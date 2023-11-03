В оккупированной Волновахе на Донетчине "прилет" по месту расположения оккупантов, - Андрющенко

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области произошел "прилет" по ДК, где базировались оккупанты.

Об этом сообщил в телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Волноваха. Бавовна. "Прилет" в центре города. ПВО оккупантов не умолкает. Хорошие новости пятницы", - пишет он.

Позже Андрющенко уточнил, что местом прилета стал Дом культуры железнодорожников.

"Как понимаете, никакой культурой там не пахло. С места говорят неплохо у оккупантов и коллаборантов пригорело. Ждем подробностей", - отмечает он.

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