Суд оставил Коломойского под стражей
Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу адвокатов об отмене залога в 3,9 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В начале судебного заседания адвокаты бизнесмена обратились в суд с ходатайством, чтобы их подзащитному разрешили находиться рядом с адвокатами, а не в боксе. Суд это ходатайство удовлетворил.
Судья проинформировала, что гражданство Игоря Коломойского было прекращено с 17 июля 2022 года. Бизнесмен ответил, что миграционная служба об этом его не извещала. Он признал, что имеет паспорта Кипра и Израиля.
Прокуроры заявили, что у Коломойского помимо внутреннего паспорта гражданина Израиля есть и заграничный. Об этом свидетельствуют документы посольства Израиля в Украине.
По словам прокуроров, если суд смягчит Коломойскому меру пресечения, которая не будет предусматривать содержание под стражей, есть риски его укрывательства от следствия на территории Кипра и Израиля.
Адвокаты бизнесмена настаивали, что их подзащитный не намерен скрываться от следствия, влиять на свидетелей или препятствовать следствию.
Напомним, 2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.
В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.
15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще об одном подозрении Коломойскому о завладении средствами "ПриватБанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.
16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.
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Тепер тіко один варіант - яко граф Монте-Крісто
... откуда он сразу уедет в уютную камеру тюрьмы США ???
А от чому Бєні дозволили вийти з "клітки", а Червінському - ні? Шулєру і крадію можна, а воїну і патріоту - ні? Що за фігня?
1. Мона в штатах купляти чуть не всю металургію на крадене бабло
2. мона в "крупній" кріїні Європи поставити свою шавку
3. мона сміятись з СІЗО(пентхауза) шо тіпа тебе "посадили"(сасаж, комп, кожа, ну, кожа не тільки масажисток?)))
4. І Байден нічо здєлать не может, а вот єслі би Трамп.... Уууууууу.(поплавал би в басейні Сізи - разом з Майстром та заплатив би за консультації, ой, Бізнес-консалтінг)
5.(але смішно - їм, а "священний долх кашдава"(с) Дубінський) - нам(бидлу.ну, я - бидло наприклад). думай.те
"віра" - вір(те)
ггггг тьху.
от тому і не ходив на вибори - перший тур - просто жах.
вторий = один рже і обзивається, другий - вірить в духів і закликАє мене теж так вірити(ну, це клініка).
У него еще этих миллиардов...