США ввели санкции против руководителей ХАМАС и сети поддержки террористов

Правительство Соединенных Штатов объявило о введении санкций против ключевых фигур группировки ХАМАС, а также посредников, оказывавших поддержку этой террористической организации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, распространенном в среду.

"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против десяти ключевых членов террористической группировки ХАМАС, оперативников и финансовых посредников в Секторе Газа и других местах", – говорится в документе.

В то же время отмечается, что эти люди "поддерживали ХАМАС и другие террористические организации" и делали возможным реализацию жестоких актов терроризма, в частности атаки на Израиль.

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Блинкен подчеркнул, что ограничения направлены против террористов и сетей их поддержки, а не против рядовых палестинцев. Он подчеркнул, что только ХАМАС несет ответственность за бойню, совершенную против народа Израиля.

В то же время госсекретарь США подчеркнул, что ХАМАС должен немедленно освободить всех находящихся под стражей заложников.

"Соединенные Штаты не будут ограничивать себя в использовании всех имеющихся в нашем распоряжении инструментов, чтобы воспрепятствовать террористической деятельности ХАМАС", - подчеркнул глава американской дипломатии.

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