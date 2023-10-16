Война в Израиле не повлияет на поддержку Украины, - спецпредставитель США Прицкер

Поддержка Украины отвечает национальным интересам США и имеет двухпалатную поддержку в Конгрессе. Нападение ХАМАС на Израиль не повлияет на поддержку Украины.

Об этом заявил находящийся в Украине специальный представитель Соединенных Штатов по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"США продолжают поддерживать Украину. Поддерживать Украину – это в наших национальных интересах. Я разговаривала со многими людьми в Конгрессе. Там есть двухпартийная поддержка Украины. Существует широкая поддержка среди американского народа. И президент Байден непреклонно поддерживает Украину", – заверила Прицкер.

Она отметила, что США и Украина осудили жестокие атаки ХАМАС.

"Если подумать о ситуации в Украине и ситуации в Израиле, то мы будем противостоять тем, кто бросает вызов нашим принципам и ценностям, где бы это ни было. Поэтому я не переживаю по этому поводу", – подчеркнула Прицкер.

Смотрите также: Зеленский встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Прицкер. ФОТО

Напомним, Байден заявлял, что у Соединенных Штатов достаточно сил, чтобы продолжать оказывать помощь Украине и поддерживать Израиль одновременно.