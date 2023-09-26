Враг атаковал дронами Черкасчину, попадание в инфраструктурный объект

В ночь на 26 сентября враг атаковал дронами-камикадзе территорию Черкасской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"Тревожное начало суток в Черкасской области. Ночью враг атаковал нашу область "шахедами". Силами ПВО сбиты четыре воздушные цели противника. Однако имеем попадание в инфраструктурный объект. Предварительно без пострадавших. В настоящее время продолжается ликвидация последствий", - отметил он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал Одесскую область "Шахедами". Зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе.

По данным Воздушных сил, уничтожены 26 из 38 ударных БпЛА "Shahed".

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