Уничтожено 26 из 38 ударных БпЛА "Shahed", - Воздушные силы

В ночь на 26 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования воздушных сил.

Как отмечается, зафиксированы пуски 38 ударных БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - Крым).

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 26 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы", - говорится в сообщении.

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За прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных Сил совершила более сорока самолетовылетов, двадцать из них - на огневое поражение противника.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал Одесщину "Шахедами". Зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе