Враг проводил тщательные обыски в оккупированной Кременной, искал украинских разведчиков, - Генштаб
Российские захватчики ищут на оккупированных территориях украинских разведчиков.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"27 октября российские террористы в Кременной проводили контрразведывательные меры, во время которых проверяли документы у гражданского населения и проводили обыски в частных домах и хозяйственных постройках, даже погребах", - рассказал он.
Ковалев отметил, что оккупанты устроили эту проверку из-за того, что получили информацию о проникновении в Кременную нескольких украинских разведывательных групп специального назначения.
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valentyna #410470
показать весь комментарий31.10.2023 09:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Старый зольдат
показать весь комментарий31.10.2023 09:22 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Urs
показать весь комментарий31.10.2023 09:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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