Украинцы смогут получить компенсацию за уничтоженное на оккупированных территориях имущество, - Минвосстановления

Украинцы смогут получать компенсацию за уничтоженное на оккупированных территориях страны имущество. Для этого уже разработано техническое решение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра Минвосстановления Наталья Козловская.

"Люди будут получать компенсацию за уничтоженное имущество и на неоккупированных территориях, и на оккупированных. Мы разработали достаточно сложное техническое решение, которое органам местного самоуправления позволит убедиться, что жилье имеет статус разрушенного, без подтверждения на месте, чтобы не подвергать людей военной опасности", – сказала она на конференции "Региональное измерение Плана Украины" в Киеве в пятницу.

Замминистра добавила, что такой сертификат в случае потери жилья в разрушенном многоэтажном доме можно будет использовать на покупку квартиры на неоккупированной территории Украины; в случае уничтоженного частного дома - на восстановление или строительство на земельном участке на неоккупированной территории.

Читайте также: Выплаты компенсации по программе "єВідновлення" тем, кто сделал ремонт за свой счет, начнутся с начала 2024 года, - Шмыгаль