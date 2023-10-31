Кадиров закликав розстрілювати протестувальників: "Якщо людина не виконує вимогу закону, четвертий постріл зробіть у лоб"
Глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров закликав жорстко придушувати "несанкціоновані заворушення" та застосовувати проти протестувальників вогнепальну зброю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Якщо у нас хоч одна людина вийде на несанкціоновані заворушення, затримати і посадити її. Або зробіть три попереджувальні постріли в повітря і після цього, якщо людина не виконує вимогу закону, четвертий постріл зробіть у лоб. Більше не вийдуть", - цитують Кадирова російські ЗМІ.
Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв.
Президент РФ звинуватив Україну і західні спецслужби у заворушеннях в Дагестані. За словами Путіна, "США і їхні сателіти організовують смертельний хаос", стоять за "трагедією палестинців і бійнею в Україні", а також намагаються "розколоти Росію зсередини".
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"цей порот в пропасть прівєдьот"
А шо, герой россия как-никак....
Есть такой Закон - дон,дон,дон и в точку...