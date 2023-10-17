Враг будет перемещаться во избежание новых ударов ATACMS, - Игнат
Россияне будут перемещать свою технику после того, как ВСУ впервые использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.
Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что пока нет точной информации о потерях россиян.
"Надо дождаться все же данных разведки, дождаться спутниковых снимков, информации, возможно, от других источников и тогда мы будем точно знать, чтобы не рассказывать сейчас сколько уничтожили этой техники", - добавил Игнат.
Он пояснил, что сам факт нанесения ударов на таком расстоянии таким типом вооружения, против которого Россия не может фактически ничего сейчас противопоставить, уже говорит о том, что ситуация будет меняться.
Игнат уточнил, что враг будет перемещаться, как это было со стратегической авиацией, когда произошел "хлопок" на аэродромах в РФ.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по вертолетам и оборудованию аэродромов в Луганске и Бердянске.
После этого издание The Wall Street Journal сообщило, что ВСУ во вторник впервые ударили ракетами ATACMS по российским войскам. Однако, где именно их применили, в материале не уточняется. Позже информацию о применении ATACMS подтвердил президент Владимир Зеленский.
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Але придурки!!
Хотя в отчете 3 не долетело из 6. Это про Бердянск.
Кстати видео опубликовано, где пакетами по 3 шт запускают.
Ду...
Ду хаст...
Ду хаст переміщ...