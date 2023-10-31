Сообщено о подозрении экс-заместителю председателя Службы судебной охраны Гавришуку, который организовал несколько каналов для бегства уклонистов за границу, - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему заместителю председателя Службы судебной охраны Александру Гавришуку, организовавшему масштабную схему нелегального выезда мужчин за пределы Украины. Для реализации сделки фигурант создал фейковый благотворительный фонд и более 30 псевдоволонтерских организаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Гавришук от "имени" этих учреждений оформлял уклонистов как международных перевозчиков гуманитарных грузов. Таким образом, он способствовал своим "клиентам" в уклонении от мобилизации и нелегальном выезде за границу.

По данным следствия, "схема" действовала в Киевской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности поездки за границу.

Чтобы избежать правосудия, фигурант в марте этого года сбежал в одну из европейских стран в качестве волонтера.

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"Как установило следствие, чиновник был уволен из Службы судебной охраны еще в 2021 году из-за причастности к коррупции. Но после начала полномасштабного вторжения России он решил "заработать" на военнообязанных, пытавшихся выехать за границу, чтобы избежать призыва", - отметили в пресс-службе.

Для создания псевдоблаготворительных организаций и оформления фейковых документов для уклонистов Гавришук "втемную" использовал собственные связи среди знакомых в госучреждениях.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили экс-чиновнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований); ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Ранее были разоблачены его сообщники, которые уже осуждены за указанные преступления.

Как добавили в СБУ, фигурант скрывается за границей, поэтому продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.