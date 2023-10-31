Політизація інтересів нацбезпеки та допомоги Україні та Ізраїлю неприпустима, - Білий дім

У понеділок прессекретарка Білого Дому Карін Жан-П’єр оприлюднила заяву президента США про неприпустимість "політизації питань національної безпеки", адресовану палаті Республіканців у Конгресі США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Білий дім.

"Політизація інтересів нашої національної безпеки неприпустима. Вимога змін у задоволенні основних потреб національної безпеки Сполучених Штатів, таких як підтримка Ізраїлю, та захист України від звірств та російського імперіалізму, була б розривом із нормальним двопартійним процесом і могла б мати руйнівні наслідки для нашої безпеки", - заявила Жан-П'єр.

Вона додала, що існує двопартійна угода щодо допомоги Україні в захисті її суверенітету від жахливих злочинів, скоєних російськими військами проти тисяч невинних цивільних осіб, в тому числі від нападів на них з використанням іранської зброї.

"Ці звірства включають огидне використання зґвалтувань як зброї, а також викрадення та примусову депортацію тисяч українських дітей", - підкреслила прессекретар.

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Вона підкреслила, що скорочення фінансування Податкової служби, яке пропонують республіканці, допоможе великим корпораціям уникати чесної сплати податків і таким чином призведе до збільшення бюджетного дефіциту.

"Гра в політичні ігри, що загрожують джерелам фінансування самооборони Ізраїлю зараз і в майбутньому, створить неприйнятний прецедент, який поставить під сумнів нашу відданість одному з найближчих союзників", - зазначила речниця адміністрації США.