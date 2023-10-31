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Политизация интересов нацбезопасности и помощи Украине и Израилю недопустима - Белый дом

жан-п'єр,карін

В понедельник пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер обнародовала заявление президента США о недопустимости "политизации вопросов национальной безопасности", адресованное палате Республиканцев в Конгрессе США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Белый дом.

"Политизация интересов нашей национальной безопасности недопустима. Требование изменений в удовлетворении основных потребностей национальной безопасности Соединенных Штатов, таких как поддержка Израиля и защита Украины от зверств и российского империализма, была бы разрывом с нормальным двухпартийным процессом и могла бы иметь разрушительные последствия для нашей безопасности" , – заявила Жан-Пьер.

Она добавила, что существует двухпартийное соглашение о помощи Украине в защите ее суверенитета от ужасных преступлений, совершенных российскими войсками против тысяч невинных гражданских лиц, в том числе от нападений на них с использованием иранского оружия.

"Эти зверства включают отвратительное использование изнасилований как оружия, а также похищение и принудительную депортацию тысяч украинских детей", - подчеркнула пресс-секретарь.

Читайте: Республиканцы в Конгрессе США внесли законопроект, предусматривающий помощь только для Израиля

Она подчеркнула, что предлагаемое республиканцами сокращение финансирования Налоговой службы поможет крупным корпорациям избегать честной уплаты налогов и таким образом приведет к увеличению бюджетного дефицита.

"Игра в политические игры, угрожающие источникам финансирования самообороны Израиля сейчас и в будущем, создаст неприемлемый прецедент, который поставит под сомнение нашу преданность одному из ближайших союзников", - отметила пресс-секретарь администрации США.

Автор: 

США (27101) Украина (45008) помощь и поддержка (874)


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Топ комментарии
+9
ДОБРИЙ РАНОК,
БАНДЕРIВЦI!

РАНКОВА ПIСНЯ:

ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!

ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!
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31.10.2023 07:05 Ответить
+4
Треба було не в ігри з трампом грати а кинути його в камеру на парашу.
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31.10.2023 07:29 Ответить
+2
СРОЧНО! "НИКТО НЕ ВЕРИТ В НАШУ ПОБЕДУ ТАК, КАК Я". Перевод статьи в журнале TIME.Читает ЮРИЙ РАШКИН
https://www.youtube.com/watch?v=LHSqnzwagx0
РОАЗБОР СТАТЬИ ПО ПОЛОЧКАМ

Time: Помощники Зеленского не верят в победу и хотят менять "топ генерала""

https://www.youtube.com/watch?v=wkO3BTrR7Cw

The Time": В офисе Зеленского "воруют так, как будто завтра не наступит"
https://www.youtube.com/watch?v=U45XHMAbi60
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31.10.2023 07:40 Ответить
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ДОБРИЙ РАНОК,
БАНДЕРIВЦI!

РАНКОВА ПIСНЯ:

ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!

ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!
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31.10.2023 07:05 Ответить
Дохлих москалів.
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31.10.2023 08:36 Ответить
Треба було не в ігри з трампом грати а кинути його в камеру на парашу.
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31.10.2023 07:29 Ответить
Так дело в том, что даже в тюрьме он имеет право на президента баллотироваться...
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31.10.2023 07:33 Ответить
Недавно Арни сказал - "Я был бы хорошим президентом Америки". И я ему верю. Но он не может, т.к. эмигрант.
Может быть кем угодно, даже беременным мужчиной, а Президентом США быть не может.
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31.10.2023 07:37 Ответить
А шо йому перешкоджало за пів століття проживання в США громадянство получити ?
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31.10.2023 08:47 Ответить
Громадянство в нього давно вже американське, інакше як би він був губернатором. Закон не дозволяє стати президентом тим хто народився поза межами США. .
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31.10.2023 09:10 Ответить
Тоді питання знімається з повістки дня - перевірив по вікі в нього громадянство США вже 40 років .
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31.10.2023 09:16 Ответить
Не зовсім так . Народитися людина може будь де , але головне , що в нього хтось з батьків мав американське громадянство , що надає немовляті на громадянство по факту народження . Інший шлях -- мати аби яких батьків , а хоч й нелегалів , але фізично народитися в США !
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31.10.2023 10:22 Ответить
Да флаг в руки. Это уже зависит от степени деградации американского общества.
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31.10.2023 08:09 Ответить
Хай балотується на здоров'я. З тюрми він не зможе задіяти разом з х#йлом втручатися у вибори. А без х#йла в нього шансів немає
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31.10.2023 09:25 Ответить
Іржаве ***** продовжує підривати США - з середини .
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31.10.2023 07:34 Ответить
Америка - это ему не Германия. У Трапа рыло в клочьях шести, а не в пушку.
ЭТА РЫЖАЯ ЛЫСАЯ ГНИДА ДОЛЖНА СИДЕТЬ !
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31.10.2023 08:37 Ответить
СРОЧНО! "НИКТО НЕ ВЕРИТ В НАШУ ПОБЕДУ ТАК, КАК Я". Перевод статьи в журнале TIME.Читает ЮРИЙ РАШКИН
https://www.youtube.com/watch?v=LHSqnzwagx0
РОАЗБОР СТАТЬИ ПО ПОЛОЧКАМ

Time: Помощники Зеленского не верят в победу и хотят менять "топ генерала""

https://www.youtube.com/watch?v=wkO3BTrR7Cw

The Time": В офисе Зеленского "воруют так, как будто завтра не наступит"
https://www.youtube.com/watch?v=U45XHMAbi60
показать весь комментарий
31.10.2023 07:40 Ответить
Воістину пустого місця в інформпросторі не буває - зникла Польща, з'явився Ізраїль.
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31.10.2023 08:31 Ответить
Цікава промова. З неї ясно, що Ізраїль для США стоїть на першому місці. А "...Гра в політичні ігри, що загрожують джерелам фінансування самооборони Ізраїлю зараз і в майбутньому",- свідчить про стале фінансування США армії Ізраїлю. Ті 14,3 млрд$-не разова допомога, а преміальна виплата поза контрактом.
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31.10.2023 09:01 Ответить
Не зовсім так ... Просто допомогу Ізраїлю пробити по обох палатах й по обох фракціях в рази простійше . Бо це відомо , що 100 млн. євангелістів мають религійну прихильність до існування Ізраїлю й через те , араби можуть скупити лівацьку професуру в Гарварді -- але мало від цього ефекту крім зворотніх санкцій проти студентів-хамасовців (потропляння в чорний список работодавців) .
Це вже років 70 має місце - проїзральське лобі це 100 млн. євангелістів , які більшісттю підтримують республіканців . А війна в Україні вона дуже новітня історія . Майже 35 останніх роки янкі запевняли , що московити вже не вороги США й не загрошують ядеркою ... Виборці республіканців дуже прості люди й вони зациклені на проблемах унутрішніх . Вони не ******* емігрантів : арабів й особливо мексеканців й за їх фізичну депортацію будь яким засобом , а хоч й без суду . А демократи вони глобалісти й правники , вони пропонують вирішувати проблему нелегалів через легалізацію нелегалів ... Й саме тому вони програли вибори в Конгресс через те , що війна в Україні доводить , що ніяких прав агресивним чужинцям давати не можно . Стріми про масові вбивства , згвалтування , відрізання голов дітям й полоненним наводить пересічного янки на думку , що демократам й їх ідеям довіряти не можно !
Требо лише молитися , щоб трампісти не виграли праймеріз , бо їх супротивники з республіканців такі ж проукраїнські , як й демократи ... але вони занадто розумні ітелектуали, що для вибрця республіканців не є добрим . Поки їм до кінця не вдалося донести до правоцентристського електорату , що ніколи московити не відмовляться від оріентації на Кітай й це ніяк не пов"язанно з агресієют проти України -- бо головна фішка трампа маячня про те , що підтримка України США штовхая московитів в обійми китайозів ... А ні Буш , а ні жінка Мак-Кейна трампа не підтримали саме через його маячню !
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31.10.2023 11:07 Ответить
Політезований кольоровий актив на посаді голосу Білого Дому говоре про недопустимість політизацію якого небудь явища. Все що треба знати про ******* політику.
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31.10.2023 09:40 Ответить
 
 