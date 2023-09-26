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Враг атаковал дронами Черкасчину, попадание в инфраструктурный объект

shahed,герань,шахед

В ночь на 26 сентября враг атаковал дронами-камикадзе территорию Черкасской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"Тревожное начало суток в Черкасской области. Ночью враг атаковал нашу область "шахедами". Силами ПВО сбиты четыре воздушные цели противника. Однако имеем попадание в инфраструктурный объект. Предварительно без пострадавших. В настоящее время продолжается ликвидация последствий", - отметил он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал Одесскую область "Шахедами". Зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе.

По данным Воздушных сил, уничтожены 26 из 38 ударных БпЛА "Shahed".

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обстрел (27043) дроны (3881) Черниговская область (1127)


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То що там з табурцевим синком-фріком? Подобається Париж?
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26.09.2023 09:05 Ответить
У кого запитуєш , маєш надію що табурець тебе почує , то йому не до тебе саме ордени вручає своїм підлеглим " за заслуги "
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26.09.2023 09:54 Ответить
 
 