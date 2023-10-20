УКР
Нетаньяху не відмовляв Зеленському у візиті. Ізраїль попросив приїхати пізніше, - Кулеба

нетаньяху,зеленський

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не відмовляв у візиті президенту Володимиру Зеленському, а попросив приїхати пізніше.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю каналу France 24, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, пропозиція про візит солідарності не була відхилена.

"Ізраїль просив провести цей візит на пізнішому етапі", - заявив Кулеба.

Читайте: Байден у Білому домі 20 жовтня обговорить війни в Україні та Ізраїлі з лідерами ЄС, - ЗМІ

Він зазначив, що Росія підтримує ХАМАС та намагається відвернути увагу світу від України війною в Ізраїлі.

Дипломат заявив, що перед атакою терористів на Ізраїль в Україні спостерігалася активізація російської пропаганди арабською мовою, а також переміщення російських супутників ближче до Близького Сходу.

"Але найголовніше, Росія намагається змінити всю історію про війну в Україні. У політичному відношенні Росія справді виграє від війни на Близькому Сході", - резюмував глава МЗС.

Дивіться: "Росія за все заплатить! Зробимо так, що Україна переможе", - соратник Нетаньяху Вейтман пригрозив росіянам в ефірі RT. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) Ізраїль (1818) Нетаньягу Беньямін (187) Кулеба Дмитро (3605)
Топ коментарі
+27
І ще довго вибачалися перед геополітиком всіх часів та народів. От саме так і було все.
І в Румунї ЗЄ теж дуже хотіли почути але просто не змогли.
А в Конгресі США всі просто плакали, коли з'ясувалося, що спікер відмовив ЗЄ у виступі.

Кулєба вам роскаже...
20.10.2023 14:29 Відповісти
+24
Сказати "Приїдеш пізніше" це і є відмова приїхати зараз, коли там були справжні лідери країн.
20.10.2023 14:26 Відповісти
+20
20.10.2023 14:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дожав таки найвпливовівший.
20.10.2023 14:24 Відповісти
Пацан хоче в армію вступити. І не за бандерівців віддати свою шкуру
20.10.2023 14:45 Відповісти
Наша країна у стані війни. Самі з протягнутою рукою по всьому світу. Користі від нас Ізраїлю-- нуль. І вони це прекрасно розуміють.
20.10.2023 14:24 Відповісти
Не так! Україна - козирна карта..
Не час світити...
З козирем по світу ходити?
Козирі скидують піднімаючи ставки-
Круті ракети, новітня арта-
Літаків ескадрилії поставки...

Якось так...
20.10.2023 14:49 Відповісти
ти вже чучало так бубі зализало сраку, що він посерти не зможе.
20.10.2023 14:25 Відповісти
мене не послали, я сам пішов
20.10.2023 14:25 Відповісти
Сказати "Приїдеш пізніше" це і є відмова приїхати зараз, коли там були справжні лідери країн.
20.10.2023 14:26 Відповісти
Це стан поваги як Китаю до московії, тобто ніяк. Як можна говорити з людиною не з реального життя, бо усе,що йому було сказано,як горохом по стінах
20.10.2023 14:30 Відповісти
звісно-не на часі.
20.10.2023 14:26 Відповісти
Відсмокчи, піськограйчику.
20.10.2023 14:27 Відповісти
))) пізніше, коли танунахуй не буде при владі
20.10.2023 14:27 Відповісти
звісно- не на часі.
20.10.2023 14:27 Відповісти
Послав, але не зовсім на хрін.
20.10.2023 14:28 Відповісти
В сраку,як у серіалі!
20.10.2023 15:52 Відповісти
"Хлопчику, зараз не на часі, потім приїдеш пограєшся. А зараз нема чого в дорослих під ногами плутатися."
20.10.2023 14:28 Відповісти
І розповідати як він "бачив мир в очах ХАМАС!"
20.10.2023 15:51 Відповісти
І ще довго вибачалися перед геополітиком всіх часів та народів. От саме так і було все.
І в Румунї ЗЄ теж дуже хотіли почути але просто не змогли.
А в Конгресі США всі просто плакали, коли з'ясувалося, що спікер відмовив ЗЄ у виступі.

Кулєба вам роскаже...
20.10.2023 14:29 Відповісти
Це самий вищий пілотаж сакрастичного гумору. Як знеболювання для мене сьогодні. Щиро дякую
20.10.2023 14:32 Відповісти
То не мені.
То цьому міжнародному представнику Єрмака треба дякувати за такі прикольні казочки.

Заждіть - чим гірше будуть справи у ЗЄ в Україні та за кордоном, тим кринжовіше будуть казки. Скоро ми почуємо, що Байден кожен день телефонує в ОПЗЄ і питає, що йому робити.
20.10.2023 14:39 Відповісти
Тому Зе цілодобово сидить в бункері й очікує на дзвінки по спецзв'яку
20.10.2023 14:46 Відповісти
Захід нет виставив відео, як в США Зеленські зустрічаються з лікарями, які лікують наших військових. Він їм дякував, лікарі хлопали. В коментах зелені соплі "якого ще Президента так вітають в Конгресі?, молодець!"
20.10.2023 14:36 Відповісти
кулеба брехун такий же як і зеленський. так що йому вірити-себе не поважати
20.10.2023 14:30 Відповісти
Щоб такого не траплялось, треба трохи кеби в макітрі мати та не бовкати що попало. Тобто, хоч трохи бути професіоналом, а не пацаном криворізьким.
20.10.2023 14:33 Відповісти
Ефект Штанмайєра.
20.10.2023 14:33 Відповісти
Та заспокійтеся вже з цим Нетаніаху. Ну не відмовляв і не відмовляв. Це несуттєво зараз. Є важливіші справи.
20.10.2023 14:36 Відповісти
сук@, стендапівський номер куулібаби просто до сліз смшний.
бубу накуй послали, але зелепуни будуть жопу лизати
20.10.2023 14:36 Відповісти
дешевая отмазка кулебяки. Й позорно отказал
20.10.2023 14:38 Відповісти
Иногда лучше промолчать
И тогда про твой ***** быстрее забудут
Ну почему у мелких людей
Такие ГРОМАДНЫЕ амбиции?
Кто ему внушил
Что он политик?
Да еще и мирового уровня?
20.10.2023 14:40 Відповісти
В нього манія величі. Сам собі придумав й вірує в те.
20.10.2023 14:48 Відповісти
Так любая мания - это прежде всего болезнь
Кстати,плохо лечится
20.10.2023 14:50 Відповісти
Так отож)) йому на Кирілівську треба, лікуватись. А не країною керувати.
20.10.2023 14:51 Відповісти
Бу-га-га.
- А можна, ми тут подумали, що для нас це зіграє на рейтинг, і до вас з незапланованим візитом привалимо?
- Ні не можна. Не на часі. Десь потім. Нам поки не до ваших ігрищ"
- А це нам не відмовили, а запросили десь на потім!
20.10.2023 14:42 Відповісти
20.10.2023 14:47 Відповісти
Зачетно!!!!!
20.10.2023 14:51 Відповісти
😁👍👏👏👏👏👏😁😁
20.10.2023 16:26 Відповісти
20.10.2023 14:48 Відповісти
Ти бач як воно переживає за відмову у приїзді - навіть міністра мзс заставив якусь маячню розповісти. Увесь світ знає чим закінчувались твої вояжі - смертя, цунамі, землетрусами.... От жеж везунчика обрала ота грьобана більшість.
20.10.2023 14:49 Відповісти
Нетаньяху вже перевзувся і зрозумів, що тепер Ізраїль з Україною в одному човні.
Справа зараз не в Нетаньяху чи Зеленському - річ у тому, що тепер і євреї руснявих іпатимуть.
Усі ці рейтинги президентів зараз нічого не вирішують.
20.10.2023 14:56 Відповісти
Перевзули Нетаньяху.
США та Президент США Дж. Байден - реальна сила.
20.10.2023 15:17 Відповісти
Гундос:"Мнє нада відосік снять із Ізраіля. Лохам с марафона можит панравіцца"

Ізраільський МІД:" *****, dovboyob. Spochatku vyliz' z-pid stolu Ermaka i stan' real'nym prezydentom. A dali my podyvymos'"

Кулеба:"Ізраіль слізно попросив приїхати пізніше, бо потрібен час, щоб належним чином підготувати зустріч найвеличнішого політика усіх часів" 😂
20.10.2023 14:57 Відповісти
этому чучелу кулебе верить можно? пздун зелёный
20.10.2023 14:59 Відповісти
А Кулєба - це хто? Це випадково не секретар Єрмака? 🤔
20.10.2023 16:29 Відповісти
Вірю! Як нікому, йому і аристовичу...
20.10.2023 15:11 Відповісти
Його просто ввічливо послали не на..й, а м"яко - у сраку.
20.10.2023 15:14 Відповісти
Він не сказав "Йди на йух"
Він сказав-:"Йди в напрямку руького корабля".
20.10.2023 15:14 Відповісти
Україна у війні майже 20 місяців (603 дні) , кожного місяця гине приблизно стільки же , скільки 7.10.2023 за кілька годин людожери вбили й спалили в Ізраїлі .
А ні США , а ні ВБ , а ні Германія свої синів не втрача це беспечні країни .
А для України як для Ізраїля екзестенційна загроза якщо не на пику , але вона реально існує . Ось й питання , який зиск з того , що ЗЕленьский хоч й на кілька годин кудись з України поїде ?!
Він йще по Конституції головнокомандувач активно воюючої країни .
20.10.2023 15:14 Відповісти
20.10.2023 15:17 Відповісти
😁😁😁😁
20.10.2023 15:44 Відповісти
дядя, дай монетку. потім приходь, хлопчик, потім
20.10.2023 15:17 Відповісти
В країні стіки проблем а міністри тіки і виправдовують зеленського, тіпа навіть і не думайте шо с зеленським не хочуть спілкуватися у світі, так як зеленський себе поводить то йому скоро будуть в багатьох країнах двері перед фейсом закривати
20.10.2023 15:24 Відповісти
Одна методичка???

"Зеленський про війну: ми нічого не втратили, у нас забрали

КИЇВ, СУБОТА 31 ГРУДНЯ 2022"
20.10.2023 15:40 Відповісти
Це про Шапку ( яка горить ))).
20.10.2023 15:41 Відповісти
Владі Ізраїлю- респект...!
Наче і не відмовили...і наче "послали"...)))
20.10.2023 15:42 Відповісти
В лиці Зеленського послали всю Україну, а ти і радий.. Правильно про вас Петлюра казав
20.10.2023 16:09 Відповісти
ОПа всієї України не просила прийняти всіх українців. 😊 Не було такого! Та й ОПа є тільки в одного...
20.10.2023 16:32 Відповісти
Сказали "не на часі!". Але не відмовили!
Мабуть не хочуть ЗАРАЗ чути " надо просто перестать стрелять!" та про "мир у глазах ХАМАС".
20.10.2023 15:43 Відповісти
Мир в глаза ХАМАСА - это сильно!
20.10.2023 16:04 Відповісти
Це для Ізраеля! Для України він "побачив мир у оці ху&ла".
Хоча йому потім підказали,що то було зовсім не око!
20.10.2023 17:15 Відповісти
Мне очень понравилось ваше выражение про Хамас
Оно подчеркивает тупость нашей власти
Которая искала мир в глазах путина
Главного спонсора терроризма
И главного друга ХАМАС
20.10.2023 17:31 Відповісти
Дякую,але нажаль авторські права належать ЗеленськомуВ.А.,займаючому посаду"президент України - актриси з порнофільму".
20.10.2023 23:14 Відповісти
20.10.2023 16:20 Відповісти
А кудой лєтєть то ? Тудой ! Через Череповец.
20.10.2023 16:56 Відповісти
Израиль так бы никогда не сделал, они всегда делают как им выгодно. Это только идиоты непонятно ради чего готовы поссориться с теми, кто покупает у них зерно и продает боеприпасы.....
20.10.2023 17:16 Відповісти
тебе же сказали попизже, значит попизже
20.10.2023 18:43 Відповісти
Добре. Зради нема.
21.10.2023 02:54 Відповісти
 
 