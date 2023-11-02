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Новости Война
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Данилов объяснил, почему возраст мобилизации не снизили до 25: "Это очень чувствительный вопрос, когда надо своим решением взять ответственность"

данілов

Президент Владимир Зеленский пока не подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет, поскольку это "очень чувствительный вопрос", когда своим решением нужно взять ответственность за то, что более молодые люди должны идти на фронт.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил, в чем проблема, что президент пять месяцев не подписывает закон, снижающий мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, хотя говорит, что военные просят о возможности мобилизовать больше.

"Это очень чувствительный вопрос, когда нужно своим решением взять ответственность, что более молодые люди должны идти на фронт. Это очень сложно. Это очень тяжело", – ответил Данилов.

Он ответил, что есть задача – попытаться решить несколько проблем: "максимально усилить" противовоздушную оборону для защиты населения и объектов критической инфраструктуры и получить современное вооружение.

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"F-16 – это не наша прихоть. Это о жизни наших военных. Это хотя бы об определенном паритете в воздухе с россией. Современные средства поражения – это уже другое дело. Простой пример. Когда последовали первые случаи уничтожения военных вертолетов РФ, то вдвое-втрое уменьшилось количество полетов. Соответственно, это жизнь наших парней и девушек", – объяснил секретарь СНБО.

Напомним, 30 мая Верховная Рада поддержала снижение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет, однако президент еще не подписал закон.

Также читайте: ВР планирует на следующей неделе продолжить военное положение и общую мобилизацию в Украине

Автор: 

Данилов Алексей (1066) мобилизация (2812)


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Топ комментарии
+39
Ну да, зате 45-50-річних мужиків із купою болячок, які і без бронежилета і автомата кілометр не пробіжать, мобілізувати можна...
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02.11.2023 20:54 Ответить
+36
Дуже склално різати по рейтингу серед основної маси виборців, декотрі з яких не чули про Азовсталь( карму нє надо портить), зато "чиста паржать" всгіда готові.
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02.11.2023 20:49 Ответить
+22
Ми вже свою демографічну і соціальну функції виконали, пенсія скоро. Тепер можна утилізувати, щоб не обтяжувати пенсійний фонд
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02.11.2023 20:58 Ответить
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Страница 2 из 2
Я говорю про военную диктатуру которая состоит из военных, самый высокий военный чин у нас занимает Залужный. Верховный ГК типа Зеленский это гражданская должность и местные советы заменяются тоже военными состоящими из военных, которые руководят на местах где копать например и все такое... Гражданские отстранены.
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02.11.2023 22:17 Ответить
Та не, я говорю как оно нормально должно быть Все остаются на своих местах, Президент Зеленский будет просто ездить и клянчить (что он в принципе и делает) и как Верховный будет подписывать Капитуляцию, не дай б-г конечно. Но власть у военных, право вето у военных и все такое. Известно всем как страна должна переходить на военные рейсы, но мы хер положили и про рейтинги думаем, к "востановлению" и выборам готовимся. А военные охеревают.
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02.11.2023 22:32 Ответить
Проблема в том, что Зекоманда и ОП понимают военную диктатуру по-своему.
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03.11.2023 14:08 Ответить
До речі - першим брати старих почав Порошенко в 2014. Тоді і 60 років ввели. Так що це винахід не теперішньої влади. Питання: чому Порошенко почав тягти старих чоловіків (до 60 років) на війну? Напевне існує якесь глобальне пояснення... цікаво, чи можу я сама здогадатись... блін, не виходить... тільки "раціональна утилізація".
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02.11.2023 21:47 Ответить
Ага, ще версія - війна незрозуміло яка і за що - молодий більше хоче жити і швидше бігає - тоді легше відправити 10 старих, ніж одного молодого.
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02.11.2023 21:52 Ответить
Все наоборот. У молодых сниженное чувство самосохранения. Так заложено природой. А старые больше подвержены депрессии, стрессам и страхам. С каждым годом уровень кортизола повышается из-за возраста.
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02.11.2023 22:00 Ответить
Вибачте, але ви плутаєте невідомий ризик із відомою загрозою - в любому онкоцентрі можете побачити насмерть перелякані очі молодих і байдужі очі старих.
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02.11.2023 22:17 Ответить
Можливо в цьому і причина була у Порошенко - армії немає, воїни потрібні вже сьогодні, не для подвигів - молодий армії не нюхав, життя не нюхав, боїться, жити хоче - старий колись армію нюхав, життя нюхав, жити хоче, але не істерично...
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02.11.2023 22:22 Ответить
А тогда таких военных действий и в помине не было. Не надо сравнивать.
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02.11.2023 22:09 Ответить
маніпуляція чистої води, по перше за бариги до 27 років призивали на срочку, по друге після 50-ти в армію по мобілізації йшли тільки добровільно.
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02.11.2023 22:23 Ответить
1) На 2014 р. армія була більше на папері. Чому так я не в курсі. Але так.
2) По закону до Порошенко солдат в резерві був до 40, став до 60, і це було не для добровольців, для них добробати були, це було для добровільно-примусово.
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02.11.2023 22:29 Ответить
було виключення після 50 тільки за власним бажанням.
звісно що до 14 року армія була тільки на папері, і воювати їхали в тапках на автобусах, якби не добробати та спецура був би піздец.
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02.11.2023 22:39 Ответить
вівторок, 22 липня 2014

Верховна Рада збільшила граничний вік військовозобов'язаних, які числяться у запасі.
За відповідні зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (законопроект №4844) у другому читанні та в цілому проголосували у вівторок 232 депутати.
Відтак, військовозобов'язані у званнях рядового, сержантського і старшинського складу перебувають у запасі до 60 років ...
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02.11.2023 22:58 Ответить
Давно було. Якось в середині 70х років дивився штатний росклад
своєї частини в 1944році. Всього одна особа-1896 року, а також
ще одна-1904року. Всі інші -- з 1907до 1926року.
В обозі "старі" та бувші поранені, які повернулися до частини.
Командиру- 33роки. Ось так воювали наші батьки та діди.
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02.11.2023 22:30 Ответить
Тому, що ЗЄрмаки розраховують на голоси безмосклих пісюрвонів, що живуть фейсбуком, а не реальністю.

А хто вам країну відбудовувати буде? Ці інтернет-фріки чи турки з китайцями?
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02.11.2023 22:38 Ответить
Верю, верю, верю каждому твоему слову (C).
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02.11.2023 22:44 Ответить
не партесь прицдуть москалі на ваші терени то вони вас і від болячок вилікують і переселять де треба

а декого взагалі звільнять від всіх пролем світу
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02.11.2023 22:44 Ответить
Та прям такий бубочка гуманний...а яка ***** писала цей документ і виносила на голосування!
а які ***** проголосували за цей документ!?
це всі ті,хто не воює,ні їхні діти -це депутати Верховної Ради!Це зелені ублюдки!
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02.11.2023 23:42 Ответить
Так, ****, сам бери бронежелет.
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02.11.2023 23:46 Ответить
Плять, уже ******* это все. Или давайте всех подряд мобилизовать без исключений, и уже дадим все вместе пиз*ы этим кацапам, или сдаемся. На пол-шишечки не выйдет победить страну втрое больше нас по населению.
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02.11.2023 23:50 Ответить
Ну что же, это интересный социально-исторический эксперимент. Со времён Древнего Рима, а возможно и Древнего Египта первым делом на военную службу брали молодых, здоровых людей. Просто потому, что они быстрее, сильнее, энергичнее, легче переносят лишения и проще обучаются новому. Если дело доходило до того, что в армию приходилось брать мужчин от 40 и старше, это был верный знак, что дело плохо и нужны последние силы.
И вот Украина решила поступить ровно наоборот, сначала брать именно мужиков 40-60 лет и с ними воевать. А молодых беречь, чтобы они могли потом после войны уехать в Польшу. А что им тут еще делать? Детей нет, семьи нет толком, родители старые или убиты на войне, экономика в разрухе, в стране коррупция. Интересный план...
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02.11.2023 23:54 Ответить
Зате тинятися по кабакам 25 річним мордоворотам не складно.
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02.11.2023 23:56 Ответить
и битков америкосов гонять..парадокс, выехать нельзя, а битка за 20 штук пригнать, отростить бороду и пугать пешеходов - пажалуйста....
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03.11.2023 09:15 Ответить
От кому б мовчати, так це йому.
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03.11.2023 02:00 Ответить
Чоловіки з персоналу рай, міст, обл ісполкомів, ціла куча броні на підприємствах Ахметова, дійшло вже до того, що прийомщики СТО Тойота і ті вільно почувають себе з бронню... Трясіть воєнкомів на кількість заброньованих.
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03.11.2023 07:48 Ответить
а сколько 45 летних пенсионеров от сбу, налоговой мил, полиции мвд, мчс, погранцов- бери не хочу... госслужащих, 30 % пожалуйте призывайте...
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03.11.2023 09:17 Ответить
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