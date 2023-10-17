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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг будет перемещаться во избежание новых ударов ATACMS, - Игнат

atacms

Россияне будут перемещать свою технику после того, как ВСУ впервые использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что пока нет точной информации о потерях россиян.

"Надо дождаться все же данных разведки, дождаться спутниковых снимков, информации, возможно, от других источников и тогда мы будем точно знать, чтобы не рассказывать сейчас сколько уничтожили этой техники", - добавил Игнат.

Он пояснил, что сам факт нанесения ударов на таком расстоянии таким типом вооружения, против которого Россия не может фактически ничего сейчас противопоставить, уже говорит о том, что ситуация будет меняться.

Читайте также: ВСУ впервые использовали ракеты ATACMS для удара по оккупантам, - The Wall Street Journal

Игнат уточнил, что враг будет перемещаться, как это было со стратегической авиацией, когда произошел "хлопок" на аэродромах в РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по вертолетам и оборудованию аэродромов в Луганске и Бердянске. 

После этого издание The Wall Street Journal сообщило, что ВСУ во вторник впервые ударили ракетами ATACMS по российским войскам. Однако, где именно их применили, в материале не уточняется. Позже информацию о применении ATACMS подтвердил президент Владимир Зеленский.

Автор: 

армия РФ (19400) Игнат Юрий (594) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+20
Верное решение. Отодвигайте сразу до Амура, шоб два раза не вставать.
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17.10.2023 20:21
+12
Хай переміщаються! Помруть втомленими!
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17.10.2023 20:22
+11
Есть старинная немецкая пословица - То шо знает елдак, знает и свинья.
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17.10.2023 20:21
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Правила форума Совет форумчан
В тайгу? Далековато будет для вертушек)))
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17.10.2023 20:18 Ответить
Ну тепер обов'язково треба кричати на весь світ, що в нас вже є атакамси,
Але придурки!!
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17.10.2023 20:19 Ответить
Есть старинная немецкая пословица - То шо знает елдак, знает и свинья.
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17.10.2023 20:21 Ответить
Я! натюрлих!!!)))
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17.10.2023 20:24 Ответить
Можна подумать - кацапам про це не відомо!
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17.10.2023 20:24 Ответить
ты глуп кацапам ещё на их головы и такое падет
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17.10.2023 20:42 Ответить
це зовсім не обов'язково, що то були ATACMS. Від аеродрому Луганська до Сіверська 95 км, а від аеродрому Бердянска до Гуляйполя - 105 км. Це могло бути що завгодно. Якщо кацапам буде від того легше, то хай думають що то був ATACMS.
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17.10.2023 21:07 Ответить
Та все, вони там навіть двигун від ракети знайшли. Вже не секрет
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17.10.2023 21:24 Ответить
ну то хай вони його вставлять у пердак соловйову для старту в його черговій передачі. Мешканцям васюганських боліт це сподобається.
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17.10.2023 21:39 Ответить
Навіщо? В них і без цього двигуна зараз підгорає так, що зі сходу, аж заграву видно. Навіть після ракет storm shadow, вони так не репетували. Я тут пройшовся по парі їх форумів, так там не встигають вичищати "побідоносні" крики - "все пропало". А у Соловйова напевно інфаркт з одночасним інсультом буде.
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17.10.2023 21:50 Ответить
от і добре. Тоді їх вчоні можуть починать вивчати цей двигун без протигазів.
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17.10.2023 21:54 Ответить
Отодвинут подальше.
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17.10.2023 20:19 Ответить
Верное решение. Отодвигайте сразу до Амура, шоб два раза не вставать.
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17.10.2023 20:21 Ответить
то вже китайські землі-на мапі ще рабсєя а по факту вже китай...
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17.10.2023 20:27 Ответить
доречі на китайських мапах то вже китай...
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17.10.2023 20:40 Ответить
салам мурза не по теме но 155 мм по снайперской паре рузге тоже заходит да так что с неё есть лут
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17.10.2023 20:30 Ответить
А до переміщення-ніяк.
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17.10.2023 21:30 Ответить
Нет проблемы, нет прикрытия.

Хотя в отчете 3 не долетело из 6. Это про Бердянск.

Кстати видео опубликовано, где пакетами по 3 шт запускают.
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17.10.2023 22:03 Ответить
Будьласка)Дайте їм перміститися ,щоб потім всіх разом захерачити)бережіть ракеточки)))
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17.10.2023 20:19 Ответить
Превентивная мера! Пусть задумаются, бить ли по энергоструктуре.
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17.10.2023 20:20 Ответить
цікаво, ці безмежні істини, пише повний дятел чи препізидент клінічних ідіотів України, імені 73% вавививерження?
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17.10.2023 20:20 Ответить
Хай переміщаються! Помруть втомленими!
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17.10.2023 20:22 Ответить
А позвольте спросить: "перемещение будет по горизонтали (по земле) или по вертикали (под землю\на небеса)?".
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17.10.2023 20:27 Ответить
По земній випуклості
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17.10.2023 20:43 Ответить
"Випуклость" - це гора, а яма - це "впуклость".
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17.10.2023 20:57 Ответить
как угодно но два типа ракет поставили раком "вторую армию мира" с их нано пво С НАТО они собрались воевать нуну
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17.10.2023 20:44 Ответить
Ну ок як я розумію незаконна нерухомість в керчінській протоці нікуди не втече - то за чим справа стала?
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17.10.2023 20:28 Ответить
Как уже ****** этот предвидец...
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17.10.2023 20:35 Ответить
Не нервуйся, то він для розумних говорить...
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17.10.2023 20:45 Ответить
Якщо так, то добре)..
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17.10.2023 20:49 Ответить
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17.10.2023 20:45 Ответить
165 км.
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17.10.2023 22:20 Ответить
Певно, воші теж впевнені, що прудке сновигання допоможе вижити.
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17.10.2023 20:52 Ответить
Всі кацапські переміщення у закінчуються у кабзона.
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17.10.2023 20:58 Ответить
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17.10.2023 21:16 Ответить
"Моторесурс" - не можуть відмінити ні рашистські Скрепи, ні навіть Уйловські "нові фізичні принципи"!
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17.10.2023 21:37 Ответить
Ворог буде переміщуватись

Ду...
Ду хаст...
Ду хаст переміщ...
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18.10.2023 06:10 Ответить
Нехай переміщується за Урал і на Далекий Схід!! Там Атакмси точно не дістануть...
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18.10.2023 08:30 Ответить
 
 