70% украинцев считают, что можно критиковать власть во время войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

В октябре 2023 года 70% украинцев считают, что необходимо и сейчас критиковать ошибочные и неправильные действия властей, поскольку только так можно решить проблемы и улучшить ситуацию в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии , сообщает Цензор.НЕТ.

"70% украинцев считают важным критиковать возможные ложные решения власти, а настаивают на избежании каких-либо споров - 25%", - говорится в сообщении КМИС.

Такого мнения придерживаются украинцы из всех регионов страны.

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В последний раз социологи института задавали украинцам такой вопрос в мае 2022 года. Тогда ситуация была противоположной: 68% украинцев считали, что все споры должны быть отложены. На допустимости критики настаивали всего 26%.

"Запрос на единение сохраняет свою мощь, украинцы - против раздоров и конфликтов. Определенная критика населением не приводит к желанию немедленных изменений путем выборов (по последним данным КМИС - 81% против проведения выборов). Приоритетом остается Победа", - прокомментировал результаты опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

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Опрос был проведен с 30 сентября по 13 октября по методу телефонных интервью с использованием компьютера. Были опрошены 2007 респондентов из всех регионов Украины, кроме Крыма. Погрешность не должна превышать 2,4%.