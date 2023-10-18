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Новости Война
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Российские С-400 вряд ли смогут сбивать ракеты ATACMS, это внесет серьезные коррективы на фронте, - Воздушные силы

atacms

Ракеты ATACMS являются баллистическими, поэтому их будет сложно сбивать даже российскими ЗРК С-400, которые оккупанты считают "не имеющими аналогов".

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, что это внесет серьезные коррективы на фронте – вы видите, что есть возможность поражать цели безупречно, филигранно и очень точно. И без шансов для врага. Нам будут рассказывать, что сбивают их, но это из истории "не имеющих аналогов" С-400", - отметил он.

По словам Игната, ATACMS – баллистическая ракета, поэтому ее сложно сбивать. Спикер также сравнил ее с российской ракетой "Искандер-М".

Читайте: Решение о передаче ATACMS Украине было принято в связи с угрозой наступления РФ осенью, - Politico

"Что такое баллистика? Простыми словами: представьте себе, что вы бросаете вверх камень, и он по дуге возвращается вниз. Приблизительно такая траектория полета ракеты. Летит она, поднимаясь высоко в небо, фактически к стратосфере, оттуда возвращается на землю, падая вниз с большой скоростью - где-то более 3500 км/ч", - объяснил он.

Тот самый "Кинжал" запускает самолет и он с воздуха летит по разжиженному воздуху в верхних слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, а уже возвращаясь к цели, летит вниз с пониженной скоростью, что позволяет его уничтожать системами Patriot.

"ATACMS тоже баллистическая. Сможет ли Россия своими "не имеющими аналогов" комплексами, такими как С-400, сбивать такие ракеты, думаю, что не будут они рады", - добавил он.

Читайте также: Ракеты ATACMS могут оказать значительное влияние на ситуацию на поле боя, - ISW

Автор: 

Игнат Юрий (594) ATACMS (139) баллистические ракеты (389)


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Топ комментарии
+8
Забагато шуму навколо ракет, а чи не можна просто орків атакувати ними і бажано по визначних об'єктах. ЗСУ потрібна реальна допомога, не не марафон зеболота з фейковими новинами
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18.10.2023 09:40
+5
Є такий людський фактор, але це також діє і на іншу сторону, як наприклад, кожний день від зе про контрнаступ. Може інколи таємниця повинна бути таємницею для ворога, а то Україна кожний свій крок викладає в смі для широкого поширення
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18.10.2023 09:47
+2
Чесно багато слів ні про що. Начебто може збивати, лише практика перевірить, так це, чи ні. Але є один нюанс - Єрдоган чомусь же, вчепився в свої С-400, і не хоче поміняти їх в США на винищувачі.
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18.10.2023 09:49
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Правила форума Совет форумчан
Забагато шуму навколо ракет, а чи не можна просто орків атакувати ними і бажано по визначних об'єктах. ЗСУ потрібна реальна допомога, не не марафон зеболота з фейковими новинами
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18.10.2023 09:40 Ответить
это моральное давление и предупреждение: чем быстрее сами начнут валить московский режим, тем больше останется техники и рабов
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18.10.2023 09:45 Ответить
Є такий людський фактор, але це також діє і на іншу сторону, як наприклад, кожний день від зе про контрнаступ. Може інколи таємниця повинна бути таємницею для ворога, а то Україна кожний свій крок викладає в смі для широкого поширення
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18.10.2023 09:47 Ответить
Було вже "моральноє давлєніє" з контрнаступом. Пам'ятаємо. Що кацапи зробили? Менше пи.діти треба, от і весь рецепт. І не тільки про поставки зброї, а ВЗАГАЛІ

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18.10.2023 10:44 Ответить
пи,здели Зе-агент и его фсб-рассадники, сливали кацапам
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18.10.2023 10:46 Ответить
Пи.дять усі підряд. Блогерів та військових експертів розвелося як у бомжа вошей.
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18.10.2023 10:59 Ответить
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18.10.2023 09:41 Ответить
Можно скинуть координаты для ракеты, одного козла? Денег должен.
Филигранно ему напомнить нада.
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18.10.2023 09:43 Ответить
Чесно багато слів ні про що. Начебто може збивати, лише практика перевірить, так це, чи ні. Але є один нюанс - Єрдоган чомусь же, вчепився в свої С-400, і не хоче поміняти їх в США на винищувачі.
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18.10.2023 09:49 Ответить
Це залежить від того, з ким збирається воювати Туреччина.
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18.10.2023 09:53 Ответить
На демократичну та мирну Туреччину, любої миті може напасти диктаторська і войовнича Греція. Тому Ердоган накопичує зброю і буде прохати НАТО про допомогу.
А на демократичну та мирну Грецію, теж любої миті може напасти диктаторська і войовнича Туреччина.
Тому вони теж накопичують зброю і будуть прохати НАТО про допомогу.
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18.10.2023 09:59 Ответить
С-400 знищено вже як мінімум 2 комплекси, при чому 1 знищено тією ракетою, яку він нібито повинен був збити. тому ефективність їх цілком справедливо під питанням, якщо він не впорався з крилатою ракетою, то про балістичну можна навіть не згадувати.
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18.10.2023 09:56 Ответить
Дай дурню титанову кулю, він і її зламає.
С-300 у рашистів, теж багато знищили, а от наші ППО збивали ними багато ракет.
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18.10.2023 10:01 Ответить
скільки балістичних ракет збили за допомогою С-300?
я тобі підкажу відповідь: нуль.
С-300 взагалі не здатні збивати ракети, які вже вийшли на балістичну траєкторію. С-400 під питанням, але скоріше за все також не здатні.
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18.10.2023 10:25 Ответить
Я ж і не пишу про балістичні збиті С-300, мова про ефективність роботи ППО в різних руках. Наші показали себе непогано, використовуючи 32+ річний антикваріат. От і питання, чи дійсно в С-400/500, рашисти змогли довести до ладу радянські ідеї, чи ні? Є факти, за це, а є проти. Лише практика покаже. І заодно покаже, чи здатні вони скористатись цими потенційними можливостями, чи натовп криворуких рашистських макак на нормальному комплексі, це все той же натовп макак.
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18.10.2023 10:39 Ответить
Будь-яка зброя перетвориться на купу брухту, якщо її будуть обслуговувати рукожопи.
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18.10.2023 10:05 Ответить
Повністю комплекси не знищені.А тільки деякі одиниці від цілого комплексу.Крилату ракету,важче збити.Шторм Шедов летить дуже низько і має стелс компоненти.Калібр до неї не ріввняється.
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18.10.2023 10:10 Ответить
що за дурня? балістичну ракету значно важче збити, ніж крилату.
решту "експертних висновків" навіть коментувати немає ніякого сенсу.
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18.10.2023 10:17 Ответить
Ти сам в чому експерт? Шторм Шедов важко збивати.
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18.10.2023 10:30 Ответить
які корективи можуть внести десяток ракет? навіть якщо кацапи не зможуть їх збивати. як би мова йшла про тисячі ракет, тоді так. але десяток і вплив...серйозно?
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18.10.2023 09:53 Ответить
Завжди думала, що балістичні ракети простіше збивати через велику висоту польоту і передбачуваність траєкторії. Хіба не тому орки намагаються розробити маневруючу боєголовку "Авангард"?
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18.10.2023 10:00 Ответить
Это мне напоминает старый анекдот;
-Вы на скрипке играть можете?
-Может и могу,просто никогда не пробовал.
Так что распиаренный С-400 еще не сбил ни одной баллистической ракеты.
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18.10.2023 10:13 Ответить
А шо кто то стрелял баллистическими ракетами?
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18.10.2023 10:22 Ответить
Patriot bi sbyl,a kacapi neimjet cem sbyvat.Skorost raket konecno ne ta sto zdes piset 3500 km/v god i manevrinost dlia S-400 jest nevypolnimaja zadaca ix sbit
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18.10.2023 10:17 Ответить
Ну, це поки розмови ні про що.
Точки збивали і досить багато.
Фізично нічим від Іскандеру і АТАКМС не відрізняється, за виключенням можливості у деякому діапазоні змінювати траєкторію.
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18.10.2023 17:17 Ответить
 
 