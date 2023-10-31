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Кадыров призвал расстреливать протестующих: "Если человек не выполняет требование закона, четвертый выстрел произведите в лоб"

кадиров

Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров призвал жестко подавлять "несанкционированные беспорядки" и применять против протестующих огнестрельное оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или произведите три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, четвертый выстрел произведите в лоб. Больше не выйдут", - цитируют Кадырова российские СМИ.

Напомним, в воскресенье 29 октября в Махачкале (Дагестан) участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, в поисках евреев.

Президент РФ обвинил Украину и западные спецслужбы в беспорядках в Дагестане. По словам Путина, "США и их сателлиты организуют смертельный хаос", стоят за "трагедией палестинцев и бойней в Украине", а также пытаются "расколоть Россию изнутри".

Читайте: У Кадырова не получается держать баланс между Кремлем и Чечней, его положение в РФ усложняется, - ISW

Автор: 

Кадыров Рамзан (802) россия (96125) Чечня (637)


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Топ комментарии
+15
Йому тільки другий попереджувальний постріл зробили)
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31.10.2023 13:38 Ответить
+15
Його смерть посрати відпустила, а в нього запори...
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31.10.2023 13:40 Ответить
+11
Рамзан вписався за євреїв? Оце так поворот.
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31.10.2023 13:39 Ответить
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Чого він не сдох??
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31.10.2023 13:38 Ответить
Йому тільки другий попереджувальний постріл зробили)
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31.10.2023 13:38 Ответить
Його смерть посрати відпустила, а в нього запори...
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31.10.2023 13:40 Ответить
вах,вах ! це він про правовірних муджахерів із Махачкали ?
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31.10.2023 13:44 Ответить
Зеленский твой выход. Нужно еще один погром устроить в махач кале
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31.10.2023 13:39 Ответить
Махачкала - кала (фортеця) махачєй

чекаємо чергового баді-бум у цьому горячому регіоні рашки
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31.10.2023 13:47 Ответить
краще на московських борлотах підняти ісламістів на джиххад проти москалів. тим паче що там зараз більша частина маскви виходе на намаз.
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31.10.2023 13:59 Ответить
Я єсьм сцарь. Або перетворення гордого народу на стадо віслюків. А вони гнуться...
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31.10.2023 13:39 Ответить
Рамзан вписався за євреїв? Оце так поворот.
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31.10.2023 13:39 Ответить
...і пішов проти правовірних

"цей порот в пропасть прівєдьот"
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31.10.2023 13:48 Ответить
Тупий ішак.
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31.10.2023 13:40 Ответить
якщо не помилюсь, даги з чеченцями не дуже дружньо живуть. тож кадирка за такі слова може і нарватись.
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31.10.2023 13:41 Ответить
Кадирка готується стати халіфом усія Русі
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31.10.2023 13:44 Ответить
Він вважає себе істинним мусульманином і виголошує про початок старанності (ДЖИХАД це на фарсі старанність) правда невідомо чого( бо священна війна проти невірних це ГАЗАВАТ)
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31.10.2023 13:47 Ответить
Дон делает многое чтобы раскачать Кавказ.
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31.10.2023 13:53 Ответить
Який там ще четвертий постріл? перший у лоба ...для кращої статистики ...
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31.10.2023 14:02 Ответить
Дуже добре. Чим більше вони тим будуть стрілятись там менше сюди полізе.
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31.10.2023 14:04 Ответить
Розстріли хай почне з кавказських педофілів, які одружуюються на дівчатах-підлітках і плюють на російські закони
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31.10.2023 14:05 Ответить
Скільки б вже дирок було в голові цього жирного ублюдка якби за кожне порушення закону йому вставляли по кулі в лоб?
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31.10.2023 14:18 Ответить
Первого русского убил в 16-ть лет и желание убивать не пропало!
А шо, герой россия как-никак....
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31.10.2023 14:29 Ответить
А есть у них такой закон, по которому "..четвертый выстрел произвести в лоб"?
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31.10.2023 14:46 Ответить
Эй, дохтор наук, дон, знает, дон, что гаварить!
Есть такой Закон - дон,дон,дон и в точку...
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31.10.2023 14:49 Ответить
Ну раз после этих слов никто это опухшее существо не пристрелил на Росии - значит там никаких законов и понятий нет
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31.10.2023 14:49 Ответить
Перший постріл в живіт, другий в груди - там до четвертого не дійде.
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31.10.2023 14:53 Ответить
то скільки йому вже куль в лоба треба лупанути за порушення законів
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31.10.2023 15:08 Ответить
да конечно, ему наверное мало тех кого он уже убил,за каждого оскорбленного иностранца нужно убить Чеченца,все вернется ,терпение и еще раз терпение
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31.10.2023 15:10 Ответить
Похоже сцарь бздонул этого погрома и послал пехотинца приструнить абизян
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31.10.2023 15:48 Ответить
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31.10.2023 16:30 Ответить
с нетерпением ждём следующей заварухи на Кавказе.
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31.10.2023 16:31 Ответить
Чебурашка: Гена, откуси ему ноги!!!
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31.10.2023 16:43 Ответить
У тоталітарних країнах зазвичай ті хто кричить "розстріляти" сам вже скоро встає до стінки
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31.10.2023 16:51 Ответить
мале, тупе, пихате, чучело - ган дон дон, здохни вже
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31.10.2023 17:01 Ответить
 
 