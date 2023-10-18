Украина не может позволить себе сейчас повышать налоги, – министр финансов Марченко
Минфин Украины сейчас не может ни повысить налоги, ни сократить расходы государственного бюджета.
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.
"У нас достаточно ограниченные фискальные маневры. Начну с простого: мы в сегодняшних условиях не можем себе позволить менять налоговую политику", - сказал он.
По его словам, сейчас Минфин рассуждает над налогообложением чрезмерных доходов банков, но этот шаг – временный, и не является определяющим.
"Сокращать расходы мы не можем. Вы видели, что бюджет, который мы предоставили, и так содержит радикальное сокращение капитальных расходов", - отметил Марченко.
Он добавил, что для увеличения доходов государственного бюджета рассматриваются любые меры, включая акциз и борьбу с нелегальным игровым бизнесом и его легализацию.
"Это все среди направлений, по которым мы работаем. Но я скажу откровенно, даже если мы разрешим все эти наши внутренние проблемы, это не позволит нам перекрыть потребности во внешнем финансировании", - резюмировал министр.
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Чесно, але ті хто веде справи нормально, виглядають на фоні оцього всього, навіть не "білими воронами", а просто ідіотами.
І звісно витрати - мат. допомоги чиновникам, премії чиновникам, дороги, парки, тротуари, осіннє перекладання плитки перекладеної навесні, чиновники, що зайняті пошуками собі хоч якогось зайняття....... Все це потрібно "різати", в нас все таки війна, а не "золота" епоха.
але ніколи! ні в якому разі! українці не будуть платити на мєнтовські весілля, суддівські хатинки, та чиновничі мерседеси!!!
Насправді, потрібно платити податки усім, без усіляких вигадок, АЛЕ при цьому вимагати чіткого пояснення куди їх витрачають і чому. А так у багатьох лише раз в 5 років, виникають якісь питання, поки малюють хрестик в бюлетені. А потім, лише ігнорування казнокрадів, та власні самозаспокоєння, при несплаті податків.
всі інші уїдуть платити справедливі податки в цивілізовані країни.
так що, продовжуй надрачувати, не знімаючи рожевих окулярів.
Тому що, такі як ти, ви лише хочете і вимагаєте, але нічого не даєте взамін. А потім чомусь дивуєтесь, чому тут корупція та розруха.
Оренда є не в усіх, зарплати багато платять неоформленим.....
Але насправді, якщо прослідити за деякими надуспішними малими бізнесменами, то як правило, то них і виникає найбільше питань щодо податків.
P.S. А зачиняється 90% малого бізнесу через 5 років, не в останню чергу через нерозуміння бізнесу та неефективність. І уже потім через податки.
Я скажу , що великій мережі обслуговування одного магазину обійдеться дешевше чим ФОПУ - через ефект масштабу - в нього дешевша закупка , девшевше обслуговування - керівництво , юристи бухгалтери . ТобО велика компанія - може цілком законно ОПТИМІЗУВАТИ податки і платити менше чи фоп.
Дуже часто держава ставить в такі умови бізнес , особливо малий - що є два варіанти - закритися , або працювати вчорну .
Насправді Фоп -це не про податки - це про самозайнятість . Коли людина сама створює собі робоче місце і не залежить від держави. Тому , якщо фоп не заробляє чистими 500 доларів з нього взагалі не потрібно брати податки ..
Інша справа коли фоп використовують щоб ухилятися великі компанії - це потрібно зупиняти.
Але я ж і не веду мову про "закручування гайок" для дрібних ФОПів, мова лише про дотримання законності. Ухилення великими компаніями, сидіння на статусі ФОПа людей з оборотом 10+ млн. в рік, тощо, це неприпустимо. До самих дрібних ФОПів, найбільша моя претензія, це не оформлення працівників на роботу. Звісно є питання сплати ними ЄСВ за робітників, але якщо піти до кінця і перекласти питання податків з зарплати на самих працівників, як це є в ряді країн. Тоді ФОП буде платити той же ЄП, ЄСВ за себе (по бажанню - не платиш, не отримуєш взагалі нічого після пенс.віку) і оформлює робітників, адже питання їх податків, такого ФОПа не хвилюватиме. Оце може бути адекватний підхід.
Але зараз лише безлад.
Перекрити можливість для великих компаній працювати через фопів це давно потрібне рішення .
А ще більше потрібне - щоб люди самі платили податки за себе , а не роботодавець . І коли люди побачать , яку суми вони віддають державі - в них постане питання стосовно їх використання.
Стосовно пенсійних податків - вже зараз зрозуміло , що в більшості пенсії як такої не буде - потрібно чесно говорити про це людям - і знову ж людина має сама формувати своє пенсійне забезпечення
А те що податкова система це болото, це правда, і те що ворують, кришують, неплатять, теж правда. Але ця правда, не виправдання для порушення законів іншими. Як ми можемо вимагати від чиновників бути чесними, якщо толерантно відносимось до несплати податків іншими? Стандартне - якщо вони такі, тто і нам можна?
що ж відразу не сказав.
тоді, не зупиняйся, жгі до останнього! хай усі магазини, в твоїй громаді процвітають! вони ж належать доньці місцевих прокурора та судді.
Просто для мене є взаємопов'язаним, небажання платити податки і корупція з чиновницькою вакханалією. Одне підтримує інше.
допоможе супутник Притули. Я казав - вони або будуть підвищувати податки (не вірю) або ввімкнуть друкувальний станок. Я вам казав що вони тупі. Вони зроблять гриню по 50. Ось побачити. До грудня ще час є, є обовязки перед кредиторами не виходити за дозволені рамки курса. Але вже у січні можно 100% очикувати взлета грині до зірок.
16 квітня 2000 року народ України прогодував за скорочення кількості депутатів. Зараз депутати голосують колишнім складом, тому я вважаю що депутати несправедливо займають свої місця і закони які вони приймають ненітимні. Нехай повернуть гроші за зарплату та інші привілегії.
Депутати не можуть займатися підприємницькою діяльністю.
"Національне антикорупційне бюро хоче збільшити штат працівників на 300 людей, з 700 до 1000 осіб."
Справ відкрито було багато, а от результатів мабуть ніхто не бачив.
2017 рік. НАБУ у співпраці з ФБР змогло викрити двох народних депутатів - Борислава Розенблата і Максима Полякова - у причетності до «бурштинової мафії» та мільйонних хабарів.
2023 рік. "Міноборони заплатило фірмі екснардепа з Житомира Борислава Розенблата 650 мільйонів гривень за 55 БПЛА сумнівної якості. Під дедлайн здано тільки один з замовлених БПЛА".
2018 рік. 14 лютого затриманий міський голова Одеси Г. Труханов та його заступник.
Результат - відсутній. За труханівською мафією давно тюрма плаче. Справ - вагон та маленька вагонетка.
Насправді хочеться вірити, що візит голів НАБУ і САП в США пройшов недаремно і їм "накрутили хвоста". Хочеться вірити, але чи це так?
податки можна підвищувати. тільки підходити до питання потрібно вибірково, тому що є надскладні бізнеси з низьким заробітком, а є - торгівля з наддоходами