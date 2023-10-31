Враг проводил тщательные обыски в оккупированной Кременной, искал украинских разведчиков, - Генштаб

Российские захватчики ищут на оккупированных территориях украинских разведчиков.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"27 октября российские террористы в Кременной проводили контрразведывательные меры, во время которых проверяли документы у гражданского населения и проводили обыски в частных домах и хозяйственных постройках, даже погребах", - рассказал он.

Ковалев отметил, что оккупанты устроили эту проверку из-за того, что получили информацию о проникновении в Кременную нескольких украинских разведывательных групп специального назначения.

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