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Війна в Ізраїлі не вплине на підтримку України, - спецпредставниця США Пріцкер

пріцкер

Підтримка України відповідає національним інтересам США та має двопалатну підтримку в Конгресі. Напад ХАМАСу на Ізраїль не вплине на підтримку України.

Про це заявила спеціальна представниця Сполучених Штатів з питань відновлення економіки України Пенні Пріцкер, яка перебуває в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"США продовжують підтримувати Україну. Підтримувати Україну – це в наших національних інтересах. Я розмовляла з багатьма людьми в Конгресі. Там є двопартійна підтримка України. Існує широка підтримка серед американського народу. І президент Байден непохитно підтримує Україну", – запевнила Пріцкер.

Вона відзначила, що США та Україна засудили жорстокі атаки ХАМАСу.

"Якщо подумати про ситуацію в Україні та ситуацію в Ізраїлі, то ми будемо протистояти тим, хто кидає виклик нашим принципам і цінностям, де б це не було. Тому я не переживаю з цього приводу", – наголосила Пріцкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пріцкер. ФОТО

Нагадаємо, Байден заявляв, що Сполучені Штати мають достатньо сил, щоб продовжувати надавати допомогу Україні та підтримувати Ізраїль одночасно.

Ізраїль (1647) США (23043) допомога і підтримка (1163) Пріцкер Пенні (43)


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Топ коментарі
+5
Село Пріцьки Кагарлицького району. Звідси походить родинне коріння пані Пріцкер.
Тепер все логічно.

Зворушливе відео, як пані Пріцкер побувала в селі її предків у 2015 році.

https://www.youtube.com/watch?v=g6tKpcDqyLA Репортаж: Як місіс Прітцкер побачила Пріцьки. Відео
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16.10.2023 18:33
+3
Наснаги та вдачі пані Пріцкер. Боже бережи Україну!
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16.10.2023 21:21
+2
🙏
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16.10.2023 20:34
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Надеемся, шо так оно и будет...
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16.10.2023 18:21 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8


Родилась в богатой еврейской семье Прицкер (семья входит в 15 богатейших семей мира) владеющей сетью отелей Hyatt.

не лагiчна неяк
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16.10.2023 18:24 Відповісти
Село Пріцьки Кагарлицького району. Звідси походить родинне коріння пані Пріцкер.
Тепер все логічно.

Зворушливе відео, як пані Пріцкер побувала в селі її предків у 2015 році.

https://www.youtube.com/watch?v=g6tKpcDqyLA Репортаж: Як місіс Прітцкер побачила Пріцьки. Відео
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16.10.2023 18:33 Відповісти
Наснаги та вдачі пані Пріцкер. Боже бережи Україну!
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16.10.2023 21:21 Відповісти
буба, клюв - виклюе....
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16.10.2023 18:29 Відповісти
фсьо..крадем дальше.по плану
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16.10.2023 18:30 Відповісти
А я думаю вирок ВИРОКУ УКРАЇНИ буде -віддаємо награбоване ...
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16.10.2023 18:39 Відповісти
"спеціальна представниця Сполучених Штатів з питань відновлення економіки України "- ВІДНОВЛЕННЯ , тобто будуть з офшорів вимагати двоголових презиків награбоване повернути?
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16.10.2023 18:34 Відповісти
Так от біда - при владі фінансово відповідаючим у тому числі , офіційно конституційно тільки один - вовка
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16.10.2023 18:35 Відповісти
🙏
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16.10.2023 20:34 Відповісти
Очень радует, что госпожа Прицкер - не трансгендер
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16.10.2023 21:10 Відповісти
Война в Израиле не началась, вообще не началась от слова совсем.
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16.10.2023 21:34 Відповісти
Хотілось б вірити, але В'єтнам і Авганістан доводять що й теслово дядька Сема не певне.
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17.10.2023 06:33 Відповісти
 
 