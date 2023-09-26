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Уничтожено 26 из 38 ударных БпЛА "Shahed", - Воздушные силы

дрони,шахеди

В ночь на 26 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования воздушных сил.

Как отмечается, зафиксированы пуски 38 ударных БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - Крым).

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 26 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы", - говорится в сообщении.

Смотрите: Враг ночью запустил по Одессе 33 цели – сбито 30. Спасибо нашим воинам Воздушных сил, - Зеленский. ВИДЕО

За прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных Сил совершила более сорока самолетовылетов, двадцать из них - на огневое поражение противника.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал Одесщину "Шахедами". Зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе

Автор: 

дроны (3881) Воздушные силы (2281)


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Топ комментарии
+7
Це піздець. Кацапня вже масово самі виробляють шахиди та ракети. Он кожен день атакує. А у нас все також по копійкам люди збирають на дрони і ракети лише ті, що Захід дає.
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26.09.2023 08:18
+6
67% збиття - доволі посередній результат.
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26.09.2023 08:48
+4
Так більше року тому навіть Бутусов казав,що треба виробництво дронів робити. А коли у нас Зеля підписав закон про дрони? 25 червня. Тож ще рік чекати нормальні дрони, бо зараз тупо бабло *******. А щодо ракет, то послухай останні інтерв'ю на юиубі цензор нет, виробництво навмисно стримують, бо також бабло *******
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26.09.2023 08:30
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Правила форума Совет форумчан
Це піздець. Кацапня вже масово самі виробляють шахиди та ракети. Он кожен день атакує. А у нас все також по копійкам люди збирають на дрони і ракети лише ті, що Захід дає.
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26.09.2023 08:18 Ответить
Так, це пи@дець. Але що ви пропонуєте - є якісь думки з цього приводу?
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26.09.2023 08:20 Ответить
о так, в зе-влади є хороша ідея

Зеленський і Єрмак просто піймали Коломойського в пастку. Не маючи можливості перехопити кошти Коломойського розпилені на підставних осіб в Україні, вони потихеньку виманили Коломойського з Ізраїлю і взяли в заручники замість грошей. Коломойський зрозумів це ще на початку вересня (02.‎09.‎2023 Хроніка Коломойский в залі суду " Меня сажают г.....ны, которых я вытащил из говна ! Передайте им - ни...я они не получат ! Ни...я !! Я им не Фиря* !"), але протримався недовго. Тепер домовленість виглядає таким чином - виведені кошти діляться 50\50 і після цього запобіжний захід "тримання під вартою відміняють" і дають можливість спокійно виїхати з України після підтвердження отримання грошей парою Зеленський\Єрмак. при своїх і Татаров, який працював з судами, але ...

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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26.09.2023 08:23 Ответить
​​ (https://telegra.ph/file/27f4e356b9e3e66667aee.jpg)Вам не кажется это странным? Коломойского бросили за решетку. А телеканал "1+1" продолжает быть основным рупором зеленой власти? Как такое может быть?

Очень просто. Интернет полон версий о том, что суд над Коломойским - фарс, имеющий целью чтобы Зеленский понравился истеблишменту США. А правда банальна и проста. Это не суд. Это временная эвакуация.

Дело в том, что как только Коломойский хотя бы на пару часов окажется на свободе, его задержат детективы НАБУ. Коломойский прекрасно осведомлен, что в его деле "мы говорим НАБУ - подразумеваем ФБР".

В то самое время, когда в офисе президента строем пили валидол от новости, что 78% украинцев считают Зеленского виновным в топ-корупции, руководители всех антикорупционных ведомств, созданных при Порошенко, как раз пребывали в США, где господин Салливан проводил для них сеанс всестороннего мотивирования идти и хватать. Те есть исполнять их прямые обязанности.

Из США руководители антикорупционных ведомств приехали готовые хватать Коломойского и спрашивать все то, о чем мечтает услышать американская Фемида. Однако...

СБУ их уже опередила. Лоббисты Коломлйского в США успели предупредить олигарха.

Так что скорого освобождения Коломойского не ждите. Пока вокруг ходят свирепые мужчины в куртках "НАБУ", Игорь Валериевич предпочитает отдохнуть в комфортабельной камере следственного изолятора СБУ.

Почему бы нет? Интернет, домашний кинотеатр, еда из ресторана - так можно и посидеть.
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26.09.2023 10:16 Ответить
Так більше року тому навіть Бутусов казав,що треба виробництво дронів робити. А коли у нас Зеля підписав закон про дрони? 25 червня. Тож ще рік чекати нормальні дрони, бо зараз тупо бабло *******. А щодо ракет, то послухай останні інтерв'ю на юиубі цензор нет, виробництво навмисно стримують, бо також бабло *******
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26.09.2023 08:30 Ответить
67% збиття - доволі посередній результат.
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26.09.2023 08:48 Ответить
можеш краще?
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26.09.2023 09:12 Ответить
Зато бумажки умеют собирать ... страна бумажек.
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26.09.2023 08:48 Ответить
Зате ми успішно боремось з одноразовими пакетиками.
І маємо категорію А1.
То дуже, дуже важливо!
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26.09.2023 09:06 Ответить
38 - это уже дофига....
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26.09.2023 09:35 Ответить
сколько мы наших дронов запустили в ответку по козлинам?
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26.09.2023 09:53 Ответить
Дякуємо, рідненькі.
Бог у поміч
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26.09.2023 11:33 Ответить
 
 