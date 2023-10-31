Підтримка України готує США до подальших викликів, зокрема в Азії, - республіканець Макконнелл

Лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл заявив, що перемога України у війні з Росією є в інтересах США і всього вільного світу, а підтримка України з боку Америки готує самі США до того, щоб протистояти подальшим викликам, зокрема в Азії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Думайте про це як про вісь, вісь зла - Китай, Росія та Іран. Тож це не просто випробування для України. Це випробування для Сполучених Штатів і вільного світу. А шлях до більшої безпеки для всіх нас простий - допомогти Україні виграти війну", - сказав Макконнелл.

У своєму вступному слові він зазначив, що Америка підтримує Україну "не з альтруїзму", а з розумінням того, що загрози, які постали перед союзниками США, постають також і перед самою Америкою, а "свободи, які ми цінуємо, потрібно постійно захищати".

"Прямо зараз гучні голоси з обох боків політичного спектра говорять про те, що американське лідерство чомусь не варте цих витрат. Дехто каже, що наша підтримка України відбувається коштом більш важливих пріоритетів. Але, як я казав щоразу, коли мав можливість, це хибний вибір, хибний вибір", - зауважив сенатор.

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Якщо розглядати ситуацію у більш глобальному контексті, залучення США й допомога Україні, на думку Макконнелла, повинні "підготувати нас до більших викликів, які нас чекають в Азії".

Сенатор також переконаний в тому, що перемога України у війні напряму пов’язана з безпековими та економічними перевагами для США і союзників у Європі.

"Згадаймо, що тут стоїть на кону. Перемога Росії в Україні поставить під загрозу безпеку та економіку всієї Європи, нашого найбільшого торгового партнера та стратегічного союзника з часів Другої світової війни, і поставить під загрозу двигун нашого власного економічного зростання тут, вдома. Якщо Росія переможе, немає сумнівів, що апетит Путіна до абсолютної влади фактично пошириться на НАТО, посилюючи загрозу для трансатлантичного альянсу США та ризик війни для нас. Такий результат вимагав би значно більшого розгортання нашої військової сили в Європі та більших витрат, ніж та підтримка, яку ми надаємо Україні. І, звичайно, перемога Росії заохотить дедалі зростаючий альянс Путіна з іншими авторитарними режимами в Ірані та Китаї. "Вороги за кордоном уважно спостерігатимуть і чекатимуть, поки Америка похитнеться. Тільки наша конкретна та надійна підтримка може стримати наших супротивників у майбутньому та відновити безпеку", - підсумував сенатор.

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