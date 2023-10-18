Украина отказалась от термина "молдавский язык"

Румынский премьер-министр Марчел Чолаку поблагодарил украинскую сторону за решение отказаться от использования искусственного термина "молдавский язык", который является изобретением России. Официальным будет только румынский язык.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на совместном с украинским коллегой Денисом Шмыгалем брифинге в Киеве.

"На совместном заседании было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык, как единственный официальный язык. Я знаю, что нужно еще сделать некоторые законодательные шаги, в том числе, нужно сообщить об этом Европейскому Совету, но вместе мы сегодня договорились об этом, это решение было сегодня принято", – объявил Чолаку.

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Премьер-министр поблагодарил украинского коллегу за открытость в усилиях по непризнанию "так называемого молдавского языка", подчеркнув, что с этого момента существует только один официальный язык – румынский.

"Я считаю, что этим решением украинского правительства изобретение Российской Федерации было вычеркнуто", – добавил глава румынского правительства.

Как сообщалось, 24 марта в Молдове вступил в силу закон об изменении названия "молдавский язык" на "румынский" в Конституции Молдовы и других государственных законах.

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Напомним, "молдавский язык" возник во времена СССР и был кириллическим вариантом румынского языка. В Конституции Молдовы 1994 года, которой долгое время руководствовалась Украина, статья 13 определяла "молдавский язык" как национальный язык страны.

Однако в декабре 2013 г. Конституционный суд Молдовы постановил, что текст декларации о независимости имеет преимущество над положениями конституции. Декларация о независимости Молдовы от Советского Союза, принятая в 1991 году, предусматривала, что государственным языком в Молдове является румынский.