Политизация интересов нацбезопасности и помощи Украине и Израилю недопустима - Белый дом
В понедельник пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер обнародовала заявление президента США о недопустимости "политизации вопросов национальной безопасности", адресованное палате Республиканцев в Конгрессе США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Белый дом.
"Политизация интересов нашей национальной безопасности недопустима. Требование изменений в удовлетворении основных потребностей национальной безопасности Соединенных Штатов, таких как поддержка Израиля и защита Украины от зверств и российского империализма, была бы разрывом с нормальным двухпартийным процессом и могла бы иметь разрушительные последствия для нашей безопасности" , – заявила Жан-Пьер.
Она добавила, что существует двухпартийное соглашение о помощи Украине в защите ее суверенитета от ужасных преступлений, совершенных российскими войсками против тысяч невинных гражданских лиц, в том числе от нападений на них с использованием иранского оружия.
"Эти зверства включают отвратительное использование изнасилований как оружия, а также похищение и принудительную депортацию тысяч украинских детей", - подчеркнула пресс-секретарь.
Она подчеркнула, что предлагаемое республиканцами сокращение финансирования Налоговой службы поможет крупным корпорациям избегать честной уплаты налогов и таким образом приведет к увеличению бюджетного дефицита.
"Игра в политические игры, угрожающие источникам финансирования самообороны Израиля сейчас и в будущем, создаст неприемлемый прецедент, который поставит под сомнение нашу преданность одному из ближайших союзников", - отметила пресс-секретарь администрации США.
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СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!
Может быть кем угодно, даже беременным мужчиной, а Президентом США быть не может.
ЭТА РЫЖАЯ ЛЫСАЯ ГНИДА ДОЛЖНА СИДЕТЬ !
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Це вже років 70 має місце - проїзральське лобі це 100 млн. євангелістів , які більшісттю підтримують республіканців . А війна в Україні вона дуже новітня історія . Майже 35 останніх роки янкі запевняли , що московити вже не вороги США й не загрошують ядеркою ... Виборці республіканців дуже прості люди й вони зациклені на проблемах унутрішніх . Вони не ******* емігрантів : арабів й особливо мексеканців й за їх фізичну депортацію будь яким засобом , а хоч й без суду . А демократи вони глобалісти й правники , вони пропонують вирішувати проблему нелегалів через легалізацію нелегалів ... Й саме тому вони програли вибори в Конгресс через те , що війна в Україні доводить , що ніяких прав агресивним чужинцям давати не можно . Стріми про масові вбивства , згвалтування , відрізання голов дітям й полоненним наводить пересічного янки на думку , що демократам й їх ідеям довіряти не можно !
Требо лише молитися , щоб трампісти не виграли праймеріз , бо їх супротивники з республіканців такі ж проукраїнські , як й демократи ... але вони занадто розумні ітелектуали, що для вибрця республіканців не є добрим . Поки їм до кінця не вдалося донести до правоцентристського електорату , що ніколи московити не відмовляться від оріентації на Кітай й це ніяк не пов"язанно з агресієют проти України -- бо головна фішка трампа маячня про те , що підтримка України США штовхая московитів в обійми китайозів ... А ні Буш , а ні жінка Мак-Кейна трампа не підтримали саме через його маячню !