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В оккупированной Волновахе на Донетчине "прилет" по месту расположения оккупантов, - Андрющенко

вибух

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области произошел "прилет" по ДК, где базировались оккупанты.

Об этом сообщил в телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ. 

"Волноваха. Бавовна. "Прилет" в центре города. ПВО оккупантов не умолкает. Хорошие новости пятницы", - пишет он.

Позже Андрющенко уточнил, что местом прилета стал Дом культуры железнодорожников.

"Как понимаете, никакой культурой там не пахло. С места говорят неплохо у оккупантов и коллаборантов пригорело. Ждем подробностей", - отмечает он.

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Автор: 

взрыв (6813) оккупация (10199) Волноваха (27) Андрющенко Петр (584)


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03.11.2023 15:39 Ответить
Це самий центр Волновахи - палац культури залізничників!Там був штаб і база росіянськи нацистів!Наші є там,де треба!Вдарили ЗСУ в момент,коли було якась нарада 5-и бригад окупантів!
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03.11.2023 15:45 Ответить
Пятничная бухло-пати
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03.11.2023 15:56 Ответить
 
 