Украина отказалась от термина "молдавский язык"
Румынский премьер-министр Марчел Чолаку поблагодарил украинскую сторону за решение отказаться от использования искусственного термина "молдавский язык", который является изобретением России. Официальным будет только румынский язык.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на совместном с украинским коллегой Денисом Шмыгалем брифинге в Киеве.
"На совместном заседании было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык, как единственный официальный язык. Я знаю, что нужно еще сделать некоторые законодательные шаги, в том числе, нужно сообщить об этом Европейскому Совету, но вместе мы сегодня договорились об этом, это решение было сегодня принято", – объявил Чолаку.
Премьер-министр поблагодарил украинского коллегу за открытость в усилиях по непризнанию "так называемого молдавского языка", подчеркнув, что с этого момента существует только один официальный язык – румынский.
"Я считаю, что этим решением украинского правительства изобретение Российской Федерации было вычеркнуто", – добавил глава румынского правительства.
Как сообщалось, 24 марта в Молдове вступил в силу закон об изменении названия "молдавский язык" на "румынский" в Конституции Молдовы и других государственных законах.
Напомним, "молдавский язык" возник во времена СССР и был кириллическим вариантом румынского языка. В Конституции Молдовы 1994 года, которой долгое время руководствовалась Украина, статья 13 определяла "молдавский язык" как национальный язык страны.
Однако в декабре 2013 г. Конституционный суд Молдовы постановил, что текст декларации о независимости имеет преимущество над положениями конституции. Декларация о независимости Молдовы от Советского Союза, принятая в 1991 году, предусматривала, что государственным языком в Молдове является румынский.
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ви одразу уточнюйте яка страна ваша.
Слово яке запам'яталося миттєво- ;після;.
Не гугліть!
Я кілька разів з поляків "стібався" - писав їх тексти "кирилицею" і давав їм прочитать У них "очі на лоба лізли" - до чого простіше викладалися польські слова Набагато менше "подвійних знаків" та "умовностей" при написанні та читанні Просто все стає, як в українській мові - що говориш те й пишеш та читаєш! Лише з незвички незручно!
Анекдот є старенький:
"- В чому різниця між білорусом та українцем?
- Українець гордиться тим що нікому не дозволяє себе загнуздать а білорус тим що у нього "гуздечка зрУчная и ниде не натирає!"
Так і тут: На румунах "гуздечка" латинська - а вони цим гордяться!
Вот, подавись, красным это то что римляне смогли захватить и великой Тракии. Так где там киев?
Але ;народна латина; то не румунська мова.Її предок. Перші тексти румунською з'явилися в 16 сторіччі. Багато слів запозичені з слов'янських, грецьких.
А потім його взяла на озброєння радянська історіографія.
Если копнуть поглубже, то это кагбэ отголоски постриполья сбежавшего в Буджак(Одесса) , а затем гето-хето-даками-валахами , кто куда, когда из Буджака , вместе с киммерийцами были попинаемы пришедшими из Прикаспия скифами. Часть попинаемых самоназвались и пеласгами(народы моря) -пеласгами-филистимлянами, бо подпортили себе кровь кровью от гиксосов(предки скифов) и самоназвались палестинцами... Каароч, с тупыми кацапами не о чем разговаривать.
тп звичайна
Але по секрету повідомлю тобі таку штуку (лиш дивись - нікому ані слова, бо то секрет!): з такими рекомендаціями ти прийшов не туди. З такими рекомендаціями шмируй вслід за вашим вайенним карапльом. Тобто *****.
Но... Мне интересно - у тебя не возникали сомнения, что тебя, преподавая историю, обманывали те же самые окупанты-коммунисты. Я бы не верил истории, которую для меня написали окупанты. СССР и КоммИнтерн сотворили немало "новых" народов.
И у меня тоже есть вопрос. Какая история, в таком случае, правдивая? Не пишет ли каждая власть историю под себя?
"Не пишет ли каждая власть историю под себя?" - Конечно, но (если говорить только о "властях") я бы читал свою историю в написании "очень отдаленной от себя власти" (в твоем и моем случае - скажем - норвежцем, мексиканцем,.. и т.п. ).
Та сама історія як з Чернігівськими князями і Тмутороканню.
З тих часів там лишились назви міст - Бирлад (від народу берладників) і Галац (маленький Галич).
тупі молдоване їздять на заробітки до України та займаються контрабасом, розумні беруть паспорти румунії та працюють у європі.
В Мексике -испанский язык.
В США - англиский яык .. это большой вопрос? что он соответсвует к коренму населению.
Слава Україні!
П.с.
Відкривайте кордони, дістали вже.