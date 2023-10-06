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Новости
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Суд оставил Коломойского под стражей

коломойський

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу адвокатов об отмене залога в 3,9 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В начале судебного заседания адвокаты бизнесмена обратились в суд с ходатайством, чтобы их подзащитному разрешили находиться рядом с адвокатами, а не в боксе. Суд это ходатайство удовлетворил.

Судья проинформировала, что гражданство Игоря Коломойского было прекращено с 17 июля 2022 года. Бизнесмен ответил, что миграционная служба об этом его не извещала. Он признал, что имеет паспорта Кипра и Израиля.

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Прокуроры заявили, что у Коломойского помимо внутреннего паспорта гражданина Израиля есть и заграничный. Об этом свидетельствуют документы посольства Израиля в Украине.

По словам прокуроров, если суд смягчит Коломойскому меру пресечения, которая не будет предусматривать содержание под стражей, есть риски его укрывательства от следствия на территории Кипра и Израиля.

Адвокаты бизнесмена настаивали, что их подзащитный не намерен скрываться от следствия, влиять на свидетелей или препятствовать следствию.

Напомним, 2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.

15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще об одном подозрении Коломойскому о завладении средствами "ПриватБанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.

16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) суд (25096)


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Топ комментарии
+7
Ну в Ізраїлі на нього, здається, є відкрита справа - тож він туди не потикнеться, а ось на Кіпр - імовірність велика.

А от чому Бєні дозволили вийти з "клітки", а Червінському - ні? Шулєру і крадію можна, а воїну і патріоту - ні? Що за фігня?
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06.10.2023 17:21
+5
Ета тіпа он узнік совєсті-хатя сам он панятія нє імєєт что такоє совєсть...
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06.10.2023 16:59
+2
Ясно, що залишив - навіщо наражати на конфіденційні допити САП і НАБУ, ще бовкне щось не те. Проблем нікому не потрібно.
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06.10.2023 17:06
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Правила форума Совет форумчан
Ета тіпа он узнік совєсті-хатя сам он панятія нє імєєт что такоє совєсть...
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06.10.2023 16:59 Ответить
Зелені запровадили новий запобіжний захід - САМОАРЕШТ.
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06.10.2023 18:34 Ответить
а покаранням буде-самобічєваніє...
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06.10.2023 18:36 Ответить
Для вашей же безопасности, Игорь Валерьевич.
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06.10.2023 19:03 Ответить
Тобто Мосійчук, Циганика, Ткаченка сду не послухався
Тепер тіко один варіант - яко граф Монте-Крісто
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06.10.2023 17:02 Ответить
Це ципк для зетупарів. Нехай ще бруднорота Мусійчучка поварнякає про згвалтування честі і сумління. Такеж лайно як і її хазяїн. На поруки, ***** взялаб. Прошмара
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06.10.2023 17:02 Ответить
Ясно, що залишив - навіщо наражати на конфіденційні допити САП і НАБУ, ще бовкне щось не те. Проблем нікому не потрібно.
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06.10.2023 17:06 Ответить
За словами прокурорів, якщо суд пом'якшить Коломойському запобіжний захід, який не передбачатиме тримання під вартою, є ризики його переховування від слідства на території Кіпру та Ізраїлю.
... откуда он сразу уедет в уютную камеру тюрьмы США ???
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06.10.2023 17:14 Ответить
Тим більше, що для громадян Держави Ізраїль вїзд до США безвізовий - зручно та комфортно
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06.10.2023 17:18 Ответить
И для граждан Кипра тоже.
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06.10.2023 17:40 Ответить
Бінго - дуплет
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06.10.2023 17:43 Ответить
Так завжди було - хліба і видовищ просить народ.Причому ці два поняття взаємозамінні.Видовище Коломоя біля "параші" замінить дуже багато хліба...
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06.10.2023 17:15 Ответить
Це народ попросив його арештувати і його арештували?
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06.10.2023 17:17 Ответить
нарід у нас специфічний
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06.10.2023 18:00 Ответить
Ну в Ізраїлі на нього, здається, є відкрита справа - тож він туди не потикнеться, а ось на Кіпр - імовірність велика.

А от чому Бєні дозволили вийти з "клітки", а Червінському - ні? Шулєру і крадію можна, а воїну і патріоту - ні? Що за фігня?
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06.10.2023 17:21 Ответить
Так в статті ж написано що він залишився під вартою
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06.10.2023 18:42 Ответить
бедну беню совсем *********
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06.10.2023 17:26 Ответить
"бізнесмен" показав:
1. Мона в штатах купляти чуть не всю металургію на крадене бабло
2. мона в "крупній" кріїні Європи поставити свою шавку
3. мона сміятись з СІЗО(пентхауза) шо тіпа тебе "посадили"(сасаж, комп, кожа, ну, кожа не тільки масажисток?)))
4. І Байден нічо здєлать не может, а вот єслі би Трамп.... Уууууууу.(поплавал би в басейні Сізи - разом з Майстром та заплатив би за консультації, ой, Бізнес-консалтінг)
5.(але смішно - їм, а "священний долх кашдава"(с) Дубінський) - нам(бидлу.ну, я - бидло наприклад). думай.те
"віра" - вір(те)
ггггг тьху.
от тому і не ходив на вибори - перший тур - просто жах.
вторий = один рже і обзивається, другий - вірить в духів і закликАє мене теж так вірити(ну, це клініка).
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06.10.2023 17:27 Ответить
та припиніть вже той цирк і випустіть Беню із схованки. І нехай ним по-справжньому займуться хлопці з НАБУ і САП.
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06.10.2023 17:37 Ответить
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06.10.2023 18:02 Ответить
Людина обікрала народ на мільярди доларів,а йому призначили заставу в 3,9 мільярдів гривень,логіки ніякої.Таке наше правосуддя і такі правоохоронні органи.Чим більше всяких органів,тим більший безпорядок.За свою діяльність ніякої відповідальності не несуть.
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06.10.2023 18:24 Ответить
Судьи оставили лазейку ввиде загранпаспорта, внесет деньги и с*******, как пить дать!
У него еще этих миллиардов...
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06.10.2023 19:11 Ответить
Думаю он дома и все к него хорошо
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06.10.2023 21:49 Ответить
 
 