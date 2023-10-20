Нетаньяху не відмовляв Зеленському у візиті. Ізраїль попросив приїхати пізніше, - Кулеба
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не відмовляв у візиті президенту Володимиру Зеленському, а попросив приїхати пізніше.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю каналу France 24, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, пропозиція про візит солідарності не була відхилена.
"Ізраїль просив провести цей візит на пізнішому етапі", - заявив Кулеба.
Він зазначив, що Росія підтримує ХАМАС та намагається відвернути увагу світу від України війною в Ізраїлі.
Дипломат заявив, що перед атакою терористів на Ізраїль в Україні спостерігалася активізація російської пропаганди арабською мовою, а також переміщення російських супутників ближче до Близького Сходу.
"Але найголовніше, Росія намагається змінити всю історію про війну в Україні. У політичному відношенні Росія справді виграє від війни на Близькому Сході", - резюмував глава МЗС.
Не час світити...
З козирем по світу ходити?
Козирі скидують піднімаючи ставки-
Круті ракети, новітня арта-
Літаків ескадрилії поставки...
Якось так...
І в Румунї ЗЄ теж дуже хотіли почути але просто не змогли.
А в Конгресі США всі просто плакали, коли з'ясувалося, що спікер відмовив ЗЄ у виступі.
Кулєба вам роскаже...
То цьому міжнародному представнику Єрмака треба дякувати за такі прикольні казочки.
Заждіть - чим гірше будуть справи у ЗЄ в Україні та за кордоном, тим кринжовіше будуть казки. Скоро ми почуємо, що Байден кожен день телефонує в ОПЗЄ і питає, що йому робити.
бубу накуй послали, але зелепуни будуть жопу лизати
И тогда про твой ***** быстрее забудут
Ну почему у мелких людей
Такие ГРОМАДНЫЕ амбиции?
Кто ему внушил
Что он политик?
Да еще и мирового уровня?
Кстати,плохо лечится
- А можна, ми тут подумали, що для нас це зіграє на рейтинг, і до вас з незапланованим візитом привалимо?
- Ні не можна. Не на часі. Десь потім. Нам поки не до ваших ігрищ"
- А це нам не відмовили, а запросили десь на потім!
Справа зараз не в Нетаньяху чи Зеленському - річ у тому, що тепер і євреї руснявих іпатимуть.
Усі ці рейтинги президентів зараз нічого не вирішують.
США та Президент США Дж. Байден - реальна сила.
Ізраільський МІД:" *****, dovboyob. Spochatku vyliz' z-pid stolu Ermaka i stan' real'nym prezydentom. A dali my podyvymos'"
Кулеба:"Ізраіль слізно попросив приїхати пізніше, бо потрібен час, щоб належним чином підготувати зустріч найвеличнішого політика усіх часів" 😂
Він сказав-:"Йди в напрямку руького корабля".
А ні США , а ні ВБ , а ні Германія свої синів не втрача це беспечні країни .
А для України як для Ізраїля екзестенційна загроза якщо не на пику , але вона реально існує . Ось й питання , який зиск з того , що ЗЕленьский хоч й на кілька годин кудись з України поїде ?!
Він йще по Конституції головнокомандувач активно воюючої країни .
"Зеленський про війну: ми нічого не втратили, у нас забрали
КИЇВ, СУБОТА 31 ГРУДНЯ 2022"
Наче і не відмовили...і наче "послали"...)))
Мабуть не хочуть ЗАРАЗ чути " надо просто перестать стрелять!" та про "мир у глазах ХАМАС".
Хоча йому потім підказали,що то було зовсім не око!
Оно подчеркивает тупость нашей власти
Которая искала мир в глазах путина
Главного спонсора терроризма
И главного друга ХАМАС