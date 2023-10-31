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Новости
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Сообщено о подозрении экс-заместителю председателя Службы судебной охраны Гавришуку, который организовал несколько каналов для бегства уклонистов за границу, - СБУ

олександр,гавришук

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему заместителю председателя Службы судебной охраны Александру Гавришуку, организовавшему масштабную схему нелегального выезда мужчин за пределы Украины. Для реализации сделки фигурант создал фейковый благотворительный фонд и более 30 псевдоволонтерских организаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Гавришук от "имени" этих учреждений оформлял уклонистов как международных перевозчиков гуманитарных грузов. Таким образом, он способствовал своим "клиентам" в уклонении от мобилизации и нелегальном выезде за границу.

По данным следствия, "схема" действовала в Киевской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности поездки за границу.

Чтобы избежать правосудия, фигурант в марте этого года сбежал в одну из европейских стран в качестве волонтера.

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"Как установило следствие, чиновник был уволен из Службы судебной охраны еще в 2021 году из-за причастности к коррупции. Но после начала полномасштабного вторжения России он решил "заработать" на военнообязанных, пытавшихся выехать за границу, чтобы избежать призыва", - отметили в пресс-службе.

Для создания псевдоблаготворительных организаций и оформления фейковых документов для уклонистов Гавришук "втемную" использовал собственные связи среди знакомых в госучреждениях.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили экс-чиновнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований); ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Ранее были разоблачены его сообщники, которые уже осуждены за указанные преступления.

Как добавили в СБУ, фигурант скрывается за границей, поэтому продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Автор: 

СБУ (20014) Служба судебной охраны (6) подозрение (502) уклонисты (921)


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Топ комментарии
+14
... використовував власні зв'язки серед знайомих в держустановах....

"... огласите весь список, пжлста! "
шо, зелень, сцикотно?
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31.10.2023 17:21 Ответить
+4
ССО, мля...
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31.10.2023 17:22 Ответить
+4
Від двох до п'яти тисяч це доволі привабливі розцінки, а в порівнянні з прайсами попів "масковскава патріярхата", взагалі, майже благодійність.
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31.10.2023 17:33 Ответить
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... використовував власні зв'язки серед знайомих в держустановах....

"... огласите весь список, пжлста! "
шо, зелень, сцикотно?
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31.10.2023 17:21 Ответить
ССО, мля...
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31.10.2023 17:22 Ответить
Від двох до п'яти тисяч це доволі привабливі розцінки, а в порівнянні з прайсами попів "масковскава патріярхата", взагалі, майже благодійність.
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31.10.2023 17:33 Ответить
Над московськими попами є начальство - ФСБ, Сатана, патріарх Кирил, з якими треба ділитися, а в цього "ФОП", працює сам на себе, тому і ціни помірні.
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02.11.2023 13:32 Ответить
в условиях рыночных отношений любые запреты теряют смысл. просто деньги пойдут мимо кассы.
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31.10.2023 18:04 Ответить
он сбежал, но дело его живо!!!
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31.10.2023 18:06 Ответить
Так він же з Миколаєва. Підлеглий Арахаміі.
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31.10.2023 18:19 Ответить
а ти звідки, чушка?
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31.10.2023 19:01 Ответить
За злочини на державній службі пора увязнювати довічно, бо вони ніколи не зупиняться!
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31.10.2023 18:51 Ответить
Що в нас за країна?!
Звільнене за корупцію гімно використовує колишні «звʼязки в держустановах», щоб продовжувати заробляти на лохах!
Для реалізації оборудки фігурант створив фейковий благодійний фонд та понад 30 псевдоволонтерських організацій.Джерело:
Як він міг зробити це без підтримки десятків чиновників?!
І скільки ще таких гімнюків лишається і заробляє…
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31.10.2023 19:05 Ответить
а де прізвища тих, яких вже засудили? Вироки які? Штраф і 10 років не займати посади держслужбовців?
Чи все ж таки нари?
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31.10.2023 19:42 Ответить
І де Служба судової охорони (а також СБУ, МВС, ГПУ та інші контори) набирають таких кадрів?
Тут же по іпалу написано, що мудак і шахрай...
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31.10.2023 21:18 Ответить
 
 