Украина активизирует сотрудничество с партнерами по усилению ПВО, - Зеленский
Украина активизирует сотрудничество с партнерами по усилению ПВО, в частности, прорабатывается возможность передачи Германией еще одной установки Patriot.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.
"Делаем еще больше шагов на усиление нашей ПВО и на сотрудничество с партнерами ради устойчивости украинской энергетики. Эта неделя уже нас значительно усилила. Германия – прорабатываем с господином канцлером Олафом Шольцом передачу Украине еще одной батареи Patriot. Это будет существенное усиление", - сказал Зеленский.
Кроме этого, как сообщил глава государства, с главой правительства Италии Джорджей Мелони было обсуждено наполнение нового пакета безопасности для Украины.
Также на переговорах с премьер-министром Испании достигнута договоренность не только о дополнительных системах ПВО Hawk, но и о поддержке энергетическим оборудованием.
Как добавил Президент, есть договоренность с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком по безопасности в Черном море и Одесском регионе.
"Это важно, чтобы мы не упускали времени и не упускали возможностей для экспортной работы. Украина должна сохранить свою роль гаранта глобальной продовольственной безопасности, должна сохранить морской доступ к мировому рынку. И я благодарю Британию за эту поддержку", - сказал Зеленский.
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Для тебе це ж копійки!
Польща відхилила план США по тристоронньому обміну системами ППО з Україною (запропонований сенатором Крісом Ван Холленом (D-Md.) посилаючись на "... не дружню, хаотичну і безвідповідальну політику України, щодо Польщі".
ГЗМ tZE inform
Eastern Ukrainians are known to be very corrupt, siphoning away half the military aid they've been receiving until now.
Let Putin deal with them. they're neighbors. Advienne que pourra (хай буде те що буде (будь що)).
We've got more important problems to solve at home."
Ось Вам результати дипломатії Зєлєнського і його персональної корупції. І таких кацапських ботів на американських сайтах вже багато. За три останні місяці піідтримка України зменшилась на 10%... Зате запливша жиром і неприваблива з американської точки зору Маркарова, яка там послом України, відкриває в Америці ресторани щоб жерти, жерти і ще раз жерти...
Юра Бутусов показывает мавзолейный типа АналоГовнетный танк т-90...😁Вяличие Плешивого ЧМОшника питерской помойки...