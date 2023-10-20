РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4327 посетителей онлайн
Новости
3 414 75

Нетаньяху не отказывал Зеленскому в визите. Израиль попросил приехать позже, - Кулеба

нетаньяху,зеленський

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не отказывал в визите президенту Владимиру Зеленскому, а попросил приехать позже.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью каналу France 24, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, предложение о визите солидарности не было отклонено в Израиле.

"Израиль просил провести этот визит на более позднем этапе", - заявил Кулеба.

Он отметил, что Россия поддерживает ХАМАС и пытается отвлечь мир от Украины войной в Израиле.

Дипломат заявил, что перед атакой террористов на Израиль в Украине наблюдалась активизация русской пропаганды на арабском языке, а также перемещение российских спутников поближе к Ближнему Востоку.

"Но самое главное, Россия пытается изменить всю историю о войне в Украине. В политическом отношении Россия действительно выигрывает от войны на Ближнем Востоке", – резюмировал глава МИД.

Читайте: Байден в Белом доме 20 октября обсудит войны в Украине и Израиле с лидерами ЕС, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) Израиль (2088) Нетаньяху Биньямин (199) Кулеба Дмитрий (2881)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
І ще довго вибачалися перед геополітиком всіх часів та народів. От саме так і було все.
І в Румунї ЗЄ теж дуже хотіли почути але просто не змогли.
А в Конгресі США всі просто плакали, коли з'ясувалося, що спікер відмовив ЗЄ у виступі.

Кулєба вам роскаже...
показать весь комментарий
20.10.2023 14:29 Ответить
+24
Сказати "Приїдеш пізніше" це і є відмова приїхати зараз, коли там були справжні лідери країн.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:26 Ответить
+20
показать весь комментарий
20.10.2023 14:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дожав таки найвпливовівший.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:24 Ответить
Пацан хоче в армію вступити. І не за бандерівців віддати свою шкуру
показать весь комментарий
20.10.2023 14:45 Ответить
Наша країна у стані війни. Самі з протягнутою рукою по всьому світу. Користі від нас Ізраїлю-- нуль. І вони це прекрасно розуміють.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:24 Ответить
Не так! Україна - козирна карта..
Не час світити...
З козирем по світу ходити?
Козирі скидують піднімаючи ставки-
Круті ракети, новітня арта-
Літаків ескадрилії поставки...

Якось так...
показать весь комментарий
20.10.2023 14:49 Ответить
ти вже чучало так бубі зализало сраку, що він посерти не зможе.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:25 Ответить
мене не послали, я сам пішов
показать весь комментарий
20.10.2023 14:25 Ответить
Сказати "Приїдеш пізніше" це і є відмова приїхати зараз, коли там були справжні лідери країн.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:26 Ответить
Це стан поваги як Китаю до московії, тобто ніяк. Як можна говорити з людиною не з реального життя, бо усе,що йому було сказано,як горохом по стінах
показать весь комментарий
20.10.2023 14:30 Ответить
звісно-не на часі.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:26 Ответить
Відсмокчи, піськограйчику.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:27 Ответить
))) пізніше, коли танунахуй не буде при владі
показать весь комментарий
20.10.2023 14:27 Ответить
звісно- не на часі.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:27 Ответить
Послав, але не зовсім на хрін.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:28 Ответить
В сраку,як у серіалі!
показать весь комментарий
20.10.2023 15:52 Ответить
"Хлопчику, зараз не на часі, потім приїдеш пограєшся. А зараз нема чого в дорослих під ногами плутатися."
показать весь комментарий
20.10.2023 14:28 Ответить
І розповідати як він "бачив мир в очах ХАМАС!"
показать весь комментарий
20.10.2023 15:51 Ответить
І ще довго вибачалися перед геополітиком всіх часів та народів. От саме так і було все.
І в Румунї ЗЄ теж дуже хотіли почути але просто не змогли.
А в Конгресі США всі просто плакали, коли з'ясувалося, що спікер відмовив ЗЄ у виступі.

Кулєба вам роскаже...
показать весь комментарий
20.10.2023 14:29 Ответить
Це самий вищий пілотаж сакрастичного гумору. Як знеболювання для мене сьогодні. Щиро дякую
показать весь комментарий
20.10.2023 14:32 Ответить
То не мені.
То цьому міжнародному представнику Єрмака треба дякувати за такі прикольні казочки.

Заждіть - чим гірше будуть справи у ЗЄ в Україні та за кордоном, тим кринжовіше будуть казки. Скоро ми почуємо, що Байден кожен день телефонує в ОПЗЄ і питає, що йому робити.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:39 Ответить
Тому Зе цілодобово сидить в бункері й очікує на дзвінки по спецзв'яку
показать весь комментарий
20.10.2023 14:46 Ответить
Захід нет виставив відео, як в США Зеленські зустрічаються з лікарями, які лікують наших військових. Він їм дякував, лікарі хлопали. В коментах зелені соплі "якого ще Президента так вітають в Конгресі?, молодець!"
показать весь комментарий
20.10.2023 14:36 Ответить
кулеба брехун такий же як і зеленський. так що йому вірити-себе не поважати
показать весь комментарий
20.10.2023 14:30 Ответить
Щоб такого не траплялось, треба трохи кеби в макітрі мати та не бовкати що попало. Тобто, хоч трохи бути професіоналом, а не пацаном криворізьким.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:33 Ответить
Ефект Штанмайєра.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:33 Ответить
Та заспокійтеся вже з цим Нетаніаху. Ну не відмовляв і не відмовляв. Це несуттєво зараз. Є важливіші справи.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:36 Ответить
сук@, стендапівський номер куулібаби просто до сліз смшний.
бубу накуй послали, але зелепуни будуть жопу лизати
показать весь комментарий
20.10.2023 14:36 Ответить
дешевая отмазка кулебяки. Й позорно отказал
показать весь комментарий
20.10.2023 14:38 Ответить
Иногда лучше промолчать
И тогда про твой ***** быстрее забудут
Ну почему у мелких людей
Такие ГРОМАДНЫЕ амбиции?
Кто ему внушил
Что он политик?
Да еще и мирового уровня?
показать весь комментарий
20.10.2023 14:40 Ответить
В нього манія величі. Сам собі придумав й вірує в те.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:48 Ответить
Так любая мания - это прежде всего болезнь
Кстати,плохо лечится
показать весь комментарий
20.10.2023 14:50 Ответить
Так отож)) йому на Кирілівську треба, лікуватись. А не країною керувати.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:51 Ответить
Бу-га-га.
- А можна, ми тут подумали, що для нас це зіграє на рейтинг, і до вас з незапланованим візитом привалимо?
- Ні не можна. Не на часі. Десь потім. Нам поки не до ваших ігрищ"
- А це нам не відмовили, а запросили десь на потім!
показать весь комментарий
20.10.2023 14:42 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 14:47 Ответить
Зачетно!!!!!
показать весь комментарий
20.10.2023 14:51 Ответить
😁👍👏👏👏👏👏😁😁
показать весь комментарий
20.10.2023 16:26 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 14:48 Ответить
Ти бач як воно переживає за відмову у приїзді - навіть міністра мзс заставив якусь маячню розповісти. Увесь світ знає чим закінчувались твої вояжі - смертя, цунамі, землетрусами.... От жеж везунчика обрала ота грьобана більшість.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:49 Ответить
Нетаньяху вже перевзувся і зрозумів, що тепер Ізраїль з Україною в одному човні.
Справа зараз не в Нетаньяху чи Зеленському - річ у тому, що тепер і євреї руснявих іпатимуть.
Усі ці рейтинги президентів зараз нічого не вирішують.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:56 Ответить
Перевзули Нетаньяху.
США та Президент США Дж. Байден - реальна сила.
показать весь комментарий
20.10.2023 15:17 Ответить
Гундос:"Мнє нада відосік снять із Ізраіля. Лохам с марафона можит панравіцца"

Ізраільський МІД:" *****, dovboyob. Spochatku vyliz' z-pid stolu Ermaka i stan' real'nym prezydentom. A dali my podyvymos'"

Кулеба:"Ізраіль слізно попросив приїхати пізніше, бо потрібен час, щоб належним чином підготувати зустріч найвеличнішого політика усіх часів" 😂
показать весь комментарий
20.10.2023 14:57 Ответить
этому чучелу кулебе верить можно? пздун зелёный
показать весь комментарий
20.10.2023 14:59 Ответить
А Кулєба - це хто? Це випадково не секретар Єрмака? 🤔
показать весь комментарий
20.10.2023 16:29 Ответить
Вірю! Як нікому, йому і аристовичу...
показать весь комментарий
20.10.2023 15:11 Ответить
Його просто ввічливо послали не на..й, а м"яко - у сраку.
показать весь комментарий
20.10.2023 15:14 Ответить
Він не сказав "Йди на йух"
Він сказав-:"Йди в напрямку руького корабля".
показать весь комментарий
20.10.2023 15:14 Ответить
Україна у війні майже 20 місяців (603 дні) , кожного місяця гине приблизно стільки же , скільки 7.10.2023 за кілька годин людожери вбили й спалили в Ізраїлі .
А ні США , а ні ВБ , а ні Германія свої синів не втрача це беспечні країни .
А для України як для Ізраїля екзестенційна загроза якщо не на пику , але вона реально існує . Ось й питання , який зиск з того , що ЗЕленьский хоч й на кілька годин кудись з України поїде ?!
Він йще по Конституції головнокомандувач активно воюючої країни .
показать весь комментарий
20.10.2023 15:14 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 15:17 Ответить
😁😁😁😁
показать весь комментарий
20.10.2023 15:44 Ответить
дядя, дай монетку. потім приходь, хлопчик, потім
показать весь комментарий
20.10.2023 15:17 Ответить
В країні стіки проблем а міністри тіки і виправдовують зеленського, тіпа навіть і не думайте шо с зеленським не хочуть спілкуватися у світі, так як зеленський себе поводить то йому скоро будуть в багатьох країнах двері перед фейсом закривати
показать весь комментарий
20.10.2023 15:24 Ответить
Одна методичка???

"Зеленський про війну: ми нічого не втратили, у нас забрали

КИЇВ, СУБОТА 31 ГРУДНЯ 2022"
показать весь комментарий
20.10.2023 15:40 Ответить
Це про Шапку ( яка горить ))).
показать весь комментарий
20.10.2023 15:41 Ответить
Владі Ізраїлю- респект...!
Наче і не відмовили...і наче "послали"...)))
показать весь комментарий
20.10.2023 15:42 Ответить
В лиці Зеленського послали всю Україну, а ти і радий.. Правильно про вас Петлюра казав
показать весь комментарий
20.10.2023 16:09 Ответить
ОПа всієї України не просила прийняти всіх українців. 😊 Не було такого! Та й ОПа є тільки в одного...
показать весь комментарий
20.10.2023 16:32 Ответить
Сказали "не на часі!". Але не відмовили!
Мабуть не хочуть ЗАРАЗ чути " надо просто перестать стрелять!" та про "мир у глазах ХАМАС".
показать весь комментарий
20.10.2023 15:43 Ответить
Мир в глаза ХАМАСА - это сильно!
показать весь комментарий
20.10.2023 16:04 Ответить
Це для Ізраеля! Для України він "побачив мир у оці ху&ла".
Хоча йому потім підказали,що то було зовсім не око!
показать весь комментарий
20.10.2023 17:15 Ответить
Мне очень понравилось ваше выражение про Хамас
Оно подчеркивает тупость нашей власти
Которая искала мир в глазах путина
Главного спонсора терроризма
И главного друга ХАМАС
показать весь комментарий
20.10.2023 17:31 Ответить
Дякую,але нажаль авторські права належать ЗеленськомуВ.А.,займаючому посаду"президент України - актриси з порнофільму".
показать весь комментарий
20.10.2023 23:14 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 16:20 Ответить
А кудой лєтєть то ? Тудой ! Через Череповец.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:56 Ответить
Израиль так бы никогда не сделал, они всегда делают как им выгодно. Это только идиоты непонятно ради чего готовы поссориться с теми, кто покупает у них зерно и продает боеприпасы.....
показать весь комментарий
20.10.2023 17:16 Ответить
тебе же сказали попизже, значит попизже
показать весь комментарий
20.10.2023 18:43 Ответить
Добре. Зради нема.
показать весь комментарий
21.10.2023 02:54 Ответить
 
 