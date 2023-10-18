Российские С-400 вряд ли смогут сбивать ракеты ATACMS, это внесет серьезные коррективы на фронте, - Воздушные силы

Ракеты ATACMS являются баллистическими, поэтому их будет сложно сбивать даже российскими ЗРК С-400, которые оккупанты считают "не имеющими аналогов".

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, что это внесет серьезные коррективы на фронте – вы видите, что есть возможность поражать цели безупречно, филигранно и очень точно. И без шансов для врага. Нам будут рассказывать, что сбивают их, но это из истории "не имеющих аналогов" С-400", - отметил он.

По словам Игната, ATACMS – баллистическая ракета, поэтому ее сложно сбивать. Спикер также сравнил ее с российской ракетой "Искандер-М".

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"Что такое баллистика? Простыми словами: представьте себе, что вы бросаете вверх камень, и он по дуге возвращается вниз. Приблизительно такая траектория полета ракеты. Летит она, поднимаясь высоко в небо, фактически к стратосфере, оттуда возвращается на землю, падая вниз с большой скоростью - где-то более 3500 км/ч", - объяснил он.

Тот самый "Кинжал" запускает самолет и он с воздуха летит по разжиженному воздуху в верхних слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, а уже возвращаясь к цели, летит вниз с пониженной скоростью, что позволяет его уничтожать системами Patriot.

"ATACMS тоже баллистическая. Сможет ли Россия своими "не имеющими аналогов" комплексами, такими как С-400, сбивать такие ракеты, думаю, что не будут они рады", - добавил он.

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