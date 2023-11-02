Данилов объяснил, почему возраст мобилизации не снизили до 25: "Это очень чувствительный вопрос, когда надо своим решением взять ответственность"

Президент Владимир Зеленский пока не подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет, поскольку это "очень чувствительный вопрос", когда своим решением нужно взять ответственность за то, что более молодые люди должны идти на фронт.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил, в чем проблема, что президент пять месяцев не подписывает закон, снижающий мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, хотя говорит, что военные просят о возможности мобилизовать больше.

"Это очень чувствительный вопрос, когда нужно своим решением взять ответственность, что более молодые люди должны идти на фронт. Это очень сложно. Это очень тяжело", – ответил Данилов.

Он ответил, что есть задача – попытаться решить несколько проблем: "максимально усилить" противовоздушную оборону для защиты населения и объектов критической инфраструктуры и получить современное вооружение.

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"F-16 – это не наша прихоть. Это о жизни наших военных. Это хотя бы об определенном паритете в воздухе с россией. Современные средства поражения – это уже другое дело. Простой пример. Когда последовали первые случаи уничтожения военных вертолетов РФ, то вдвое-втрое уменьшилось количество полетов. Соответственно, это жизнь наших парней и девушек", – объяснил секретарь СНБО.

Напомним, 30 мая Верховная Рада поддержала снижение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет, однако президент еще не подписал закон.

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