Нетаньяху не відмовляв Зеленському у візиті. Ізраїль попросив приїхати пізніше, - Кулеба

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не відмовляв у візиті президенту Володимиру Зеленському, а попросив приїхати пізніше.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю каналу France 24.

За його словами, пропозиція про візит солідарності не була відхилена.

"Ізраїль просив провести цей візит на пізнішому етапі", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що Росія підтримує ХАМАС та намагається відвернути увагу світу від України війною в Ізраїлі.

Дипломат заявив, що перед атакою терористів на Ізраїль в Україні спостерігалася активізація російської пропаганди арабською мовою, а також переміщення російських супутників ближче до Близького Сходу.

"Але найголовніше, Росія намагається змінити всю історію про війну в Україні. У політичному відношенні Росія справді виграє від війни на Близькому Сході", - резюмував глава МЗС.

