Венгерский ученый-физик Крауш отдаст призовые $300 тыс. на помощь украинцам

Лауреат Нобелевской премии по физике Ференц Крауш из Венгрии намерен отдать свои призовые деньги на помощь украинцам. Речь идет о сумме более 300 тысяч долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское издание Portfolio.

Сумма Нобелевской премии в этом году – 11 млн шведских крон ($995 тыс.). Ее разделили на троих победителей.

Крауш говорит, что получение премии стало для него огромным сюрпризом. Он заявил, что направил финансовую часть выигранной им премии на благотворительность – на помощь украинцам.

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Ученый будет поддерживать проекты местных громад на территории Украины, осуществляющих деятельность, удовлетворяющую немедленные потребности украинцев.

Напомним, имена лауреатов Нобелевской премии по физике стали известны 3 октября. Премию получили Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье.

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