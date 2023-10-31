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Новини
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Політизація інтересів нацбезпеки та допомоги Україні та Ізраїлю неприпустима, - Білий дім

жан-п'єр,карін

У понеділок прессекретарка Білого Дому Карін Жан-П’єр оприлюднила заяву президента США про неприпустимість "політизації питань національної безпеки", адресовану палаті Республіканців у Конгресі США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Білий дім.

"Політизація інтересів нашої національної безпеки неприпустима. Вимога змін у задоволенні основних потреб національної безпеки Сполучених Штатів, таких як підтримка Ізраїлю, та захист України від звірств та російського імперіалізму, була б розривом із нормальним двопартійним процесом і могла б мати руйнівні наслідки для нашої безпеки", - заявила Жан-П'єр.

Вона додала, що існує двопартійна угода щодо допомоги Україні в захисті її суверенітету від жахливих злочинів, скоєних російськими військами проти тисяч невинних цивільних осіб, в тому числі від нападів на них з використанням іранської зброї. 

"Ці звірства включають огидне використання зґвалтувань як зброї, а також викрадення та примусову депортацію тисяч українських дітей", - підкреслила прессекретар.

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Вона підкреслила, що скорочення фінансування Податкової служби, яке пропонують республіканці, допоможе великим корпораціям уникати чесної сплати податків і таким чином призведе до збільшення бюджетного дефіциту.

"Гра в політичні ігри, що загрожують джерелам фінансування самооборони Ізраїлю зараз і в майбутньому, створить неприйнятний прецедент, який поставить під сумнів нашу відданість одному з найближчих союзників", - зазначила речниця адміністрації США.

Автор: 

США (23355) Україна (5956) допомога і підтримка (1165)


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Топ коментарі
+9
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РАНКОВА ПIСНЯ:

ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!

ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!
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31.10.2023 07:05 Відповісти
+4
Треба було не в ігри з трампом грати а кинути його в камеру на парашу.
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31.10.2023 07:29 Відповісти
+2
СРОЧНО! "НИКТО НЕ ВЕРИТ В НАШУ ПОБЕДУ ТАК, КАК Я". Перевод статьи в журнале TIME.Читает ЮРИЙ РАШКИН
https://www.youtube.com/watch?v=LHSqnzwagx0
РОАЗБОР СТАТЬИ ПО ПОЛОЧКАМ

Time: Помощники Зеленского не верят в победу и хотят менять "топ генерала""

https://www.youtube.com/watch?v=wkO3BTrR7Cw

The Time": В офисе Зеленского "воруют так, как будто завтра не наступит"
https://www.youtube.com/watch?v=U45XHMAbi60
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31.10.2023 07:40 Відповісти
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ДОБРИЙ РАНОК,
БАНДЕРIВЦI!

РАНКОВА ПIСНЯ:

ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!

ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!
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31.10.2023 07:05 Відповісти
Дохлих москалів.
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31.10.2023 08:36 Відповісти
Треба було не в ігри з трампом грати а кинути його в камеру на парашу.
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31.10.2023 07:29 Відповісти
Так дело в том, что даже в тюрьме он имеет право на президента баллотироваться...
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31.10.2023 07:33 Відповісти
Недавно Арни сказал - "Я был бы хорошим президентом Америки". И я ему верю. Но он не может, т.к. эмигрант.
Может быть кем угодно, даже беременным мужчиной, а Президентом США быть не может.
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31.10.2023 07:37 Відповісти
А шо йому перешкоджало за пів століття проживання в США громадянство получити ?
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31.10.2023 08:47 Відповісти
Громадянство в нього давно вже американське, інакше як би він був губернатором. Закон не дозволяє стати президентом тим хто народився поза межами США. .
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31.10.2023 09:10 Відповісти
Тоді питання знімається з повістки дня - перевірив по вікі в нього громадянство США вже 40 років .
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31.10.2023 09:16 Відповісти
Не зовсім так . Народитися людина може будь де , але головне , що в нього хтось з батьків мав американське громадянство , що надає немовляті на громадянство по факту народження . Інший шлях -- мати аби яких батьків , а хоч й нелегалів , але фізично народитися в США !
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31.10.2023 10:22 Відповісти
Да флаг в руки. Это уже зависит от степени деградации американского общества.
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31.10.2023 08:09 Відповісти
Хай балотується на здоров'я. З тюрми він не зможе задіяти разом з х#йлом втручатися у вибори. А без х#йла в нього шансів немає
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31.10.2023 09:25 Відповісти
Іржаве ***** продовжує підривати США - з середини .
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31.10.2023 07:34 Відповісти
Америка - это ему не Германия. У Трапа рыло в клочьях шести, а не в пушку.
ЭТА РЫЖАЯ ЛЫСАЯ ГНИДА ДОЛЖНА СИДЕТЬ !
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31.10.2023 08:37 Відповісти
СРОЧНО! "НИКТО НЕ ВЕРИТ В НАШУ ПОБЕДУ ТАК, КАК Я". Перевод статьи в журнале TIME.Читает ЮРИЙ РАШКИН
https://www.youtube.com/watch?v=LHSqnzwagx0
РОАЗБОР СТАТЬИ ПО ПОЛОЧКАМ

Time: Помощники Зеленского не верят в победу и хотят менять "топ генерала""

https://www.youtube.com/watch?v=wkO3BTrR7Cw

The Time": В офисе Зеленского "воруют так, как будто завтра не наступит"
https://www.youtube.com/watch?v=U45XHMAbi60
показати весь коментар
31.10.2023 07:40 Відповісти
Воістину пустого місця в інформпросторі не буває - зникла Польща, з'явився Ізраїль.
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31.10.2023 08:31 Відповісти
Цікава промова. З неї ясно, що Ізраїль для США стоїть на першому місці. А "...Гра в політичні ігри, що загрожують джерелам фінансування самооборони Ізраїлю зараз і в майбутньому",- свідчить про стале фінансування США армії Ізраїлю. Ті 14,3 млрд$-не разова допомога, а преміальна виплата поза контрактом.
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31.10.2023 09:01 Відповісти
Не зовсім так ... Просто допомогу Ізраїлю пробити по обох палатах й по обох фракціях в рази простійше . Бо це відомо , що 100 млн. євангелістів мають религійну прихильність до існування Ізраїлю й через те , араби можуть скупити лівацьку професуру в Гарварді -- але мало від цього ефекту крім зворотніх санкцій проти студентів-хамасовців (потропляння в чорний список работодавців) .
Це вже років 70 має місце - проїзральське лобі це 100 млн. євангелістів , які більшісттю підтримують республіканців . А війна в Україні вона дуже новітня історія . Майже 35 останніх роки янкі запевняли , що московити вже не вороги США й не загрошують ядеркою ... Виборці республіканців дуже прості люди й вони зациклені на проблемах унутрішніх . Вони не ******* емігрантів : арабів й особливо мексеканців й за їх фізичну депортацію будь яким засобом , а хоч й без суду . А демократи вони глобалісти й правники , вони пропонують вирішувати проблему нелегалів через легалізацію нелегалів ... Й саме тому вони програли вибори в Конгресс через те , що війна в Україні доводить , що ніяких прав агресивним чужинцям давати не можно . Стріми про масові вбивства , згвалтування , відрізання голов дітям й полоненним наводить пересічного янки на думку , що демократам й їх ідеям довіряти не можно !
Требо лише молитися , щоб трампісти не виграли праймеріз , бо їх супротивники з республіканців такі ж проукраїнські , як й демократи ... але вони занадто розумні ітелектуали, що для вибрця республіканців не є добрим . Поки їм до кінця не вдалося донести до правоцентристського електорату , що ніколи московити не відмовляться від оріентації на Кітай й це ніяк не пов"язанно з агресієют проти України -- бо головна фішка трампа маячня про те , що підтримка України США штовхая московитів в обійми китайозів ... А ні Буш , а ні жінка Мак-Кейна трампа не підтримали саме через його маячню !
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31.10.2023 11:07 Відповісти
Політезований кольоровий актив на посаді голосу Білого Дому говоре про недопустимість політизацію якого небудь явища. Все що треба знати про ******* політику.
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31.10.2023 09:40 Відповісти
 
 