатый украинец призвал к гудкам".

Ведущий Юрий Горбунов заверил, что знает, где живет Коломойский, все его контакты, телефоны, поэтому он точно не уйдет.

По мнению руководителя "1+1 Медиа" Ярослава Пахольчука, "Коломойский - человек скромный, делает много хороших вещей, но не позволяет об этом говорить. Всевышний и так все видит".

Смотрите также: В суде Киева рассматривают апелляцию на меру пресечения Коломойскому. ВИДЕО

Также Коломойскому выразили свою поддержку несколько депутатов.

Депутат от "Слуги народа" Сергей Демченко отметил: "Путин открыто заявлял, что считает Коломойского мошенником и называл другими плохими словами. А враг нашего врага – это наш друг".

Евгений Бовкун, депутат Никопольского горсовета добавил: "Коломойский дал шанс почувствовать то, что мы можем победить вторую армию мира".

В свою очередь, Ирма Крат высказалась так: "Если судья хочет, чтобы Путин заплакал, то Коломойского нужно отпустить".

Напомним, 2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.

15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще одно подозрение Коломойскому о завладении средствами "Приватбанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.

16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) 1+1 (167) Антикоррупционный суд (1207)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+55
Уявіть яке бабло вона від нього мала та має? Репутація професіонала журналіста - в топку , хоча ... Кому це ще не відомо?
показать весь комментарий
25.09.2023 18:54
+47
показать весь комментарий
25.09.2023 19:16
+46
Где ж она теперь харчеваться будет...
показать весь комментарий
25.09.2023 18:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
це наступний сезон ,,слуги народа" .
серія 1-ша
запасаємось попкорном
показать весь комментарий
25.09.2023 20:40 Ответить
Скабійчучка організувала. Сама сидить на задній лаві, як хазяйка процесу.
показать весь комментарий
25.09.2023 20:42 Ответить
Виступи на захист бабломойського написані тією ж самою антиукраїнською шарагою, котра пише "інтелектуальні шпаргалки виступів зезедена" Депутат від "Слуги народу" Сергій Демченко зазначив: "Путін відкрито заявляв, що вважає Коломойського шахраєм та називав іншими поганими словами. А ворог нашого ворога - це наш друг". Навіть куйло прислухався до висновків американської юстиції,котра звинувачує"бабломойського" приблизно в тому ж самому відмиванні грошей в Україні.
показать весь комментарий
25.09.2023 20:51 Ответить
"Коломойський - чи не єдиний, хто завжди дотримувався fair play і ніколи не був за корупцію у футболі" Джерело: - звісно ні! він просто знищив один з найстаріших футбольних клубів України, за який я вболівав з дитинства!
показать весь комментарий
25.09.2023 20:58 Ответить
четь не расплакался, ***
показать весь комментарий
25.09.2023 21:08 Ответить
********* нарешті показали хто замовляв їх контент.
показать весь комментарий
25.09.2023 21:08 Ответить
типа хтось ховав
показать весь комментарий
25.09.2023 22:07 Ответить
Какой дешевый балаган вот и вся трупа 1+1 Карабаса Барабаса подьехала да он лапочка да он душечка святой человек какая продажность и низость все увидели и поняли что это за люди за деньги они и еще не такое сделаеть кроме отвращения к этому больше нет Оурелл по украински
показать весь комментарий
25.09.2023 21:23 Ответить
Ручні тваринки Г + Г, лижуть дупу дистанційно 😆
показать весь комментарий
25.09.2023 21:35 Ответить
І як з цими людьми,які захищають свого шефа,побудувати незалежну державу.Люди,схаменіться,людина 30 років обкрадала державу і народ,а ви його захищаєте.А потім думаємо,чого так бідно живемо.Що ці наші багатії зробили для України,щоб вона процвітала?Україна потопає в смітті,хтось назве завод по переробці сміття.Україна може виробляти від ложки до ******** літаків,хто назве хоч один завод.
показать весь комментарий
25.09.2023 22:02 Ответить
Её реальная фамилия - Раевская. По паспорту. Именно некой Наталье Раевской в прошлом году Зеленский дал орден. При рождении Петрусенко. Родилась в Туркменистане у отца туркмена (гуглите). Биографию скрывает

А откуда взялся сцeничecкий пceвдоним "Мосейчук" - непонятно.
показать весь комментарий
25.09.2023 22:11 Ответить
Можливо, від слова Моїсей.
показать весь комментарий
25.09.2023 22:53 Ответить
Холуї. Їм трохи перепало з того, що крав коломойський. Тепер відпрацьовують
показать весь комментарий
25.09.2023 22:14 Ответить
почитал отзывы ,,почитателей,, Бени и ,,прозрел,, .... ВОТ КОГО НА ВТОРОЙ СРОК НАДО , БЕЛОГО И ПУШИСТОГО
показать весь комментарий
25.09.2023 22:58 Ответить
Прастітутка.
показать весь комментарий
26.09.2023 02:52 Ответить
Пока Зеля не передаст Беню американскому правосудию, мы от США никакого оружия не получим. От других стран, за исключением Польши, может быть будем получать.
показать весь комментарий
26.09.2023 07:16 Ответить
Вот что интересно - повязать Беню явно дал команду Зеля. И вот после защиты Бени этими Мосейчучками - они останутся в марафоне или нет?
показать весь комментарий
26.09.2023 09:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 