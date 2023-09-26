Посольство США подтвердило передачу перечня приоритетных реформ Украине

Перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.

"В рамках продолжающегося диалога с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем успехе Украины, Соединенные Штаты предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе", - отметили там.

По данным посольства, перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу.

"Целью этих усилий является определение приоритетов и консолидация шагов по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами. Как заявил президент Байден во время встречи в Белом доме с президентом Зеленским: "Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать", - добавили в заявлении.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом прислал перечень реформ, которые должна провести Украина для продления помощи.

Читайте: Сенат США решает, включать ли новую помощь в проект дополнительного финансирования перед "шатдауном", - NYT