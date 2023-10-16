Війна в Ізраїлі не вплине на підтримку України, - спецпредставниця США Пріцкер
Підтримка України відповідає національним інтересам США та має двопалатну підтримку в Конгресі. Напад ХАМАСу на Ізраїль не вплине на підтримку України.
Про це заявила спеціальна представниця Сполучених Штатів з питань відновлення економіки України Пенні Пріцкер, яка перебуває в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"США продовжують підтримувати Україну. Підтримувати Україну – це в наших національних інтересах. Я розмовляла з багатьма людьми в Конгресі. Там є двопартійна підтримка України. Існує широка підтримка серед американського народу. І президент Байден непохитно підтримує Україну", – запевнила Пріцкер.
Вона відзначила, що США та Україна засудили жорстокі атаки ХАМАСу.
"Якщо подумати про ситуацію в Україні та ситуацію в Ізраїлі, то ми будемо протистояти тим, хто кидає виклик нашим принципам і цінностям, де б це не було. Тому я не переживаю з цього приводу", – наголосила Пріцкер.
Нагадаємо, Байден заявляв, що Сполучені Штати мають достатньо сил, щоб продовжувати надавати допомогу Україні та підтримувати Ізраїль одночасно.
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Родилась в богатой еврейской семье Прицкер (семья входит в 15 богатейших семей мира) владеющей сетью отелей Hyatt.
не лагiчна неяк
Тепер все логічно.
Зворушливе відео, як пані Пріцкер побувала в селі її предків у 2015 році.
https://www.youtube.com/watch?v=g6tKpcDqyLA Репортаж: Як місіс Прітцкер побачила Пріцьки. Відео