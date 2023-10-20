РУС
1 739 6

Украинцы смогут получить компенсацию за уничтоженное на оккупированных территориях имущество, - Минвосстановления

дніпро,руйнування

Украинцы смогут получать компенсацию за уничтоженное на оккупированных территориях страны имущество. Для этого уже разработано техническое решение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра Минвосстановления Наталья Козловская.

"Люди будут получать компенсацию за уничтоженное имущество и на неоккупированных территориях, и на оккупированных. Мы разработали достаточно сложное техническое решение, которое органам местного самоуправления позволит убедиться, что жилье имеет статус разрушенного, без подтверждения на месте, чтобы не подвергать людей военной опасности", – сказала она на конференции "Региональное измерение Плана Украины" в Киеве в пятницу.

Замминистра добавила, что такой сертификат в случае потери жилья в разрушенном многоэтажном доме можно будет использовать на покупку квартиры на неоккупированной территории Украины; в случае уничтоженного частного дома - на восстановление или строительство на земельном участке на неоккупированной территории.

Про Шо це?

Про «житловий сертифікат» та компенсацію згідно з останнім Законом? Так це вже відомо.

Шо вони « розробили нового для органів місцевого самоврядування»?

Не зрозуміло зміст цього тексту.
20.10.2023 18:01 Ответить
у нас не хватит всего годового бюджета, чтобы выплатить гробовые для семей погибших военных. откуда появятся средства для строительства и покупки квартир?
20.10.2023 18:08 Ответить
та да... тут бы хоть расселить в человеческие условия(((
20.10.2023 19:17 Ответить
А можуть і не отримати !
20.10.2023 18:30 Ответить
А як доказувати, що майно зруйновано на окупованій території? Справку від Росій принести? Чи будуть вірити на слово? Так тоді мільйони приїдуть і будуть розповідати, що в них у кожного по стопʼятсот квартир, дач и фазенд зруйновано.
20.10.2023 19:53 Ответить
 
 