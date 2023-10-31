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Новини
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Підтримка України готує США до подальших викликів, зокрема в Азії, - республіканець Макконнелл

макконнелл,мітч

Лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл заявив, що перемога України у війні з Росією є в інтересах США і всього вільного світу, а підтримка України з боку Америки готує самі США до того, щоб протистояти подальшим викликам, зокрема в Азії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Думайте про це як про вісь, вісь зла - Китай, Росія та Іран. Тож це не просто випробування для України. Це випробування для Сполучених Штатів і вільного світу. А шлях до більшої безпеки для всіх нас простий - допомогти Україні виграти війну", - сказав Макконнелл.

У своєму вступному слові він зазначив, що Америка підтримує Україну "не з альтруїзму", а з розумінням того, що загрози, які постали перед союзниками США, постають також і перед самою Америкою, а "свободи, які ми цінуємо, потрібно постійно захищати".

"Прямо зараз гучні голоси з обох боків політичного спектра говорять про те, що американське лідерство чомусь не варте цих витрат. Дехто каже, що наша підтримка України відбувається коштом більш важливих пріоритетів. Але, як я казав щоразу, коли мав можливість, це хибний вибір, хибний вибір", - зауважив сенатор.

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Якщо розглядати ситуацію у більш глобальному контексті, залучення США й допомога Україні, на думку Макконнелла, повинні "підготувати нас до більших викликів, які нас чекають в Азії".

Сенатор також переконаний в тому, що перемога України у війні напряму пов’язана з безпековими та економічними перевагами для США і союзників у Європі.

"Згадаймо, що тут стоїть на кону. Перемога Росії в Україні поставить під загрозу безпеку та економіку всієї Європи, нашого найбільшого торгового партнера та стратегічного союзника з часів Другої світової війни, і поставить під загрозу двигун нашого власного економічного зростання тут, вдома. Якщо Росія переможе, немає сумнівів, що апетит Путіна до абсолютної влади фактично пошириться на НАТО, посилюючи загрозу для трансатлантичного альянсу США та ризик війни для нас. Такий результат вимагав би значно більшого розгортання нашої військової сили в Європі та більших витрат, ніж та підтримка, яку ми надаємо Україні. І, звичайно, перемога Росії заохотить дедалі зростаючий альянс Путіна з іншими авторитарними режимами в Ірані та Китаї.  "Вороги за кордоном уважно спостерігатимуть і чекатимуть, поки Америка похитнеться. Тільки наша конкретна та надійна підтримка може стримати наших супротивників у майбутньому та відновити безпеку", - підсумував сенатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл наполягає на наданні Україні та Ізраїлю допомоги одним пакетом

Автор: 

Конгрес США (1236) США (23355) Україна (5956) допомога і підтримка (1165)


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Топ коментарі
+8
Ось адекватна людина, яка мислить стратегічно.
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31.10.2023 06:44 Відповісти
+7
Якщо Росія переможе, немає сумнівів, що апетит Путіна до абсолютної влади фактично пошириться на НАТО, посилюючи загрозу для трансатлантичного альянсу США та ризик війни для нас. Джерело:
100% .! Добре що в США це теж розуміють .
Але дивує - чому це ніяк не можуть зрозуміти деякі довбой.би на Цензорі .? Продовжуючи стверджувати що - путєн нікада нє нападьот на НАТО .
Це така методичка з ******* , щоб переконати Європу , що мовляв йому потрібна лише Україна , і якщо ви європейці - мовчки віддасте її на розтерзання - все у Європі зразу і заспокоїться !?
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31.10.2023 07:11 Відповісти
+5
Ще б сказав, про виробництво зброї і вигоди від цього для США.
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31.10.2023 06:46 Відповісти
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Ось адекватна людина, яка мислить стратегічно.
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31.10.2023 06:44 Відповісти
Ще б сказав, про виробництво зброї і вигоди від цього для США.
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31.10.2023 06:46 Відповісти
Якщо Росія переможе, немає сумнівів, що апетит Путіна до абсолютної влади фактично пошириться на НАТО, посилюючи загрозу для трансатлантичного альянсу США та ризик війни для нас. Джерело:
100% .! Добре що в США це теж розуміють .
Але дивує - чому це ніяк не можуть зрозуміти деякі довбой.би на Цензорі .? Продовжуючи стверджувати що - путєн нікада нє нападьот на НАТО .
Це така методичка з ******* , щоб переконати Європу , що мовляв йому потрібна лише Україна , і якщо ви європейці - мовчки віддасте її на розтерзання - все у Європі зразу і заспокоїться !?
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31.10.2023 07:11 Відповісти
Енкопрез може завадити куйлу напасти на НАТО ...
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31.10.2023 07:23 Відповісти
І в той же час не дають далекобійну зброю, а ту що дають обмежують стріляти по кацапії. Ну от як так мордор переможеш? То те саме що перемогти гітлера на обстрілюючи Німеччину.
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31.10.2023 08:08 Відповісти
І в той же час зепокидьок руйнує оборонні виробництва України, постачання ЗСУ, значною мірою, здійсьнюють волонтери.
Мобілізація перетворена на годівницю військомів, та спустошення сіл. Найкращі воюють на виснаження, а заміни немає.
Дурні завжди шукають сторонніх винних у своїх "про*обах.
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31.10.2023 08:24 Відповісти
"Дурні завжди шукають сторонніх винних у своїх "про*обах. " - а розумні бачать колоди не тіко в власних очах але в очах інших , а ше розумні розуміють шо ми не не існуємо на Землі одні з кацапами - а ше в світі є 100+ країн , і ше розумні розуміють шо по можливостям різноплановим ми і близько не стоїмо навіть на рівні Швеції - не кажучи про Францію а про США я помовчу.
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31.10.2023 08:42 Відповісти
Україна найбільша країна Європи.
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31.10.2023 08:55 Відповісти
Кацапстан найбільша за площею країна світу - а економіка кацапстану на рівні Південної Кореї ( хоча менша ніж в Південній Кореї ) площа якої в 17 раз менша з населення майже в три рази меншим.
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31.10.2023 08:59 Відповісти
Дааа?!! А когда смотришь на бюджет так кажется, что самая маленькая))
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31.10.2023 14:44 Відповісти
А розумні дякують друзям за підтримку і якнайшвидше переводять економіку на військові рейки. І вимагають від влади виконати свій обов'язок, а не від інших країн.
На тлі корупції та зрадництва зепокидьків допомога партнерів заслуговує найвищої оцінки.,
Доречі, якут в рф ракету зробив з лайна. Макет!
Дупоголові з того ж матеріалу Україні президентіка та провладну партію зляпали. Діючи! А потім дорікають партнерам.
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31.10.2023 12:36 Відповісти
Ви від народження маєте бінокулярний кольоровий зір - але ваші очі бачать тіко один колір і сфокусовані на одній точці так шо ви втратили здатність бачити обємно .
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31.10.2023 15:06 Відповісти
дід шарить,
це безцінний досвід у реальній масштабній війні
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31.10.2023 17:44 Відповісти
 
 