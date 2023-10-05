РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12234 посетителя онлайн
Новости
4 428 47
Венгрия (1835) Нобелевская премия (189) помощь (7420)

Венгерский ученый-физик Крауш отдаст призовые $300 тыс. на помощь украинцам

ференц,крауш

Лауреат Нобелевской премии по физике Ференц Крауш из Венгрии намерен отдать свои призовые деньги на помощь украинцам. Речь идет о сумме более 300 тысяч долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское издание Portfolio.

Сумма Нобелевской премии в этом году – 11 млн шведских крон ($995 тыс.). Ее разделили на троих победителей.

Крауш говорит, что получение премии стало для него огромным сюрпризом. Он заявил, что направил финансовую часть выигранной им премии на благотворительность – на помощь украинцам.

Также читайте: Венгрия предлагает уменьшить пакет помощи ЕС для Украины, - Bloomberg

Ученый будет поддерживать проекты местных громад на территории Украины, осуществляющих деятельность, удовлетворяющую немедленные потребности украинцев.

Напомним, имена лауреатов Нобелевской премии по физике стали известны 3 октября. Премию получили Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье.

Также читайте: Партия Орбана в Венгрии ощутимо потеряла поддержку
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
Честь та хвала угорському вченому !
показать весь комментарий
05.10.2023 14:07
+23
Є багато угорців, які дуже гарно розуміють, що насправді відбувається. Один мій знайомий з Угорщини так прямо и каже: "Наша влада - фашиська, і це цілком наша провина." Але він теж є фахівцем-істориком.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:14
+20
"Иной мадьяр и не виноват в том, что он мадьяр"

(Швейк, из диалога с сапером Водичкой).
показать весь комментарий
05.10.2023 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Иной мадьяр и не виноват в том, что он мадьяр"

(Швейк, из диалога с сапером Водичкой).
показать весь комментарий
05.10.2023 14:07 Ответить
Хамиш персонально цій людині, що жертвує гроші, чи взагі всім?
показать весь комментарий
05.10.2023 22:17 Ответить
Це цитата з класики, треба розуміти в контексті. Там немає образи.
показать весь комментарий
05.10.2023 23:03 Ответить
Цитати із класики у контексті приведеної новини- хамство. Біда, що немає розуму зрозуміти таку просту річ.
показать весь комментарий
05.10.2023 23:42 Ответить
Схоже, що Ви маєте дуже витончене чуття такту, я не настільки чутливий. Чесно кажу, що нікого не хотів образити, а Швейк у тому епізоді саме захищав мадяр від нападок сапера Водички. Перепрошую, якщо когось образив.
показать весь комментарий
06.10.2023 00:18 Ответить
Честь та хвала угорському вченому !
показать весь комментарий
05.10.2023 14:07 Ответить
А где-то, от злости обосрался орбан.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:45 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2023 14:08 Ответить
це якийсь неправильний угорець Хоча звісно слід подякувати за таке рішення. Не кожен зможе взяти і викинути власні 300к євро на благочинність!
показать весь комментарий
05.10.2023 14:09 Ответить
не викинути, а пожертвувати
показать весь комментарий
05.10.2023 14:10 Ответить
називайте це як вам більше подобається. Результат для пана Крауша той самий .
показать весь комментарий
05.10.2023 14:13 Ответить
Залежить від того, як саме він "викидуватиме" свої гроши. Якщо вони підуть в якісь "благодійний фонд допомоги голодующим дітям Монако" - тоді да. А якщо адресно - то зовсім інша справа.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:17 Ответить
Кожен називає речі власними іменами, що для кого ближче ))
показать весь комментарий
05.10.2023 15:44 Ответить
Є багато угорців, які дуже гарно розуміють, що насправді відбувається. Один мій знайомий з Угорщини так прямо и каже: "Наша влада - фашиська, і це цілком наша провина." Але він теж є фахівцем-істориком.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:14 Ответить
історики - вони такі . Чув історію, не знаю чи правда, але скоріш за все - так. Коли кацапи вторглися в Донбас і захопили Донецьк, Донецький універ почав пакувати манатки і валити. Кацапи прийшли і сказали "шо ви робите? залишайтесь. Ніхто вас пальцем не троне, зарплату дамо вдвічі більшу" і т.д. То один чувак їм відповів "ми з кафедри історії, ми точно знаємо чим все це закінчиться. Бувайте".
показать весь комментарий
05.10.2023 14:21 Ответить
Ну, кагбе...

Більша частина московських істориків не є істориками. "Радянській історик є людиною, яка передбачає минуле". Я навчався в МГУ - в нас "історики" були дугін-стайл. И те, що наш нам заливав, нібито етруській та шумерській є слов'янськими (тобто, руськими) мовами - ще не найгірше. У "Бауманке" взагалі була фоменківщина.

Ну й щось подібне відбувається и в Угорщині. Той мій знайомий зараз працює перекладачем, тому що історичні факультети - тай не лише їх - в Угорщині фактично ліквідували ще до 2022 року. Колись угорці вважались найкращими математиками у світи. Зараз математики там ледь не існує.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:42 Ответить
Та й взагалі, фашизм завжди ліквідує науку. Всі знають про те, що німці зробили під час Другої Світової у галузі авіації, ракет, тощо. Але мало хто знає, що, на приклад, математика в Гьотингене, якій колись був світової математичної столицею, була фактично ліквідована. Що в університетах була "арійська фізика", нібито "не зганьблена жідовською теорією Ейнштейна". Усі ці інновації третій рейх отримав як спадщину від другого, саме як раися отримала воєнпром та нафто-газову галузь від совка.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:52 Ответить
Чем ответит миллионер(или уже миллиардер?) Зеленский? Отберет эти деньги на майку папаше, или оставит себе?
показать весь комментарий
05.10.2023 14:15 Ответить
Було ж цікаво-а як наші зрадофіли з Цензора приплетуть Зе до премії Нобеля.Петрівский попробував-невдало,не в*яжеться.Жертвують же Україні,а не персонально президенту.Є вихід-чи відповість батько президента своєю додатковою надбавкою до пенсії ,як "великий" вчений освітянин?
показать весь комментарий
05.10.2023 14:29 Ответить
ты же понимаешь, что Зеленский и К считают Украину своей частной собственностью, а значит и пожертвования Украине они считают своими. И все остальное. И всех. Это ошибка, но они же так думают и ведут себя соответственно именно этой логике.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:47 Ответить
У совку в усьому були винні "вороги народу". На параші в усьому винні іноагенти. А в професійних вилизувачів зелених дуп в усьому винні "зрадофіли" та "порохоботи"...
То ніякої зради зе-шобли не було? Ніхто не скорочував ЗСУ, не зупиняв ракетні програми, не віддавав гроші оборонки на асфальт, не розміновував Чонгар та порт Маріуполя, не засипав укріплення навкола Маріуполя, не зливав кремлю операцій по вагнерівцям, по Ізоляції і ще 5 інших, не розформовував танкових бригад, не залишав на аеродромах байрактари, гвинтокрили та літаки (включно з Мрією) рашистам, не виводив з ладу ППО, не відводив в однобічному порядку ЗСУ з укріплених позицій на Донбасі, не брав під особистий контроль процес помирання розвідника Журавля в сірій зоні протягом 4-х діб, не оточував себе агентами кремля, не фабрикував карні справи проти українських патріотів...?
"Ми не мародери, не крадії і не зрадники. Це на нас наговорюють "зрадофіли". А коли навіть ми мародеримо, крадемо та зраджуємо, то це виключно через "зрадофілів", бо треба ж якось відповідати очікуванням..."
Так по-твоєму?
показать весь комментарий
05.10.2023 15:30 Ответить
Угорський вчений - фізик , Нобелівський лауреат Ференц Крауш вчинив так, як йому підказав розум, світогляд та мораль чесної людини. Чи здатний президент Угорщини ВІктор Орбан хоча б замислитися над цим вчинком справді видатного угорця?
показать весь комментарий
05.10.2023 14:19 Ответить
.
Я спростив би Ваше питання: чи здатен орбан замислитися взагалі?
показать весь комментарий
05.10.2023 14:26 Ответить
ЧЕТВЕР, 5 ЖОВТНЯ 2023, 10:26

Батьку Зеленського, який є науковцем, призначили довічну стипендію
показать весь комментарий
05.10.2023 14:22 Ответить
. Цікаве "кіно".
Тут можливі два варіанти.
1. Придворні підлабузники перевершили самих себе у власному ідіотизмі.
2. Хтось дуже підлий і підступний "закосивши" під підлабузника свідомо та цілеспрямовано дуже жорстко підставив Боневтіка Відважного.
В будь-якому разі - "далі буде".
показать весь комментарий
05.10.2023 15:10 Ответить
Ці "підлабузники" намагалися "підлабузитися" ще в 2020 з тією самою стипендією, але тоді здійнявся галас, і хтось трохи "присоромився".
А зараз цьому "хтось" - покуй. Він вважає себе "найвеличнішим" і "всі йому зобов,язані".
показать весь комментарий
05.10.2023 15:34 Ответить
Важко сказати щось певне. Достовірних даних нема ні у мене, ні у Вас.
Але на статтю кримінального кодексу ці художества вже тягнуть (про зловживання з метою збагачення). Поміняється влада - когось посадять.
показать весь комментарий
05.10.2023 15:38 Ответить
"Достовірних даних нема" лише в тих, хто не хоче їх бачити. У 2020 подавали проект указу з батьком зеленського йому же на підпис. Про це писали всі ЗМІ, які власне і існують для того, щоби нагадувати тим, хто відхрещується від власних вчинків в минулому, як воно все було насправді.

Мені лише цікаво, скільки неймовірного сморіду було би, якби, наприклад, Порошенко в 2018 виписав довічну стипендію серед інших лікарів своїй дружині. Як би всі соромили: він що - жебрак? В нього хіба не вистачає грошей, щоби нагодувати та одягнути дружину, що він ще й в бюджет запускає лапи???

І були би абсолютно праві!!!

То в мене таке саме питання до боневтіка "найвеличнішого": ти що - жебрак??? Тобі мало 600 млн. баксів (в які твої статки оцінює Форбс), щоби допомогти батьку, якщо йому не вистачає грошей???

Юрій Луценко ВІДСИДІВ при януковочі за те, що оформив свого водія на ментівську посаду. НЕ батька. НЕ дружину. Водія. І відсидів!

А цим зеленим покидькам все сходить з рук! Мародерити в біженців? - Скільки завгодно. Красти в ЗСУ? - Без жодних коливань! Зраджувати? - А чом би й ні! А ще й родичам/друзям/співробітникам/бізнес-партнерам баблішка з бюджету підкинути на раз-два.

Жеріть, зе-лохи, не подавіться.
показать весь комментарий
05.10.2023 18:48 Ответить
"Достовірними" Ви називаєте "дані", що публікуються в [часто "жовтих"] ЗМІ? Тоді по секрету Вам повідомлю (лиш нікому не кажіть, бо то секрет!): журналюги ще шрайбають усілякі історії про рептілоїдів, цілосвітні змови та інші моторошні штуки! Вірити в то чи не вірити - Ваш вибір, рівно, як визнавати їхні опуси достовірними чи маячнею або й взагалі не тратити час на читання того.
Стосовно "зеленого зашквару". Відповідальність має прізвище. Хто таке творив, з якою метою, яких збитків тим було завдано і т.д. - це робота органів досудового слідства (а не журналістів!). На підставі цих матеріалів (власне, саме їх я називаю достовірними даними) суд винесе вирок. Певна річ - за нової, маю надію, притомної влади.
Щодо Порошенка - час покаже. Правду кажучи, дров він теж наламав дохолєри.
Щодо Боневтіка Відважного. На все свій час. Може трапитися й так, що й хотів би він "сісти", а не вийде... Покійний Каддафі про це міг би розповісти детальніше, якби міг говорити (пардон за чорний гумор).
Ну а Зє!-лохам то всьо до дупи. Паржать нє вишла - лажа. Нічіво, патом паржут. Навєрна.
показать весь комментарий
05.10.2023 23:26 Ответить
О... Знову починаються ці маніпуляції. Як вони вже набридли.

От ви сам ХТО? Вигадувач фейків "жовтих ЗМІ" чи суто споживач фейків?

Якщо вважаєте Цензор "жовтим ЗМІ", "журналюги якого шрайбають усілякі історії", то якого біса ви тут робите взагалі?

Ідіть собі на зомбі-марафон або до ********** і насолоджуйтеся там "справжньою чесною високопрофесійною і моральною журналістикою".

Чи ви на цьому патріотичному ресурсі лише для того, щоби дурити людям голови та відбілювати зе-шоблу?
показать весь комментарий
06.10.2023 01:38 Ответить
Добродію, якщо Ви справді не можете відрізнити жарт від маніпуляції, то не бачу сенсу щось обговорювати з Вами далі.
Щодо "Цензора". Тутешні журналісти теж часом грішать репостом чогось такого, що врешті виявляється фейком. Таке буває, та, на щастя, рідко.
З рекомендацією "йти на шмарафон" зверніться до того, кому те гівно цікаве (підказка: не до мене).
Я з задоволенням відпускаю копен-дупен зє!-білам. Тутешні зє!-біли "зі стажем" це добре знають, і тому без крайньої необхідності зі мною не зачіпаються. Якщо Ви не в курсі, то хоч не видавайте свої фантазії за щось таке, що на правду схоже.
Надобраніч.
показать весь комментарий
06.10.2023 01:55 Ответить
А у нас какраз, зелин папик стипендию получил
показать весь комментарий
05.10.2023 14:23 Ответить
По ставленню до України можна визначати показник IQ людини.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:47 Ответить
На жаль, тут скоріше питання моралі. Є немало розумних ворогів чи білопальтошників щодо України.
показать весь комментарий
05.10.2023 16:46 Ответить
покажіть когось з наших!!!
не пороха-ахметова а не так багатих людей
нема!!!
бідне віддає останнє, середняки, тупо крадуть бо вони десь пристроїлись
показать весь комментарий
05.10.2023 14:47 Ответить
Ну так того шо він вчений, а не ********** підстилка як орбан.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:49 Ответить
має намір..., це ще тільки намір. Побачимо.
показать весь комментарий
05.10.2023 14:54 Ответить
Интересно что скажут его дети.
показать весь комментарий
05.10.2023 15:01 Ответить
...у зелених собак дермака вже почала виділятися слина
показать весь комментарий
05.10.2023 15:11 Ответить
У них все на рефлексах.
показать весь комментарий
05.10.2023 15:36 Ответить
Гідний вчинок гідної Людини
показать весь комментарий
05.10.2023 15:17 Ответить
Моя пошана достойній людині !
показать весь комментарий
05.10.2023 19:14 Ответить
А зеленский отцу со второй попытки степендию отцу выписал. Видать денег не хватает в Израиле отцу миллионера.
показать весь комментарий
05.10.2023 19:52 Ответить
Вы плохо прочитали, на ЧТО он будет тратить!
"Ученый будет поддерживать проекты местных громад на территории Украины" - это часом не венгерские громады в Закарпатье?
показать весь комментарий
05.10.2023 20:13 Ответить
Ну і що? А Рєзніков більше має!
показать весь комментарий
05.10.2023 23:26 Ответить
оказывается, бывают нормальные венгры....
показать весь комментарий
06.10.2023 01:33 Ответить
 
 