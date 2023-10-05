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Угорщина (2150) Нобелівська премія (90) допомога (7871)

Угорський вчений-фізик Крауш віддасть призові $300 тис. на допомогу українцям

ференц,крауш

Лауреат Нобелівської премії з фізики Ференц Крауш з Угорщини має намір віддати свої призові гроші на допомогу українцям. Йдеться про суму понад 300 тисяч доларів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на угорське видання Portfolio.

Сума Нобелівської премії цього року - 11 млн шведських крон ($995 тис.). Її розділили на трьох переможців.

Крауш каже, що здобуття премії стало для нього величезним сюрпризом. Він заявив, що направив фінансову частину виграної ним премії на благодійність - на допомогу українцям.

Читайте: Угорщина пропонує зменшити пакет допомоги ЄС для України, - Bloomberg

Вчений підтримуватиме проєкти місцевих громад на території України, які допомагають провадити діяльність, що задовольняє негайні потреби українців.

Нагадаємо, імена лауреатів Нобелівської премії в галузі фізики стали відомі 3 жовтня. Премію отримали П'єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л'Ульє.

Також читайте: Нобелівську премію з хімії цьогоріч присудили за відкриття та розробку квантових точок

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Топ коментарі
+36
Честь та хвала угорському вченому !
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05.10.2023 14:07
+23
Є багато угорців, які дуже гарно розуміють, що насправді відбувається. Один мій знайомий з Угорщини так прямо и каже: "Наша влада - фашиська, і це цілком наша провина." Але він теж є фахівцем-істориком.
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05.10.2023 14:14
+20
"Иной мадьяр и не виноват в том, что он мадьяр"

(Швейк, из диалога с сапером Водичкой).
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05.10.2023 14:07
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"Иной мадьяр и не виноват в том, что он мадьяр"

(Швейк, из диалога с сапером Водичкой).
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05.10.2023 14:07 Відповісти
Хамиш персонально цій людині, що жертвує гроші, чи взагі всім?
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05.10.2023 22:17 Відповісти
Це цитата з класики, треба розуміти в контексті. Там немає образи.
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05.10.2023 23:03 Відповісти
Цитати із класики у контексті приведеної новини- хамство. Біда, що немає розуму зрозуміти таку просту річ.
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05.10.2023 23:42 Відповісти
Схоже, що Ви маєте дуже витончене чуття такту, я не настільки чутливий. Чесно кажу, що нікого не хотів образити, а Швейк у тому епізоді саме захищав мадяр від нападок сапера Водички. Перепрошую, якщо когось образив.
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06.10.2023 00:18 Відповісти
Честь та хвала угорському вченому !
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05.10.2023 14:07 Відповісти
А где-то, от злости обосрался орбан.
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05.10.2023 14:45 Відповісти
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05.10.2023 14:08 Відповісти
це якийсь неправильний угорець Хоча звісно слід подякувати за таке рішення. Не кожен зможе взяти і викинути власні 300к євро на благочинність!
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05.10.2023 14:09 Відповісти
не викинути, а пожертвувати
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05.10.2023 14:10 Відповісти
називайте це як вам більше подобається. Результат для пана Крауша той самий .
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05.10.2023 14:13 Відповісти
Залежить від того, як саме він "викидуватиме" свої гроши. Якщо вони підуть в якісь "благодійний фонд допомоги голодующим дітям Монако" - тоді да. А якщо адресно - то зовсім інша справа.
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05.10.2023 14:17 Відповісти
Кожен називає речі власними іменами, що для кого ближче ))
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05.10.2023 15:44 Відповісти
Є багато угорців, які дуже гарно розуміють, що насправді відбувається. Один мій знайомий з Угорщини так прямо и каже: "Наша влада - фашиська, і це цілком наша провина." Але він теж є фахівцем-істориком.
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05.10.2023 14:14 Відповісти
історики - вони такі . Чув історію, не знаю чи правда, але скоріш за все - так. Коли кацапи вторглися в Донбас і захопили Донецьк, Донецький універ почав пакувати манатки і валити. Кацапи прийшли і сказали "шо ви робите? залишайтесь. Ніхто вас пальцем не троне, зарплату дамо вдвічі більшу" і т.д. То один чувак їм відповів "ми з кафедри історії, ми точно знаємо чим все це закінчиться. Бувайте".
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05.10.2023 14:21 Відповісти
Ну, кагбе...

Більша частина московських істориків не є істориками. "Радянській історик є людиною, яка передбачає минуле". Я навчався в МГУ - в нас "історики" були дугін-стайл. И те, що наш нам заливав, нібито етруській та шумерській є слов'янськими (тобто, руськими) мовами - ще не найгірше. У "Бауманке" взагалі була фоменківщина.

Ну й щось подібне відбувається и в Угорщині. Той мій знайомий зараз працює перекладачем, тому що історичні факультети - тай не лише їх - в Угорщині фактично ліквідували ще до 2022 року. Колись угорці вважались найкращими математиками у світи. Зараз математики там ледь не існує.
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05.10.2023 14:42 Відповісти
Та й взагалі, фашизм завжди ліквідує науку. Всі знають про те, що німці зробили під час Другої Світової у галузі авіації, ракет, тощо. Але мало хто знає, що, на приклад, математика в Гьотингене, якій колись був світової математичної столицею, була фактично ліквідована. Що в університетах була "арійська фізика", нібито "не зганьблена жідовською теорією Ейнштейна". Усі ці інновації третій рейх отримав як спадщину від другого, саме як раися отримала воєнпром та нафто-газову галузь від совка.
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05.10.2023 14:52 Відповісти
Чем ответит миллионер(или уже миллиардер?) Зеленский? Отберет эти деньги на майку папаше, или оставит себе?
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05.10.2023 14:15 Відповісти
Було ж цікаво-а як наші зрадофіли з Цензора приплетуть Зе до премії Нобеля.Петрівский попробував-невдало,не в*яжеться.Жертвують же Україні,а не персонально президенту.Є вихід-чи відповість батько президента своєю додатковою надбавкою до пенсії ,як "великий" вчений освітянин?
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05.10.2023 14:29 Відповісти
ты же понимаешь, что Зеленский и К считают Украину своей частной собственностью, а значит и пожертвования Украине они считают своими. И все остальное. И всех. Это ошибка, но они же так думают и ведут себя соответственно именно этой логике.
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05.10.2023 14:47 Відповісти
У совку в усьому були винні "вороги народу". На параші в усьому винні іноагенти. А в професійних вилизувачів зелених дуп в усьому винні "зрадофіли" та "порохоботи"...
То ніякої зради зе-шобли не було? Ніхто не скорочував ЗСУ, не зупиняв ракетні програми, не віддавав гроші оборонки на асфальт, не розміновував Чонгар та порт Маріуполя, не засипав укріплення навкола Маріуполя, не зливав кремлю операцій по вагнерівцям, по Ізоляції і ще 5 інших, не розформовував танкових бригад, не залишав на аеродромах байрактари, гвинтокрили та літаки (включно з Мрією) рашистам, не виводив з ладу ППО, не відводив в однобічному порядку ЗСУ з укріплених позицій на Донбасі, не брав під особистий контроль процес помирання розвідника Журавля в сірій зоні протягом 4-х діб, не оточував себе агентами кремля, не фабрикував карні справи проти українських патріотів...?
"Ми не мародери, не крадії і не зрадники. Це на нас наговорюють "зрадофіли". А коли навіть ми мародеримо, крадемо та зраджуємо, то це виключно через "зрадофілів", бо треба ж якось відповідати очікуванням..."
Так по-твоєму?
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05.10.2023 15:30 Відповісти
Угорський вчений - фізик , Нобелівський лауреат Ференц Крауш вчинив так, як йому підказав розум, світогляд та мораль чесної людини. Чи здатний президент Угорщини ВІктор Орбан хоча б замислитися над цим вчинком справді видатного угорця?
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05.10.2023 14:19 Відповісти
.
Я спростив би Ваше питання: чи здатен орбан замислитися взагалі?
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05.10.2023 14:26 Відповісти
ЧЕТВЕР, 5 ЖОВТНЯ 2023, 10:26

Батьку Зеленського, який є науковцем, призначили довічну стипендію
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05.10.2023 14:22 Відповісти
. Цікаве "кіно".
Тут можливі два варіанти.
1. Придворні підлабузники перевершили самих себе у власному ідіотизмі.
2. Хтось дуже підлий і підступний "закосивши" під підлабузника свідомо та цілеспрямовано дуже жорстко підставив Боневтіка Відважного.
В будь-якому разі - "далі буде".
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05.10.2023 15:10 Відповісти
Ці "підлабузники" намагалися "підлабузитися" ще в 2020 з тією самою стипендією, але тоді здійнявся галас, і хтось трохи "присоромився".
А зараз цьому "хтось" - покуй. Він вважає себе "найвеличнішим" і "всі йому зобов,язані".
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05.10.2023 15:34 Відповісти
Важко сказати щось певне. Достовірних даних нема ні у мене, ні у Вас.
Але на статтю кримінального кодексу ці художества вже тягнуть (про зловживання з метою збагачення). Поміняється влада - когось посадять.
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05.10.2023 15:38 Відповісти
"Достовірних даних нема" лише в тих, хто не хоче їх бачити. У 2020 подавали проект указу з батьком зеленського йому же на підпис. Про це писали всі ЗМІ, які власне і існують для того, щоби нагадувати тим, хто відхрещується від власних вчинків в минулому, як воно все було насправді.

Мені лише цікаво, скільки неймовірного сморіду було би, якби, наприклад, Порошенко в 2018 виписав довічну стипендію серед інших лікарів своїй дружині. Як би всі соромили: він що - жебрак? В нього хіба не вистачає грошей, щоби нагодувати та одягнути дружину, що він ще й в бюджет запускає лапи???

І були би абсолютно праві!!!

То в мене таке саме питання до боневтіка "найвеличнішого": ти що - жебрак??? Тобі мало 600 млн. баксів (в які твої статки оцінює Форбс), щоби допомогти батьку, якщо йому не вистачає грошей???

Юрій Луценко ВІДСИДІВ при януковочі за те, що оформив свого водія на ментівську посаду. НЕ батька. НЕ дружину. Водія. І відсидів!

А цим зеленим покидькам все сходить з рук! Мародерити в біженців? - Скільки завгодно. Красти в ЗСУ? - Без жодних коливань! Зраджувати? - А чом би й ні! А ще й родичам/друзям/співробітникам/бізнес-партнерам баблішка з бюджету підкинути на раз-два.

Жеріть, зе-лохи, не подавіться.
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05.10.2023 18:48 Відповісти
"Достовірними" Ви називаєте "дані", що публікуються в [часто "жовтих"] ЗМІ? Тоді по секрету Вам повідомлю (лиш нікому не кажіть, бо то секрет!): журналюги ще шрайбають усілякі історії про рептілоїдів, цілосвітні змови та інші моторошні штуки! Вірити в то чи не вірити - Ваш вибір, рівно, як визнавати їхні опуси достовірними чи маячнею або й взагалі не тратити час на читання того.
Стосовно "зеленого зашквару". Відповідальність має прізвище. Хто таке творив, з якою метою, яких збитків тим було завдано і т.д. - це робота органів досудового слідства (а не журналістів!). На підставі цих матеріалів (власне, саме їх я називаю достовірними даними) суд винесе вирок. Певна річ - за нової, маю надію, притомної влади.
Щодо Порошенка - час покаже. Правду кажучи, дров він теж наламав дохолєри.
Щодо Боневтіка Відважного. На все свій час. Може трапитися й так, що й хотів би він "сісти", а не вийде... Покійний Каддафі про це міг би розповісти детальніше, якби міг говорити (пардон за чорний гумор).
Ну а Зє!-лохам то всьо до дупи. Паржать нє вишла - лажа. Нічіво, патом паржут. Навєрна.
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05.10.2023 23:26 Відповісти
О... Знову починаються ці маніпуляції. Як вони вже набридли.

От ви сам ХТО? Вигадувач фейків "жовтих ЗМІ" чи суто споживач фейків?

Якщо вважаєте Цензор "жовтим ЗМІ", "журналюги якого шрайбають усілякі історії", то якого біса ви тут робите взагалі?

Ідіть собі на зомбі-марафон або до ********** і насолоджуйтеся там "справжньою чесною високопрофесійною і моральною журналістикою".

Чи ви на цьому патріотичному ресурсі лише для того, щоби дурити людям голови та відбілювати зе-шоблу?
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06.10.2023 01:38 Відповісти
Добродію, якщо Ви справді не можете відрізнити жарт від маніпуляції, то не бачу сенсу щось обговорювати з Вами далі.
Щодо "Цензора". Тутешні журналісти теж часом грішать репостом чогось такого, що врешті виявляється фейком. Таке буває, та, на щастя, рідко.
З рекомендацією "йти на шмарафон" зверніться до того, кому те гівно цікаве (підказка: не до мене).
Я з задоволенням відпускаю копен-дупен зє!-білам. Тутешні зє!-біли "зі стажем" це добре знають, і тому без крайньої необхідності зі мною не зачіпаються. Якщо Ви не в курсі, то хоч не видавайте свої фантазії за щось таке, що на правду схоже.
Надобраніч.
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06.10.2023 01:55 Відповісти
А у нас какраз, зелин папик стипендию получил
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05.10.2023 14:23 Відповісти
По ставленню до України можна визначати показник IQ людини.
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05.10.2023 14:47 Відповісти
На жаль, тут скоріше питання моралі. Є немало розумних ворогів чи білопальтошників щодо України.
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05.10.2023 16:46 Відповісти
покажіть когось з наших!!!
не пороха-ахметова а не так багатих людей
нема!!!
бідне віддає останнє, середняки, тупо крадуть бо вони десь пристроїлись
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05.10.2023 14:47 Відповісти
Ну так того шо він вчений, а не ********** підстилка як орбан.
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05.10.2023 14:49 Відповісти
має намір..., це ще тільки намір. Побачимо.
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05.10.2023 14:54 Відповісти
Интересно что скажут его дети.
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05.10.2023 15:01 Відповісти
...у зелених собак дермака вже почала виділятися слина
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05.10.2023 15:11 Відповісти
У них все на рефлексах.
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05.10.2023 15:36 Відповісти
Гідний вчинок гідної Людини
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05.10.2023 15:17 Відповісти
Моя пошана достойній людині !
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05.10.2023 19:14 Відповісти
А зеленский отцу со второй попытки степендию отцу выписал. Видать денег не хватает в Израиле отцу миллионера.
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05.10.2023 19:52 Відповісти
Вы плохо прочитали, на ЧТО он будет тратить!
"Ученый будет поддерживать проекты местных громад на территории Украины" - это часом не венгерские громады в Закарпатье?
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05.10.2023 20:13 Відповісти
Ну і що? А Рєзніков більше має!
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05.10.2023 23:26 Відповісти
оказывается, бывают нормальные венгры....
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06.10.2023 01:33 Відповісти
 
 