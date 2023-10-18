Российские С-400 вряд ли смогут сбивать ракеты ATACMS, это внесет серьезные коррективы на фронте, - Воздушные силы
Ракеты ATACMS являются баллистическими, поэтому их будет сложно сбивать даже российскими ЗРК С-400, которые оккупанты считают "не имеющими аналогов".
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.
"Конечно, что это внесет серьезные коррективы на фронте – вы видите, что есть возможность поражать цели безупречно, филигранно и очень точно. И без шансов для врага. Нам будут рассказывать, что сбивают их, но это из истории "не имеющих аналогов" С-400", - отметил он.
По словам Игната, ATACMS – баллистическая ракета, поэтому ее сложно сбивать. Спикер также сравнил ее с российской ракетой "Искандер-М".
"Что такое баллистика? Простыми словами: представьте себе, что вы бросаете вверх камень, и он по дуге возвращается вниз. Приблизительно такая траектория полета ракеты. Летит она, поднимаясь высоко в небо, фактически к стратосфере, оттуда возвращается на землю, падая вниз с большой скоростью - где-то более 3500 км/ч", - объяснил он.
Тот самый "Кинжал" запускает самолет и он с воздуха летит по разжиженному воздуху в верхних слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, а уже возвращаясь к цели, летит вниз с пониженной скоростью, что позволяет его уничтожать системами Patriot.
"ATACMS тоже баллистическая. Сможет ли Россия своими "не имеющими аналогов" комплексами, такими как С-400, сбивать такие ракеты, думаю, что не будут они рады", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Филигранно ему напомнить нада.
А на демократичну та мирну Грецію, теж любої миті може напасти диктаторська і войовнича Туреччина.
Тому вони теж накопичують зброю і будуть прохати НАТО про допомогу.
С-300 у рашистів, теж багато знищили, а от наші ППО збивали ними багато ракет.
я тобі підкажу відповідь: нуль.
С-300 взагалі не здатні збивати ракети, які вже вийшли на балістичну траєкторію. С-400 під питанням, але скоріше за все також не здатні.
решту "експертних висновків" навіть коментувати немає ніякого сенсу.
-Вы на скрипке играть можете?
-Может и могу,просто никогда не пробовал.
Так что распиаренный С-400 еще не сбил ни одной баллистической ракеты.
Точки збивали і досить багато.
Фізично нічим від Іскандеру і АТАКМС не відрізняється, за виключенням можливості у деякому діапазоні змінювати траєкторію.