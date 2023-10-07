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Украина активизирует сотрудничество с партнерами по усилению ПВО, - Зеленский

зеленский

Украина активизирует сотрудничество с партнерами по усилению ПВО, в частности, прорабатывается возможность передачи Германией еще одной установки Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

"Делаем еще больше шагов на усиление нашей ПВО и на сотрудничество с партнерами ради устойчивости украинской энергетики. Эта неделя уже нас значительно усилила. Германия – прорабатываем с господином канцлером Олафом Шольцом передачу Украине еще одной батареи Patriot. Это будет существенное усиление", - сказал Зеленский. 

Кроме этого, как сообщил глава государства, с главой правительства Италии Джорджей Мелони было обсуждено наполнение нового пакета безопасности для Украины.

Также читайте: США могут передать Польше "Железный купол" в обмен на ее Patriot для Украины, - Politico

Также на переговорах с премьер-министром Испании достигнута договоренность не только о дополнительных системах ПВО Hawk, но и о поддержке энергетическим оборудованием.

Как добавил Президент, есть договоренность с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком по безопасности в Черном море и Одесском регионе.

"Это важно, чтобы мы не упускали времени и не упускали возможностей для экспортной работы. Украина должна сохранить свою роль гаранта глобальной продовольственной безопасности, должна сохранить морской доступ к мировому рынку. И я благодарю Британию за эту поддержку", - сказал Зеленский.

Читайте также: Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748) ПВО (2748)


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Топ комментарии
+7
А Коростылева услышать с конца 2019 года было не дано? Оно и понятно, трындеть в видосиках чужой текст гораздо легче. А пилить бабло было гораздо приятнее чем слушать какого-то генерального "Луча".
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07.10.2023 00:42
+6
А купити за власні гроші не бажаєш?!
Для тебе це ж копійки!
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07.10.2023 00:44
+3
треба шукати партнерів з якими виробляти балістику та крилаті ракети, пока рашка не буде горіяти вся, ***** не зміниться
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07.10.2023 01:05
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Правила форума Совет форумчан
А Коростылева услышать с конца 2019 года было не дано? Оно и понятно, трындеть в видосиках чужой текст гораздо легче. А пилить бабло было гораздо приятнее чем слушать какого-то генерального "Луча".
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07.10.2023 00:42 Ответить
Коростильов ще у 2020-му з його хотєлками був посланий на йух.
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07.10.2023 00:45 Ответить
А купити за власні гроші не бажаєш?!
Для тебе це ж копійки!
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07.10.2023 00:44 Ответить
Приблизно так

Польща відхилила план США по тристоронньому обміну системами ППО з Україною (запропонований сенатором Крісом Ван Холленом (D-Md.) посилаючись на "... не дружню, хаотичну і безвідповідальну політику України, щодо Польщі".

ГЗМ tZE inform
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07.10.2023 00:56 Ответить
треба шукати партнерів з якими виробляти балістику та крилаті ракети, пока рашка не буде горіяти вся, ***** не зміниться
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07.10.2023 01:05 Ответить
Щойно на Washington Post якийсь кацапський бот "Emilio 123" прокоментував масове вбиствство і с. Гроза: "I just remembered the thousands of civilian Jews slaughtered by the Ukrainians in WW2, or how they welcomed the Nazis in their own homes.
Eastern Ukrainians are known to be very corrupt, siphoning away half the military aid they've been receiving until now.
Let Putin deal with them. they're neighbors. Advienne que pourra (хай буде те що буде (будь що)).
We've got more important problems to solve at home."

Ось Вам результати дипломатії Зєлєнського і його персональної корупції. І таких кацапських ботів на американських сайтах вже багато. За три останні місяці піідтримка України зменшилась на 10%... Зате запливша жиром і неприваблива з американської точки зору Маркарова, яка там послом України, відкриває в Америці ресторани щоб жерти, жерти і ще раз жерти...
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07.10.2023 02:29 Ответить
Блазень надійний партнер і нікому нічого не должен
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07.10.2023 06:15 Ответить
Що, будуть закупляти дорожний бітум не тільки на Параші і біласрашці, а і по всій Європі? Як може людина, яка закатала в дороги наші ракети, САУ, снаряди сьогодні видавати із себе борця і страдальця, генератора правильних ідей? Ми знаємо, що навіть маленькі країни Європи мають свої системи ППО, а нам впарювали "Велике крадівництво", вилучали клістрони, щоб засадити конкурента і як показав час - наша антимайданівська команда виявилася дурною і вороже налаштованою до України, бо не слова, а дії, а дії якраз були на вред!
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07.10.2023 08:59 Ответить
https://youtu.be/***********?si=HpBXKIEnG-7Lm91G ...

Юра Бутусов показывает мавзолейный типа АналоГовнетный танк т-90...😁Вяличие Плешивого ЧМОшника питерской помойки...
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07.10.2023 09:20 Ответить
Окрім цього, як повідомив глава держави, з главою уряду Італії Джорджею Мелоні було обговорено наповнення нового безпекового пакету для України. мабуть Італія знову знайшла старі непридатні гаубиці,котрі будуть ремонтувати через американську прокладку (короткоживущу) ,створену для відмивання грошей з українського бюджету,але гаубиці так і не будуть відремонтовані і прокладка зникне разом із українськими грошима.???
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07.10.2023 09:29 Ответить
****** ********** znovu na areni shapito !!!!!
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07.10.2023 10:30 Ответить
October 7th, 2023 https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4088619.html Подешевел млядский клоун, подешевел, никому не интересен...


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07.10.2023 23:19 Ответить
Добре. Правильно.
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08.10.2023 06:00 Ответить
 
 