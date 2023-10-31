Кадыров призвал расстреливать протестующих: "Если человек не выполняет требование закона, четвертый выстрел произведите в лоб"

Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров призвал жестко подавлять "несанкционированные беспорядки" и применять против протестующих огнестрельное оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или произведите три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, четвертый выстрел произведите в лоб. Больше не выйдут", - цитируют Кадырова российские СМИ.

Напомним, в воскресенье 29 октября в Махачкале (Дагестан) участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, в поисках евреев.

Президент РФ обвинил Украину и западные спецслужбы в беспорядках в Дагестане. По словам Путина, "США и их сателлиты организуют смертельный хаос", стоят за "трагедией палестинцев и бойней в Украине", а также пытаются "расколоть Россию изнутри".

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