Посольство США подтвердило передачу перечня приоритетных реформ Украине
Перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.
"В рамках продолжающегося диалога с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем успехе Украины, Соединенные Штаты предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе", - отметили там.
По данным посольства, перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу.
"Целью этих усилий является определение приоритетов и консолидация шагов по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами. Как заявил президент Байден во время встречи в Белом доме с президентом Зеленским: "Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать", - добавили в заявлении.
Ранее СМИ сообщили, что Белый дом прислал перечень реформ, которые должна провести Украина для продления помощи.
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...цей лист був також відправлений прем'єр-міністру України Денису Шмигалю та на адресу Офісу президента України.
В документі прописані зміни по пріоритетності їх впровадження: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців.
Зокрема вони стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.
Також пріоритетними протягом року вказані зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств.
если бы Америке (бережи ее Господь) - было бы нас*рать на Украину - они бы не парились с требованиями - по тихому бы слили
после таких требований - приходит очень серьезная помощь - в вооружении и финансовая
доказано планом Маршала
Спецоперація по підриву авторитету до влади!
Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко повідомив, що йому вдруге не підписали розпорядження на https://zn.ua/ukr/anticorruption/usim-ukrajinskim-deputatam-i-chinovnikam-zablokuvali-vijizd-za-kordon-zmi.html виїзд за кордон для участі у конференції Парламентської асамблеї Ради Європи, яка відбудеться у Дубліні.
За його словами, у Дубліні 27 вересня розпочнеться конференція спікерів парламентів 46 країн Ради Європи, де він мав представляти Україну як член Бюро ПАРЄ. Також подію має відвідати голова Верховної ради Руслан Стефанчук, який відмовився підписувати документи на відрядження.
«Від України могло бути два представника - Стефанчук і я. Але попри подані документи він не підписав мені розпорядження на відрядження», - заявив Гончаренко.
Включають дурника? Так це ж квартал95.
Що ви від них хочете? Не зіграти ж піською на піаніно.
Як на мою думку "українського зразка демократія" піднімала на поверхню все нові генерації "еліт" злодійкуватих, розбещених корупцією і повною відсутності не тільки судової кари, а навіть божої -які в умовах безкарності нагло рвалися до влади, хлібних посад: судді, прокурори, поліція, таможня, ... і як показала війна, воєнкоми з їх прирученими комісіями (дезертир платить мінімум двом інстанціям: медичній комісії і воєнкому) і інфантильному населенню, яке дається ошукати себе політичною крашанкою.
Останні президентські вибори 2019р. все ж НІБИ стали поворотним пунктом: Україна зробила ставку на молоде покоління.
З'явилася надія що замусолена комуністично- комсомольська колода карт буде викинута на смітник історії. І що в майбутньому вже не вдасться нікому з них так талановито зіграти роль мудрого, сивочолого бувалого - єдиного, незамінного.
Однак вибір виявився не зовсім... , а більше підходить не "Слуга народу", а молоді голодні, безжальні вовки... ніби з то ї ж породи що синочки Януковича, гарбузови, королевські (кожний може доповнити список молодих вовків, чи навіть крокодилів,
«Кажуть, що демократія - найгірша форма держави. Але решта, які знає людство, ще гірші», - Вінстон Черчилль.
Війна проявила нових людей: know who's who/хто є хто.
За той перехідний період НЕФОРМАЛЬНОГО зовнішнього управління необхідно встановити справжню демократію, вернути конституції її природні функції, затвердити верховенство права...
Без цього Україна знову повернеться на чергове коло блуду...
А нам слід придивитися до нових особистостей, які проявили себе на фронті і для перемоги - війна справді розділила людей на тих, хто для України, а хто виключно для себе.
А Черновецкий открыл новое направление: косить под дурачка, как будто всегда под мухой (в астрале), а под этой маской талант организатора, виртуоза сетевой системы управления применительно к работе с избирателем... Он во многом первопроходец. Он появился раньше времени и его вытеснили мужланы типа Кучмы, Ющенко, Януковича и потом № 5 - тупой, тупее, еще тупее...
А теперь времена Сивохо и молодых голодных волчат, которых они с собой привели - IMHO \ in my humble opinion
І наші говорливі голови на ТВ...
Коли думаєш про вибори стає моторошно...
Ничего они не могут выбирать, чтобы огорчить человека с ружьем!
И скоко должна моя семья платить за свет,газ и воду?
Скоко,скоко!?
Сейчас про РФ можно забытть - этого уже не будет. Поэтому путь один - НАТО и ЕС. Поэтому и конкретные требования можно выдвигать - выбор между ЕС и Союзом Африканских держав для Ураины предсказуем на 100%!