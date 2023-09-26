Уничтожено 26 из 38 ударных БпЛА "Shahed", - Воздушные силы
В ночь на 26 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования воздушных сил.
Как отмечается, зафиксированы пуски 38 ударных БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - Крым).
"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 26 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы", - говорится в сообщении.
За прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных Сил совершила более сорока самолетовылетов, двадцать из них - на огневое поражение противника.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал Одесщину "Шахедами". Зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе
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Зеленський і Єрмак просто піймали Коломойського в пастку. Не маючи можливості перехопити кошти Коломойського розпилені на підставних осіб в Україні, вони потихеньку виманили Коломойського з Ізраїлю і взяли в заручники замість грошей. Коломойський зрозумів це ще на початку вересня (02.09.2023 Хроніка Коломойский в залі суду " Меня сажают г.....ны, которых я вытащил из говна ! Передайте им - ни...я они не получат ! Ни...я !! Я им не Фиря* !"), але протримався недовго. Тепер домовленість виглядає таким чином - виведені кошти діляться 50\50 і після цього запобіжний захід "тримання під вартою відміняють" і дають можливість спокійно виїхати з України після підтвердження отримання грошей парою Зеленський\Єрмак. при своїх і Татаров, який працював з судами, але ...
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Очень просто. Интернет полон версий о том, что суд над Коломойским - фарс, имеющий целью чтобы Зеленский понравился истеблишменту США. А правда банальна и проста. Это не суд. Это временная эвакуация.
Дело в том, что как только Коломойский хотя бы на пару часов окажется на свободе, его задержат детективы НАБУ. Коломойский прекрасно осведомлен, что в его деле "мы говорим НАБУ - подразумеваем ФБР".
В то самое время, когда в офисе президента строем пили валидол от новости, что 78% украинцев считают Зеленского виновным в топ-корупции, руководители всех антикорупционных ведомств, созданных при Порошенко, как раз пребывали в США, где господин Салливан проводил для них сеанс всестороннего мотивирования идти и хватать. Те есть исполнять их прямые обязанности.
Из США руководители антикорупционных ведомств приехали готовые хватать Коломойского и спрашивать все то, о чем мечтает услышать американская Фемида. Однако...
СБУ их уже опередила. Лоббисты Коломлйского в США успели предупредить олигарха.
Так что скорого освобождения Коломойского не ждите. Пока вокруг ходят свирепые мужчины в куртках "НАБУ", Игорь Валериевич предпочитает отдохнуть в комфортабельной камере следственного изолятора СБУ.
Почему бы нет? Интернет, домашний кинотеатр, еда из ресторана - так можно и посидеть.
І маємо категорію А1.
То дуже, дуже важливо!
Бог у поміч