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Новости
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США ввели санкции против руководителей ХАМАС и сети поддержки террористов

терорист,хамас

Правительство Соединенных Штатов объявило о введении санкций против ключевых фигур группировки ХАМАС, а также посредников, оказывавших поддержку этой террористической организации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, распространенном в среду.

"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против десяти ключевых членов террористической группировки ХАМАС, оперативников и финансовых посредников в Секторе Газа и других местах", – говорится в документе.

В то же время отмечается, что эти люди "поддерживали ХАМАС и другие террористические организации" и делали возможным реализацию жестоких актов терроризма, в частности атаки на Израиль.

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Блинкен подчеркнул, что ограничения направлены против террористов и сетей их поддержки, а не против рядовых палестинцев. Он подчеркнул, что только ХАМАС несет ответственность за бойню, совершенную против народа Израиля.

В то же время госсекретарь США подчеркнул, что ХАМАС должен немедленно освободить всех находящихся под стражей заложников.

"Соединенные Штаты не будут ограничивать себя в использовании всех имеющихся в нашем распоряжении инструментов, чтобы воспрепятствовать террористической деятельности ХАМАС", - подчеркнул глава американской дипломатии.

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Автор: 

санкции (11321) США (26877) Хамас (185)


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Топ комментарии
+9
Найкраща санкція - два десятки морських котиків. Бен ладена завалили, а цих не можна??
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18.10.2023 17:54
+9
А на головного спонсора та куратора ХАМАСу - @уйла санкції накладено?
Нема перешкод збити літак цього світового терориста, коли воно летітиме назад до кацапстану?
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18.10.2023 17:58
+6
Єдина справедлива санкція проти будь-яких терористів - смерть.
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18.10.2023 17:58
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Найкраща санкція - два десятки морських котиків. Бен ладена завалили, а цих не можна??
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18.10.2023 17:54 Ответить
Недокінця зрозуміло хто там з якою дупою..
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18.10.2023 18:08 Ответить
А на головного спонсора та куратора ХАМАСу - @уйла санкції накладено?
Нема перешкод збити літак цього світового терориста, коли воно летітиме назад до кацапстану?
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18.10.2023 17:58 Ответить
Єдина справедлива санкція проти будь-яких терористів - смерть.
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18.10.2023 17:58 Ответить
Над цим вже давно працюють . Свого часу , Ізраїль з 2002-2004 рік знищив 3-х голов Хамасу але невдало отруїв Машаля в Іорданії . Тобто , отруя була вдала , але арештували там агента Мосада й вмить приговорили його до страти -- Ізраїль був змушенний видати королю Іорданії протияддя для вже напівживого Машаля .
Ліві "рожеві поні" в Ізраїлі стояли на вухах з вимогою заборонити точкове знищення
"політичних"лідерів терору .
В 2019 році Висший суд справедливості ("Багац") затвердив вирок солдату ЦАХАЛа який застрелив тероріста на підставі того, що того інший солдат повалив на землю й той нібито вже "не представляв загрозу" хоча ніхто не заперечував той факт , що терорист почав рухатися й суддям було похер на те , що солдат теж не робот й існувала верогідність , що сволота має й кішенях гранату чи інший заряд ...
Так що ранійше ніж виник рух "black (gansters) lives matter" в Ізраїлі заснували інший рух : "terrorist lives matter"
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18.10.2023 18:33 Ответить
КриптоГроші з московії регулярно надходять на адресу убивць в Газі та Бейруті…
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18.10.2023 18:09 Ответить
Ще б в Європі палестинських нероб заставили б працювати, а ні, то назад їх в палестину...
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18.10.2023 18:19 Ответить
Не смішіть
У них два заняття:воювати і торгувати.
Не будуть вони працювати.
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18.10.2023 18:50 Ответить
А деж ЗАНЕПОКОЇННЯ та ГЛИБОКА ЗТУРБОВАНІСТЬ ???
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18.10.2023 18:32 Ответить
Є різні види стурбованості((В цьому випадку стурбованість виглядає прибуттям авіаносних груп та готовність послати 2000 морських котиків на землю((
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18.10.2023 20:27 Ответить
тим персонажам об'явити санкції все одно що дулю показати. Сміх тай годі.
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18.10.2023 18:48 Ответить
Як з'ясувалось, «лікарня, знесена під нуль, перетворена на пил пекельними бомбами Ізраїлю» - виглядає засвиняченою, але в принципі, цілісінькою і придатною для проживання.

Судячи з цього (та інших) відео - вирв від бомб немає. Можливо, руйнування і є, але палестинська сторона пред'явити їх не може.

Фатальні «500-800» трупів це ніким не підтверджена і не перевірена цифра.
Вона істерично декларується самим ХАМАСом, але не є доведеною.
Сьогоднішній ранок «притяг у дзьобі» реалії.
Вони полягають у тому, що «якийсь вибух», безсумнівно, був, але не в лікарні, а поряд з нею, на парковці, що, звичайно, могло породити велику задушливу пожежу, але не з 500 жертвами.

Вся історія з лікарнею - найкаламутніша.
Докази ХАМАСА разів у сто слабше звітів ЦАХАЛА.
Але!
Чалмоносці та їх натхненники радісно потирають ручки. У них все вийшло: вікторія цілковита.

Зазначимо, що найлютіше бузять саме ті держави, що самі глухо замкнулися від палестинців і не дозволили їм шукати притулку на своїй території.

Причина катаклізму ,що трясе світ ,тільки в ізраїльській дикій жадібності.
Саме вона залишила Ізраїль беззахисним та дозволила проф. терористам майже миттєво здолати «обітовану землю» в інформаційній війні.
В ізраїльтян не було і немає жодного проф. підрозділу, який вміло б відбивати медійні атаки та завдавати ударів.
У них немає механізмів, які здатні ламати хребтину навіть найабсурднішому наклепі та брехні.
Немає підготовлених сил ні «швидкого», ні повільного реагування.
Наймати кондотьєрів - не хочуть, вони «вищі за це». Ось і відгрібають антиізраїльське цунамі у всьому світі.

Невзоров
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18.10.2023 18:59 Ответить
До СРАКИ
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18.10.2023 21:07 Ответить
 
 