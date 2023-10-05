РФ действительно перебазировала часть кораблей ЧФ в Новороссийск, - ВМС

В Военно-морских силах подтвердили, что РФ перебазировала часть кораблей Черноморского флота в Новороссийск, но не все и "не в том количестве, как об этом пишут в интернете".

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим рассредоточение корабельного состава. Поэтому - да, мы подтверждаем, что была перемещена достаточно большая часть этих кораблей. Конечно, не все, конечно, не в том количестве, в котором сейчас эта информация есть в интернете, тем не менее тенденция стала и развитием той ситуации, которая до этого наблюдалась в акватории Черного моря по поводу опасений со стороны россиян по безопасности нахождения их боевых единиц в акватории вокруг Крыма и в бухте Севастополя", - отметил он.

Плетенчук отметил, что враг понял опасность со стороны сил обороны, поэтому наблюдаются определенные изменения в его поведении. Также Плентенчук отметил, что россияне перебросили носитель "Калибров" в акваторию Азовского моря, чего раньше не наблюдалось.

Отвечая на вопрос, повлияет ли это на работу ВМС ВСУ, он отметил: "Для нас существенно в данном контексте ничего не меняется. Важен тот момент, что враг безопаснее себя чувствует в Азовском море, чем в Черном. Это можно отнести к заслугам Сил обороны и безопасности".

Также Плетенчук отметил, что российский ВПК не успевает за нуждами Черноморского флота, поэтому врагу требуется больше времени, чтобы накапливать определенное количество ракет.

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"Мы видим, что волны (ракетных атак. – Ред.) происходят все реже, а количество ракет все меньше. Это главное", - подчеркнул Плетенчук.

По его словам, отсутствие российских кораблей положительно влияет на работу зернового коридора, предназначенного для гражданских судов.

"Тем не менее, сказать, что угроза полностью отсутствует, мы тоже не можем. Поскольку всегда остаются проблемы с минированием россиянами акватории Черного моря и, кроме того, продолжает работать российская авиация пока. Но здесь мы полагаемся на наших коллег из Воздушных сил", – подчеркнул Плетенчук.

Напомним, OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал данные, согласно которым 14 кораблей Черноморского флота РФ перебросили из оккупированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае России.