США ввели санкции против руководителей ХАМАС и сети поддержки террористов
Правительство Соединенных Штатов объявило о введении санкций против ключевых фигур группировки ХАМАС, а также посредников, оказывавших поддержку этой террористической организации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, распространенном в среду.
"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против десяти ключевых членов террористической группировки ХАМАС, оперативников и финансовых посредников в Секторе Газа и других местах", – говорится в документе.
В то же время отмечается, что эти люди "поддерживали ХАМАС и другие террористические организации" и делали возможным реализацию жестоких актов терроризма, в частности атаки на Израиль.
Блинкен подчеркнул, что ограничения направлены против террористов и сетей их поддержки, а не против рядовых палестинцев. Он подчеркнул, что только ХАМАС несет ответственность за бойню, совершенную против народа Израиля.
В то же время госсекретарь США подчеркнул, что ХАМАС должен немедленно освободить всех находящихся под стражей заложников.
"Соединенные Штаты не будут ограничивать себя в использовании всех имеющихся в нашем распоряжении инструментов, чтобы воспрепятствовать террористической деятельности ХАМАС", - подчеркнул глава американской дипломатии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нема перешкод збити літак цього світового терориста, коли воно летітиме назад до кацапстану?
Ліві "рожеві поні" в Ізраїлі стояли на вухах з вимогою заборонити точкове знищення
"
політичних"лідерів терору .
В 2019 році Висший суд справедливості ("Багац") затвердив вирок солдату ЦАХАЛа який застрелив тероріста на підставі того, що того інший солдат повалив на землю й той нібито вже "не представляв загрозу" хоча ніхто не заперечував той факт , що терорист почав рухатися й суддям було похер на те , що солдат теж не робот й існувала верогідність , що сволота має й кішенях гранату чи інший заряд ...
Так що ранійше ніж виник рух "black (gansters) lives matter" в Ізраїлі заснували інший рух : "terrorist lives matter"
У них два заняття:воювати і торгувати.
Не будуть вони працювати.
Судячи з цього (та інших) відео - вирв від бомб немає. Можливо, руйнування і є, але палестинська сторона пред'явити їх не може.
Фатальні «500-800» трупів це ніким не підтверджена і не перевірена цифра.
Вона істерично декларується самим ХАМАСом, але не є доведеною.
Сьогоднішній ранок «притяг у дзьобі» реалії.
Вони полягають у тому, що «якийсь вибух», безсумнівно, був, але не в лікарні, а поряд з нею, на парковці, що, звичайно, могло породити велику задушливу пожежу, але не з 500 жертвами.
Вся історія з лікарнею - найкаламутніша.
Докази ХАМАСА разів у сто слабше звітів ЦАХАЛА.
Але!
Чалмоносці та їх натхненники радісно потирають ручки. У них все вийшло: вікторія цілковита.
Зазначимо, що найлютіше бузять саме ті держави, що самі глухо замкнулися від палестинців і не дозволили їм шукати притулку на своїй території.
Причина катаклізму ,що трясе світ ,тільки в ізраїльській дикій жадібності.
Саме вона залишила Ізраїль беззахисним та дозволила проф. терористам майже миттєво здолати «обітовану землю» в інформаційній війні.
В ізраїльтян не було і немає жодного проф. підрозділу, який вміло б відбивати медійні атаки та завдавати ударів.
У них немає механізмів, які здатні ламати хребтину навіть найабсурднішому наклепі та брехні.
Немає підготовлених сил ні «швидкого», ні повільного реагування.
Наймати кондотьєрів - не хочуть, вони «вищі за це». Ось і відгрібають антиізраїльське цунамі у всьому світі.
Невзоров