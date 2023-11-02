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70% украинцев считают, что можно критиковать власть во время войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

протест,акція,протесту

В октябре 2023 года 70% украинцев считают, что необходимо и сейчас критиковать ошибочные и неправильные действия властей, поскольку только так можно решить проблемы и улучшить ситуацию в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии , сообщает Цензор.НЕТ.

"70% украинцев считают важным критиковать возможные ложные решения власти, а настаивают на избежании каких-либо споров - 25%", - говорится в сообщении КМИС.

Такого мнения придерживаются украинцы из всех регионов страны.

Читайте: Результаты исследования настроений украинцев от Active Group и Future Research Foundation

70% украинцев считают, что можно критиковать власть во время войны, - опрос КМИС 0170% украинцев считают, что можно критиковать власть во время войны, - опрос КМИС 02

В последний раз социологи института задавали украинцам такой вопрос в мае 2022 года. Тогда ситуация была противоположной: 68% украинцев считали, что все споры должны быть отложены. На допустимости критики настаивали всего 26%.

"Запрос на единение сохраняет свою мощь, украинцы - против раздоров и конфликтов. Определенная критика населением не приводит к желанию немедленных изменений путем выборов (по последним данным КМИС - 81% против проведения выборов). Приоритетом остается Победа", - прокомментировал результаты опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Также читайте: Украинцы больше всего доверяют военным - 91%, волонтерам - 77% и Президенту - 71%, - опрос

Опрос был проведен с 30 сентября по 13 октября по методу телефонных интервью с использованием компьютера. Были опрошены 2007 респондентов из всех регионов Украины, кроме Крыма. Погрешность не должна превышать 2,4%.

Автор: 

власть (2645) критика (233) опрос (2855) КМИС (334)


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Топ комментарии
+29
"Кожен з нас президент"!!! Чи як там гнусяве базікало казало у 2019 році?
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02.11.2023 11:52 Ответить
+24
алёша ,те кого при "соевом" называли агентами кремля ,после начала полномасштабного вторжения ими и оказались
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02.11.2023 11:58 Ответить
+20
#неначасі #боневтИк 👿
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02.11.2023 11:50 Ответить
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Критиковать! Вы так носились с идеей козачества, так вспомните, что козаки иногда продавали своих недогеьманов и за вырученные деньги покупали у того же врага оружие!
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02.11.2023 12:53 Ответить
Тут вже хтось із "слуг" запропонував внести законопроект про 7 років покарання за критику ***********.
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02.11.2023 12:58 Ответить
уже критиковали яйценосного МО .... и что ... заменили с большими потугами ... ВЫВОДЫ ... критику не критикуй все равно получишь х@й
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02.11.2023 13:08 Ответить
"Мені плювати на те,що мій народ хоче.Я знаю,що йому треба"...І цей лідер таки зробив Ізраїль процвітаючим.А якби він пішов за бажаннями свого народу,у якого сім п"ятниць на тиждень того і близько не було б...
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02.11.2023 13:10 Ответить
власть можно и нужно критиковать, на примере резникова применять высшую меру наказания за грабеж страны во время войны
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02.11.2023 13:11 Ответить
І можно і потрібно.
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02.11.2023 13:32 Ответить
ти диви кляті порохоботи, аж 70 відсотків. а як же раніма бубочка? воно ж до усрачки боїться критики
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02.11.2023 13:34 Ответить
Не треба собі лестити і оголошувати себе єдиними патріотами. Бо є багато людей, які критикували Порошенка, а тепер критикують Зеленського. Лише зміна олігархічно-корумпованої системи, може щось змінити. А ми змінюємо лише очільників, які, на жаль не можуть змінити систему.
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02.11.2023 14:03 Ответить
Неужели? Вот это поворот
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02.11.2023 14:03 Ответить
Критики.. Нууу.. З нашого боку на арені: клептоманія (патологічна схильність до крадівництва) + псевдологія (патологічна брехливість) + міфоманія (аномальна схильність до вигадок та омани) + дезадаптивна мрійливість (патологічне видавання бажаного за дійсне) + профнепридатність у силу об'єктивних причин.
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02.11.2023 14:07 Ответить
Без критики влади немає руху вперед - це шлях до застою!
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02.11.2023 14:12 Ответить
******** вопрос..........................а если не война,что нельзя критиковать владу??????
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02.11.2023 15:01 Ответить
Запитання. Якому дурню стукнуло в голову задавати таке недолуге запитання??? Ні! Поклони люди мають бити, та ікони замовляти писати на владу... Критика, це таке саме, як вранці людина прокидається і автоматично тягне щось до писка. Критика влади - такий самий природній процес у головах зі здоровими мізками.
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02.11.2023 15:24 Ответить
Не тіки можна а і потрібно.
Політики мають обслуговувати армію, а не красти в неї.
Мені набридло бачити вже два роки зелену рожу, за якою ховаються єрмаки і татарови.
Я хочу як в Ізраїлі. Щоб всім керував Генштаб.
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02.11.2023 15:49 Ответить
Счастлив тот, кто, слыша **** себе, может ею вос­пользоваться для исправления.


В. Шекспир

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02.11.2023 15:49 Ответить
Во время войны? Кто объявил войну и кому?
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02.11.2023 15:58 Ответить
Якби була оголошена війна, то патріоти по в'язницям не сиділи, ніхто б н купував барабани, та не золотив купола, а промисловість випускала б зброю.
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03.11.2023 07:31 Ответить
АНТИКОР мене заблокував за критику влади. Хоча раніше такого не було.
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02.11.2023 16:50 Ответить
та вже і 3.14здити декого б не завадило...
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02.11.2023 17:49 Ответить
Можна і треба. Вже і так на Північну Корею перетворили Україну. Чогось ніхто з них рота невідкоиє, що Ізраїль кордонів не закривав. Дуже показово все це.
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02.11.2023 17:59 Ответить
Під час війни критикувати владу це виходить що закликаєте до майдану
І це на руку кацапам
Чому Україна повинна критикувати владу?
Бо йде війна ?
Але війна не від влади ні від народу незалежить
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02.11.2023 18:08 Ответить
Це ти зараз серйозно написав , чи то гумор такий чорний ?
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02.11.2023 18:54 Ответить
Звичайно залежить. Коли до влади приходе ідіот, що заглядає в очко, на таку країну гріх не напасти.
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02.11.2023 19:17 Ответить
Тобто за вашими міркуваннями влада недостойна бути при владі
Але за цю владу 73% голосували
Тому маємо що маємо
Якщо ви не голосували за зелених то багато хто проголосував
Народ обирає сам що обрали те й отримали
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02.11.2023 20:04 Ответить
Не критикувати, вже киздити треба.)))))))))))
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02.11.2023 18:59 Ответить
Шкода, що в нашій країні за статистикою кожен третій - й@бнутий
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02.11.2023 19:13 Ответить
украину сделали хуже чем русню,в раше хоть понятно что пропаганда и врут а в украине не врут но и правды никто не говорит!!(,,единый марафон" в помощь) (в каком то вакууме держат как скот перед забоем) извиняюсь за столь неадекватное сравнение но смотря на всю эту херь ничего лучшего на ум не идёт.
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02.11.2023 19:15 Ответить
Учеными, занимавшимися историей Второй мировой, совершенно точно были подтверждены факты того, что в блокадном Ленинграде некоторых товарищей приходилось лечить от ожирения. Без критики, конечно. Ведь это были ответственные партийные и руководящие работники...
Слушайте, а может действительно не надо никого критиковать? А сразу 3,14здить?
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02.11.2023 19:24 Ответить
Не раскачивайте лодку, нашим крысам тошнит
или как говаривала Ирочка Геращенко, "Путин нападэ."
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02.11.2023 19:34 Ответить
Зеленопикий йди ка по адресі руцкого корабля зі своїм п*здіжом зеленим
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02.11.2023 22:51 Ответить
Ссылочку про про Ирочку можна или просто бла-бла?
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02.11.2023 22:58 Ответить
https://suspilne.media/tag/sbu/ СБУ та Національна https://suspilne.media/tag/policia/ поліція проводять масові обшуки по всій Україні в учасників організації "АллатРи

Про це зранку 1 листопада https://suspilne.media/ Суспільному повідомили джерела у правоохоронних органах.

"За даними правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах РФ і систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві", - зазначили джерела.

Представники "АллатРи" "несуть благу вість, що світ врятує Номо - слов'янський лідер зі спецслужб, і його біографія підозріло збігається з біографією Пyтiнa".

"Аллатрівці" влаштовували телемости з Рociєю, запрошували поговорити "пyтiнicтів" та депутатів від "Єдиної Рociї".
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02.11.2023 20:57 Ответить
"За https://grnt.media/other/allatra-komu-naspravdi-poklonyayutsya-bakanov-i-vereshhuk/ інформацією журналістів-розслідувачів, до цього двіжу входять:

Ірина Верещук,

Іван Баканов

та його протеже Олег Кулініч із кримського СБУ, якого звинувачують у держзраді,

 колишній заступник керівника ЦСО відділу "А" СБУ Михайло Кухаренко, мер Черкас Анатолій Бондаренко, Надія Савченко", - написала Совсун.

https://suspilne.media/607051-sbu-ta-nacipolicia-provodat-masovi-obsuki-po-vsij-ukraini-u-sektantiv-z-allatri/
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02.11.2023 20:58 Ответить
Під виглядом «місіонерства» учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію рф та публічно просували кремлівську ідею про створення «союзу слов'янських народів» під керівництвом москви.

Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру та власні «представництва» в кожному обласному центрі нашої держави.

Ці осередки АллатРа масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї кремля.

Для пошуку однодумців та поширення проросійських поглядів фігуранти створили власний ютуб-канал, який налічує майже пів мільйона користувачів.
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02.11.2023 22:53 Ответить
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02.11.2023 22:55 Ответить
Адруга детства Баканова, а Верещук теж геть?
СБУ розбереться
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02.11.2023 22:57 Ответить
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02.11.2023 23:04 Ответить
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02.11.2023 23:05 Ответить
Також організатори АллатРа запустили мережу власних медіа та інтернет-ресурсів, телеграм-каналів та сторінок у соцмережі «ТікТок». Там вони публікували пропагандистські «дописи» та відео, просуваючи прокремлівські наративи через ідеї так званого «благотворчого суспільства».

Серед іншого - вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст.

У ході розслідування отримано беззаперечні докази вини керівництва та активних учасників АллатРа.

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1136796.0
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02.11.2023 22:55 Ответить
АллатРа - секта імені Путіна, яка пустила коріння в Україні

У 2016 році видання "Дзеркало тижня"https://zn.ua/ukr/SOCIUM/allatra-nove-vbrannya-korolya-_.html припустило , що до діяльності АллатРи має стосунок Марина Цвігун (Біле братство),

або як вона ще тоді називалась Марія Деві Христос. У матеріалі також згадується, що підтримку Цвігун надавав екскерівник так званої ДНР нині мертвий Олександр Захарченко.

https://espreso.tv/allatra-sekta-imeni-putina-yaka-pustila-korinnya-v-ukraini
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02.11.2023 23:09 Ответить
Баканов и другие СБУшники из секты «АллатРа», оборотни и гауляйтеры.

Кто сливал Херсон?

https://ord-ua.com/2022/11/21/bakanov-i-drugie-sbushniki-iz-sekty-allatra-oborotni-i-gauljajtery-kto-slival-herson/
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02.11.2023 23:20 Ответить
"ЛОЖНЫЕ" решения или ошибочные?
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03.11.2023 06:27 Ответить
совки не можуть пережити критику і шукають різні можливості заткнути пельку опоненту. ******* людина жадає критики, бо вона знає, що з нею робити. лише совкове бидло її боїться, бо це б"є по самолюбію
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03.11.2023 08:02 Ответить
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