Суд оставил Коломойского под стражей

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу адвокатов об отмене залога в 3,9 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В начале судебного заседания адвокаты бизнесмена обратились в суд с ходатайством, чтобы их подзащитному разрешили находиться рядом с адвокатами, а не в боксе. Суд это ходатайство удовлетворил.

Судья проинформировала, что гражданство Игоря Коломойского было прекращено с 17 июля 2022 года. Бизнесмен ответил, что миграционная служба об этом его не извещала. Он признал, что имеет паспорта Кипра и Израиля.

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Прокуроры заявили, что у Коломойского помимо внутреннего паспорта гражданина Израиля есть и заграничный. Об этом свидетельствуют документы посольства Израиля в Украине.

По словам прокуроров, если суд смягчит Коломойскому меру пресечения, которая не будет предусматривать содержание под стражей, есть риски его укрывательства от следствия на территории Кипра и Израиля.

Адвокаты бизнесмена настаивали, что их подзащитный не намерен скрываться от следствия, влиять на свидетелей или препятствовать следствию.

Напомним, 2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.

15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще об одном подозрении Коломойскому о завладении средствами "ПриватБанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.

16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.