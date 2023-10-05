Венгерский ученый-физик Крауш отдаст призовые $300 тыс. на помощь украинцам
Лауреат Нобелевской премии по физике Ференц Крауш из Венгрии намерен отдать свои призовые деньги на помощь украинцам. Речь идет о сумме более 300 тысяч долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское издание Portfolio.
Сумма Нобелевской премии в этом году – 11 млн шведских крон ($995 тыс.). Ее разделили на троих победителей.
Крауш говорит, что получение премии стало для него огромным сюрпризом. Он заявил, что направил финансовую часть выигранной им премии на благотворительность – на помощь украинцам.
Ученый будет поддерживать проекты местных громад на территории Украины, осуществляющих деятельность, удовлетворяющую немедленные потребности украинцев.
Напомним, имена лауреатов Нобелевской премии по физике стали известны 3 октября. Премию получили Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье.
Пожалуйста, подождите...
(Швейк, из диалога с сапером Водичкой).
Більша частина московських істориків не є істориками. "Радянській історик є людиною, яка передбачає минуле". Я навчався в МГУ - в нас "історики" були дугін-стайл. И те, що наш нам заливав, нібито етруській та шумерській є слов'янськими (тобто, руськими) мовами - ще не найгірше. У "Бауманке" взагалі була фоменківщина.
Ну й щось подібне відбувається и в Угорщині. Той мій знайомий зараз працює перекладачем, тому що історичні факультети - тай не лише їх - в Угорщині фактично ліквідували ще до 2022 року. Колись угорці вважались найкращими математиками у світи. Зараз математики там ледь не існує.
То ніякої зради зе-шобли не було? Ніхто не скорочував ЗСУ, не зупиняв ракетні програми, не віддавав гроші оборонки на асфальт, не розміновував Чонгар та порт Маріуполя, не засипав укріплення навкола Маріуполя, не зливав кремлю операцій по вагнерівцям, по Ізоляції і ще 5 інших, не розформовував танкових бригад, не залишав на аеродромах байрактари, гвинтокрили та літаки (включно з Мрією) рашистам, не виводив з ладу ППО, не відводив в однобічному порядку ЗСУ з укріплених позицій на Донбасі, не брав під особистий контроль процес помирання розвідника Журавля в сірій зоні протягом 4-х діб, не оточував себе агентами кремля, не фабрикував карні справи проти українських патріотів...?
"Ми не мародери, не крадії і не зрадники. Це на нас наговорюють "зрадофіли". А коли навіть ми мародеримо, крадемо та зраджуємо, то це виключно через "зрадофілів", бо треба ж якось відповідати очікуванням..."
Так по-твоєму?
Я спростив би Ваше питання: чи здатен орбан замислитися взагалі?
Батьку Зеленського, який є науковцем, призначили довічну стипендію
Тут можливі два варіанти.
1. Придворні підлабузники перевершили самих себе у власному ідіотизмі.
2. Хтось дуже підлий і підступний "закосивши" під підлабузника свідомо та цілеспрямовано дуже жорстко підставив Боневтіка Відважного.
В будь-якому разі - "далі буде".
А зараз цьому "хтось" - покуй. Він вважає себе "найвеличнішим" і "всі йому зобов,язані".
Але на статтю кримінального кодексу ці художества вже тягнуть (про зловживання з метою збагачення). Поміняється влада - когось посадять.
Мені лише цікаво, скільки неймовірного сморіду було би, якби, наприклад, Порошенко в 2018 виписав довічну стипендію серед інших лікарів своїй дружині. Як би всі соромили: він що - жебрак? В нього хіба не вистачає грошей, щоби нагодувати та одягнути дружину, що він ще й в бюджет запускає лапи???
І були би абсолютно праві!!!
То в мене таке саме питання до боневтіка "найвеличнішого": ти що - жебрак??? Тобі мало 600 млн. баксів (в які твої статки оцінює Форбс), щоби допомогти батьку, якщо йому не вистачає грошей???
Юрій Луценко ВІДСИДІВ при януковочі за те, що оформив свого водія на ментівську посаду. НЕ батька. НЕ дружину. Водія. І відсидів!
А цим зеленим покидькам все сходить з рук! Мародерити в біженців? - Скільки завгодно. Красти в ЗСУ? - Без жодних коливань! Зраджувати? - А чом би й ні! А ще й родичам/друзям/співробітникам/бізнес-партнерам баблішка з бюджету підкинути на раз-два.
Жеріть, зе-лохи, не подавіться.
Стосовно "зеленого зашквару". Відповідальність має прізвище. Хто таке творив, з якою метою, яких збитків тим було завдано і т.д. - це робота органів досудового слідства (а не журналістів!). На підставі цих матеріалів (власне, саме їх я називаю достовірними даними) суд винесе вирок. Певна річ - за нової, маю надію, притомної влади.
Щодо Порошенка - час покаже. Правду кажучи, дров він теж наламав дохолєри.
Щодо Боневтіка Відважного. На все свій час. Може трапитися й так, що й хотів би він "сісти", а не вийде... Покійний Каддафі про це міг би розповісти детальніше, якби міг говорити (пардон за чорний гумор).
Ну а Зє!-лохам то всьо до дупи. Паржать нє вишла - лажа. Нічіво, патом паржут. Навєрна.
От ви сам ХТО? Вигадувач фейків "жовтих ЗМІ" чи суто споживач фейків?
Якщо вважаєте Цензор "жовтим ЗМІ", "журналюги якого шрайбають усілякі історії", то якого біса ви тут робите взагалі?
Ідіть собі на зомбі-марафон або до ********** і насолоджуйтеся там "справжньою чесною високопрофесійною і моральною журналістикою".
Чи ви на цьому патріотичному ресурсі лише для того, щоби дурити людям голови та відбілювати зе-шоблу?
Щодо "Цензора". Тутешні журналісти теж часом грішать репостом чогось такого, що врешті виявляється фейком. Таке буває, та, на щастя, рідко.
З рекомендацією "йти на шмарафон" зверніться до того, кому те гівно цікаве (підказка: не до мене).
Я з задоволенням відпускаю копен-дупен зє!-білам. Тутешні зє!-біли "зі стажем" це добре знають, і тому без крайньої необхідності зі мною не зачіпаються. Якщо Ви не в курсі, то хоч не видавайте свої фантазії за щось таке, що на правду схоже.
Надобраніч.
не пороха-ахметова а не так багатих людей
нема!!!
бідне віддає останнє, середняки, тупо крадуть бо вони десь пристроїлись
"Ученый будет поддерживать проекты местных громад на территории Украины" - это часом не венгерские громады в Закарпатье?