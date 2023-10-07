Украина активизирует сотрудничество с партнерами по усилению ПВО, - Зеленский

Украина активизирует сотрудничество с партнерами по усилению ПВО, в частности, прорабатывается возможность передачи Германией еще одной установки Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

"Делаем еще больше шагов на усиление нашей ПВО и на сотрудничество с партнерами ради устойчивости украинской энергетики. Эта неделя уже нас значительно усилила. Германия – прорабатываем с господином канцлером Олафом Шольцом передачу Украине еще одной батареи Patriot. Это будет существенное усиление", - сказал Зеленский.

Кроме этого, как сообщил глава государства, с главой правительства Италии Джорджей Мелони было обсуждено наполнение нового пакета безопасности для Украины.

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Также на переговорах с премьер-министром Испании достигнута договоренность не только о дополнительных системах ПВО Hawk, но и о поддержке энергетическим оборудованием.

Как добавил Президент, есть договоренность с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком по безопасности в Черном море и Одесском регионе.

"Это важно, чтобы мы не упускали времени и не упускали возможностей для экспортной работы. Украина должна сохранить свою роль гаранта глобальной продовольственной безопасности, должна сохранить морской доступ к мировому рынку. И я благодарю Британию за эту поддержку", - сказал Зеленский.

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