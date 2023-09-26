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Посольство США подтвердило передачу перечня приоритетных реформ Украине

сша,посольство

Перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.

"В рамках продолжающегося диалога с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем успехе Украины, Соединенные Штаты предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе", - отметили там.

По данным посольства, перечень был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках неизменной поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европу.

"Целью этих усилий является определение приоритетов и консолидация шагов по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами. Как заявил президент Байден во время встречи в Белом доме с президентом Зеленским: "Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать", - добавили в заявлении.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом прислал перечень реформ, которые должна провести Украина для продления помощи.

Читайте: Сенат США решает, включать ли новую помощь в проект дополнительного финансирования перед "шатдауном", - NYT

Автор: 

посольство (1081) США (26542) реформы (3951)


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Топ комментарии
+9
Відрядження не підписали за день до вильоту.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко повідомив, що йому вдруге не підписали розпорядження на https://zn.ua/ukr/anticorruption/usim-ukrajinskim-deputatam-i-chinovnikam-zablokuvali-vijizd-za-kordon-zmi.html виїзд за кордон для участі у конференції Парламентської асамблеї Ради Європи, яка відбудеться у Дубліні.

За його словами, у Дубліні 27 вересня розпочнеться конференція спікерів парламентів 46 країн Ради Європи, де він мав представляти Україну як член Бюро ПАРЄ. Також подію має відвідати голова Верховної ради Руслан Стефанчук, який відмовився підписувати документи на відрядження.

«Від України могло бути два представника - Стефанчук і я. Але попри подані документи він не підписав мені розпорядження на відрядження», - заявив Гончаренко.
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26.09.2023 10:54
+9
Про це і казали в офісі Ермака. США продались московії.
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26.09.2023 11:09
+7
Амінь, секта Щеневтіка
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26.09.2023 10:53
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Амінь, секта Щеневтіка
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26.09.2023 10:53 Ответить
Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги.

...цей лист був також відправлений прем'єр-міністру України Денису Шмигалю та на адресу Офісу президента України.
В документі прописані зміни по пріоритетності їх впровадження: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців.
Зокрема вони стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.
Також пріоритетними протягом року вказані зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств.
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26.09.2023 11:18 Ответить
бьет - значит любит
если бы Америке (бережи ее Господь) - было бы нас*рать на Украину - они бы не парились с требованиями - по тихому бы слили
после таких требований - приходит очень серьезная помощь - в вооружении и финансовая
доказано планом Маршала
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26.09.2023 12:17 Ответить
Про "б'є" Ви перебільшуєте, бо це ВИМОГА, а не побиття, інша справа що кажучи про таймінг у 18 місяців справа йде не про ******* допомогу для перемоги над рашизмом а про МАЙБУТНЮ, котрої після перемоги може не бути якщо не будуть проведені вказані у вимогах реформи та у запропонованому об'ємі та якості, а не так як звикли "слуги" - АБИ ЯК!!!
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26.09.2023 12:24 Ответить
ІПСО кремлівське?
Спецоперація по підриву авторитету до влади!
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26.09.2023 10:54 Ответить
Про це і казали в офісі Ермака. США продались московії.
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26.09.2023 11:09 Ответить
Два явних рашиста "mrSmith" та "Вася" вирішили виставити себе посміховиськом та продемонструвати свою відданість ЗЕзиденту із дЄрмаком!
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26.09.2023 12:08 Ответить
Спалив усю контору...
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26.09.2023 12:09 Ответить
Ти ідіот, тепер ти це знаєш.
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26.09.2023 12:21 Ответить
Не треба ТВОЇ "mrSmith" знання про себе перекладати на інших - це по перше. А по друге - я вже давно помічав як у ВЛАСНИХ діях рашисти звикли звинувачувати інших згідно заповіту Геббельса - Звинувачуй ворога у тому що робиш сам!!!
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26.09.2023 12:27 Ответить
А от відносно "Васі" можливо я не правий і невірно трактував його пост прийнявши сарказм за відповідний вислів. За це прошу пробачити!!!
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26.09.2023 12:29 Ответить
В тебе iq=60, тому спочатку розберись що написано, а потім коментарі пиши.
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26.09.2023 12:34 Ответить
Відрядження не підписали за день до вильоту.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко повідомив, що йому вдруге не підписали розпорядження на https://zn.ua/ukr/anticorruption/usim-ukrajinskim-deputatam-i-chinovnikam-zablokuvali-vijizd-za-kordon-zmi.html виїзд за кордон для участі у конференції Парламентської асамблеї Ради Європи, яка відбудеться у Дубліні.

За його словами, у Дубліні 27 вересня розпочнеться конференція спікерів парламентів 46 країн Ради Європи, де він мав представляти Україну як член Бюро ПАРЄ. Також подію має відвідати голова Верховної ради Руслан Стефанчук, який відмовився підписувати документи на відрядження.

«Від України могло бути два представника - Стефанчук і я. Але попри подані документи він не підписав мені розпорядження на відрядження», - заявив Гончаренко.
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26.09.2023 10:54 Ответить
Зате як швидко підписували згоду на відрядження колаборантам та злочинцям, корешам Зеленського та радникам Єрмака котрі після виїзду вирішили не повертатися в Україну а віддали перевагу нести казан що з-за кордону!!!
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26.09.2023 12:06 Ответить
Поїхав би за кошти партії.
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26.09.2023 12:12 Ответить
А до чого тут кошти коли йдеться про ДОЗВІЛ НА ВІДРЯДЖЕННЯ ЗАКОРДО?! Ти "Коля" взагалі вмієш читат, чи бачиш букви а сенсу в них не бачиш???!!!
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26.09.2023 12:18 Ответить
Можливо, полетіти за свій кошт, дати пресконференцію в Дубліні, виступити на конференції Парламентської асамблеї Ради Європи... Сказати все про того Стефанчука, який на десятому році війни не набирає більшість у ВР проти РПЦ МП і все інше. Невже не випустять депутата з України?
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26.09.2023 12:36 Ответить
депутати різні бувають і є хто вирішує - потрібно його випускати/не випускати.
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26.09.2023 13:23 Ответить
Що? З жОПи немає підтвердження що отримали лист?
Включають дурника? Так це ж квартал95.
Що ви від них хочете? Не зіграти ж піською на піаніно.
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26.09.2023 11:07 Ответить
Нічого з того не вийде, доки на деякий перехідний період "обком Вашингтон" не візьме на себе НЕФОРМАЛЬНЕ управління процесами.
Як на мою думку "українського зразка демократія" піднімала на поверхню все нові генерації "еліт" злодійкуватих, розбещених корупцією і повною відсутності не тільки судової кари, а навіть божої -які в умовах безкарності нагло рвалися до влади, хлібних посад: судді, прокурори, поліція, таможня, ... і як показала війна, воєнкоми з їх прирученими комісіями (дезертир платить мінімум двом інстанціям: медичній комісії і воєнкому) і інфантильному населенню, яке дається ошукати себе політичною крашанкою.

Останні президентські вибори 2019р. все ж НІБИ стали поворотним пунктом: Україна зробила ставку на молоде покоління.

З'явилася надія що замусолена комуністично- комсомольська колода карт буде викинута на смітник історії. І що в майбутньому вже не вдасться нікому з них так талановито зіграти роль мудрого, сивочолого бувалого - єдиного, незамінного.

Однак вибір виявився не зовсім... , а більше підходить не "Слуга народу", а молоді голодні, безжальні вовки... ніби з то ї ж породи що синочки Януковича, гарбузови, королевські (кожний може доповнити список молодих вовків, чи навіть крокодилів,

«Кажуть, що демократія - найгірша форма держави. Але решта, які знає людство, ще гірші», - Вінстон Черчилль.

Війна проявила нових людей: know who's who/хто є хто.

За той перехідний період НЕФОРМАЛЬНОГО зовнішнього управління необхідно встановити справжню демократію, вернути конституції її природні функції, затвердити верховенство права...

Без цього Україна знову повернеться на чергове коло блуду...

А нам слід придивитися до нових особистостей, які проявили себе на фронті і для перемоги - війна справді розділила людей на тих, хто для України, а хто виключно для себе.
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26.09.2023 11:11 Ответить
молодая команда Леонида Черновецкого
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26.09.2023 11:44 Ответить
"Озиме покоління..." На мою думку, це був комсомолят підтриманих олігархами, типу Черновецький, Пінчук ... (чия ініціатива не так важливо...) маневр відійти від КПСС -них монстрів...
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26.09.2023 12:04 Ответить
Коли читаєш таких як оцей "Микола" то розумієш що надто велика чисельність людей думають що молодість, без знань, досвіду, вмінь, професіоналізму здатна все відсутнє "компенсувати", а це відповідає ідеям люмпенства, котре вважає що їм усе заважає "бідненьким" і вони згодні усе руйнувати при цьому не вміючи будувати, та коммуністичним ідеям згідно котрим "хто був ніким той стане усім" та "кожна кухарка може керувати країною". От і виходило у цих руйнівників лише одне - БЕЗЛАД ТА СУЦІЛЬНА БІДНІСТЬ!!!
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26.09.2023 12:16 Ответить
Озимое поколение - это другое (намного раньше) и в ВР. Мой знакомый Вересень туда встрявал. Вроде таки инициатива Пинчука. А молодая команда Черновецкого - это пакость типа Писаренка, которую он привёл в Киевраду.
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26.09.2023 13:30 Ответить
Как бы свежие "оттенки серого" и дальше пошло сплошное клонирование до КВН -щиков. Колоритная фигура Сивохо. Чем-то они на него похожие.

А Черновецкий открыл новое направление: косить под дурачка, как будто всегда под мухой (в астрале), а под этой маской талант организатора, виртуоза сетевой системы управления применительно к работе с избирателем... Он во многом первопроходец. Он появился раньше времени и его вытеснили мужланы типа Кучмы, Ющенко, Януковича и потом № 5 - тупой, тупее, еще тупее...

А теперь времена Сивохо и молодых голодных волчат, которых они с собой привели - IMHO \ in my humble opinion
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26.09.2023 17:03 Ответить
Кто в стране избиратели? Бабушки и "дедушки совки", которые за крепких хозяйственников, какие умеют голосовать за тех на кого власть укажет или гречку принесут или наобещают. В основном критическое мышление 0,0%. Уж путинские агенты умеют рассказать как голосовать. И Зеленского не Коломойский привел к власти, а Путин. На выборы шли ползли те как раз кому: какая разница как называется улица, какая разница на каком языке разговаривать и (это конечно значит на русском, другого варианта нет), не все так однозначно, надо договориться о мире с Путиным даже посередине, мы братья, один народ...С учетом того сколько молодежи адекватной выехало то наши бабушки нам наголосуют... Они у своей же избранной власти только просить умеют за взятку, а обвинять при этом всех и вся.
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26.09.2023 19:37 Ответить
Згода! Український виборець вже проявив себе в мирні дні, - всі тридцять років, - яке тільки сміття не підбирав собі слуги А після після всіх тягот осені - зими-весни, якось Путін відійде на другий план і невдоволення буде на владу - Stockholm syndrome/Стокгольмський синдром.

І наші говорливі голови на ТВ...

Коли думаєш про вибори стає моторошно...
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26.09.2023 21:32 Ответить
Це наш шанс
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26.09.2023 11:18 Ответить
З переліком ознайомився та переконаний, що він повністю відповідає інтересам України як держави та її громадян бажаючих їй незалежності, розвитку, процвітання, обороноздатності!!! Шкода що вимоги розтягнуті у часі аж на 18 місяців т.я. якщо нинішньому керівництву країни міцно затиснути яєчка то парламент здатний прийняти відповідні законопроекти за кілька місяців, а уряд і президент втілити це в життя не більше ніж за пів року, а можуть й швидше без будь-якої шкоди для країни і лише їй на користь! Інша справа, що я не впевнений у бажанні дуже корумпованої верхівки до цього, а впевнений у її прагне до узурпації влади а не до демократії!!!
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26.09.2023 12:02 Ответить
Между такими реформами и капитуляцией в войне Зермаки конечно выберут капитуляцию
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26.09.2023 13:44 Ответить
Ага, еси их сразу же охрана ОП на выходе из здания не пристрелит...
Ничего они не могут выбирать, чтобы огорчить человека с ружьем!

И скоко должна моя семья платить за свет,газ и воду?
Скоко,скоко!?
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26.09.2023 14:10 Ответить
Кучму, Ющенке, Порошенке, а тем более Януковичу, такой ультиматуи не могли выдвинуть - слишком велик был риск того, что в ответ Украина просто войдет в состав РФ.
Сейчас про РФ можно забытть - этого уже не будет. Поэтому путь один - НАТО и ЕС. Поэтому и конкретные требования можно выдвигать - выбор между ЕС и Союзом Африканских держав для Ураины предсказуем на 100%!
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26.09.2023 14:14 Ответить
зечму дали чорну мітку
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26.09.2023 14:30 Ответить
 
 