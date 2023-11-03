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Зеленский назначил Лупанчука командующим Силкми специальных операций вместо Хоренко

ссо

Президент Владимир Зеленский заменил командующего Силами специальных операций ВСУ. Новым командующим стал Сергей Лупанчук.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

"Назначить полковника ЛУПАНЧУКА Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", - отмечается в указе.

Также читайте: Зеленский назначил Баргилевича командующим Сил Теробороны ВСУ

Ранее командующим ССО был генерал-майор и участник российско-украинской войны Виктор Хоренко, указ о его увольнении Зеленский подписал также 3 ноября. Хоренко занимал должность командующего ССО от 25 июля 2022 года.

В открытых источниках информации о Сергее Лупанчуке нет.

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) назначение (2182) ССО (532)


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Топ комментарии
+16
Паспорт РФ є?
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03.11.2023 15:40 Ответить
+10
интересно что говорят наши партнеры.
ибо с ними "наша" Зюзя посралась так что Ермак поп-лясывает "моржовку", в лаптях и с селедкой в зубах.
невтримно-незламно просит самолеты. в принципе, Запад слишком уж уважает демократию.
ибо у нас она гибридная - высрали, ой, избсрали Зе, но полномочия ВДРУГ у сына совкового явного ГРУ-шника. и не думаю что сын (Ермак) - отошел далеко от своего отца.
хотя.... судя по доверию к Зеле, тут и Чебурашка бы мог быть на кресле первого Премьера(у нас кстати, вроде бы Премьер главный, но кто его знает то?)
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03.11.2023 15:45 Ответить
+10
Дуже жаль,що на цензоре нема "смайліка" з ригачкой)))) Залюбки такий поставив би на фотки з мордякою грінпоца. Я важаю, що таких "смайліків" було б дуже багато
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03.11.2023 16:18 Ответить
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Паспорт РФ є?
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03.11.2023 15:40 Ответить
А дедушка в СМЕРШе работал?
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03.11.2023 15:45 Ответить
интересно что говорят наши партнеры.
ибо с ними "наша" Зюзя посралась так что Ермак поп-лясывает "моржовку", в лаптях и с селедкой в зубах.
невтримно-незламно просит самолеты. в принципе, Запад слишком уж уважает демократию.
ибо у нас она гибридная - высрали, ой, избсрали Зе, но полномочия ВДРУГ у сына совкового явного ГРУ-шника. и не думаю что сын (Ермак) - отошел далеко от своего отца.
хотя.... судя по доверию к Зеле, тут и Чебурашка бы мог быть на кресле первого Премьера(у нас кстати, вроде бы Премьер главный, но кто его знает то?)
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03.11.2023 15:45 Ответить
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03.11.2023 15:50 Ответить
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03.11.2023 15:58 Ответить
Дуже жаль,що на цензоре нема "смайліка" з ригачкой)))) Залюбки такий поставив би на фотки з мордякою грінпоца. Я важаю, що таких "смайліків" було б дуже багато
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03.11.2023 16:18 Ответить
вроді опитування було(про підтримку піпірки Зє)..... ну...., я би на місці Заходу, от такий смайл як ви сказав поставив під висерами Єлдака, і коротенький текст - "іпіться як хотіться, заіпали"
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03.11.2023 16:24 Ответить
🐐🐖
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03.11.2023 16:25 Ответить
Пане Yuriy Smith , соромлюся запитати, а хто у нас первий Премьер?
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03.11.2023 16:28 Ответить
хто хто, Єхануров в пальто
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03.11.2023 16:41 Ответить
Бу-га-га! Так Єхануров екс-Прем'єр Міністр, а ви написали про Першого Премьера. Ось я і запитав вас вельмишановний пане Yuriy Smith, то щож це за посада така ПЕРШИЙ ПРЕМЬЕР?
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03.11.2023 16:54 Ответить
який Перший?
у нас є просто там як його Шморгаль, ну і все.
так шо це тупо узурпація.
при чому перший чи третій?
є один і він - нікому не відомий.
а Єлдак - так, всі знають. проте хто воно?
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03.11.2023 16:57 Ответить
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03.11.2023 16:56 Ответить
Чи не про це звільнення малось на увазі в статті Саймона Шустера?
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03.11.2023 15:51 Ответить
Навряд чи це звільнення дискутувалось в ОП. Там навряд чи навіть знають прізвище, хто у нас глава ССО (Бо він не робив відосіків, як глави наших спецслужб)
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03.11.2023 16:05 Ответить
думаю Бубі треба було хоча б якогось генерала звільнитипісля статейки свого героїчного журналіста . Нстаупним кроком стане звільнення всього ОПУ з вільними квитками до їхніх офшорів - інакше допомоги не буде .
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03.11.2023 16:14 Ответить
дурня.
ОПУ всім складом весело кричали шо не нападуть.
так шо ви мимо.
тоді вони під суд. всі.
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03.11.2023 16:27 Ответить
Дуже погано, що ГУР, ССО і купа інших підрозділів підпорядковуються напряму сраному клоуну, а не генштабу.
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03.11.2023 16:04 Ответить
Це дивно, бо полки спецназу підчіняються ССО, хоча ті полки часто використовуються в бойових діях
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03.11.2023 16:09 Ответить
я не корректно написав. за війну вцілому в нас відповідає головком Залужний, але все військове керівництво прозначає одноосібно некомпетентний шоу-мен.
Умовно кажучи, ти можеш бути військовим генієм, але коли тобі напризначали Баканових, Буданових і інших, винуватим будеш ти.
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03.11.2023 16:28 Ответить
Etot molodoj,zria emu takuju dolznost nedali.SSO eto ocen vaznyje vojska
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03.11.2023 16:11 Ответить
Лучше бы он ермака уволил и всю свору вокруг себя. Но не может, завяз в болоте с ними. На крючке у них.
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03.11.2023 16:33 Ответить
Всі вони на крючку в х......
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03.11.2023 19:00 Ответить
Це добре чи ні ? Хто скаже
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03.11.2023 20:55 Ответить
А ЧОГО !?
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03.11.2023 20:58 Ответить
 
 