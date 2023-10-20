Нетаньяху не отказывал Зеленскому в визите. Израиль попросил приехать позже, - Кулеба
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не отказывал в визите президенту Владимиру Зеленскому, а попросил приехать позже.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью каналу France 24, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, предложение о визите солидарности не было отклонено в Израиле.
"Израиль просил провести этот визит на более позднем этапе", - заявил Кулеба.
Он отметил, что Россия поддерживает ХАМАС и пытается отвлечь мир от Украины войной в Израиле.
Дипломат заявил, что перед атакой террористов на Израиль в Украине наблюдалась активизация русской пропаганды на арабском языке, а также перемещение российских спутников поближе к Ближнему Востоку.
"Но самое главное, Россия пытается изменить всю историю о войне в Украине. В политическом отношении Россия действительно выигрывает от войны на Ближнем Востоке", – резюмировал глава МИД.
Не час світити...
З козирем по світу ходити?
Козирі скидують піднімаючи ставки-
Круті ракети, новітня арта-
Літаків ескадрилії поставки...
Якось так...
І в Румунї ЗЄ теж дуже хотіли почути але просто не змогли.
А в Конгресі США всі просто плакали, коли з'ясувалося, що спікер відмовив ЗЄ у виступі.
Кулєба вам роскаже...
То цьому міжнародному представнику Єрмака треба дякувати за такі прикольні казочки.
Заждіть - чим гірше будуть справи у ЗЄ в Україні та за кордоном, тим кринжовіше будуть казки. Скоро ми почуємо, що Байден кожен день телефонує в ОПЗЄ і питає, що йому робити.
бубу накуй послали, але зелепуни будуть жопу лизати
И тогда про твой ***** быстрее забудут
Ну почему у мелких людей
Такие ГРОМАДНЫЕ амбиции?
Кто ему внушил
Что он политик?
Да еще и мирового уровня?
Кстати,плохо лечится
- А можна, ми тут подумали, що для нас це зіграє на рейтинг, і до вас з незапланованим візитом привалимо?
- Ні не можна. Не на часі. Десь потім. Нам поки не до ваших ігрищ"
- А це нам не відмовили, а запросили десь на потім!
Справа зараз не в Нетаньяху чи Зеленському - річ у тому, що тепер і євреї руснявих іпатимуть.
Усі ці рейтинги президентів зараз нічого не вирішують.
США та Президент США Дж. Байден - реальна сила.
Ізраільський МІД:" *****, dovboyob. Spochatku vyliz' z-pid stolu Ermaka i stan' real'nym prezydentom. A dali my podyvymos'"
Кулеба:"Ізраіль слізно попросив приїхати пізніше, бо потрібен час, щоб належним чином підготувати зустріч найвеличнішого політика усіх часів" 😂
Він сказав-:"Йди в напрямку руького корабля".
А ні США , а ні ВБ , а ні Германія свої синів не втрача це беспечні країни .
А для України як для Ізраїля екзестенційна загроза якщо не на пику , але вона реально існує . Ось й питання , який зиск з того , що ЗЕленьский хоч й на кілька годин кудись з України поїде ?!
Він йще по Конституції головнокомандувач активно воюючої країни .
"Зеленський про війну: ми нічого не втратили, у нас забрали
КИЇВ, СУБОТА 31 ГРУДНЯ 2022"
Наче і не відмовили...і наче "послали"...)))
Мабуть не хочуть ЗАРАЗ чути " надо просто перестать стрелять!" та про "мир у глазах ХАМАС".
Хоча йому потім підказали,що то було зовсім не око!
Оно подчеркивает тупость нашей власти
Которая искала мир в глазах путина
Главного спонсора терроризма
И главного друга ХАМАС