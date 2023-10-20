Нетаньяху не отказывал Зеленскому в визите. Израиль попросил приехать позже, - Кулеба

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не отказывал в визите президенту Владимиру Зеленскому, а попросил приехать позже.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью каналу France 24, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, предложение о визите солидарности не было отклонено в Израиле.

"Израиль просил провести этот визит на более позднем этапе", - заявил Кулеба.

Он отметил, что Россия поддерживает ХАМАС и пытается отвлечь мир от Украины войной в Израиле.

Дипломат заявил, что перед атакой террористов на Израиль в Украине наблюдалась активизация русской пропаганды на арабском языке, а также перемещение российских спутников поближе к Ближнему Востоку.

"Но самое главное, Россия пытается изменить всю историю о войне в Украине. В политическом отношении Россия действительно выигрывает от войны на Ближнем Востоке", – резюмировал глава МИД.

