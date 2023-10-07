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Задержан депутат-кум Медведчука, занимавшийся рэкетом в Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности обезвредила преступную группировку, терроризировавшую жителей западной границы Украины.

В результате спецоперации на Закарпатье задержан лидер банды - действующий депутат облсовета, в преступной среде имеющий статус криминального авторитета. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, который в свое время назначил его руководителем областной ячейки запрещенной партии ОПЗЖ.

В марте 2022 года уголовник даже планировал стать народным депутатом вместо своего однопартийца Ильи Кивы, который был лишен депутатского мандата.

По данным следствия, задержанный депутат облсовета организовал банду, пытавшуюся держать в страхе жителей приграничного региона и "выбивавшую" из них деньги.

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Для этого они создавали искусственные конфликтные ситуации или вымышленные "коммерческие" споры, а затем требовали деньги за их разрешение.

В случае отказа платить "дань" бандиты угрожали потерпевшим насилием и "конфискацией" частного имущества.

Задокументировано, что депутат вместе со своей "правой рукой" – еще одним криминальным авторитетом, требовали с местного предпринимателя 20 тыс. долларов США.

"Чтобы заставить мужчину отдать деньги, приспешник лидера банды угнал у потерпевшего автомобиль и обещал вернуть в случае выплаты всей суммы вымышленного "долга". Сотрудники СБУ задержали депутата и его сообщника "на горячем" во время передачи им первой части денег от пострадавшего предпринимателя", – говорится в сообщении.

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Задержан депутат-кум Медведчука, занимавшийся рэкетом в Закарпатье, - СБУ 01

При обыске по местам работы и проживания депутата и других участников банды обнаружены вещественные доказательства преступной деятельности.

В настоящее время злоумышленники задержаны, им готовится сообщение о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения);
– ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В СБУ также отметили, что идет расследование по привлечению всех лиц, причастных к деятельности криминальной группировки. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили при процессуальном руководстве прокуратуры.

Автор: 

рэкет (143) СБУ (19898) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+67
"діючого депутата облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета " --- вся суть цієї держави, по суті та же сама кацапщина з їх зеками, вертухаями, пригожинами і так далі,може трохи в скромніших масштабах
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07.10.2023 14:26
+58
Народ сам вибрав.
До речі, у ВРУ теж є рекетир - Тищенко. І його теж народ сам вибрав.
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07.10.2023 14:27
+38
Цей ще начебто "по-понятіях", а є ще депутатська мерзота від "слуг урода" іванісов, которий відбував покарання за групове згвалтування неповнолітньої в не природний спосіб, як він на суді давав покази,що в нього "не вставав". Ось така муйня малята !!!!
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07.10.2023 14:35
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"діючого депутата облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета " --- вся суть цієї держави, по суті та же сама кацапщина з їх зеками, вертухаями, пригожинами і так далі,може трохи в скромніших масштабах
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07.10.2023 14:26 Ответить
Цей ще начебто "по-понятіях", а є ще депутатська мерзота від "слуг урода" іванісов, которий відбував покарання за групове згвалтування неповнолітньої в не природний спосіб, як він на суді давав покази,що в нього "не вставав". Ось така муйня малята !!!!
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07.10.2023 14:35 Ответить
Іванісов це огидно, але є ще "красавчик" Юрченко який пиво крав в магазі...
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07.10.2023 14:37 Ответить
Та там на тих всіх "зажопниках", "замайбахах", "слугоуродів" немає де клейма ставити.
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07.10.2023 14:41 Ответить
Чому ми не в НАТО і навіть не ЄС !
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07.10.2023 14:39 Ответить
хто не попав до корита (тендерів) той на підножному харчуванні (самозабеспечення)
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07.10.2023 14:56 Ответить
Усіх наших бандитів , мар'ян та арахамій ( і ЗЕ !! ) вибрав МУДРИЙ ПРОСВІТЛЕНИЙ народ . 32 роки обирають , а потім шукають винних !!!
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07.10.2023 17:01 Ответить
если выбрать - можно, а выкинуть назад - нельзя, значит не совсем "народ" выбирает, а только отдельные криминальные (судя по состоянию дел) группировки.
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07.10.2023 20:32 Ответить
То есть МИЛЛИОНЫ избирательных бюллетеней в "урны" бросают "отдельные криминальные группировки" , их - группировок , что миллионы ? Или таки мудрый народ голосует за 1 кг гречки ??
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07.10.2023 22:35 Ответить
если голос продан\куплен за кг гречки то это вроде как тоже криминал и очевидно "избранный" не является легитимным. а те кто создают такие условия (и те кто "не мешают") и те, кто потом за ручку здороваются все пять лет - вполне себе пособники.
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08.10.2023 01:40 Ответить
ОНИ НЕ пособники , ОНИ крестники и потому соучастники марьян , арахамий и т. д.
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08.10.2023 02:15 Ответить
сучья влада
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07.10.2023 20:08 Ответить
Так ты ж тоже потомок кацапов
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08.10.2023 10:45 Ответить
Народ сам вибрав.
До речі, у ВРУ теж є рекетир - Тищенко. І його теж народ сам вибрав.
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07.10.2023 14:27 Ответить
У вас дивна система виборів- «народ»вибирає не осіб, а якісь списки.
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07.10.2023 14:34 Ответить
Тищенко не в списку був, він мажоритарник по Києву. Тобто, кияни саме його свідомо вибрали.
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07.10.2023 14:50 Ответить
Ви особисто рахували голоси киян на його користь? Не перший раз уже кияни начебто "обирають" різноманітних наркоманів, кримінальних авторитетів від привладних кремлядських узурпаторів
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07.10.2023 15:46 Ответить
Типу цього?:

05 декабря 2011 - 13:13

8633

22

«Кличко были «торпедами» у криминального авторитета Рыбки» - депутат Киевсовета

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07.10.2023 17:12 Ответить
Не чув такого. Я мав на увазі Черновецького і його маладую каманду, інших "партійних" діячів
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07.10.2023 20:01 Ответить
Ви ж розумієте, що то не просто фотографія, а з міліцейських матеріалів. В ті часи була міліція.
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07.10.2023 21:01 Ответить
Це перед виборами, витягли стару фотографію, слідуєте за "люскою".
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16.10.2023 15:37 Ответить
ета другоє-ета шерсть із другова стада нє путайтє...
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07.10.2023 14:36 Ответить
Коли вже до народу дійде що за "партійними списками" нікого не обирають, а лише легалізують кримінал і дають індульгенцію на срок депутатства...
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07.10.2023 14:54 Ответить
Саме так. Всі ці олігархічні псевдопартійні утворення лише звичайні прокремлядські злочинні анклави, створені з метою узурпації державної влади в Україні.
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07.10.2023 15:49 Ответить
Не обовязково "прокремлівські". Жоден з "перших" тут не хоче стати "останнім" в **********.
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07.10.2023 17:03 Ответить
Ви бачите в українському парламенті проукраїнські партії? Я таких там не бачу. В Україні партій як таких взагалі немає, це все злочинні приватні опг, керовані неукраїнським олігархатом. Вони завжди підіграють в інтересах привладних прокремлядських мародерів і узурпаторів у критичні моменти.
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07.10.2023 19:44 Ответить
Дайош мажоритарку!
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07.10.2023 17:25 Ответить
Ніколи, наріду аби пообіцяли красіво і дали смачненького.
А далі-як складеться…
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07.10.2023 19:11 Ответить
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07.10.2023 15:20 Ответить
Коли всі канали узурповані певною групою осіб, які вливають через змі в голови людей те, що хочуть, то на який результат виборів ви розраховуєте? А потім, ця ж група осіб, через своїх представників "рахує" голоси і оголошує потрібний їм результат виборів? А потім ще наймає "тролів", які за "копійку" розповідають по коментарям та форумам в інтернеті виключно "про недолугий нарід", але словом не обмовляться про те, хто і за рахунок чого той народ в такому стані тримає?
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07.10.2023 18:28 Ответить
ви *** хоч спробуйте хоч раз у виборчій комісії попрацювати, і обов'язково здати свій підсумковий протокол комісії вищого рівня.
Бо *** ляпаєте касапські побреханьки (втім, вони такі справедливі, не брехня на лаптєстані, не скрізь, але мають місуе бути) про фальсифікації виборів на виборчих дільницях. Нічого подібного нема і вже років зо двадцять не було!
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07.10.2023 19:21 Ответить
Ця персона мабуть не в курсі або свідомо підводить акценти до фальсифікацій на виборчих дільницях, що не відповідає дійсності. Уже багато разів в українських ЗМІ повідомляли про масові фальсифікації голосів виборців шляхом підроблення виборчої документації, зокрема виборчих протоколів дільничних комісій, під час їх централізованого "опрацювання" на ТВК.
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07.10.2023 19:35 Ответить
ти дебіл, кожен такий протокол ДВК опублікований на сайті ЦВК. І всі цифри там мають "бити" як по сумі цифр про країні, так і з копіями протоколів, які отримують штаби суб'єктів виборів (причому отримують таких протоколів по декілька примірників, кожен з різного джерела: від свого члена ДВК, від спостерігачів, від уповноваженого, тощо)
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07.10.2023 19:46 Ответить
блін звертався. до ляпальщиків, маючи на увазі і , і . А вийшло до одного . Ну та ладно, всі мене зрозуміли...
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07.10.2023 19:27 Ответить
Шо це в них таке - як не кум, то гнида!
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07.10.2023 14:29 Ответить
пороблено мабуть...
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07.10.2023 14:54 Ответить
А які можуть бути куми у кума *****? Гімно до гімна липне.
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07.10.2023 16:28 Ответить
Морда, як в орбана. Мабуть родичі
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07.10.2023 14:31 Ответить
в нас в селі кажуть -"морда як срака"
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07.10.2023 14:32 Ответить
А у моєї бабусі казали "морда - цуценят бить"
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07.10.2023 18:57 Ответить
музичка ніби ВарКрафт якийсь запустив
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07.10.2023 14:31 Ответить
Ще не випустили?Неподобство!
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07.10.2023 14:31 Ответить
А зараз Медвечук позвоне.
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07.10.2023 14:41 Ответить
Якийсь чурка...
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07.10.2023 14:36 Ответить
Ти нацист?
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07.10.2023 14:42 Ответить
У своїй країні я нацист.
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08.10.2023 00:18 Ответить
Може націоналіст?
Ти хоч прочитай значення слів "нацист" та націоналіст", бо виглядаєш примітивним та смішним.
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08.10.2023 08:08 Ответить
діючого депутата облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета////

Навіть коментувати огидно...
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07.10.2023 14:37 Ответить
Кадр гідний Зелі !
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07.10.2023 14:43 Ответить
Чеченці втікали з Чечні ще при совку і селились в Закарпатті. Факт.
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07.10.2023 14:39 Ответить
Ну то й що? В моєму місті проживають чеченці. З деякими я знайомий. Чудові люди. За Україну воює 5 (п'ять) батальйонів чеченів, 2 з них ще з 2015 року - бат. ім. шейха Мансура та ім. Джохара Дудаєва. Не розумію твоєї претензії.
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07.10.2023 14:57 Ответить
Чеченский миротворческий батальон имени Джохара Дудаеваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Чеченський миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B6.%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Нарукавная нашивка батальонаГоды существованияс марта 2014 - н. в.Страна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина Подчинениеhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_of_the_Ukrainian_Armed_Forces.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Вооружённые Силы Украины Входит вhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:International_Legion_of_Territorial_Defense_of_Ukraine_emblem.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Интернациональный легион территориальной обороны Украины Видhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 сухопутные войска Включает в себя
1-я рота имени https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сашки Билого ,2-я рота имени https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Руслана Гелаева ,Разведывательно-штурмовая группа «Adam Group»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0#cite_note-1 [1]
Численностьдо 300 человек (заявлено)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0#cite_note-2 [2] Дислокацияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Днепропетровская область Девиз«Свобода или смерть!»Цветаhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chechen_Republic_of_Ichkeria.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8 Флаг ЧРИ
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Флаг Украины Войныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Российско-украинская война Участие в
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA Бои за Иловайск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE Бои в районе Дебальцево https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2_(2022) Битва за Киев (2022) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(2022) Бои за Харьков (2022) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC Бои за Изюм https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бои за Бахмут
ПредшественникОПД «Свободный Кавказ»КомандирыДействующий командир• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Адам Осмаев (командир батальона)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0#cite_note-3 [3] • https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Муслим Мадиев (зам командира батальона)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0#cite_note-:0-4 [4] Известные командиры• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D0%B0_%D0%90%D1%85%D1%8C%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Иса Мунаев https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%8E (командир 2014-2015)Сайтhttps://t.me/adam1ua t.me/adam1ua
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07.10.2023 15:01 Ответить
Чеченский миротворческий батальон имени шейха Мансураhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Чеченський миротворчий батальйон імені шейха Мансураhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insignia_of_the_Sheikh_Mansur_battalion.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Нарукавная нашивка батальонаГоды существованияс 2014 - н. в.Страна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина Подчинениеhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_of_the_Ukrainian_Armed_Forces.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Вооружённые Силы Украины Входит вhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9D%D0%97_%D0%A3%D0%94%D0%90.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F УДА Типhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0 пехота Функцияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 сухопутные войска Численностьсвыше 300 бойцовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%88%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0#%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C [⇨] Дислокацияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Днепропетровская область Девиз«Свобода или смерть»Цветаhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chechen_Republic_of_Ichkeria.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8 Флаг ЧРИ Войныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Российско-украинская война Участие вhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE Бои за Широкино
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2_(2022) Битва за Киев (2022)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бои за Бахмут КомандирыДействующий командир• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A3%D0%BC%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Муслим Чеберлоевский (командир батальона)• Муслим Идрисов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0 начальник штаба )
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07.10.2023 15:02 Ответить
ну, що ж, чекаємо позив від портнова.
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07.10.2023 14:39 Ответить
А мав би квіток Слуг Народу, то й горя не знав би.
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07.10.2023 14:41 Ответить
Як Коля Коклета !
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07.10.2023 14:44 Ответить
Бандитская кличка "Коля Оболонский"
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07.10.2023 18:29 Ответить
Справжній Коля Котлета, це бандюк бандформування "Башмаки" м. Саки, що в Криму - Котляревський Микола Миколайович. Під час розбірок отримав кілька куль прямо в лице (лице мало форму і консистенцію сирої котлети). Далі інформація від Г. Москаля:

Депутат Верховной Рады Геннадий Москаль просит премьер-министра Николая Азарова проверить информацию о том, что у министра транспорта К. А. Ефименка советником работает Николай Котляревский, известный в криминальных кругах и оперативных сводках как "Коля-котлета"

"https://focus.ua/politics/62947 Котляревский Н. - депутат Верховного совета Крыма (более известный в криминальных кругах под "погонялом" "Коля-убийца" и "Коля-котлета"), во время криминальных разборок 90-х получил огнестрельное ранение в голову и фактически является инвалидом. Он даже медико-социальной комиссией не допущен к управлению транспортными средствами", - цитирует Москаля пресс-служба Народной самообороны.

"Возникает вопрос: что такой человек может посоветовать министру транспорта и связи Украины (по "понятиям", по "фене", или по "базару")?", - спрашивает министр внутренних дел оппозиционного правительства.

Для характеристики Николая Котляревского Москаль приводит жалобу в Киевский райсуд Симферополя и жалобу в Коллегию судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда АР Крым, которые подал главный редактор газеты "Евпаторийская неделя" Лутьев.
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07.10.2023 19:36 Ответить
партійні списки давно відмінити треба по них всякі гниди в парламент проходять. тільки одномандатники
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07.10.2023 14:42 Ответить
Ті що з Бєніної манди вилізли?
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07.10.2023 14:43 Ответить
100% Мажоритарна виборча система з імперативним мандатом унеможливить проникнення кримінальних та ворожих елементів у законодавчий орган України
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07.10.2023 15:55 Ответить
Дубінський пройшов по мажоритарці.
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07.10.2023 18:30 Ответить
Та мажоритарка по якій пройшов Дубінський і решта не є мажоритаркою у її справжньому вигляді.
Хто висував кандидатів по цій мажоритарці? Однозначно не виборці. Як вони стали кандидатами в депутати? Лише через розмір свого гаманця чи гаманця свого "спонсора" через неконституційну грошову заставу.
І останнє, хто організовував, рахував голрси і оголошував їхнє проходження до парламенту? Такі ж як і вони злочинці. Результат передбачуваний у такому разі.
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07.10.2023 19:55 Ответить
Нехай дубінський, тищенко і ко. спробують зібрати кваліфіковану кількість голосів підтримки виборців, відкрито з можливістю верифікації, для їх попередньої реєстрації кандидатами. Впевнений, що їм цього не вдасться.
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07.10.2023 19:59 Ответить
Тищенко взагалі кримінальний бандит і на нього є справа. Про яке його депутатство взагалі йде мова?

Депутатство у нього тимчасове, дякуючи тому, що цей бандит є кумом самого Єрмака
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07.10.2023 20:21 Ответить
Заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко в минулому був членом організованого злочинного угруповання і фігурував у низці кримінальних справ

Мова йде про можливе вбивство, рекет, торгівлю героїном і багатьох інших подробицях, які показують справжнє обличчя заступника президентської фракції
Геннадій москаль неодноразово про це розказував на телебаченні і показував кримінальну справу.

Але 73-процентним на це було пофіг. Вибрали зграю аферистів
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07.10.2023 20:26 Ответить
Циганський барон?
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07.10.2023 14:43 Ответить
ще одну чматату спіймали. Дуже добре. Україна живе, Україна бореться. Є надія. Гівно пукіноїдне все випливе, рано чи пізно, і отримає своє.
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07.10.2023 14:46 Ответить
Правильним зекурсом іде Україна!
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07.10.2023 16:20 Ответить
Та нікого вони не "знешкодили". За пару днів вийде під заставу і займатиметься тим самим.
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07.10.2023 14:46 Ответить
Депутат рэкетир. Просто жесть.)
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07.10.2023 14:49 Ответить
Страна которую мы заслужили.
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07.10.2023 15:04 Ответить
It is impossible! What a horror!
And what about russia?
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07.10.2023 16:33 Ответить
In russia everything shit.... appart urine.
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07.10.2023 21:03 Ответить
А чого в нього пісюн на фото торчить? Йому подобається, коли його в'яжуть мужики в формі?
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07.10.2023 14:56 Ответить
А почему обувь не сняли? У коломойского и шуфрича без обуви были, а тут в обуви.
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07.10.2023 15:06 Ответить
От слова "депутат" блевать хочется.
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07.10.2023 15:37 Ответить
І од бридкої бандитської пики теж
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07.10.2023 15:42 Ответить
Зауважте: часто у мерзотників бувають... характерні вирази "морди ліца". Професор Ломброзо навіть цілу теорію з цього приводу вигадав. І зібрав цілу "портретну галерею" таких персонажів.
Гадаю, ця мордяка на тій "експозиції" в жодному разі не загубилась би.
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07.10.2023 17:38 Ответить
тротил ему в жопу
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07.10.2023 17:44 Ответить
СБУ Супер...!!!
ТАК ТРИМАТИ...!!!
А ще прийшов час РЕТЕЛЬНО ЧИСАНУТИ усі ЗАКАРПУТСЬКІ контробандні-мініферми по виготовленню підробленої Італійської КАВИ під різними брендами, ЧАЮ та АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ від підроблених БРЕНДОВИХ ВІСКІ до простого вина шмурдяка котрі продають вздовж закарпутських доріг та міні-магазинах "АВС" котрі відкриті майже у кожній хаті у здовж доріг...!!!
Ось так ЗАКАРПУТСЬКА недострілена "рекет-братва" зколочує свій общак з усього з чого може, де держава просто махнула на те рукою, а це десятки тисяч доларів, котрі йдуть в общак бандформувань і вони їх вкладають у будівництво "Житлово-Гостинечних" комплексів в котрих потім подобово здають квартири, для туристів, а бабло в общак, минуючи будь які податки в казну держави...!!!
Ось такі КАЗКИ, малята...!!!

Якщо державні органи в ЛИЦІ СБУ на теперішній час не навидуть порядок з усіма бандформуваннями в УКРАЇНІ, то після закінчення війни УКРАЇНА захлебнеться від озброєного рекету...!!!

Про НПУ (національних п***рів україни) в мусорських пагонах навіть не хочу нічого згадувати, бо там не працюють, а служать лише одні НЕАТЕСТОВАНІ бухарі, рєшали, хабарники та невігласи, котрі лише на 10-12% знають свої професійні функціональні обовязки та на 15-20% Закони України в межах котрих зобовязані проводити свою службу...!!! БАБЛО - дорожче за професійну честь...!!! І таких прикладів десятки тисяч...!!!
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07.10.2023 17:50 Ответить
Може хай СБУ спочатку з Ванюшкою літінантом розбереться і почистить свої ряди?
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07.10.2023 18:33 Ответить
Випустять під заставу, і через півгодини він буде за кордоном як громадянин Мадярщини.
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07.10.2023 18:17 Ответить
А через декілька років йому оголосять підозру
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07.10.2023 18:35 Ответить
https://t.me/putch111/38241 Мова йдеться про Івана Чубирка, який одружений із сестрою Оксаною Марченко. Кум Медведчука досі був депутатом .
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07.10.2023 19:40 Ответить
Він вже не менше 20 років шурує в Закарпатті. Ще на виборах мера Мукачевого керував від імені "невідомого бандита".
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07.10.2023 23:46 Ответить
А як це депутат й кримінальний "автаритет"? По їх "понятіях" це "западло" - працювати на державу, мати справи з державою..... усе перевернули, перекрутили, навіть "понятія" вже не ті.....
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07.10.2023 21:00 Ответить
Канал 1+1, надо брать на поруки.
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07.10.2023 21:01 Ответить
А хто ж кришував бандитів всі минулі роки, адже вони не вчора зайнялись здирництвом?
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07.10.2023 23:10 Ответить
Нарешті не замальовують обличчя - це дуже добре, бо коли замальоване обличчя то новина стає безликою і нецікавою.
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08.10.2023 11:48 Ответить
Відпівнячити цього клятого брудного покидька!
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08.10.2023 12:33 Ответить
Досить цікаве питання, а чому його за два роки на війну не призвали? Здоровий бик. У той час як 50-річних роботяг відловлюють по вулицях
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08.10.2023 16:31 Ответить
 
 