Данилов объяснил, почему возраст мобилизации не снизили до 25: "Это очень чувствительный вопрос, когда надо своим решением взять ответственность"
Президент Владимир Зеленский пока не подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет, поскольку это "очень чувствительный вопрос", когда своим решением нужно взять ответственность за то, что более молодые люди должны идти на фронт.
Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
Журналист спросил, в чем проблема, что президент пять месяцев не подписывает закон, снижающий мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, хотя говорит, что военные просят о возможности мобилизовать больше.
"Это очень чувствительный вопрос, когда нужно своим решением взять ответственность, что более молодые люди должны идти на фронт. Это очень сложно. Это очень тяжело", – ответил Данилов.
Он ответил, что есть задача – попытаться решить несколько проблем: "максимально усилить" противовоздушную оборону для защиты населения и объектов критической инфраструктуры и получить современное вооружение.
"F-16 – это не наша прихоть. Это о жизни наших военных. Это хотя бы об определенном паритете в воздухе с россией. Современные средства поражения – это уже другое дело. Простой пример. Когда последовали первые случаи уничтожения военных вертолетов РФ, то вдвое-втрое уменьшилось количество полетов. Соответственно, это жизнь наших парней и девушек", – объяснил секретарь СНБО.
Напомним, 30 мая Верховная Рада поддержала снижение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет, однако президент еще не подписал закон.
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2) По закону до Порошенко солдат в резерві був до 40, став до 60, і це було не для добровольців, для них добробати були, це було для добровільно-примусово.
звісно що до 14 року армія була тільки на папері, і воювати їхали в тапках на автобусах, якби не добробати та спецура був би піздец.
Верховна Рада збільшила граничний вік військовозобов'язаних, які числяться у запасі.
За відповідні зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (законопроект №4844) у другому читанні та в цілому проголосували у вівторок 232 депутати.
Відтак, військовозобов'язані у званнях рядового, сержантського і старшинського складу перебувають у запасі до 60 років ...
своєї частини в 1944році. Всього одна особа-1896 року, а також
ще одна-1904року. Всі інші -- з 1907до 1926року.
В обозі "старі" та бувші поранені, які повернулися до частини.
Командиру- 33роки. Ось так воювали наші батьки та діди.
А хто вам країну відбудовувати буде? Ці інтернет-фріки чи турки з китайцями?
а декого взагалі звільнять від всіх пролем світу
а які ***** проголосували за цей документ!?
це всі ті,хто не воює,ні їхні діти -це депутати Верховної Ради!Це зелені ублюдки!
И вот Украина решила поступить ровно наоборот, сначала брать именно мужиков 40-60 лет и с ними воевать. А молодых беречь, чтобы они могли потом после войны уехать в Польшу. А что им тут еще делать? Детей нет, семьи нет толком, родители старые или убиты на войне, экономика в разрухе, в стране коррупция. Интересный план...