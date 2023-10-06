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Чехии не хватает посла Украины в Праге, - министр МВД Ракушан

чехия

Власти Чехии очень нуждаются в назначении посла Украины в Праге, в частности, для координации работы по интеграции беженцев.

Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Нам действительно драматично не хватает коммуникационного партнера на самом высоком уровне. У меня есть коммуникационные отношения с украинским министром внутренних дел, но нам не хватает посла. Мы нуждаемся в посланце Украины в Чешской Республике. Нам нужно решать многие вещи не только на правительственном оперативном уровне. Мы имеем нарисованную пирамиду принятие решений, и вот здесь в ее верхней части нам не хватает такого партнера", – заявил Ракушан.

Министр добавил, что чешские власти пытаются обращаться к президенту и правительству Украины по этому вопросу:

"Нам действительно нужно в стране, где самое большое количество беженцев на душу населения, соответствующее дипломатическое представительство. Это не только символ, это ежедневная практическая работа".

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У Украины нет посла в Праге с июля 2022 года. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что уже более года продолжаются поиски "сильного, безупречного кандидата", который стал бы послом в Чехии.

Автор: 

посол (1800) посольство Украины (333) Чехия (1705)


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Топ комментарии
+13
Так, не лише посла не вистачає. А те, що є, я думаю, заступник і української не знає. На мітингах і заходах він говорить лише російською. Сором за таке представництво України в Чехії.
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06.10.2023 17:42
+10
як що ОП пошле такого як в угорщині чи в болгарії то краще бути без посла
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06.10.2023 17:41
+10
В укрМЗС корабельні сосни закінчилися чи інструктори з міньєту та зоофілії?
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06.10.2023 17:41
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Правила форума Совет форумчан
як що ОП пошле такого як в угорщині чи в болгарії то краще бути без посла
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06.10.2023 17:41 Ответить
В укрМЗС корабельні сосни закінчилися чи інструктори з міньєту та зоофілії?
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06.10.2023 17:41 Ответить
іх тут для опи не вистачає
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06.10.2023 19:16 Ответить
Так, не лише посла не вистачає. А те, що є, я думаю, заступник і української не знає. На мітингах і заходах він говорить лише російською. Сором за таке представництво України в Чехії.
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06.10.2023 17:42 Ответить
Може там старі чехи ще памятають російську ?
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06.10.2023 19:13 Ответить
ой, як невдобно получілось.
а що ж кулєба зі своїм конкурсом?
і резнікова ніхто не хоче.
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06.10.2023 17:50 Ответить
єрмак ще не вирішив кого прилаштувати.
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06.10.2023 17:52 Ответить
Чехия - близкий партнер, который оказывает военную помощь нашей стране и власть не соизволила отправить туда квалифицированного посла.. Очередное достижение криворогульной дипломатии.
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06.10.2023 17:54 Ответить
Хто там з цвєтніка-гламура на черзі в посли?
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06.10.2023 17:54 Ответить
Чехії бракує посла, але самій Україні бракує президента та компетентної влади ...
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06.10.2023 17:58 Ответить
Посла вже немає майже рік. Що ще дивує, це те, що Чехії не вистачає українського посла. А Україні це не потрібно, все задовільняє.
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06.10.2023 17:58 Ответить
Я так розумію, що тримають посаду для якогось чергового міністра.
Ці йолопи не розуміють, що на посаду посла потрібно призначати виключно професійних ДИПЛОМАТІВ, а не якихось там екс-міністрів чи "коучів сексуальності".
У Кулеби дипломатів немає?? Університет мінжародних відносин їх кожного року випускає десятками!
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06.10.2023 18:02 Ответить
Є, Перебейніс, заступник Кулеби. Колишній посол України в Чехії. Він брав участь майже у всіх заходах. Навіть на виставці українських художників його разом із дружиною зустріли.
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06.10.2023 18:06 Ответить
Та повно є дипломатів. А призначаються не дипломати, а хтозна хто! Якісь міністри і інші чинуші, які облажалися.
Для КНР також у нас було повно дипломатів, які вільно володіли китайською, працювали довгий час у Китаї, знають його традиції. А призначили туди...чергового екс-міністра, який ні в зуб ногою у тому, що таке Китай і не знає жодного слова китайською!
Чомусь зелень вважає, що якщо направляє до країни послом не дипломата, а екс-міністра - то це - целика повага....насправді жеж - це величезна дурість...
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06.10.2023 18:12 Ответить
Есть прекрасный кандидат - тищенко, коля. После него вам уже всего будет хватать. По крайней мере котлетами наедитесь до отвала.
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06.10.2023 18:14 Ответить
нєнє. колян в тайланд. там ці, як їх? бойгерлз.
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06.10.2023 18:21 Ответить
Я могу)))
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06.10.2023 18:16 Ответить
Скоро пришлют, очкастую Крысу резникова или тарана с венидиктовой у этого Сброда только такие " спецы"
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06.10.2023 18:20 Ответить
Слышь, Кулеба---меня туда назначь в Прагу, я знаю как. А ещё лучше сам послом туда едь. А меня оставь приказом на твоё место. Я тебя первым же своим указом и уволю. И пива не успеешь сёрбнуть, второгодник хренов!
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06.10.2023 18:29 Ответить
вы нё учился на курсы массажеров, ну, или в Трускавцё нё был, так что мимо, они ищут кого то из МГИМО. Тёх что - Хум какой ватч о клок? - Фор тву-халф-без пятнадцати твелф.
= Ах оставьте, годен послом быть, под-писываай-те ка бумагу-ка.
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06.10.2023 18:38 Ответить
,,Спик инглишь? Я-Я! Я вообще как то с молодости не то что учится, а вообще массажистов чуть боюсь. Особо спиной к ним поворачиваться. Какие то слишком игривые. То потом доказывай! И тальк у них под рукой и крема всякие. Без топора или хотя бы без слесарного молотка на массаж ходить не стоит! А ото что в вашем коменте ниже, с даунбалласта, как позавчера увидел в сети, на Фейсбуке, ттак вообще ночью не спал, ссал каждые 40 мин. Такая реакция на интим-фантазии пробила на старости лет. Там же на псюрле типичное вырождение, любой психиатр определит.
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06.10.2023 19:38 Ответить
ну тебе куда то на объездную, я то чел, а не баба то не
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06.10.2023 19:47 Ответить
Ну, "днр" єто наша земля, ну вот - чем не посл.... ой
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06.10.2023 18:35 Ответить
На такі фото треба ставити фільтр з попередженням про небезпечний контент, який може серйозно травмувати очі та шлунок.
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06.10.2023 20:05 Ответить
ну так, сьогодні пошукав шо там.... ШО ТАМ була за така "МІС", то так, сорі шо тобі визвв рвотний рефлекс, ... "приЯДного апетиту", ще раз вибачусь, бо апетиту, таке не додає на пів-дня.... якщо не більше
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06.10.2023 20:16 Ответить
Хай приїзджає і собі вибере. Будь-яку простітутку вуличну, фактично, можна послом.
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06.10.2023 19:16 Ответить
Арестовича поставте послом, гірше не стане.
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06.10.2023 19:40 Ответить
ахренеть, как нужно посла кого-то, чтобы реально работал - таких нет. зато потусить на солнечных берегах за госсчет или, там, спрятать пи**енное бабло за долю малую или открыть бизнес-ресторан - толпы. и зачем нам финансировать эти тОлпы \мародеров\ во время войны?
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06.10.2023 21:20 Ответить
A pochemu v Gruzii ne naznachaete posla? V Irane i v Belarusi je est u vas posli. Neblagadarno gopoda
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07.10.2023 01:03 Ответить
 
 