Зеленский назначил Лупанчука командующим Силкми специальных операций вместо Хоренко

Президент Владимир Зеленский заменил командующего Силами специальных операций ВСУ. Новым командующим стал Сергей Лупанчук.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

"Назначить полковника ЛУПАНЧУКА Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", - отмечается в указе.

Также читайте: Зеленский назначил Баргилевича командующим Сил Теробороны ВСУ

Ранее командующим ССО был генерал-майор и участник российско-украинской войны Виктор Хоренко, указ о его увольнении Зеленский подписал также 3 ноября. Хоренко занимал должность командующего ССО от 25 июля 2022 года.

В открытых источниках информации о Сергее Лупанчуке нет.