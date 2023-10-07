Задержан депутат-кум Медведчука, занимавшийся рэкетом в Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Служба безопасности обезвредила преступную группировку, терроризировавшую жителей западной границы Украины.
В результате спецоперации на Закарпатье задержан лидер банды - действующий депутат облсовета, в преступной среде имеющий статус криминального авторитета. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, злоумышленник является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной ячейки запрещенной партии ОПЗЖ.
В марте 2022 года уголовник даже планировал стать народным депутатом вместо своего однопартийца Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата.
По данным следствия, задержанный депутат облсовета организовал банду, пытавшуюся держать в страхе жителей приграничного региона и "выбивавшую" из них деньги.
Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации или вымышленные "коммерческие" споры, а затем требовали деньги за их разрешение.
В случае отказа платить "дань" бандиты угрожали потерпевшим насилием и "конфискацией" частного имущества.
Задокументировано, что депутат вместе со своей "правой рукой" – еще одним криминальным авторитетом, требовали с местного предпринимателя 20 тыс. долларов США.
"Чтобы заставить мужчину отдать деньги, приспешник лидера банды угнал у потерпевшего автомобиль и обещал вернуть в случае выплаты всей суммы вымышленного "долга". Сотрудники СБУ задержали депутата и его сообщника "на горячем" во время передачи им первой части денег от пострадавшего предпринимателя", – говорится в сообщении.
При обыске по местам работы и проживания депутата и других участников банды обнаружены вещественные доказательства преступной деятельности.
В настоящее время злоумышленники задержаны, им готовится сообщение о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения);
– ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
В СБУ также отметили, что идет расследование по привлечению всех лиц, причастных к деятельности криминальной группировки. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Спецоперацию проводили при процессуальном руководстве прокуратуры.
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До речі, у ВРУ теж є рекетир - Тищенко. І його теж народ сам вибрав.
05 декабря 2011 - 13:13
8633
22
«Кличко были «торпедами» у криминального авторитета Рыбки» - депутат Киевсовета
А далі-як складеться…
Бо *** ляпаєте касапські побреханьки (втім, вони такі справедливі, не брехня на лаптєстані, не скрізь, але мають місуе бути) про фальсифікації виборів на виборчих дільницях. Нічого подібного нема і вже років зо двадцять не було!
Ти хоч прочитай значення слів "нацист" та націоналіст", бо виглядаєш примітивним та смішним.
Навіть коментувати огидно...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Нарукавная нашивка батальонаГоды существованияс марта 2014 - н. в.Страна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина Подчинениеhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_of_the_Ukrainian_Armed_Forces.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Вооружённые Силы Украины Входит вhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:International_Legion_of_Territorial_Defense_of_Ukraine_emblem.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Интернациональный легион территориальной обороны Украины Видhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 сухопутные войска Включает в себя
1-я рота имени https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сашки Билого ,2-я рота имени https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Руслана Гелаева ,Разведывательно-штурмовая группа «Adam Group»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0#cite_note-1 [1]
Численностьдо 300 человек (заявлено)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0#cite_note-2 [2] Дислокацияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Днепропетровская область Девиз«Свобода или смерть!»Цветаhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chechen_Republic_of_Ichkeria.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8 Флаг ЧРИ
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Флаг Украины Войныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Российско-украинская война Участие в
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA Бои за Иловайск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE Бои в районе Дебальцево https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2_(2022) Битва за Киев (2022) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(2022) Бои за Харьков (2022) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC Бои за Изюм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бои за Бахмут
ПредшественникОПД «Свободный Кавказ»КомандирыДействующий командир• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Адам Осмаев (командир батальона)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0#cite_note-3 [3] • https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Муслим Мадиев (зам командира батальона)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0#cite_note-:0-4 [4] Известные командиры• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D0%B0_%D0%90%D1%85%D1%8C%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Иса Мунаев https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%8E † (командир 2014-2015)Сайтhttps://t.me/adam1ua t.me/adam1ua
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Нарукавная нашивка батальонаГоды существованияс 2014 - н. в.Страна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина Подчинениеhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_of_the_Ukrainian_Armed_Forces.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Вооружённые Силы Украины Входит вhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9D%D0%97_%D0%A3%D0%94%D0%90.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F УДА Типhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0 пехота Функцияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 сухопутные войска Численностьсвыше 300 бойцовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%88%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0#%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C [⇨] Дислокацияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Днепропетровская область Девиз«Свобода или смерть»Цветаhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chechen_Republic_of_Ichkeria.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8 Флаг ЧРИ Войныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Российско-украинская война Участие вhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE Бои за Широкино
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2_(2022) Битва за Киев (2022)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бои за Бахмут КомандирыДействующий командир• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A3%D0%BC%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Муслим Чеберлоевский (командир батальона)• Муслим Идрисов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0 начальник штаба )
Депутат Верховной Рады Геннадий Москаль просит премьер-министра Николая Азарова проверить информацию о том, что у министра транспорта К. А. Ефименка советником работает Николай Котляревский, известный в криминальных кругах и оперативных сводках как "Коля-котлета"
"https://focus.ua/politics/62947 Котляревский Н. - депутат Верховного совета Крыма (более известный в криминальных кругах под "погонялом" "Коля-убийца" и "Коля-котлета"), во время криминальных разборок 90-х получил огнестрельное ранение в голову и фактически является инвалидом. Он даже медико-социальной комиссией не допущен к управлению транспортными средствами", - цитирует Москаля пресс-служба Народной самообороны.
"Возникает вопрос: что такой человек может посоветовать министру транспорта и связи Украины (по "понятиям", по "фене", или по "базару")?", - спрашивает министр внутренних дел оппозиционного правительства.
Для характеристики Николая Котляревского Москаль приводит жалобу в Киевский райсуд Симферополя и жалобу в Коллегию судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда АР Крым, которые подал главный редактор газеты "Евпаторийская неделя" Лутьев.
Хто висував кандидатів по цій мажоритарці? Однозначно не виборці. Як вони стали кандидатами в депутати? Лише через розмір свого гаманця чи гаманця свого "спонсора" через неконституційну грошову заставу.
І останнє, хто організовував, рахував голрси і оголошував їхнє проходження до парламенту? Такі ж як і вони злочинці. Результат передбачуваний у такому разі.
Депутатство у нього тимчасове, дякуючи тому, що цей бандит є кумом самого Єрмака
Мова йде про можливе вбивство, рекет, торгівлю героїном і багатьох інших подробицях, які показують справжнє обличчя заступника президентської фракції
Геннадій москаль неодноразово про це розказував на телебаченні і показував кримінальну справу.
Але 73-процентним на це було пофіг. Вибрали зграю аферистів
And what about russia?
Гадаю, ця мордяка на тій "експозиції" в жодному разі не загубилась би.
ТАК ТРИМАТИ...!!!
А ще прийшов час РЕТЕЛЬНО ЧИСАНУТИ усі ЗАКАРПУТСЬКІ контробандні-мініферми по виготовленню підробленої Італійської КАВИ під різними брендами, ЧАЮ та АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ від підроблених БРЕНДОВИХ ВІСКІ до простого вина шмурдяка котрі продають вздовж закарпутських доріг та міні-магазинах "АВС" котрі відкриті майже у кожній хаті у здовж доріг...!!!
Ось так ЗАКАРПУТСЬКА недострілена "рекет-братва" зколочує свій общак з усього з чого може, де держава просто махнула на те рукою, а це десятки тисяч доларів, котрі йдуть в общак бандформувань і вони їх вкладають у будівництво "Житлово-Гостинечних" комплексів в котрих потім подобово здають квартири, для туристів, а бабло в общак, минуючи будь які податки в казну держави...!!!
Ось такі КАЗКИ, малята...!!!
Якщо державні органи в ЛИЦІ СБУ на теперішній час не навидуть порядок з усіма бандформуваннями в УКРАЇНІ, то після закінчення війни УКРАЇНА захлебнеться від озброєного рекету...!!!
Про НПУ (національних п***рів україни) в мусорських пагонах навіть не хочу нічого згадувати, бо там не працюють, а служать лише одні НЕАТЕСТОВАНІ бухарі, рєшали, хабарники та невігласи, котрі лише на 10-12% знають свої професійні функціональні обовязки та на 15-20% Закони України в межах котрих зобовязані проводити свою службу...!!! БАБЛО - дорожче за професійну честь...!!! І таких прикладів десятки тисяч...!!!