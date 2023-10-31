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Кадиров закликав розстрілювати протестувальників: "Якщо людина не виконує вимогу закону, четвертий постріл зробіть у лоб"

кадиров

Глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров закликав жорстко придушувати "несанкціоновані заворушення" та застосовувати проти протестувальників вогнепальну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Якщо у нас хоч одна людина вийде на несанкціоновані заворушення, затримати і посадити її. Або зробіть три попереджувальні постріли в повітря і після цього, якщо людина не виконує вимогу закону, четвертий постріл зробіть у лоб. Більше не вийдуть", - цитують Кадирова російські ЗМІ.

Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв.

Президент РФ звинуватив Україну і західні спецслужби у заворушеннях в Дагестані. За словами Путіна, "США і їхні сателіти організовують смертельний хаос", стоять за "трагедією палестинців і бійнею в Україні", а також намагаються "розколоти Росію зсередини".

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Автор: 

Кадиров Рамзан (528) росія (65974) Чечня (284)


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Топ коментарі
+15
Йому тільки другий попереджувальний постріл зробили)
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31.10.2023 13:38 Відповісти
+15
Його смерть посрати відпустила, а в нього запори...
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31.10.2023 13:40 Відповісти
+11
Рамзан вписався за євреїв? Оце так поворот.
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31.10.2023 13:39 Відповісти
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Чого він не сдох??
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31.10.2023 13:38 Відповісти
Йому тільки другий попереджувальний постріл зробили)
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31.10.2023 13:38 Відповісти
Його смерть посрати відпустила, а в нього запори...
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31.10.2023 13:40 Відповісти
вах,вах ! це він про правовірних муджахерів із Махачкали ?
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31.10.2023 13:44 Відповісти
Зеленский твой выход. Нужно еще один погром устроить в махач кале
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31.10.2023 13:39 Відповісти
Махачкала - кала (фортеця) махачєй

чекаємо чергового баді-бум у цьому горячому регіоні рашки
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31.10.2023 13:47 Відповісти
краще на московських борлотах підняти ісламістів на джиххад проти москалів. тим паче що там зараз більша частина маскви виходе на намаз.
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31.10.2023 13:59 Відповісти
Я єсьм сцарь. Або перетворення гордого народу на стадо віслюків. А вони гнуться...
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31.10.2023 13:39 Відповісти
Рамзан вписався за євреїв? Оце так поворот.
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31.10.2023 13:39 Відповісти
...і пішов проти правовірних

"цей порот в пропасть прівєдьот"
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31.10.2023 13:48 Відповісти
Тупий ішак.
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31.10.2023 13:40 Відповісти
якщо не помилюсь, даги з чеченцями не дуже дружньо живуть. тож кадирка за такі слова може і нарватись.
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31.10.2023 13:41 Відповісти
Кадирка готується стати халіфом усія Русі
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31.10.2023 13:44 Відповісти
Він вважає себе істинним мусульманином і виголошує про початок старанності (ДЖИХАД це на фарсі старанність) правда невідомо чого( бо священна війна проти невірних це ГАЗАВАТ)
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31.10.2023 13:47 Відповісти
Дон делает многое чтобы раскачать Кавказ.
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31.10.2023 13:53 Відповісти
Який там ще четвертий постріл? перший у лоба ...для кращої статистики ...
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31.10.2023 14:02 Відповісти
Дуже добре. Чим більше вони тим будуть стрілятись там менше сюди полізе.
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31.10.2023 14:04 Відповісти
Розстріли хай почне з кавказських педофілів, які одружуюються на дівчатах-підлітках і плюють на російські закони
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31.10.2023 14:05 Відповісти
Скільки б вже дирок було в голові цього жирного ублюдка якби за кожне порушення закону йому вставляли по кулі в лоб?
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31.10.2023 14:18 Відповісти
Первого русского убил в 16-ть лет и желание убивать не пропало!
А шо, герой россия как-никак....
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31.10.2023 14:29 Відповісти
А есть у них такой закон, по которому "..четвертый выстрел произвести в лоб"?
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31.10.2023 14:46 Відповісти
Эй, дохтор наук, дон, знает, дон, что гаварить!
Есть такой Закон - дон,дон,дон и в точку...
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31.10.2023 14:49 Відповісти
Ну раз после этих слов никто это опухшее существо не пристрелил на Росии - значит там никаких законов и понятий нет
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31.10.2023 14:49 Відповісти
Перший постріл в живіт, другий в груди - там до четвертого не дійде.
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31.10.2023 14:53 Відповісти
то скільки йому вже куль в лоба треба лупанути за порушення законів
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31.10.2023 15:08 Відповісти
да конечно, ему наверное мало тех кого он уже убил,за каждого оскорбленного иностранца нужно убить Чеченца,все вернется ,терпение и еще раз терпение
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31.10.2023 15:10 Відповісти
Похоже сцарь бздонул этого погрома и послал пехотинца приструнить абизян
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31.10.2023 15:48 Відповісти
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31.10.2023 16:30 Відповісти
с нетерпением ждём следующей заварухи на Кавказе.
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31.10.2023 16:31 Відповісти
Чебурашка: Гена, откуси ему ноги!!!
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31.10.2023 16:43 Відповісти
У тоталітарних країнах зазвичай ті хто кричить "розстріляти" сам вже скоро встає до стінки
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31.10.2023 16:51 Відповісти
мале, тупе, пихате, чучело - ган дон дон, здохни вже
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31.10.2023 17:01 Відповісти
 
 