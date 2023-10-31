Политизация интересов нацбезопасности и помощи Украине и Израилю недопустима - Белый дом

В понедельник пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер обнародовала заявление президента США о недопустимости "политизации вопросов национальной безопасности", адресованное палате Республиканцев в Конгрессе США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Белый дом.

"Политизация интересов нашей национальной безопасности недопустима. Требование изменений в удовлетворении основных потребностей национальной безопасности Соединенных Штатов, таких как поддержка Израиля и защита Украины от зверств и российского империализма, была бы разрывом с нормальным двухпартийным процессом и могла бы иметь разрушительные последствия для нашей безопасности" , – заявила Жан-Пьер.

Она добавила, что существует двухпартийное соглашение о помощи Украине в защите ее суверенитета от ужасных преступлений, совершенных российскими войсками против тысяч невинных гражданских лиц, в том числе от нападений на них с использованием иранского оружия.

"Эти зверства включают отвратительное использование изнасилований как оружия, а также похищение и принудительную депортацию тысяч украинских детей", - подчеркнула пресс-секретарь.

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Она подчеркнула, что предлагаемое республиканцами сокращение финансирования Налоговой службы поможет крупным корпорациям избегать честной уплаты налогов и таким образом приведет к увеличению бюджетного дефицита.

"Игра в политические игры, угрожающие источникам финансирования самообороны Израиля сейчас и в будущем, создаст неприемлемый прецедент, который поставит под сомнение нашу преданность одному из ближайших союзников", - отметила пресс-секретарь администрации США.