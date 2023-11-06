В результате российской атаки на Одессу ранения получили пять человек, - ОВА

В результате вечерней атаки российских агрессоров на Одессу осколочные ранения получили пять человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил голова Одесской ОВА Олег Кипер.

"Пять человек получили ранения в результате ночной атаки российских оккупантов по Одессе. У пострадавших зафиксированы осколочные ранения", - написал он.

Все потерпевшие госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь, добавил руководитель ОВА.

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Кроме того, в городе временно изменено движение по нескольким трамвайным маршрутам, сообщает КП "Одесгорэлектротранс".

В связи с повреждением инфраструктуры движение трамвайного маршрута №7 6 ноября будет организовано по измененной схеме: от ул. Паустовского до ул. Черноморского казачества и от 16 станции Люстдорфской дороги до Тираспольской площади.

Трамвай №12 будет курсировать по маршруту: Слободской рынок – Херсонский сквер. А №15 – между Слободским рынком и Алексеевской площадью.

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