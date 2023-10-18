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Украина отказалась от термина "молдавский язык"

чолаку

Румынский премьер-министр Марчел Чолаку поблагодарил украинскую сторону за решение отказаться от использования искусственного термина "молдавский язык", который является изобретением России. Официальным будет только румынский язык.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на совместном с украинским коллегой Денисом Шмыгалем брифинге в Киеве.

"На совместном заседании было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык, как единственный официальный язык. Я знаю, что нужно еще сделать некоторые законодательные шаги, в том числе, нужно сообщить об этом Европейскому Совету, но вместе мы сегодня договорились об этом, это решение было сегодня принято", – объявил Чолаку.

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Премьер-министр поблагодарил украинского коллегу за открытость в усилиях по непризнанию "так называемого молдавского языка", подчеркнув, что с этого момента существует только один официальный язык – румынский.

"Я считаю, что этим решением украинского правительства изобретение Российской Федерации было вычеркнуто", – добавил глава румынского правительства.

Как сообщалось, 24 марта в Молдове вступил в силу закон об изменении названия "молдавский язык" на "румынский" в Конституции Молдовы и других государственных законах.

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Напомним, "молдавский язык" возник во времена СССР и был кириллическим вариантом румынского языка. В Конституции Молдовы 1994 года, которой долгое время руководствовалась Украина, статья 13 определяла "молдавский язык" как национальный язык страны.

Однако в декабре 2013 г. Конституционный суд Молдовы постановил, что текст декларации о независимости имеет преимущество над положениями конституции. Декларация о независимости Молдовы от Советского Союза, принятая в 1991 году, предусматривала, что государственным языком в Молдове является румынский.

Автор: 

Румыния (1100) язык (3780)


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Топ комментарии
+28
Ну если сами молдаване так считают, то так оно и должно быть
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18.10.2023 19:33
+21
Нам-то яка різниця? Для України це - звичайна "формальність" Вона й була румунською (хоча й сильно "русифікована") От для придністровців-русскаязичних" це - "вішалка" Бо саме проти цього вони воювали три десятки років тому А зараз їх ще більше защемлюватимуть в україно-румунських лещатах міжкордоння І Росія вже ніяк не виручить - самій-би якось з власними проблемами розібраться!
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18.10.2023 19:35
+17
Військовий однострій на боневтіку я ше можу якось пояснити - воно ж верховне головнокомандуюче, на міністрі оборони теж - оборона, на серктутці РНБО - так само.
Хоча, як цивільні, вони на те мають стільки ж прав, скільки й бракон'єр чи бомж.

А от якого хєра решта "узеленських" чи дєрьмаківців вдягає однострої? Тим більш на офіційних зустрічах! Є дипломатичний дрес код, невиконання якого - неповага до співрозмовника. Навіть Бібі не вдягнув однострій ЦАХАЛ (після нападу хамасу), хоча був офіцером і приймав участь у війні.
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18.10.2023 19:35
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Я смотрю что отношения Украина-Румыния не портятся, а наоборот дружеские налаживаются. Для кого-то это плохо и это не удивительно, учитывпя что это происходит при нынешней власти, а для нашей страны даже очень добре.
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18.10.2023 19:42 Ответить
"для нашей страны"

ви одразу уточнюйте яка страна ваша.
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18.10.2023 19:45 Ответить
для обох
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18.10.2023 20:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kgd3MyQlJwM
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18.10.2023 20:08 Ответить
причепився ... Яка вже різниця. Виїхав він, виїхав. А російську ще пам*ятає.
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19.10.2023 17:56 Ответить
для Франції. позаходять з під проксі і на прапорець не дивляться.
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18.10.2023 21:06 Ответить
Румуни зробили крок до України,ми відповіли взаємностю. Поляки зробили два назад ми в очікуванні,козирна карта на нашій стороні-робоча сила з України.
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18.10.2023 20:01 Ответить
Так потихеньку Молдова зайде до румун
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18.10.2023 20:17 Ответить


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18.10.2023 20:26 Ответить
U nix ruminskaja mova,kotoraja prisla s rymlian,smes Dakiji i te vremena govoriacyx rymlian vremena Trojana.Latynia bukvi,a ne kirilica
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18.10.2023 20:17 Ответить
перейдут на латинницу
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18.10.2023 20:20 Ответить
А тобі що для спілкування з українцями на українському сайті впадлу кирилицю включити, чи це для тебе складно
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19.10.2023 13:18 Ответить
Якщо немає молдавської мови то виходить немає і молдован . А якщо немає молдован то немає і республіки Молдова Тоді з ким у нас кордон? З младорумунією...???
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18.10.2023 20:19 Ответить
Малорумыния, Новорумыния, Кишинэубасс.
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18.10.2023 21:56 Ответить
Красива мова. Я вчу саме, просто щоб від крові та армійського дебілізму відволіктися.
Слово яке запам'яталося миттєво- ;після;.
Не гугліть!
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18.10.2023 20:23 Ответить
В житті довелося перетинатися з молдованами та румунами.Пізнавши їх краще,зрозумів різницю і зрозумів,чому в союзі про молдован складали такі анекдоти: вони варті того,не тільки чеерез те,що їм придумали молдавську)))
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18.10.2023 20:25 Ответить
Румынского языка и румынское госсударство появились гораздо позже чем молдавское госсударство несмотря на по что письменность была на кирилице и как и у валахского. Могу огорчить читателей сего сайта что и украины и украинского языка не существовало когда существовал молдавский так что глотните говнеца уважаемые соседи которые за спиной тех что помогает вам договариваются с третьей стороной относительно того существуют ли они. Одним словом козлы
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18.10.2023 20:27 Ответить
Xoteli skazat sto Trojan rimski imperator ne prinios svojiu movu Dakiju.Dakija po sucestvu i byla Moldova plius Rumuni.Latynia u nix poijavilas pervoj,kirilica tut nepriciom
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18.10.2023 20:34 Ответить
Тут есть мелочь но важная, римляне так и не смогли захватить Тракию а захватили лишь ее маленькую часть Дакию которая и является територией валахии и часть трансилвании. То есть нынешнюю територию Молдовы не смогли так как по историческим записям на нынешней территории Молдовы жили весьма воинственные племена. Также есть записи в которых указывается что викинги несколько раз пытались на своих каноях спустится по Днестру и реке Прут но были полностью разбиты так и не доплыв до черного моря
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18.10.2023 20:45 Ответить
Rimliani prinesli movu i kulturu k nim.S nejio i pojavilas ruminski jazyk,ona jest latynskije bukvi ,kak i teper u nix.Eto 105 godu ,a vi pisite pro 1800 god i kirilicu?
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18.10.2023 20:50 Ответить
Ты окуеешь когда узнанешь что тогдашний римский никак не похож ни на нынешний итальянский ни на румынский. Если еще посмотреть на так называемую культуру то ваще об этом и речи не идет. Даки имели только двоих богов когда римляне больше десятка и так осталось до конца окупации и до принятия христианства. Ещеможешь поискать по римским культурным обьектам и не найдешь свидетельства великих воин кроме как римлян с даками ведь только они долго не были побежденны многочисленными когортами. Хотя о чем я говорю, украинцы.. не смешите мои подковы
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18.10.2023 21:26 Ответить
A vot eto kirilica vam poxoze na teperesniuju? Ja tak necego neponial sto tut napisano na kirilice
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18.10.2023 21:47 Ответить
Bolgari pridumali kirilicu,Byzantiji byla poliarna .Ona ciut pokraseno greceski bukvi i vsio.
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18.10.2023 21:52 Ответить
"Відасік"! Не "фантазуй"! Болгари, після хрещення, визнавали релігійну владу Константинополя (Тобто владу ПАТРІАРХА) А Кирило та Мефодій були "рукоположені в сан" ПАПОЮ РИМСЬКИМ Так що "болгарами" вони буть не могли! Є дані про їх "моравське" походження Тобто вони цілком могли буть предками чехів чи словаків Кирилиця була створена до розколу церкви на "західну" та "східну" - щоб посилить вплив Риму на слов"янський світ Після розколу християнської церкви Рим став насильно нав"язувать латинь в якості "релігійної мови" А так як єдині грамотні люди в ті часи були священниками і вчилися в духовних учбових закладах, що були підлеглі Риму, то в світську сферу поступово увійшла латиниця Але на той час кирилиця вже міцно завоювала позиції в православ"ї (тим більше, що вона була більш близька до слов"янської фонетики, ніж латинь - бо створювалася саме на основі фонетики слов"янських мов) Тому кирилиця стала "абеткою протистояння католицизму"
Я кілька разів з поляків "стібався" - писав їх тексти "кирилицею" і давав їм прочитать У них "очі на лоба лізли" - до чого простіше викладалися польські слова Набагато менше "подвійних знаків" та "умовностей" при написанні та читанні Просто все стає, як в українській мові - що говориш те й пишеш та читаєш! Лише з незвички незручно!
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19.10.2023 09:24 Ответить
Polski jazyk ja ponimaju,no pisat nesmog bi ili cytat takze.Polski jazyk i litovski oni mezdu saboj nicego obcego neimejet,mozet tam 10 slov poxozix.Zdes pro ruminski jazyk sporili,mne teperesnije rumini eto cigani,po vnesnosti poxozyje,na nix .
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19.10.2023 10:00 Ответить
Так "польська" - мова СЛОВ"ЯНСЬКОЇ групи А твоя - БАЛТСЬКА! А щодо "румунсько-молдавської" - так я свій погляд на неї доволі детально виклав тут Я в коментарі своєму (тобі адресованому) лише пояснив принципи формування та розвитку мов
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19.10.2023 10:22 Ответить
Дык, молдовене испокон векой пользовались кирилицей. Когда их венгры подселили, где они ща проживают( с тех пор и прозвались молдованами), то молдоване попросили , шобы король Венгрии Владислав (король Ласло IV Кун) разрешил им оставить за собой греческую веру , вместо латинской... И король Венгрии выделив молдованам землю и поселив их там, разрешил молдованам придерживаться в их вере греческого обряда. А почему так снизошли венгры к молдованам , бо те малочисленным отрядом воевали на стороне венгров, в 1285-ом году, помогали отбиваться от набежавших татар.
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18.10.2023 22:09 Ответить
Ja znaju sto na monetax togo ze Trojana napisana na latyne,u menia mnogo rimskix monet,mnogix imperatorov.Greceskix kak Bizantiji takze imeju mnogo monet.Ja ix sobiraju i znaju istoriju sto to takze
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18.10.2023 22:02 Ответить
Так у тебе "підкови" - РИМСЬКІ!!! Вони вас як "підкували" та "загнуздали" на початку нашої ери - так ви "підковані" та "загнуздані" ними і ходите Навіть "іржете" зіпсованою латиною
Анекдот є старенький:
"- В чому різниця між білорусом та українцем?
- Українець гордиться тим що нікому не дозволяє себе загнуздать а білорус тим що у нього "гуздечка зрУчная и ниде не натирає!"
Так і тут: На румунах "гуздечка" латинська - а вони цим гордяться!
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19.10.2023 09:06 Ответить
Але мову римлян із задоволенням прийняли?
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18.10.2023 20:51 Ответить
так отож ще один москаль приліз срати: української бачте не існувало... а що ти виродок мокшанський взагалі про нас знаєш окрім написаного у твоїх талмудах методичних?
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18.10.2023 21:10 Ответить
Драсти ваша тетя, а какой .ер получил звездюлей от киевской руси(антов) ? Конечно же, это бастарны, сброд полабский - варяго-викинго-тормено-лужичанский(сЪрбы) и иже , которые Днестр-Прут-Дунай оккупировали и с готами выступали из-за Дуная против антов(киевской руси), прародителей украинцев.
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18.10.2023 21:01 Ответить
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Roman_Empire_-_Dacia_(125_AD).svg https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Roman_Empire_-_Dacia_(125_AD).svg


Вот, подавись, красным это то что римляне смогли захватить и великой Тракии. Так где там киев?
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18.10.2023 21:34 Ответить
В то врємя нікакой Румуніі, как и рассіі, нє била.
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18.10.2023 21:46 Ответить
Проведенные исследования показали, что современное население Карпато-Дунайско-Черноморского региона практически не связано генетическим родством с жителями Апеннинского полуострова (итальянцами). бо имеют трипольскую гаплогруппу, как и украинцы. тупой кацап, мабуть, знает(или нет ) где Хвойка откопал Триполье...Быстрее всего, не знает, бо раздухарился нипадецки. И вконце-то концов, трипольские земли разделили между собой МОЛДОВА-РУМЫНИЯ-УКРАИНА.... кацапами здесь не воняет.
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18.10.2023 21:47 Ответить
К слову, предков римлян, пастоедов, наши предки -трипольце-пеласги научили локшину любити... Кацапам осталась торка пареная репа да счи -помиi от вымытой тарелки из-под борща...
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18.10.2023 21:51 Ответить
Более верно выразиться , шо Молдова-Украина-Румыния разделили между собой кукутень-трипольские земли, понятно , шо и в этом случае кацап нервно курит в Аду.
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18.10.2023 22:12 Ответить
"Воінственний" ти наш молдаванин! А чого ж молдовани навіть говорять мовою римлян? Мова- це головна ознака нації ! А предки молдован (румунів) так "давали відсіч" загарбниками та "противилися агресії" що навіть мову свою забули! Все було простіше - римляни окупували всю територію Подунав"я та Подністров"я і перетворили місцеве населення на безправне бидло - "рабів з землею" ("колонів") А місцева знать "романізувалася" Поступово латинь стала такою собі "ознакою статусу" (як в Білорусії чи більшості українських міст при СРСР - російська) І потомки "гордих даків та "тракайців" забули свою мову А тепер гордяться що вони - "нащадки Риму"(була у них така "мулька" на початку ХХ століття З них всі лінгвісти світу сміялися Бо їх мова - це "вульгаризована(тобто спрощена) латина" з наповненням іншомовними словами - в основному слов"янських та тюркських) Румуни з молдаванами в цьому ракурсі мені нагадують "руссказичних украинцов" які гордяться тим що забули багату мову своїх предків та розмовляють на "вяликам и магучем "пиджин-инглиш савецкава народа"
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19.10.2023 08:59 Ответить
Певно пан має на увазі так звану ; народну латину;. Ще з Римської Імперії.
Але ;народна латина; то не румунська мова.Її предок. Перші тексти румунською з'явилися в 16 сторіччі. Багато слів запозичені з слов'янських, грецьких.
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18.10.2023 20:50 Ответить
"Багато слів запозичені з слов'янських" - "болгарских" (так меня учили в школе ). Кириллица пришла в земли, где жили (болгарские) славяне и влахи ("люди, говорящие на латыни"), когда болгарские цари Борис и Симеон християнизировали свою державу - 9-10 век.
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18.10.2023 22:37 Ответить
Справка для особо тупых какцапов. КОгда существовал Киев и русь у Киева - это 1400-1600 ... каароч , тогда ни кацапов, ни молдован еще не было. бо кацапы - це монголо-татарский проект. молдоване - венгерский.
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18.10.2023 20:53 Ответить
Если верить истории то Русь здесь была и есть а не на мерянских болотах.
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18.10.2023 21:12 Ответить
То кацапы пару столетий назад примерили прилагательным(русский) на себя имя русь, по тупости Киевские Земли назвали Киевской Русью, хотя на Киевских Землях жила и процветала антская народность русь, которая и сейчас здесь же проживает и с той же гаплогруппой, которой у кацапов нет(спутница I2) - это мы, украинцы...
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18.10.2023 21:22 Ответить
термін "Київська Русь", це кабінетний термін істориків РІ кінця ХІХ початку ХХ ст., який придумали для спрощення періодизації. Так само, як і інші "Русі".

А потім його взяла на озброєння радянська історіографія.
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19.10.2023 18:19 Ответить
Русь была тока не на мерянских болотах еще и потому, шо те болота были пресноводным озером-морем(внутренним )с 12 000 лет до новой эры и до рубежа н.э. - от Каспия до почти места где позже образовалось Балтийское море(время черноморского потопа)... То озеро (от таянья ледника накрывавшее московию), усыхалось и к началу н.э. прорвав естественную греблю, все сошло в Черное море тремя гырламы(устьями) : через Крым, от Запорожья до русла Южного Буга. Русло Южного Буга тогда стало для Днепра ГЫРЛОМ, и третье русло - современное. Вместо озера на московии остались болота... И только к средине первого тысячелетия к московским болотам стали пробиваться угрофинны, кассубы(варяго-викинги), карпатские словене, чудь, весь мордва... А в начале прошлого тысячелетия и монголо-татары... Так и появился пьяный кацап, бо мыслимо , сам бы с горя запил, у кацапов до сих пор идет интенсивое генетическое становление. Адже на каазлабаде около 200 национальностей и каждая хочет кацапа.
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18.10.2023 22:38 Ответить
А это для подкацапников: молдаване, сербы, хорваты и боснийцы родственны друг другу по I2a2 гаплогруппе(большой процент - трипольской гаплогруппы) , хотя говорят на языках разных семейств.

Если копнуть поглубже, то это кагбэ отголоски постриполья сбежавшего в Буджак(Одесса) , а затем гето-хето-даками-валахами , кто куда, когда из Буджака , вместе с киммерийцами были попинаемы пришедшими из Прикаспия скифами. Часть попинаемых самоназвались и пеласгами(народы моря) -пеласгами-филистимлянами, бо подпортили себе кровь кровью от гиксосов(предки скифов) и самоназвались палестинцами... Каароч, с тупыми кацапами не о чем разговаривать.
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18.10.2023 21:17 Ответить
Для особо тупых кацапов, геты, тракийцы (предки молдован, бо молдоване самоназвались именем молдоване во втором тысячелетии н.э.) -выходцы из под Одессы(Буджака) земли киммерийцев-антов наших прародственников.
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18.10.2023 21:25 Ответить
Тю, я знаю, кацапская алкашня из-под стола рыло не кажет.
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18.10.2023 21:55 Ответить
ти під парашою, смійся далі
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18.10.2023 22:40 Ответить
Так, древні укри викопали Чорне море !!
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19.10.2023 18:21 Ответить
Буджакская культура 4 000 - 2 000 лет до н.э. - це для тупого кацапа.
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18.10.2023 22:51 Ответить
https://youtu.be/BbI2OpkAgRs музло для кацапа про Буджак ... тыць левым кликом по синему
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18.10.2023 22:55 Ответить
Я вам о втором тысячелетии, а вы - не в тему, бо водкапей-грязиваляся. мозги пропил, або прокурил.
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18.10.2023 22:14 Ответить
ой, це вирішувати Молдові і вона вирішила. а апеляція до історіі, як ******* кацапєди - дно ще те.
тп звичайна
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18.10.2023 21:21 Ответить
Ты хоть статью прочитай, прежде, чем говна накидывать. Специально для тебя: 24 марта в Молдове вступил в силу закон об изменении названия "молдавский язык" на "румынский" в Конституции Молдовы и других государственных законах.
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18.10.2023 21:40 Ответить
24-го марта вступил в силу закон о госсударственном языке а не об отмене молдавского языка на котором говорит МОЛДАВСКИЙ НАРОД, разницу понимаешь?
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18.10.2023 21:43 Ответить
Закон не може внести правки у Конституцію. ЇЇ положення напряму змінюють.
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19.10.2023 18:23 Ответить
О-о-о-о! Бачу ти, лаптєлапа істото, добре знаєшся на збоченьствах, коли радиш незнайомим тобі людям зайнятися тим, чим сам із задоволенням займаєшся: поїданням екскрементів.
Але по секрету повідомлю тобі таку штуку (лиш дивись - нікому ані слова, бо то секрет!): з такими рекомендаціями ти прийшов не туди. З такими рекомендаціями шмируй вслід за вашим вайенним карапльом. Тобто *****.
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18.10.2023 23:11 Ответить
Мамалыга останется как прежде ?
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18.10.2023 20:49 Ответить
У румын - да... В ресторанах подают, как деликатес...
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18.10.2023 21:09 Ответить
Их мамалыга это каша из кукурузы, всегда недоваренная и ее нада есть ложкой когла настоящая мамалыга рукой
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18.10.2023 21:45 Ответить
Маю підозру що рукой тищі хлєбаєшь.
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18.10.2023 21:58 Ответить
Какой там СЧи в это время , хрустит ягельком, да шифруется за бугром от призыва, хоть на этом спасибо.
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18.10.2023 22:19 Ответить
кацапа , я понимаю там шо-та вякать об тюре, а здесь кацапа тока слюной исходит.
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18.10.2023 22:18 Ответить
мамалигу треба їсти ротом, а ти рукою їси те, що з жопи підтираєш.
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18.10.2023 22:41 Ответить
В точку.
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18.10.2023 22:12 Ответить
Я не хочу оспаривать твое право считать себя "каким ты хочешь"!
Но... Мне интересно - у тебя не возникали сомнения, что тебя, преподавая историю, обманывали те же самые окупанты-коммунисты. Я бы не верил истории, которую для меня написали окупанты. СССР и КоммИнтерн сотворили немало "новых" народов.
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18.10.2023 23:02 Ответить
К счастью, я человек мало во что верящий вообще.
И у меня тоже есть вопрос. Какая история, в таком случае, правдивая? Не пишет ли каждая власть историю под себя?
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19.10.2023 00:23 Ответить
"Какая история, в таком случае, правдивая?" - нету такой, это аксиома. И все же - я никогда бы не верил истории, написанной турками, которые окупировали мои земли 500 лет.
"Не пишет ли каждая власть историю под себя?" - Конечно, но (если говорить только о "властях") я бы читал свою историю в написании "очень отдаленной от себя власти" (в твоем и моем случае - скажем - норвежцем, мексиканцем,.. и т.п. ).
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19.10.2023 02:51 Ответить
Тыць та й розвиднiлось, расслабь свои гогошары... ЗЫ ... молдоване - богаты своей этнической спадщиною. Но под именем молдоване вышли на арену как проект венгров, почитай летописи: «Славяно-молдавская летопись 1359 - 1504 гг.», «Сербская летопись от смерти Стефана Душана (в 1355 г.) до 1490 г.»
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18.10.2023 22:24 Ответить
Цікаво те що до монгольської навали 13 століття Молдова входила до складу Галицько-Волинського князівства. І там жили в основному бирладники (бродники р.Дністер) - прототип пізніших козаків. І очолювали їх князі ізгої з Галичини-Волині.
Та сама історія як з Чернігівськими князями і Тмутороканню.
З тих часів там лишились назви міст - Бирлад (від народу берладників) і Галац (маленький Галич).
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19.10.2023 08:03 Ответить
Оце правильно. Не міг же граф Дракула молдавською спілкуватись )))
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18.10.2023 22:09 Ответить
ой лінгвістів то набігло.... немає ніякої молдавської мови так само як немає закарпатської волинської вінницької полтавської....
тупі молдоване їздять на заробітки до України та займаються контрабасом, розумні беруть паспорти румунії та працюють у європі.
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18.10.2023 22:32 Ответить
Ничего здесь нету.......... Румынии -румынский язык. А в Молдавий -румынский язык. В Эстонии - финский язык.
В Мексике -испанский язык.
В США - англиский яык .. это большой вопрос? что он соответсвует к коренму населению.
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19.10.2023 06:50 Ответить
Соответствует. Если ты имеешь ввиду «кокни» то им тоже пользуются. Если пойдешь в Лондоне на рыбный рынок то именно его ты там услышишь. Есть и другие местные наречия, но государственный именно чистый английский
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22.10.2023 14:28 Ответить
Молдавської мови не існує, так само як і Австрійської чи Бельгійської
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19.10.2023 07:59 Ответить
І швейцарської і австралійської і новозеландської і бразільської і так далі… Так світ влаштований і нічого тут вже не поробиш!
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19.10.2023 13:20 Ответить
Ну це вже перЄмога.
Слава Україні!

П.с.
Відкривайте кордони, дістали вже.
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19.10.2023 12:27 Ответить
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