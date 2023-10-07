Задержан депутат-кум Медведчука, занимавшийся рэкетом в Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности обезвредила преступную группировку, терроризировавшую жителей западной границы Украины.

В результате спецоперации на Закарпатье задержан лидер банды - действующий депутат облсовета, в преступной среде имеющий статус криминального авторитета. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной ячейки запрещенной партии ОПЗЖ.

В марте 2022 года уголовник даже планировал стать народным депутатом вместо своего однопартийца Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата.

По данным следствия, задержанный депутат облсовета организовал банду, пытавшуюся держать в страхе жителей приграничного региона и "выбивавшую" из них деньги.

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Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации или вымышленные "коммерческие" споры, а затем требовали деньги за их разрешение.

В случае отказа платить "дань" бандиты угрожали потерпевшим насилием и "конфискацией" частного имущества.

Задокументировано, что депутат вместе со своей "правой рукой" – еще одним криминальным авторитетом, требовали с местного предпринимателя 20 тыс. долларов США.

"Чтобы заставить мужчину отдать деньги, приспешник лидера банды угнал у потерпевшего автомобиль и обещал вернуть в случае выплаты всей суммы вымышленного "долга". Сотрудники СБУ задержали депутата и его сообщника "на горячем" во время передачи им первой части денег от пострадавшего предпринимателя", – говорится в сообщении.

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При обыске по местам работы и проживания депутата и других участников банды обнаружены вещественные доказательства преступной деятельности.

В настоящее время злоумышленники задержаны, им готовится сообщение о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения);

– ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В СБУ также отметили, что идет расследование по привлечению всех лиц, причастных к деятельности криминальной группировки. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили при процессуальном руководстве прокуратуры.