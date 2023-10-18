Украина не может позволить себе сейчас повышать налоги, – министр финансов Марченко

Минфин Украины сейчас не может ни повысить налоги, ни сократить расходы государственного бюджета.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас достаточно ограниченные фискальные маневры. Начну с простого: мы в сегодняшних условиях не можем себе позволить менять налоговую политику", - сказал он.

По его словам, сейчас Минфин рассуждает над налогообложением чрезмерных доходов банков, но этот шаг – временный, и не является определяющим.

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"Сокращать расходы мы не можем. Вы видели, что бюджет, который мы предоставили, и так содержит радикальное сокращение капитальных расходов", - отметил Марченко.

Он добавил, что для увеличения доходов государственного бюджета рассматриваются любые меры, включая акциз и борьбу с нелегальным игровым бизнесом и его легализацию.

"Это все среди направлений, по которым мы работаем. Но я скажу откровенно, даже если мы разрешим все эти наши внутренние проблемы, это не позволит нам перекрыть потребности во внешнем финансировании", - резюмировал министр.

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