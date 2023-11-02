70% украинцев считают, что можно критиковать власть во время войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
В октябре 2023 года 70% украинцев считают, что необходимо и сейчас критиковать ошибочные и неправильные действия властей, поскольку только так можно решить проблемы и улучшить ситуацию в стране.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии , сообщает Цензор.НЕТ.
"70% украинцев считают важным критиковать возможные ложные решения власти, а настаивают на избежании каких-либо споров - 25%", - говорится в сообщении КМИС.
Такого мнения придерживаются украинцы из всех регионов страны.
В последний раз социологи института задавали украинцам такой вопрос в мае 2022 года. Тогда ситуация была противоположной: 68% украинцев считали, что все споры должны быть отложены. На допустимости критики настаивали всего 26%.
"Запрос на единение сохраняет свою мощь, украинцы - против раздоров и конфликтов. Определенная критика населением не приводит к желанию немедленных изменений путем выборов (по последним данным КМИС - 81% против проведения выборов). Приоритетом остается Победа", - прокомментировал результаты опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.
Опрос был проведен с 30 сентября по 13 октября по методу телефонных интервью с использованием компьютера. Были опрошены 2007 респондентов из всех регионов Украины, кроме Крыма. Погрешность не должна превышать 2,4%.
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Політики мають обслуговувати армію, а не красти в неї.
Мені набридло бачити вже два роки зелену рожу, за якою ховаються єрмаки і татарови.
Я хочу як в Ізраїлі. Щоб всім керував Генштаб.
В. Шекспир
І це на руку кацапам
Чому Україна повинна критикувати владу?
Бо йде війна ?
Але війна не від влади ні від народу незалежить
Але за цю владу 73% голосували
Тому маємо що маємо
Якщо ви не голосували за зелених то багато хто проголосував
Народ обирає сам що обрали те й отримали
Слушайте, а может действительно не надо никого критиковать? А сразу 3,14здить?
или как говаривала Ирочка Геращенко, "Путин нападэ."
Про це зранку 1 листопада https://suspilne.media/ Суспільному повідомили джерела у правоохоронних органах.
"За даними правоохоронців, ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах РФ і систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві", - зазначили джерела.
Представники "АллатРи" "несуть благу вість, що світ врятує Номо - слов'янський лідер зі спецслужб, і його біографія підозріло збігається з біографією Пyтiнa".
"Аллатрівці" влаштовували телемости з Рociєю, запрошували поговорити "пyтiнicтів" та депутатів від "Єдиної Рociї".
Ірина Верещук,
Іван Баканов
та його протеже Олег Кулініч із кримського СБУ, якого звинувачують у держзраді,
колишній заступник керівника ЦСО відділу "А" СБУ Михайло Кухаренко, мер Черкас Анатолій Бондаренко, Надія Савченко", - написала Совсун.
https://suspilne.media/607051-sbu-ta-nacipolicia-provodat-masovi-obsuki-po-vsij-ukraini-u-sektantiv-z-allatri/
Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру та власні «представництва» в кожному обласному центрі нашої держави.
Ці осередки АллатРа масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї кремля.
Для пошуку однодумців та поширення проросійських поглядів фігуранти створили власний ютуб-канал, який налічує майже пів мільйона користувачів.
СБУ розбереться
Серед іншого - вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст.
У ході розслідування отримано беззаперечні докази вини керівництва та активних учасників АллатРа.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1136796.0
У 2016 році видання "Дзеркало тижня"https://zn.ua/ukr/SOCIUM/allatra-nove-vbrannya-korolya-_.html припустило , що до діяльності АллатРи має стосунок Марина Цвігун (Біле братство),
або як вона ще тоді називалась Марія Деві Христос. У матеріалі також згадується, що підтримку Цвігун надавав екскерівник так званої ДНР нині мертвий Олександр Захарченко.
https://espreso.tv/allatra-sekta-imeni-putina-yaka-pustila-korinnya-v-ukraini
Кто сливал Херсон?
https://ord-ua.com/2022/11/21/bakanov-i-drugie-sbushniki-iz-sekty-allatra-oborotni-i-gauljajtery-kto-slival-herson/