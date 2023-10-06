Чехии не хватает посла Украины в Праге, - министр МВД Ракушан

Власти Чехии очень нуждаются в назначении посла Украины в Праге, в частности, для координации работы по интеграции беженцев.

Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Нам действительно драматично не хватает коммуникационного партнера на самом высоком уровне. У меня есть коммуникационные отношения с украинским министром внутренних дел, но нам не хватает посла. Мы нуждаемся в посланце Украины в Чешской Республике. Нам нужно решать многие вещи не только на правительственном оперативном уровне. Мы имеем нарисованную пирамиду принятие решений, и вот здесь в ее верхней части нам не хватает такого партнера", – заявил Ракушан.

Министр добавил, что чешские власти пытаются обращаться к президенту и правительству Украины по этому вопросу:

"Нам действительно нужно в стране, где самое большое количество беженцев на душу населения, соответствующее дипломатическое представительство. Это не только символ, это ежедневная практическая работа".

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У Украины нет посла в Праге с июля 2022 года. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что уже более года продолжаются поиски "сильного, безупречного кандидата", который стал бы послом в Чехии.