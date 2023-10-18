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Украина не может позволить себе сейчас повышать налоги, – министр финансов Марченко

марченко,сергій

Минфин Украины сейчас не может ни повысить налоги, ни сократить расходы государственного бюджета.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас достаточно ограниченные фискальные маневры. Начну с простого: мы в сегодняшних условиях не можем себе позволить менять налоговую политику", - сказал он.

По его словам, сейчас Минфин рассуждает над налогообложением чрезмерных доходов банков, но этот шаг – временный, и не является определяющим.

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"Сокращать расходы мы не можем. Вы видели, что бюджет, который мы предоставили, и так содержит радикальное сокращение капитальных расходов", - отметил Марченко.

Он добавил, что для увеличения доходов государственного бюджета рассматриваются любые меры, включая акциз и борьбу с нелегальным игровым бизнесом и его легализацию.

"Это все среди направлений, по которым мы работаем. Но я скажу откровенно, даже если мы разрешим все эти наши внутренние проблемы, это не позволит нам перекрыть потребности во внешнем финансировании", - резюмировал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет зависеть от внешней финансовой поддержки еще несколько лет даже после победы, - Марченко

Автор: 

Минфин (1556) налоги (3239) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+9
Гєтьманцєв так нє думаєть.
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18.10.2023 08:42
+8
Марення ! Скоротити витрати державного бюджету країна може. Треба скоротити витати на чиновників.
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18.10.2023 08:45
+6
Податки на що? На яблуні в садку, чи на дим з труби (для тих, хто почне скоро кізяками топити)?
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18.10.2023 08:44
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Метикуватий хлоп - не хоче на власних воротях повиснути!
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18.10.2023 08:42 Ответить
Гєтьманцєв так нє думаєть.
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18.10.2023 08:42 Ответить
Податки на що? На яблуні в садку, чи на дим з труби (для тих, хто почне скоро кізяками топити)?
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18.10.2023 08:44 Ответить
Марення ! Скоротити витрати державного бюджету країна може. Треба скоротити витати на чиновників.
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18.10.2023 08:45 Ответить
ну конечно же,подымать налоги банкам,кредиторским конторам,монополиям и подобным получателям сверхприбылей нельзя,мало того что их хозяева в раде не поймут и неоценят,но и вообще перестанут плати даже те копейки что платят сейчас.Даешь больше новых,разных налогов для малого бизнеса!!!!он же самый зажиточный и его не жалко!!!
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18.10.2023 08:49 Ответить
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18.10.2023 08:51 Ответить
А скорочувати роздуті штати чиновників-дармоїдів не можна?
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18.10.2023 08:59 Ответить
Ризикую наразитись на велику критику, але потрібно займатись не підвищенням податків (хоч зараз, хоч потім), а навести лад в їх сплаті. Купа займається бізнесом, але не оформлені юридично, купа платників одного лише єдиного податку, а це шалені 1340 грн. в місяць і все. Купа неоформлених працівників, і врешті решт несплата податків. "Чорний" нал дехто возить мішками, міняйли на кожному кроці. Купа контор по обналу, відмиву. Схеми заниження ПДВ, схеми завищення витрат... Купа неплатників податків (а раптом спишуть!). Ну і т.п.
Чесно, але ті хто веде справи нормально, виглядають на фоні оцього всього, навіть не "білими воронами", а просто ідіотами.
І звісно витрати - мат. допомоги чиновникам, премії чиновникам, дороги, парки, тротуари, осіннє перекладання плитки перекладеної навесні, чиновники, що зайняті пошуками собі хоч якогось зайняття....... Все це потрібно "різати", в нас все таки війна, а не "золота" епоха.
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18.10.2023 09:01 Ответить
українці будуть платити і будуть платити справно, справедливі податки.
але ніколи! ні в якому разі! українці не будуть платити на мєнтовські весілля, суддівські хатинки, та чиновничі мерседеси!!!
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18.10.2023 09:09 Ответить
А як зараз, типовий неплатник податків розуміє, що він не платить саме на весілля чиновникам, а не на виплату допомоги пораненому бійцю ЗСУ? Завжди неплатники вигадають собі причину, чому...
Насправді, потрібно платити податки усім, без усіляких вигадок, АЛЕ при цьому вимагати чіткого пояснення куди їх витрачають і чому. А так у багатьох лише раз в 5 років, виникають якісь питання, поки малюють хрестик в бюлетені. А потім, лише ігнорування казнокрадів, та власні самозаспокоєння, при несплаті податків.
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18.10.2023 09:14 Ответить
от тільки відкриються кордони, залишиться ахметов, пінчук коломойський, мєнти судді чиновники і ти, рожевий поні теоретик.
всі інші уїдуть платити справедливі податки в цивілізовані країни.
так що, продовжуй надрачувати, не знімаючи рожевих окулярів.
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18.10.2023 09:37 Ответить
Ні Ахметов поїде на свою віллу у Франції, Пінчук, на свою віллу в Монако, Коломойський купить собі, ще чиєсь громадянство. А залишаться, судді, поліція, чиновники і такі як ти, котрі не платитимуть податки, даватимуть хабарі, щоб їх не чіпали ті ж судді і мєнти, і волатимуть "Чому так погано?! Де армія?! Де дороги?! Де усе?!"
Тому що, такі як ти, ви лише хочете і вимагаєте, але нічого не даєте взамін. А потім чомусь дивуєтесь, чому тут корупція та розруха.
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18.10.2023 09:54 Ответить
Підприємець платить не тільки єдиний, але й в пенсійний. При чому незалежномвід того - прибуток, нуль, чи мінус в тебе. + оренди, зарплати і так далі.
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18.10.2023 09:15 Ответить
До кінця воєнного стану ФОПи мають право не платити ЄСВ. Тому вибачте, але лише єдиний податок, який в максимумі досягає 1340грн., але практично зменшений в багатьох громадах. А в 1 групи взагалі 268,4грн. в місяць.
Оренда є не в усіх, зарплати багато платять неоформленим.....
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18.10.2023 09:20 Ответить
Через 5 років 90% малого бізнесу закривається по статистиці - мабуть по тій причині - що вирішують не пахати далі - а вийти на пенсію - і тратити свої мільйони в Монако чи на БАЛІ.
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18.10.2023 09:30 Ответить
Я скромно відмічу, що частина представників бізнесу, таки тратить періодично гроші в Монако чи на Балі. Тут питання в тому, як це виходить, що умовно кажучи два магазини, з однаковим асортиментом, однаковими цінами, конкурують один з одним. Але при цьому один платить податки, а інший ні. Але жаліються на нестерпні умови обидва. Як це виходить? Це насправді непоодинока реальна історія.
Але насправді, якщо прослідити за деякими надуспішними малими бізнесменами, то як правило, то них і виникає найбільше питань щодо податків.
P.S. А зачиняється 90% малого бізнесу через 5 років, не в останню чергу через нерозуміння бізнесу та неефективність. І уже потім через податки.
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18.10.2023 09:42 Ответить
Скажу , що в нашій країні податки ПЛАТЯТЬ ВСІ. В кожному другому товарі є ПДВ. В бензині акцизу більше чим собівартість бензину + комунальні - це все контролює держава і обкладає податками.


Я скажу , що великій мережі обслуговування одного магазину обійдеться дешевше чим ФОПУ - через ефект масштабу - в нього дешевша закупка , девшевше обслуговування - керівництво , юристи бухгалтери . ТобО велика компанія - може цілком законно ОПТИМІЗУВАТИ податки і платити менше чи фоп.

Дуже часто держава ставить в такі умови бізнес , особливо малий - що є два варіанти - закритися , або працювати вчорну .
Насправді Фоп -це не про податки - це про самозайнятість . Коли людина сама створює собі робоче місце і не залежить від держави. Тому , якщо фоп не заробляє чистими 500 доларів з нього взагалі не потрібно брати податки ..

Інша справа коли фоп використовують щоб ухилятися великі компанії - це потрібно зупиняти.
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18.10.2023 10:21 Ответить
Абсолютно вірно. Є таке умовне американське правило - великий і середній бізнес формує доходи бюджету, а малий забезпечує зайнятість населення.
Але я ж і не веду мову про "закручування гайок" для дрібних ФОПів, мова лише про дотримання законності. Ухилення великими компаніями, сидіння на статусі ФОПа людей з оборотом 10+ млн. в рік, тощо, це неприпустимо. До самих дрібних ФОПів, найбільша моя претензія, це не оформлення працівників на роботу. Звісно є питання сплати ними ЄСВ за робітників, але якщо піти до кінця і перекласти питання податків з зарплати на самих працівників, як це є в ряді країн. Тоді ФОП буде платити той же ЄП, ЄСВ за себе (по бажанню - не платиш, не отримуєш взагалі нічого після пенс.віку) і оформлює робітників, адже питання їх податків, такого ФОПа не хвилюватиме. Оце може бути адекватний підхід.
Але зараз лише безлад.
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18.10.2023 10:32 Ответить
Згоден з вам практично в усьому .

Перекрити можливість для великих компаній працювати через фопів це давно потрібне рішення .

А ще більше потрібне - щоб люди самі платили податки за себе , а не роботодавець . І коли люди побачать , яку суми вони віддають державі - в них постане питання стосовно їх використання.

Стосовно пенсійних податків - вже зараз зрозуміло , що в більшості пенсії як такої не буде - потрібно чесно говорити про це людям - і знову ж людина має сама формувати своє пенсійне забезпечення
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18.10.2023 10:40 Ответить
Додам щодо пенсій, незважаючи на все, ми не єдина країна, котра отримала пенсійну проблему, варто не вигадувати велосипед, а вивчити і реалізувати досвід інших. Але наші чиновники, живуть на Заході, їздять туди в безкінечні відрядження на Октоберфест, чи в Куршавель, але копіюють лише дебільні ідеї з Росії.
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18.10.2023 10:45 Ответить
Вибачте, але це теоретична маячня. Ви в загалі далекі від реальності. Податкова система України - це суцільне болото, де всі тиряють гроші, всі. Всі абсолютно. Там немає взагалі кого-сь хто не 3.14ть гроші. Пом'ятаєте був випадок під час обшуку в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій виявили "список бажань" на аркуші паперу? І всі такі ах як це ж може? Так ось проблема ні в тому що хтось там не платить налоги, повірти на районому рівні податківці знають за всіх, хто кришує кого. Проблема що ваші гроші тиряють усі - Притули, района податкова, рівнем вище податкова, потім коли формують бюджет - тиряють, коли виділяють бюджет тиряють. А гроші на пенсії та бюджетників вони займають у МВФ. Тоб-то гроші тиряють платники податків, ще й займають гроші у МВФ - і з кожним роком борг рост. А коли зовнішній бор росте, то країна обовязково йде у контрнаступ. Розумієте мене?
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18.10.2023 09:27 Ответить
За кожним наведеним мною прикладом, ховається реальний бізнес з моєї громади. За кожним! Така от далекість від реальності, ага.
А те що податкова система це болото, це правда, і те що ворують, кришують, неплатять, теж правда. Але ця правда, не виправдання для порушення законів іншими. Як ми можемо вимагати від чиновників бути чесними, якщо толерантно відносимось до несплати податків іншими? Стандартне - якщо вони такі, тто і нам можна?
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18.10.2023 09:46 Ответить
оу, то ти кандидат від соціалістичної партії.
що ж відразу не сказав.
тоді, не зупиняйся, жгі до останнього! хай усі магазини, в твоїй громаді процвітають! вони ж належать доньці місцевих прокурора та судді.
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18.10.2023 10:12 Ответить
Тьху-тьху...., я щирий республіканець. Мінімум втручання держави в бізнес, і лише 2 вимоги від нього - сплата податків і боротьба з монополіями.
Просто для мене є взаємопов'язаним, небажання платити податки і корупція з чиновницькою вакханалією. Одне підтримує інше.
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18.10.2023 10:17 Ответить
Як казав і раніше, є діра в бюджеті на 50 ярдів. Коли всі реготали "Нічого не буде, Байден/Конгрес/Спартц нас не кине" допоможе супутник Притули. Я казав - вони або будуть підвищувати податки (не вірю) або ввімкнуть друкувальний станок. Я вам казав що вони тупі. Вони зроблять гриню по 50. Ось побачити. До грудня ще час є, є обовязки перед кредиторами не виходити за дозволені рамки курса. Але вже у січні можно 100% очикувати взлета грині до зірок.
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18.10.2023 09:12 Ответить
Догралися підври з верховної ради.

16 квітня 2000 року народ України прогодував за скорочення кількості депутатів. Зараз депутати голосують колишнім складом, тому я вважаю що депутати несправедливо займають свої місця і закони які вони приймають ненітимні. Нехай повернуть гроші за зарплату та інші привілегії.

Депутати не можуть займатися підприємницькою діяльністю.
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18.10.2023 09:21 Ответить
Так вони і не займаються бізнесом. Просто в них виявляється є геніальні в бізнесі, жінки, доці, мами, і 98 річні бабусі. Тільки хтось стає депутатом, або чиновником високого рангу, так відразу на усіх родичів таке натхнення приходить.... І особливо велике натхнення в питаннях держзамовлень!
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18.10.2023 10:06 Ответить
населення Країни скоротилось втричі - вже давно час скоротити, і до того роздуті штати мусорів (поліція, прокуратура, судді і т.і.) а також весь держсектор, щонайменше втричі...
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18.10.2023 09:28 Ответить
Ага, щаззз...
"Національне антикорупційне бюро хоче збільшити штат працівників на 300 людей, з 700 до 1000 осіб."
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18.10.2023 09:50 Ответить
Якщо НАБУ дасть адекватний результат, то чому б і ні. Але якщо, як БЕБ просадить мільярд на себе і піймає контору, що приховала 53млн. з допомогою зарплат в конвертах.....
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18.10.2023 10:03 Ответить
Адекватний результат? Ну навіть не знаю...
Справ відкрито було багато, а от результатів мабуть ніхто не бачив.
2017 рік. НАБУ у співпраці з ФБР змогло викрити двох народних депутатів - Борислава Розенблата і Максима Полякова - у причетності до «бурштинової мафії» та мільйонних хабарів.
2023 рік. "Міноборони заплатило фірмі екснардепа з Житомира Борислава Розенблата 650 мільйонів гривень за 55 БПЛА сумнівної якості. Під дедлайн здано тільки один з замовлених БПЛА".
2018 рік. 14 лютого затриманий міський голова Одеси Г. Труханов та його заступник.
Результат - відсутній. За труханівською мафією давно тюрма плаче. Справ - вагон та маленька вагонетка.
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18.10.2023 10:22 Ответить
Але з іншої сторони, вони пояснюють це нестачею персоналу, "зависанням" справ в судах....
Насправді хочеться вірити, що візит голів НАБУ і САП в США пройшов недаремно і їм "накрутили хвоста". Хочеться вірити, але чи це так?
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18.10.2023 10:34 Ответить
Да конечно,гетьманович со своей мамашкой еще не все земельные участки под Киевом и не все квартики в Киеве скупили,нужно еще деньжат,у нас красиво живут только те,кто вышибает эти пять десятков видов налогов и поборов и те кто их прожирает,те кто платит охреневают от наглости первых.
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18.10.2023 09:34 Ответить
а видатки знизити, ні?
податки можна підвищувати. тільки підходити до питання потрібно вибірково, тому що є надскладні бізнеси з низьким заробітком, а є - торгівля з наддоходами
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18.10.2023 09:35 Ответить
Україна, можливо і не може, а от Гетманцев зможе залюбки.
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18.10.2023 10:38 Ответить
Є приклад США в період Другої Світової війни - президент Рузвельт запропонував ввести верхню межу прогресивного податку на індивідуальні дозоди 100%, мотивуючи тим, що під час війни ніхто не має права отримувати більше $30 000 річних (в нинішніх біля $400 000). Конгрес погодився на верхню межу 94% (найнижча була біля 20%). Тим не менше економіка працювала на повну потужність, після війни верхня межа довго була на рівні 70% (нині прогресивний податок є практично у всіх розвинених країнах, на рівні 35-40% верхня, а для найбідніших певна сумма доходів взагалі не оподатковується). Тим не менше саме під час війни і повоєнні роки в США відбувався значний прогрес в нових технологіях, науці, промисловості. Але чомусь в нас захмарні зарплати суддів, держчиновників оподатковуються однаково з найбіднішими, а виправдовуються завжди однаково: "будуть ухилятися...". Чомусь в розвинених країнах сплачують всі, а в нас навпаки - можливості несплати у найбагатших найбільші. До речі це теж є складовою корупції, адже слово corruption не синонім "хабарництва" це буквально - псування, розклад.
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18.10.2023 11:02 Ответить
 
 