Політизація інтересів нацбезпеки та допомоги Україні та Ізраїлю неприпустима, - Білий дім
У понеділок прессекретарка Білого Дому Карін Жан-П’єр оприлюднила заяву президента США про неприпустимість "політизації питань національної безпеки", адресовану палаті Республіканців у Конгресі США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Білий дім.
"Політизація інтересів нашої національної безпеки неприпустима. Вимога змін у задоволенні основних потреб національної безпеки Сполучених Штатів, таких як підтримка Ізраїлю, та захист України від звірств та російського імперіалізму, була б розривом із нормальним двопартійним процесом і могла б мати руйнівні наслідки для нашої безпеки", - заявила Жан-П'єр.
Вона додала, що існує двопартійна угода щодо допомоги Україні в захисті її суверенітету від жахливих злочинів, скоєних російськими військами проти тисяч невинних цивільних осіб, в тому числі від нападів на них з використанням іранської зброї.
"Ці звірства включають огидне використання зґвалтувань як зброї, а також викрадення та примусову депортацію тисяч українських дітей", - підкреслила прессекретар.
Вона підкреслила, що скорочення фінансування Податкової служби, яке пропонують республіканці, допоможе великим корпораціям уникати чесної сплати податків і таким чином призведе до збільшення бюджетного дефіциту.
"Гра в політичні ігри, що загрожують джерелам фінансування самооборони Ізраїлю зараз і в майбутньому, створить неприйнятний прецедент, який поставить під сумнів нашу відданість одному з найближчих союзників", - зазначила речниця адміністрації США.
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ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!
Может быть кем угодно, даже беременным мужчиной, а Президентом США быть не может.
ЭТА РЫЖАЯ ЛЫСАЯ ГНИДА ДОЛЖНА СИДЕТЬ !
https://www.youtube.com/watch?v=LHSqnzwagx0
РОАЗБОР СТАТЬИ ПО ПОЛОЧКАМ
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Це вже років 70 має місце - проїзральське лобі це 100 млн. євангелістів , які більшісттю підтримують республіканців . А війна в Україні вона дуже новітня історія . Майже 35 останніх роки янкі запевняли , що московити вже не вороги США й не загрошують ядеркою ... Виборці республіканців дуже прості люди й вони зациклені на проблемах унутрішніх . Вони не ******* емігрантів : арабів й особливо мексеканців й за їх фізичну депортацію будь яким засобом , а хоч й без суду . А демократи вони глобалісти й правники , вони пропонують вирішувати проблему нелегалів через легалізацію нелегалів ... Й саме тому вони програли вибори в Конгресс через те , що війна в Україні доводить , що ніяких прав агресивним чужинцям давати не можно . Стріми про масові вбивства , згвалтування , відрізання голов дітям й полоненним наводить пересічного янки на думку , що демократам й їх ідеям довіряти не можно !
Требо лише молитися , щоб трампісти не виграли праймеріз , бо їх супротивники з республіканців такі ж проукраїнські , як й демократи ... але вони занадто розумні ітелектуали, що для вибрця республіканців не є добрим . Поки їм до кінця не вдалося донести до правоцентристського електорату , що ніколи московити не відмовляться від оріентації на Кітай й це ніяк не пов"язанно з агресієют проти України -- бо головна фішка трампа маячня про те , що підтримка України США штовхая московитів в обійми китайозів ... А ні Буш , а ні жінка Мак-Кейна трампа не підтримали саме через його маячню !