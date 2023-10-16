Война в Израиле не повлияет на поддержку Украины, - спецпредставитель США Прицкер
Поддержка Украины отвечает национальным интересам США и имеет двухпалатную поддержку в Конгрессе. Нападение ХАМАС на Израиль не повлияет на поддержку Украины.
Об этом заявил находящийся в Украине специальный представитель Соединенных Штатов по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"США продолжают поддерживать Украину. Поддерживать Украину – это в наших национальных интересах. Я разговаривала со многими людьми в Конгрессе. Там есть двухпартийная поддержка Украины. Существует широкая поддержка среди американского народа. И президент Байден непреклонно поддерживает Украину", – заверила Прицкер.
Она отметила, что США и Украина осудили жестокие атаки ХАМАС.
"Если подумать о ситуации в Украине и ситуации в Израиле, то мы будем противостоять тем, кто бросает вызов нашим принципам и ценностям, где бы это ни было. Поэтому я не переживаю по этому поводу", – подчеркнула Прицкер.
Напомним, Байден заявлял, что у Соединенных Штатов достаточно сил, чтобы продолжать оказывать помощь Украине и поддерживать Израиль одновременно.
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Родилась в богатой еврейской семье Прицкер (семья входит в 15 богатейших семей мира) владеющей сетью отелей Hyatt.
не лагiчна неяк
Тепер все логічно.
Зворушливе відео, як пані Пріцкер побувала в селі її предків у 2015 році.
https://www.youtube.com/watch?v=g6tKpcDqyLA Репортаж: Як місіс Прітцкер побачила Пріцьки. Відео