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Новости Помощь Украине
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Война в Израиле не повлияет на поддержку Украины, - спецпредставитель США Прицкер

пенні,пріцкер

Поддержка Украины отвечает национальным интересам США и имеет двухпалатную поддержку в Конгрессе. Нападение ХАМАС на Израиль не повлияет на поддержку Украины.

Об этом заявил находящийся в Украине специальный представитель Соединенных Штатов по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"США продолжают поддерживать Украину. Поддерживать Украину – это в наших национальных интересах. Я разговаривала со многими людьми в Конгрессе. Там есть двухпартийная поддержка Украины. Существует широкая поддержка среди американского народа. И президент Байден непреклонно поддерживает Украину", – заверила Прицкер.

Она отметила, что США и Украина осудили жестокие атаки ХАМАС.

"Если подумать о ситуации в Украине и ситуации в Израиле, то мы будем противостоять тем, кто бросает вызов нашим принципам и ценностям, где бы это ни было. Поэтому я не переживаю по этому поводу", – подчеркнула Прицкер.

Смотрите также: Зеленский встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Прицкер. ФОТО

Напомним, Байден заявлял, что у Соединенных Штатов достаточно сил, чтобы продолжать оказывать помощь Украине и поддерживать Израиль одновременно.

Автор: 

Израиль (1929) США (26844) помощь и поддержка (872) Прицкер Пенни (36)


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Топ комментарии
+5
Село Пріцьки Кагарлицького району. Звідси походить родинне коріння пані Пріцкер.
Тепер все логічно.

Зворушливе відео, як пані Пріцкер побувала в селі її предків у 2015 році.

https://www.youtube.com/watch?v=g6tKpcDqyLA Репортаж: Як місіс Прітцкер побачила Пріцьки. Відео
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16.10.2023 18:33
+3
Наснаги та вдачі пані Пріцкер. Боже бережи Україну!
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16.10.2023 21:21
+2
🙏
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16.10.2023 20:34
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Правила форума Совет форумчан
Надеемся, шо так оно и будет...
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16.10.2023 18:21 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8


Родилась в богатой еврейской семье Прицкер (семья входит в 15 богатейших семей мира) владеющей сетью отелей Hyatt.

не лагiчна неяк
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16.10.2023 18:24 Ответить
Село Пріцьки Кагарлицького району. Звідси походить родинне коріння пані Пріцкер.
Тепер все логічно.

Зворушливе відео, як пані Пріцкер побувала в селі її предків у 2015 році.

https://www.youtube.com/watch?v=g6tKpcDqyLA Репортаж: Як місіс Прітцкер побачила Пріцьки. Відео
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16.10.2023 18:33 Ответить
Наснаги та вдачі пані Пріцкер. Боже бережи Україну!
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16.10.2023 21:21 Ответить
буба, клюв - виклюе....
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16.10.2023 18:29 Ответить
фсьо..крадем дальше.по плану
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16.10.2023 18:30 Ответить
А я думаю вирок ВИРОКУ УКРАЇНИ буде -віддаємо награбоване ...
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16.10.2023 18:39 Ответить
"спеціальна представниця Сполучених Штатів з питань відновлення економіки України "- ВІДНОВЛЕННЯ , тобто будуть з офшорів вимагати двоголових презиків награбоване повернути?
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16.10.2023 18:34 Ответить
Так от біда - при владі фінансово відповідаючим у тому числі , офіційно конституційно тільки один - вовка
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16.10.2023 18:35 Ответить
🙏
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16.10.2023 20:34 Ответить
Очень радует, что госпожа Прицкер - не трансгендер
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16.10.2023 21:10 Ответить
Война в Израиле не началась, вообще не началась от слова совсем.
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16.10.2023 21:34 Ответить
Хотілось б вірити, але В'єтнам і Авганістан доводять що й теслово дядька Сема не певне.
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17.10.2023 06:33 Ответить
 
 