Зеленский назначил Лупанчука командующим Силкми специальных операций вместо Хоренко
Президент Владимир Зеленский заменил командующего Силами специальных операций ВСУ. Новым командующим стал Сергей Лупанчук.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.
"Назначить полковника ЛУПАНЧУКА Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", - отмечается в указе.
Ранее командующим ССО был генерал-майор и участник российско-украинской войны Виктор Хоренко, указ о его увольнении Зеленский подписал также 3 ноября. Хоренко занимал должность командующего ССО от 25 июля 2022 года.
В открытых источниках информации о Сергее Лупанчуке нет.
Топ комментарии
+16 Kan Kan #518965
показать весь комментарий03.11.2023 15:40 Ответить Ссылка
+10 Yuriy Smith
показать весь комментарий03.11.2023 15:45 Ответить Ссылка
+10 volley
показать весь комментарий03.11.2023 16:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ибо с ними "наша" Зюзя посралась так что Ермак поп-лясывает "моржовку", в лаптях и с селедкой в зубах.
невтримно-незламно просит самолеты. в принципе, Запад слишком уж уважает демократию.
ибо у нас она гибридная - высрали, ой, избсрали Зе, но полномочия ВДРУГ у сына совкового явного ГРУ-шника. и не думаю что сын (Ермак) - отошел далеко от своего отца.
хотя.... судя по доверию к Зеле, тут и Чебурашка бы мог быть на кресле первого Премьера(у нас кстати, вроде бы Премьер главный, но кто его знает то?)
у нас є просто там як його Шморгаль, ну і все.
так шо це тупо узурпація.
при чому перший чи третій?
є один і він - нікому не відомий.
а Єлдак - так, всі знають. проте хто воно?
ОПУ всім складом весело кричали шо не нападуть.
так шо ви мимо.
тоді вони під суд. всі.
Умовно кажучи, ти можеш бути військовим генієм, але коли тобі напризначали Баканових, Буданових і інших, винуватим будеш ти.