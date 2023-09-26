Враг атаковал дронами Черкасчину, попадание в инфраструктурный объект
В ночь на 26 сентября враг атаковал дронами-камикадзе территорию Черкасской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
"Тревожное начало суток в Черкасской области. Ночью враг атаковал нашу область "шахедами". Силами ПВО сбиты четыре воздушные цели противника. Однако имеем попадание в инфраструктурный объект. Предварительно без пострадавших. В настоящее время продолжается ликвидация последствий", - отметил он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал Одесскую область "Шахедами". Зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе.
По данным Воздушных сил, уничтожены 26 из 38 ударных БпЛА "Shahed".
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Gary Grant
показать весь комментарий26.09.2023 09:05 Ответить Мне нравится 4
Volodymyr Serdiuk
показать весь комментарий26.09.2023 09:54 Ответить Мне нравится 2
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